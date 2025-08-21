Infinix Hot 50 Pro+ recenzja

Infinix Hot 50 Pro+ to najnowszy przedstawiciel popularnej serii Hot od chińskiego producenta, który w ostatnich latach coraz śmielej wkracza na europejski rynek, budując swoją pozycję poprzez oferowanie zaawansowanych technologii w przystępnych cenach. Infinix stawia na połączenie nowoczesnego designu inspirowanego najnowszymi trendami, wydajnego procesora MediaTek pojemnej baterii 5000 mAh z zaawansowanym systemem zarządzania energią. Producent obiecuje również wysokiej jakości ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, zaawansowany system aparatów z sztuczną inteligencją oraz kompleksowe zabezpieczenia biometryczne. Jednak to co w szczególności się rzuca w oczy to naprawdę smukła konstrukcja zakładając, że mamy do czynienia ze średniopółkowym rozwiązaniem. Jak całość sprawdza się w praktyce? Czy najnowszy Infinix Hot 50 Pro+ jest wart zakupu? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Standardowo dla urządzeń Infinix mamy do czynienia z całkiem sporym pudełkiem, które chowa w sobie wszystkie elementy. Całość dodatkowo zachowana jest w całkiem jaskrawej kolorystyce. W zestawie znajdziemy kompletny zestaw akcesoriów, co staje się coraz rzadsze w dzisiejszych czasach minimalizmu producentów. Ładowarka o mocy 33W wyposażona w technologię szybkiego ładowania, kabel USB-C. Dodatkowo dołączone podstawowe słuchawki przewodowe charakteryzują się zaskakująco dobrą jakością dźwięku jak na bezpłatny dodatek, a plastikowe etui ochronne oferuje skuteczną ochronę przed upadkami i zarysowaniami już od momentu wyjęcia telefonu z pudełka.

Specyfikacja techniczna prezentuje nieźle jak na urządzenie tej klasy cenowej. Sercem telefonu jest procesor MediaTek Helio G100, wsparty przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 gwarantującej błyskawiczne uruchamianie aplikacji. Możliwość rozszerzenia pamięci poprzez kartę microSD do 1TB to dodatkowy atut.

Telefon wspiera technologię dual SIM z kartami nanoSIM, oraz kompleksowy zestaw standardów Wi-Fi, w tym dual band 2,4/5 GHz z obsługą protokołów a/b/g/n/ac. Certyfikat IP54 zapewnia ochronę przed zachlapaniem i kurzem, co zwiększa wytrzymałość urządzenia w codziennym użytkowaniu. Niestety, brak obsługi sieci 5G może być ograniczeniem dla użytkowników poszukujących przyszłościowego rozwiązania.

Design oraz jakość wykonania

Infinix Hot 50 Pro+ od pierwszego kontaktu przyciąga uwagę swoją wyjątkowo smukłą konstrukcją. Grubość wynosząca zaledwie 6,88 mm czyni go jednym z najcieńszych smartfonów na rynku w swojej kategorii cenowej, a jednocześnie najcieńszym smartfonem z zakrzywionym ekranem, jaki trafił oficjalnie do sprzedaży w Polsce. W połączeniu z niską wagą około 162 gramów daje to wyjątkowo przyjemne wrażenie lekkości i elegancji. Smartfon doskonale leży w dłoni i nie męczy przy dłuższym użytkowaniu, co jest rzadkością w dobie ciężkich, masywnych urządzeń z dużymi bateriami.

Front urządzenia zdominowany jest przez zakrzywiony ekran AMOLED, który płynnie przechodzi w ramkę boczną, tworząc prawie bezramkowy efekt. Krawędzie boczne są zaoblone, co nie tylko nadaje telefonowi nowoczesnego wyglądu, ale też poprawia komfort chwytu — nie czuć ostrych krawędzi ani zbędnych przetłoczeń. Tylny panel wykonany jest ze specjalnego tworzywa PEI z matowym wykończeniem, które skutecznie chroni przed odciskami palców i zarysowaniami.

