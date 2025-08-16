Android 17 będzie nosić słodką nazwę?

Niedawno ujawniono, że wewnętrzna nazwa kodowa Androida 17 to „Cinnamon Bun” (dosłownie – cynamonowa bułka), co potwierdzili dziennikarze z Android Authority. Ta informacja pojawiła się na podstawie zaufanego źródła w Google, które ujawniło, że firma stosuje „CinnamonBun” jako kod do poziomu API 37.0.

Historia nazw deserowych w Androidzie

Od Androida 1.5 (Cupcake) Google stosował alfabet deserów -nazw kodowych w kolejności A, B, C, … Były to fanowskie, ale i oddane korporacyjne tradycje – od Cupcake po Ice Cream. Z Androidem 10 w 2019 roku Google porzucił te nazwy publicznie – ale wewnętrznie kontynuowano tradycję.

Z Androida 16 (kod „Baklava”) nastąpił przełom – Google zerwał z literą „W” i tradycyjną alfabetyczną sekwencją. Ten ruch był uzasadniony nowym modelem rozwoju — nazwanym „Trunk Stable Project”, polegającym na rozwoju z jednej stabilnej gałęzi kodu, a nie wielu równoległych.

Dlaczego teraz „Cinnamon Bun”?

Zmiana w modelu buildowania projektu wymusiła dostosowanie liter używanych w kodach buildów. Po literze A (Android 14 QPR2/3), Google przeszło na B w przypadku Androida 16 – zatem kolejny logiczny krok to litera C. I tak oto powstało “Cinnamon Bun” dla Androida 17.

Choć nazwa „Cinnamon Bun” niewątpliwie oddaje klimat tradycji, nie pojawi się w marketingu. Pojawi się jedynie w wewnętrznych katalogach i ustawieniach wczesnych betatestów (np. „Android CinnamonBun”), natomiast w finalnej wersji użytkownicy zobaczą po prostu „Android 17”.

Androida 17 możemy spodziewać się w połowie 2026 roku, prawdopodobnie w czerwcu – zgodnie z kalendarzem przyspieszonym względem wcześniejszych lat, który rozpoczął się wraz z Androidem 16. Dzięki temu producenci sprzętu (np. Samsung) mogą wcześniej wgrywać nowe wersje systemu, a użytkownicy – szybciej otrzymywać aktualizacje.

Podsumowanie

Nadchodzący Android 17 – znany wewnętrznie jako Cinnamon Bun – to nie tylko słodki akcent w historii systemu, ale przede wszystkim świadectwo zmian w sposobie, w jaki Google rozwija system: szybsze tempo, lepsza synchronizacja z partnerami OEM itd.

Wersja finalna powinna trafić do użytkowników około czerwca 2026 roku. Dla poprawki logicznego porządku – w natarciu jest litera “C”, a nie zbieg okoliczności czy powrót do starego alfabetu.