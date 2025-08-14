Motorola Edge 60 Pro – recenzja

Motorola Edge 60 Pro to kolejny przedstawiciel flagowej serii Edge, który ma za zadanie konkurować z najlepszymi smartfonami na rynku. Wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8350, 12 GB RAM i rekordową jak na standardy marki baterię 6000 mAh, ten model obiecuje połączenie wysokiej wydajności z niezwykle długim czasem pracy. Czy w tym segmencie, gdzie liczy się każdy detal, czy Edge 60 Pro rzeczywiście spełnia te ambitne obietnice? Jak sprawuje się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W pudełku znajdziemy standardowy zestaw typowy dla urządzeń z tej półki cenowej- oprócz samego smartfonu otrzymujemy kabel USB-C oraz co nie jest oczywiste proste etui w kolorze samego urządzenia. Nie mogło również zabraknąć podstawowej dokumentacji wraz z narzędziem do wyjmowania tacki SIM. Nikogo już chyba nie dziwi brak w zestawie ładowarki czy zestawu słuchawkowego. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych modeli tak i tutaj opakowanie pochodzi z recycklingu, nie zawiera elementów plastikowych co jak zwykle zaliczam na plus.

Specyfikacja techniczna robi wrażenie już na pierwszy rzut oka – procesor MediaTek Dimensity 8350 wykonany w 4nm procesie technologicznym, z czterema rdzeniami wydajnymi Cortex-A715 taktowanymi do 3,35 GHz i czterema energooszczędnymi Cortex-A510 do 2,20 GHz, wspierany przez hojne 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1. Ekran POLED o przekątnej 6,7″ z rozdzielczością 2712 x 1220 pikseli i odświeżaniem 120 Hz oraz bateria 6000 mAh to główne atuty tego urządzenia.

Jakość wykonania oraz design

Motorola Edge 60 Pro prezentuje się ciekawie w purpurowej kolorystyce. Z całą pewnością w takim odcieniu smartfon się wyróżnia na tle konkurencji. Wymiary 162 x 73 x 8,3 mm przy wadze 187 g sprawiają, że telefon jest stosunkowo kompaktowy jak na swoją klasę, a jednocześnie zachowuje solidne wrażenie. Zresztą wykonanie stoi na najwyższym poziomie, mamy aluminiową ramkę wokół wyświetlacza, a dodatkowo plecki telefonu są wykonane ze skóry ekologicznej co daje również ciekawy „filing”. Proporcje są bardzo dobrze wyważone – urządzenie nie jest zbyt szerokie, co pozwala na komfortowe operowanie jedną ręką, mimo sporych rozmiarów ekranu. Obudowa chroniona jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i, co gwarantuje nie tylko wysoką odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Szczególnie imponuje podwójna certyfikacja IP69/IP68 oraz standard militarny MIL-STD-810H, co oznacza wyjątkową odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne, całkowite zabezpieczenie przed pyłem, wodą pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach oraz zdolność do przetrwania upadków, wibracji i skrajnych temperatur. To zdecydowany atut dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia, podróżujących czy pracujących w trudnych warunkach.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz oczywiście jak przystało na linię Edge z zagiętym ekranem. Przy górnej krawędzi znajdziemy frontową kamerę wraz głośnikiem do rozmów. Najwięcej elementów standardowo umieszczono na krawędziach urządzenia i tak na prawej znajdziemy dwa klawisze służące regulacji głośności oraz nieco niżej przycisk power, oraz jeden z mikrofonów. Vis a vis znajdziemy wcześniej niespotykany klawisz AI. Dolna krawędź to tacka na kartę SIM, mikrofon, wyjście USB typu C, a także główny głośnik multimedialny. Górna krawędź to jedynie trzeci z mikrofonów. W przypadku plecków Moto Edge 60 Pro mamy wyspę na aparaty, na szczęście niezbyt wystającą z całej obudowy i logo samej amerykańskiej firmy.

Pod względem designu zmian w porównaniu do ubiegłorocznej generacji urządzeń nie ma zbyt wiele, to raczej kosmetyka, chyba największa nowością jest przycisk AI.

Ekran

Ekran POLED o przekątnej 6,7″ z wysoką rozdzielczością 2712 x 1220 pikseli (458 ppi) to jeden z najsilniejszych atutów tego urządzenia. Częstotliwość odświeżania 120 Hz z adaptacyjną regulacją zapewnia płynność animacji, przewijania i interakcji. Jakość wyświetlania stoi na bardzo wysokim poziomie – kolory są żywe, nasycone i naturalne, a kontrast charakterystyczny dla technologii P-OLED zapewnia głęboką czerń i dobre odwzorowanie szczegółów w ciemnych scenach. Automatyczne dostosowywanie jasności działa precyzyjnie i szybko reaguje na zmiany warunków oświetlenia. Zakrzywione krawędzie dodają elegancji, ale mogą powodować przypadkowe dotknięcia podczas intensywnego użytkowania. Pod względem jakości wyświetlanego obrazu nie mam uwag, mamy wszystkie najnowsze technologie i mamy oczywiście AoD czy inne opcje personalizacji.