Na uwagę zasługuje również sam projekt wyspy aparatów – osadzona asymetrycznie, z wyraźnie zaakcentowanymi obiektywami. Całość wygląda elegancko i nowocześnie, wpisując się w aktualne trendy stylistyczne. Infinix nie zdecydował się na ekstrawagancję – Hot 50 Pro+ to urządzenie stonowane, ale bardzo dopracowane pod względem wizualnym. Nawet przy dokładnych oględzinach nie znajdziemy żadnych niedociągnięć w spasowaniu elementów – wszystko jest zmontowane precyzyjnie i solidnie, bez żadnych luzów, trzeszczenia czy ostrych rantów.

Choć krawędź boczna została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dobrze imituje aluminium zarówno pod względem wizualnym, jak i dotykowym. Telefon nie ugina się pod naciskiem, nie skrzypi, a przycisk zasilania i przyciski głośności zostały dobrze osadzone i mają przyjemny, wyczuwalny skok. Dodatkową zaletą jest zastosowanie szkła Corning Gorilla Glass 5 na froncie, co zapewnia podstawową ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami przy codziennym użytkowaniu. Całość dopełnia certyfikat IP54, który chroni urządzenie przed pyłem i lekkimi zachlapaniami – co jest rzadkością w tej półce cenowej.

Podsumowując – design i jakość wykonania w Infinix Hot 50 Pro+ to jeden z jego najmocniejszych atutów. To smartfon, który zdecydowanie wygląda i sprawia wrażenie znacznie droższego niż wskazywałaby na to jego cena. Elegancki, smukły, świetnie wyważony i z wysoką jakością wykończenia – to urządzenie, które przyciąga spojrzenia i sprawia przyjemność z użytkowania każdego dnia.

Ekran

Ekran to bezsprzecznie jeden z atutów Infinix Hot 50 Pro+ i element, który zwraca uwagę podczas pierwszego kontaktu z urządzeniem. Panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala z rozdzielczością Full HD+ 1080 x 2436 pikseli zapewnia nie tylko żywe, nasycone kolory i głębokie czernie charakterystyczne dla tej technologii, ale również dobry kontrast sięgający teoretycznie nieskończoności dzięki możliwości całkowitego wyłączenia poszczególnych pikseli. Zagęszczenie 393 ppi gwarantuje ostrość obrazu.

Dodatkowo mamy odświeżanie na poziomie 120 Hz z adaptacyjną technologią, która automatycznie dostosowuje częstotliwość do wyświetlanych treści. Ochrona Gorilla Glass 5 to rozsądny kompromis między wytrzymałością na zarysowania i uderzenia a kosztami produkcji, oferując skuteczną ochronę przed codziennym zużyciem. Maksymalna jasność ekranu sięgająca 1000 nitów wystarcza do komfortowego korzystania w większości warunków oświetleniowych, włączając w to bezpośrednie światło słoneczne, choć w ekstremalnie jasnych warunkach zewnętrznych może być nieco ograniczona w porównaniu z najnowszymi flagowcami osiągającymi jasność ponad 2000 nitów. Jeśli chodzi o oprogramowanie to również mamy podstawowy zestaw możliwości personalizacji ekranu od wyboru jak chociażby szybkość odświeżania czy kolorystykę. Mamy również AoD w tym przypadku nazwane Zawsze na wyświetlaczu, które ma całkiem sporo opcji personalizacji, ale z drugiej strony jest też trochę oszukane bo możemy cieszyć się takim podglądem tylko przeze 10 sekund, później ekran wygasza się.

Ogólnie rzecz biorąc ekran to mocny punkt tego średniopółkowego smartfona, mamy wszystko czego użytkownik może oczekiwać od telefonu za około 1000 zł.

Bateria

Bateria o pojemności 5000 mAh z technologią litowo-polimerową to kolejny mocny punkt tego urządzenia. W codziennym użytkowaniu, obejmującym intensywne przeglądanie internetu, aktywne korzystanie z mediów społecznościowych, często zostawiając jeszcze 30% zapasu energii na wieczór. Przy umiarkowanym korzystaniu, typowym dla przeciętnego użytkownika, możliwe jest nawet półtora do dwóch dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę, co jest dobrym w tej klasie cenowej.

