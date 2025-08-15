Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition – technologia w klimacie Westeros

Świat technologii i fantastycznych opowieści rzadko przecinają się coraz częściej. realme, marka znana z odważnych eksperymentów, szykuje prawdziwą gratkę dla miłośników jednej z najgłośniejszych sag telewizyjnych XXI wieku. Najnowsza wersja smartfona Realme 15 Pro pojawi się w limitowanej edycji inspirowanej kultowym serialem „Gra o tron”, łącząc w sobie technologię i stylistykę rodem z krainy Westeros.

Nie jest to jednak plotka wyssana z palca — urządzenie pojawiło się w malezyjskim systemie certyfikacyjnym SIRIM jako „Realme 15 Pro 5G Game of Thrones L.E.”. To jasny sygnał, że premiera jest blisko, a Malezja będzie jednym z pierwszych rynków, na których fani ujrzą ten wyjątkowy model. Choć numer modelu RMX5101 jest identyczny jak w standardowej wersji, co oznacza, że pod względem technicznym nie czekają nas zmiany, to realme zamierza wyróżnić tę edycję dodatkiem skórek i zestawem dodatków.

Westeros w kieszeni

Wyobraź sobie, że wyciągasz z pudełka smartfon, którego obudowa połyskuje niczym stal valyriańska, a subtelne grawerunki nawiązują do herbów największych rodów Siedmiu Królestw. Tylny panel może być ozdobiony symbolicznym smokiem lub koroną, a metaliczne wykończenia przywołują na myśl zbroje wojowników z „Gry o tron”. Interfejs telefonu najprawdopodobniej otrzyma spersonalizowane tapety przedstawiające kluczowe lokacje, od Muru po Królewską Przystań, oraz zestaw dźwięków inspirowanych serialową ścieżką dźwiękową.

Realme nie zdradziło jeszcze, co dokładnie znajdzie się w zestawie, ale wcześniejsze edycje specjalne producenta często były wzbogacane o kolekcjonerskie gadżety. Można więc spodziewać się, że pudełko w stylu kufra z Westeros skrywać będzie np. spinki do kart SIM stylizowane na miecze, ochronne etui z motywem mapy krain czy nawet certyfikat autentyczności potwierdzający limitowany charakter serii.

Wydajność jak smok w locie

Choć cała magia tej edycji kręci się wokół stylistyki, serce urządzenia pozostaje takie samo jak w standardowym Realme 15 Pro. Mamy więc 6,8-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i rozdzielczości 1280×2800 pikseli, zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Napędza go Snapdragon 7 Gen 4 wspierany przez 8 lub 12 GB RAM, a na pliki przeznaczono od 128 do 512 GB pamięci UFS 3.1. Aparat główny o rozdzielczości 50 Mpx korzysta z sensora Sony IMX896 i współpracuje z ultraszerokokątnym modułem. Z przodu znajdziemy również 50-megapikselowy aparat do selfie. Całość zasila akumulator 7000 mAh obsługujący szybkie ładowanie 80 W.

Premiera – lada moment

Na razie Realme milczy na temat dokładnej daty i ceny, ale historia pokazuje, że od momentu pojawienia się certyfikatu w SIRIM do faktycznego debiutu mija zazwyczaj tylko kilka tygodni. Możliwe więc, że już wczesną jesienią fani będą mogli zamówić własny egzemplarz. Początkowo model trafi prawdopodobnie na rynek malezyjski, lecz producent ma w zwyczaju rozszerzać dystrybucję swoich limitowanych edycji — więc szanse na europejską premierę są realne.