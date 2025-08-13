Przecieki modeli Pixel 10 Pro Fold i Pixel Watch 4 odsłaniają nową jakość designu i technologii

Kilka dni przed oficjalnym wydarzeniem „Made by Google”, zaplanowanym na 20 sierpnia 2025 roku opublikowano krótkie klipy wideo prezentujące Pixel 10 Pro Fold i Pixel Watch 4. Materiały wyglądają jak zwiastuny promocyjne, udostępnione przez znanego leakera Evana Blassa.

Pixel 10 Pro Fold – nowa jakość składanych telefonów

Wideo prezentuje składany model w kolorze „Moonstone”. Wizualnie – subtelniejsza obudowa, smuklejsze ramki wewnętrznego ekranu i elegancki, lekko szczotkowany metalowy akcent przy zawiasie. Kamera dyskretnie wkomponowana w stylistykę, a sam mechanizm zawiasu wygląda na dopracowany i solidny. Według wcześniejszych przecieków, seria Pixel 10 ma otrzymać procesor Tensor G5, nową generację AI, zwiększoną pojemność baterii oraz wodoodporność (IP68) dla wersji Fold, co może uczynić go pierwszym tego typu urządzeniem Google o takiej trwałości.

Pixel Watch 4 – elastyczny design i inteligentna autonomia

Ujawnione wideo sugeruje, że smartwatch zachowa charakterystyczny, obły design z zakrzywionym szkłem, ale z wyraźnie węższymi ramkami i bardziej elegancką, minimalistyczną formą.

Do tego dochodzą liczne przecieki dotyczące samej specyfikacji jasność ekranu sięgnie 3 000 nitów; akumulator ma wytrzymywać do 40 h (45 mm) i 30 h (41 mm) z włączonym Always-On Display; ładowanie ma być o 25 % szybsze, dzięki nowemu, bocznemu dockowi, który pozwala odwrócić zegarek ekranem do użytkownika – jak mini-zegar. Technologicznie zegarek będzie bardziej „smart” – pojawi się głębsza integracja z asystentem AI Gemini, szybsze reakcje oraz spersonalizowane sugestie tekstowe. Dodatkowo smartwatch ma oferować precyzyjne śledzenie aktywności na zewnątrz dzięki GPS dwuczęstotliwościowemu, zaawansowane czujniki zdrowotne (ECG, SpO₂, HRV, wykrywanie utraty pulsu) oraz ponad 40 trybów treningowych.

Premiera: 20 sierpnia – ale nie od razu w sklepach

Google potwierdziło datę premiery – 20 sierpnia w Nowym Jorku – gdzie zostanie ujawniona cała linia: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL i Fold, a także Pixel Watch 4. Jednak dostępność niektórych modeli może się opóźnić: Fold i Watch 4 mogą pojawić się dopiero w październiku.

Podsumowanie

Wyciek wideo bardzo rzadko daje tak precyzyjny wgląd w design przed premierą – tutaj widzimy bardziej dopracowane, smuklejsze wykonanie zarówno w modelu fold, jak i smartwatchu. Przypominają one, że Google stawia na AI, design i wygodę użytkowania. Oficjalna prezentacja już 20 sierpnia.