Producent zaimplementował technologie szybkiego ładowania o mocy 33W z obsługą protokołów Power Delivery i Quick Charge. Chociaż standardowo jeśli chodzi o ładowarkę musimy zaopatrzyć się w nią sami. Pełne naładowanie baterii od 0% do 100% zajmuje około 65-70 minut, co jest wynikiem więcej niż akceptowalnym, szczególnie biorąc pod uwagę, że już po 30 minutach ładowania uzyskujemy około 60% pojemności, co wystarcza na kilka godzin intensywnego użytkowania.

Aparaty

Zestaw aparatów Infinix Hot 50 Pro+ jak na telefon za niecałe 1000 zł wygląda naprawdę nieźle. Główne „oczko” 50 Mpix wyposażone w dużą przysłonę f/1.6 i matrycę 1/2,8″. W dobrym oświetleniu aparat główny dostarcza zdjęcia o niezłej jakości i dobrym poziomie szczegółów. Owszem gdy jakość oświetlenia spadnie to i jakość samych zdjęć spada na łeb na szyję i tutaj ciężko cokolwiek więcej wyciągnąć. Dodatkowy czujnik głębi 2 Mpix z przysłoną f/2.4 wspiera tworzenie efektu bokeh w portretach, zapewniając naturalne rozmycie tła. Niby na pleckach telefonu mamy trzy oczka aparatu, tak ostatni trzeci to najzwyklejsza atrapa. Co powiem szczerze nie jest zagraniem fair w stosunku do potencjalnego klienta/użytkownika. Aparat przedni to 13 Mpx z matrycą 1/3,06″ i przysłoną f/2.2. Warto zanotować, że jest, ale dobrych jakościowo zdjęć selfie raczej ciężko nim zrobić. Jeśli chodzi o nagrywanie filmów producent daje nam możliwość w jakości do 1440p przy 30 kl/s z głównego aparatu, jakość nagrań mocno odstaje od reszty „ficzerów” i trzeba też wziąć pod uwagę brak stabilizacji optycznej tylko elektroniczną, która znacznie utrudnia nagrywanie „z ręki”.

Oprogramowanie

Infinix Hot 50 Pro+ działa pod kontrolą starego systemu Android 14 z autorską nakładką XOS 14.5 producenta. Aktualnie najświeższy system to Android 16, więc tutaj mamy rozwiązanie dwie generacje starsze. Jeśli chodzi o pakiet bezpieczeństwa ten jest datowany na 5 kwietnia 2025. Pod względem oprogramowania nie mamy tutaj żadnej większej rewolucji, producent dorzucił od siebie kilka aplikacji, ale na szczęście nie jest ich przesadnie dużo. Pod względem designu to raczej standardowe chińskie podejście – dużo się dzieje pod względem kolorystycznym, jednak nie wszystkim to może przypaść do gustu. Liczę, że w niedalekiej przyszłości Infinix przygotuje odpowiednie łatki, które zaktualizują Androida do co najmniej wersji oznaczonej numerem 15.

Multimedia

Ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala z rozdzielczością Full HD+ i technologią odświeżania 120 Hz. Głębokie czernie i żywe kolory charakterystyczne dla technologii AMOLED tworzą dobre doświadczenie, szczególnie podczas oglądania treści HDR z platform streamingowych jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video.

Konfiguracja audio ze stereofonicznymi głośnikami zapewnia znacznie lepsze doznania dźwiękowe niż tradycyjny pojedynczy głośnik, oferując wyraźną separację kanałów i dobrą jakość dźwięku jak na urządzenie mobilne. Choć jakość audio jest typowa dla tego segmentu cenowego i nie dorównuje rozwiązaniom premium z dedykowanymi przetwornikami DAC, to głośniki radzą sobie bardzo dobrze z muzyką, podcastami i ścieżkami dźwiękowymi filmów. Obecność tradycyjnego radia FM z możliwością nagrywania audycji to miły dodatek dla użytkowników ceniących to klasyczne medium, które wciąż ma swoich wiernych odbiorców, szczególnie w kontekście lokalnych stacji radiowych.

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o rozwiązania multimedialne mamy do czynienia z całkiem niezłym rozwiązaniem. Do przeciętnego korzystania z telefonu w zupełności „ficzery” zaimplementowane w ten smartfon wystarczą. Dla bardziej wymagających trzeba byłoby szukać smartfonów z wyższej półki cenowej, ale wtedy już kwota zakupu takiego urządzenia rośnie niemal dwukrotnie.