Bateria

Bateria o pojemności 6000 mAh to całkiem pojemne ogniwo zważywszy, że konstrukcja jest smukła i lekka. Takie ogniwo to również spokój działania, często nawet dwa pełne dni intensywnego użytkowania z włączonym 5G, jasnymi ustawieniami ekranu i aktywnymi aplikacjami w tle. Przy umiarkowanym korzystaniu można liczyć nawet na trzy dni bez ładowania. Szybkie ładowanie do 90 W z obsługą Power Delivery 3.0 pozwala na bardzo szybkie uzupełnienie energii – od 0 do 100% w czasie około 35-40 minut, co jest bardzo dobrym wynikiem w tej kategorii. Ładowanie od 0 do 50% zajmuje zaledwie 15 minut, co wystarczy na cały dzień pracy. Dodatkowo telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe do 15W, co znacznie zwiększa wygodę codziennego użytkowania – wystarczy położyć telefon na ładowarce bezprzewodowej na biurku czy stoliku nocnym.

Aparat

System aparatów składa się z trzech obiektywów tylnych o wysokiej rozdzielczości: głównego 50 Mpx z jasną przysłoną f/1.8 i zaawansowaną optyczną stabilizacją obrazu OIS, szerokokątnego 50 Mpx z przysłoną f/2.0 oferującego szersze pole widzenia do zdjęć krajobrazowych i grupowych, oraz teleobiektywu 10 Mpx z przysłoną f/2.0 zapewniającego 3x zoom optyczny bez utraty jakości. Przedni aparat również oferuje rozdzielczość 50 Mpx z przysłoną f/2.0.

Jakość zdjęć w dobrym oświetleniu dziennym jest bardzo dobra – główny obiektyw z dużą matrycą radzi sobie świetnie z odwzorowaniem szczegółów, naturalnym odwzorowaniem kolorów i szerokim zakresem dynamicznym. Optyczna stabilizacja obrazu OIS skutecznie eliminuje drgania ręki i mikro-ruchy, co jest szczególnie przydatne przy nagrywaniu wideo w rozdzielczości 4K oraz zdjęciach w słabszym oświetleniu. Teleobiektyw z 3x zoomem optycznym pozwala na realne przybliżenie bez degradacji jakości, a w trybie cyfrowym można uzyskać nawet 50x powiększenie, choć przy takich wartościach jakość znacznie spada i zdjęcia nadają się raczej do dokumentacji niż artystycznych celów.

Aparat szerokokątny 50 Mpx oferuje dobrą jakość i minimalne zniekształcenia na brzegach, choć widać subtelne różnice w nasyceniu kolorów i balansie bieli względem głównego obiektywu. Zdjęcia nocne z trybem Night Mode są przyzwoite z dobrze działającym algorytmem redukującym szumy, ale nie dorównują najlepszym flagowcom konkurencji w tej dziedzinie. Przedni aparat 50 Mpx robi wrażenie szczegółowością i naturalnością odwzorowania, choć czasami może przesadzać z wygładzaniem skóry. Cały zestaw aparatów sprawuje się naprawdę dobrze i przy tej konfiguracji można z nich wyciągnąć naprawdę sporo. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i filmów wykonanych przy pomocy Motorola Edge 60 Pro.

Oprogramowanie

Motorola Edge 60 Pro działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 15 z kwietniowymi poprawkami bezpieczeństwa. Interfejs Motoroli pozostaje wierny filozofii „prawie czystego” Androida, z minimalnymi, ale przemyślanymi dodatkami takimi jak intuicyjne gesty Moto Actions (np. podwójne potrząśnięcie do włączania latarki), funkcje Ready For umożliwiające bezprzewodowe łączenie z zewnętrznymi monitorami i przekształcanie telefonu w desktop, czy Moto Secure zapewniający dodatkową warstwę ochrony danych osobowych. Dodatków w takiej postaci nie ma zbyt dużo i powiem szczerze, taka filozofia jak najbardziej przypada mi do gustu, bo daje nam spore możliwości personalizacji. System działa płynnie i responsywnie, bez zbędnych animacji czy powielania funkcji Google’a własnymi rozwiązaniami.

Zabezpieczenia biometryczne

Telefon oferuje dwa niezależne, ale współgrające ze sobą sposoby biometrycznego odblokowywania: czytnik linii papilarnych zintegrowany jest z ekranem POLED oraz szybki skaner twarzy wykorzystujący przednią kamerę z algorytmami sztucznej inteligencji. Czytnik linii papilarnych działa bardzo szybko i precyzyjnie w większości sytuacji, oferując wysoką dokładność rozpoznawania nawet przy lekko wilgotnych palcach, choć czasami w ekstremalnie trudnych warunkach (bardzo mokre lub brudne palce) może wymagać kilku prób. Pozycjonowanie sensora w dolnej części ekranu jest ergonomiczne i naturalne podczas trzymania telefonu.

