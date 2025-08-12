Tenda BE5100 – przystępny router Wi-Fi 7

Router Tenda BE5100 to jedno z najnowszych urządzeń producenta, które ma na celu wprowadzenie standardu Wi-Fi 7 (802.11be) do segmentu domowego w przystępnej cenie. Z teoretyczną prędkością do 5,1 Gbps i obsługą najnowszych technologii bezprzewodowych, urządzenie wydaje się być ciekawą propozycją dla użytkowników poszukujących nowoczesnego routera bez konieczności wydawania fortuny. Standard Wi-Fi 7 przynosi ze sobą nie tylko wyższe prędkości, ale także lepsze zarządzanie ruchem dzięki technologiom takim jak Multi-Link Operation (MLO) czy 4K-QAM, które teoretycznie powinny przełożyć się na bardziej stabilne połączenia w zatłoczonych sieciach. Tenda, znana z oferowania urządzeń o dobrej relacji ceny do jakości, próbuje zatem wejść na rynek routerów nowej generacji, konkurując z droższymi modelami renomowanych marek. Kluczowe pytanie brzmi: czy jednak specyfikacja na papierze przekłada się na rzeczywiste osiągi w codziennym użytkowaniu, a przede wszystkim czy router ten rzeczywiście wykorzystuje potencjał Wi-Fi 7? Zapraszam do lektury pełnej recenzji tego routera.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W pudełku znajdziemy skromny, ale wystarczający zestaw akcesoriów. Oprócz samego routera producent dołącza zasilacz, a także kabel Ethernet RJ-45 długości około 1,5 metra oraz instrukcję szybkiej instalacji w kilku językach, w tym polskim. Brak dodatkowych kabli czy anteny zewnętrznej może rozczarować niektórych użytkowników, ale w tej klasie cenowej jest to standard.

Specyfikacja techniczna prezentuje się obiecująco i wyróżnia urządzenie na tle konkurencji w podobnej cenie. Router obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7 (802.11be) z maksymalną prędkością 5100 Mbps, dzieloną między pasma 2,4 GHz (688 Mbps) i 5 GHz (4323 Mbps). Obsługa protokołów obejmuje pełne spektrum od IEEE 802.11b/g/n/ac/ax/be, zapewniając kompatybilność wsteczną ze starszymi urządzeniami. Urządzenie wyposażono w cztery porty LAN obsługujące prędkości do 2,5 Gbps z interfejsem RJ45, co stanowi znaczną przewagę nad standardowymi portami gigabitowymi i pozwala na pełne wykorzystanie szybkich łączy internetowych. Brak portu WAN 2,5G może być jednak ograniczeniem dla użytkowników z bardzo szybkimi łączami internetowymi. Wymiary 244 x 200 x 56 mm sprawiają, że router nie zajmuje zbyt wiele miejsca, choć jego design może nie wszystkim przypadać do gustu. Warto podkreślić bogatą obsługę VPN, obejmującą protokoły IPSec, PPTP i L2TP w trybach zarówno serwera jak i klienta.

Jakość wykonania oraz design

Tenda BE5100 prezentuje się dość standardowo jak na routery tej marki, reprezentując typową estetykę urządzeń sieciowych z segmentu budżetowego. Obudowa wykonana z plastiku sprawia solidne wrażenie i jest odporna na odciski palców. Producent zaimplementował cztery zewnętrzne anteny, których w żaden sposób nie możemy ułożyć pod siebie. Są one sztywne, bez możliwości jakiejkolwiek regulacji. Szkoda, bo tutaj aż się prosi o taką możliwość. Router nie ma tendencji do przegrzewania się nawet przy intensywnym wykorzystaniu przez kilkanaście godzin dziennie, a temperatura obudowy pozostaje w akceptowalnych granicach.

Czarna obudowa w wersji matowej, bez żadnych dodatkowych faktur szczególnie się nie wyróżni na tle konkurencji, ale też nie razi oka i powinna pasować do większości nowoczesnych wnętrz. Od frontu prócz logotypu producenta mamy tak właściwie tylko niewielką diodę LED, z kolei z tyłu producent zaimplementował cztery wyjścia ethernetowe, wyjście zasilające i klawisz do parowania w systemie mesh. Nie ma tutaj tych rozwiązań dużo, ale w zupełności wystarczą do codziennego zastosowania.