Czytnik biometryczny

Optyczny czytnik linii papilarnych działa sprawnie i precyzyjnie, osiągając czas rozpoznawania na poziomie zaledwie 0,3 sekundy. Skuteczność działania jest wysoka, sięgająca 99,2% nawet w przypadku lekko wilgotnych lub zabrudzoonych palców, co jest częstym problemem w codziennym użytkowaniu.

Mam wątpliwości co do pozycji samego czytnika, ten jest zainstalowany dosyć nisko przy dolnej krawędzi przez co podczas testów niejednokrotnie musiałem zmieniać chwyt urządzenia. System oferuje możliwość rejestracji do pięciu różnych odcisków palców, co pozwala na wygodne korzystanie z urządzenia różnymi palcami lub udostępnienie dostępu zaufanym osobom.

Równolegle telefon oferuje również system rozpoznawania twarzy. Technologia face unlock działa płynnie w różnych warunkach oświetleniowych, choć nie osiąga poziomu bezpieczeństwa skanowania 3D znanego z najdroższych urządzeń. Połączenie obu metod biometrycznych – odcisku palca i rozpoznawania twarzy – zapewnia użytkownikowi maksymalną wygodę i bezpieczeństwo.

Wydajność oraz gry

Procesor MediaTek Helio G100 z 8 GB RAM zapewnia płynną pracę w codziennych zastosowaniach. Przeglądanie internetu, korzystanie z aplikacji społecznościowych i multitasking przebiegają bez zauważalnych opóźnień. System operacyjny jest responsywny, a aplikacje uruchamiają się szybko.

W grach mobilnych telefon radzi sobie nieźle z tytułami o średnich wymaganiach. Popularne gry jak PUBG Mobile czy Call of Duty Mobile działają płynnie na niskich ustawieniach graficznych. Najnowsze, najbardziej wymagające tytuły mogą wymagać obniżenia detali graficznych, ale pozostają grywalne. Zarządzanie temperaturą podczas intensywnego użytkowania jest zadowalające, choć przy długotrwałym graniu urządzenie może się lekko nagrzewać. Nie wpływa to jednak znacząco na wydajność.

Łączność

Możliwości komunikacyjne Infinix Hot 50 Pro+ są mocno obcięte w porównaniu do konkurencji. Obsługa sieci LTE zapewnia szybki internet mobilny, a dual SIM pozwala na jednoczesne używanie dwóch numerów. Wi-Fi dual band (2,4/5 GHz) działa stabilnie i oferuje dobre prędkości transmisji. Jednak nie mamy ani połączenia 5G ani też Wi-Fi 6, co wydawałoby się już standardem nawet w średniej półce cenowej. Bluetooth współpracuje bezproblemowo z różnymi akcesoriami, a funkcje VoLTE i VoWiFi zapewniają wysoką jakość połączeń głosowych. GPS działa precyzyjnie i szybko łączy się z satelitami. Nawigacja samochodowa i piesza przebiega bez problemów, a dokładność pozycjonowania jest na dobrym poziomie. W przypadku jakości rozmów nie mam większych uwag, zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać dobrze podczas testów.

Podsumowanie

Infinix Hot 50 Pro+ to udana próba stworzenia smartfona oferującego cechy premium w przystępnej cenie. Największymi atutami urządzenia są ekran AMOLED 120 Hz, pojemna bateria z szybkim ładowaniem. Telefon sprawdzi się idealnie dla użytkowników poszukujących nowoczesnego urządzenia do codziennego użytku, oglądania multimediów i umiarkowanego grania. Na plus też można smukłość telefonu, zakładając średnią półkę cenową to ewenement.

Główne ograniczenia to brak obsługi sieci 5G, słaba jakość zdjęć w gorszym oświetleniu oraz typowe dla budżetowych urządzeń stara wersja Androida – raptem ten oznaczony numerem 14. Niemniej, biorąc pod uwagę stosunek ceny do możliwości, Infinix Hot 50 Pro+ zasługuje na uwagę jako jedna z lepszych opcji w segmencie smartfonów do 1000 złotych.