Skaner twarzy jest wyjątkowo szybki i wygodny w codziennym użytkowaniu, odblokowując telefon praktycznie natychmiast po rozpoznaniu twarzy, ale jak wszystkie rozwiązania 2D jest mniej bezpieczny od czytnika linii papilarnych i może zostać oszukany przez zdjęcie w odpowiednich warunkach. Oba rozwiązania można używać jednocześnie jako alternatywa, co zwiększa wygodę – jeśli jedno zawiedzie, drugie zwykle zadziała. System oferuje także tradycyjne metody zabezpieczenia jak PIN, hasło czy wzór, a także możliwość zdefiniowania zaufanych urządzeń i lokalizacji.

Multimedia

Wbudowane głośniki stereo oferują dobrej jakości dźwięk jak na wbudowane głośniki smartfonu – bas jest wyraźnie obecny i kontrolowany, średnie tony naturalne i czytelne. Separacja stereo jest dobrze słyszalna, a głośność maksymalna wystarcza z zapasem do komfortowego słuchania muzyki, podcastów czy oglądania filmów bez zewnętrznych głośników. Dolby Atmos zapewnia przestrzenne brzmienie przy odpowiednich treściach.

Brak tradycyjnego gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być problemem dla niektórych użytkowników, szczególnie audiofilów posiadających wysokiej klasy słuchawki przewodowe, ale jakość dźwięku przez nowoczesny standard Bluetooth 5.4 z kodekami aptX HD i LDAC jest bardzo zadowalająca i praktycznie pozbawiona opóźnień. Ekran POLED z wysoką rozdzielczością, dobrą kontrastem i żywymi kolorami świetnie nadaje się do oglądania filmów i seriali – szczególnie treści HDR wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Obsługa DRM pozwala na strumieniowanie treści w pełnej jakości z platform Netflix, Amazon Prime czy Disney+.

Wydajność oraz gry

Procesor MediaTek Dimensity 8350 wykonany w 4nm procesie technologicznym, wspierany przez hojne 12 GB RAM LPDDR5X i szybką pamięć UFS 3.1, zapewnia dobrą wydajność w każdych warunkach użytkowania. Multitasking aplikacji nie stanowi żadnego problemu, a przełączanie między aplikacjami jest błyskawiczne dzięki inteligentnemu zarządzaniu pamięcią.

Układ graficzny radzi sobie z najnowszymi grami mobilnymi – tytuły takie jak Genshin Impact, Call of Duty Mobile czy PUBG działają płynnie na wysokich ustawieniach graficznych z stabilnym klatkarzem. Podczas intensywnego użytkowania czy dłuższych sesjach telefon odczuwalnie się nagrzewa przez co później w konsekwencji mamy zjawisko throttlingu czyli odcinania części mocy urządzenia. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Screenshot_20250705-230606.Geekbench 6

Screenshot_20250705-230611.3DMark

Screenshot_20250705-230614.3DMark

Łączność

Motorola Edge 60 Pro oferuje kompletny pakiet nowoczesnej łączności z pełnym wsparciem dla najnowszych standardów. Modem 5G obsługuje zarówno sieci standalone (SA) jak i non-standalone, zapewniając błyskawiczne połączenia internetowe z prędkościami do 4,7 Gbps w download tam, gdzie dostępna jest odpowiednia infrastruktura 5G. Wi-Fi 6E (802.11ax) z obsługą pasma 6 GHz działa stabilnie i oferuje wysokie prędkości transmisji danych. Bluetooth 5.4 z najnowszymi kodekami audio zapewnia niezawodne i energooszczędne połączenie z szeroką gamą akcesoriów, od słuchawek bezprzewodowych po inteligentne zegarki i głośniki. NFC działa szybko i niezawodnie, umożliwiając płatności bezgotówkowe Google Pay oraz łatwe parowanie urządzeń. Funkcja Dual SIM z obsługą nano-SIM i eSIM zwiększa elastyczność użytkowania, pozwalając na separację numeru służbowego od prywatnego lub korzystanie z lokalnych sieci podczas podróży zagranicznych.

Co do jakości połączeń również nie mam większych uwag, podczas testów zarówno mnie jak i rozmówców było słuchać bardzo dobrze.

Podsumowanie

Motorola Edge 60 Pro to solidny smartfon z górnej półki, który wyróżnia się przede wszystkim doskonałą baterią 6000 mAh, wysokiej jakości ekranem POLED oraz odpornością potwierdzoną certyfikatami IP69/IP68 i standardem militarnym MIL-STD-810H. Wydajność na niezłym poziomie, dobrej jakości aparaty i szybkie ładowanie 90W to kolejne atuty.

Do wad można zaliczyć brak gniazda słuchawkowego, przeciętne wyniki aparatu w słabym oświetleniu. Mimo to, Edge 60 Pro to bardzo atrakcyjna propozycja dla użytkowników szukających wytrzymałego smartfonu z długim czasem pracy na baterii, który nie ustępuje konkurencji pod względem wydajności i funkcjonalności.