Frisco wprowadza Friscoacha – inteligentnego asystenta zakupów i planowania posiłków opartego na AI

Frisco ogłosiło premierę nowego narzędzia, które ma zmienić sposób, w jaki Polacy podchodzą do zakupów spożywczych online. Mowa o Friscoachu – inteligentnym asystencie zakupowym opartym na sztucznej inteligencji, który łączy planowanie posiłków z automatyzacją procesu zakupowego. Dzięki pełnej integracji z ofertą sklepu online, użytkownicy mogą przejść płynnie od pomysłu na danie do finalizacji zamówienia, bez konieczności żmudnego przeszukiwania kategorii i produktów.

Technologia w służbie codziennych zakupów

Nowa funkcjonalność została zaprojektowana tak, aby wspierać klientów w codziennym planowaniu posiłków i ułatwiać organizację kuchennych obowiązków. Friscoach działa jak wirtualny towarzysz, który nie tylko podsuwa inspiracje na śniadania, obiady, kolacje czy przekąski, ale także automatycznie przygotowuje listę zakupów dopasowaną do wybranych przepisów. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wszystkie niezbędne składniki znalazły się w koszyku.

Zaawansowane zaplecze technologiczne

Friscoach został opracowany przez wewnętrzny zespół Frisco we współpracy z partnerami technologicznymi. Wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i analizy danych, aby lepiej rozumieć indywidualne preferencje użytkowników. W rekomendacjach uwzględnia gust kulinarny, dietę, a także sezonowość produktów czy aktualne promocje.

Asystent „uczy się” swoich użytkowników, analizując historię zakupów, wcześniejsze wyszukiwania i interakcje prowadzone w czacie. W miarę korzystania staje się coraz dokładniejszy i trafniej dopasowuje przepisy oraz produkty. Dzięki zaawansowanemu modelowi konwersacyjnemu Friscoach rozumie mowę potoczną, synonimy i alternatywne nazwy potraw.

Personalizacja i walka z marnowaniem żywności

Już przy pierwszym uruchomieniu narzędzie oferuje ankietę startową, w której konsumenci mogą określić swoje preferencje dietetyczne, ulubione kuchnie czy ograniczenia związane np. z alergiami pokarmowymi. Na tej podstawie Friscoach proponuje przepisy i zakupy, które są zgodne z potrzebami danej osoby.

Co istotne, system aktualizuje informacje o dostępności produktów, ich cenach oraz promocjach w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że planowany posiłek będzie możliwy do przygotowania bez ryzyka, że któryś składnik okaże się niedostępny. Z kolei uwzględnianie sezonowości sprawia, że rekomendacje są bardziej ekologiczne i ekonomiczne.

Frisco podkreśla, że nowa funkcjonalność wspiera także odpowiedzialne zakupy. Dokładne dopasowanie ilości produktów do planowanych przepisów pozwala ograniczyć marnowanie jedzenia – problem, z którym zmaga się wiele gospodarstw domowych.

Nowa era e-grocery w Polsce?

Wprowadzenie Friscoacha to krok w stronę nowoczesnej, spersonalizowanej obsługi klienta w sektorze spożywczym online. Dzięki AI zakupy stają się nie tylko wygodniejsze, ale także bardziej świadome. Narzędzie pokazuje, że technologia może być praktycznym wsparciem w codziennym życiu – od pomysłu na obiad, przez wybór składników, aż po ich dostawę pod drzwi.