Oprogramowanie

Interfejs webowy routera Tenda BE5100 został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i jest dostępny pod standardowym adresem IP 192.168.0.1. Początkowa konfiguracja przebiega sprawnie dzięki intuicyjnemu kreatorowi, który przeprowadzi nawet mniej doświadczonych użytkowników przez podstawowe ustawienia, takie jak konfiguracja połączenia internetowego, nazwy sieci SSID oraz hasła zabezpieczającego. Menu główne jest przejrzyste i logicznie podzielone na kilka sekcji. Co ułatwia nawigację i szybkie odnalezienie potrzebnych opcji. Warto nadmienić, że całość przetłumaczona na język polski, więc nie ma tutaj żadnej dodatkowej bariery językowej.

Screenshot_20250803_135335_Tenda WiFi

Screenshot_20250803_135638_Tenda WiFi

Screenshot_20250803_135726_Tenda WiFi

Screenshot_20250803_135736_Tenda WiFi

Screenshot_20250803_135741_Tenda WiFi

Screenshot_20250803_141336_Tenda WiFi

Co ważne w sklepie Google Play znajdziemy również odpowiednią dedykowaną aplikację, która również umożliwia łatwe zarządzanie naszą domową siecią. Jest ona dostępna za darmo.

Jakość internetu

W praktycznych testach przeprowadzonych przy pomocy różnych urządzeń i aplikacji testowych, Tenda BE5100 radzi sobie przyzwoicie z zadaniami domowymi, choć nie wykorzystuje w pełni potencjału Wi-Fi 7. Na paśmie 5 GHz przy bliskiej odległości od routera (2-3 metry, bez przeszkód) osiągnięto prędkości zbliżone do maksymalnej przepustowości mojego łącza. Przy zwiększaniu odległości do 10 metrów z jedną ścianą działową prędkości spadają do około połowy, co nadal jest więcej niż wystarczające dla większości zastosowań domowych. Pasmo 2,4 GHz, choć teoretycznie oferuje 688 Mbps, w rzeczywistości osiąga niższe wyniki o blisko połowę.

Latencja pozostaje na niskim poziomie oscylującym wokół 8-10 ms do serwerów lokalnych, co docenią gracze online oraz osoby korzystające z aplikacji wymagających szybkiej odpowiedzi systemu. Router dobrze radzi sobie z równoczesnym wykorzystywaniem przez kilka urządzeń – testowane było jednoczesne streamowanie 4K na dwóch urządzeniach, praca zdalna z wideokonferencjami oraz gry online na konsoli, bez znaczących spadków wydajności. Jednak przy bardzo intensywnym ruchu sieciowym (ponad 20 aktywnych urządzeń z intensywnym transferem danych) może dochodzić do sporadycznych spadków wydajności i zwiększenia latencji. Funkcje QoS pozwalają na priorytetyzację ruchu dla krytycznych aplikacji, co pomaga w utrzymaniu stabilności połączeń podczas intensywnego wykorzystania sieci przez wszystkie urządzenia domowe. Szczególnie dobrze sprawdza się priorytetyzacja ruchu dla streamingu wideo i gier online.

Łączność

Zasięg sygnału Wi-Fi jest jednym z mocniejszych punktów tego routera, szczególnie jak na urządzenie w tej klasie cenowej. W standardowym mieszkaniu dwupokojowym o powierzchni około 50-60 m² sygnał 5 GHz pozostaje stabilny w większości pomieszczeń, zapewniając prędkości powyżej 300 Mbps nawet w najdalszych punktach. Jednak ściany nośne z betonu czy cegły potrafią znacząco osłabić siłę sygnału, redukując prędkość nawet o 50-70%. W domu jednorodzinnym na dwóch poziomach sygnał z routera umieszczonego na parterze dociera na piętro, choć z zauważalnym osłabieniem. Pasmo 2,4 GHz oferuje lepszy zasięg i przenikanie przez przeszkody, co typowe dla tej częstotliwości – sygnał pozostaje użyteczny nawet w odległości 20 metrów od routera, ale kosztem znacznie niższej prędkości transmisji. Z minusów należy wskazać brak trzeciej częstotliwości WI-Fi – 6 GHz, jednak przy tej cenie takie niedopatrzenie może ujść producentowi płazem.

Stabilność połączenia jest generalnie dobra, szczególnie przy urządzeniach stacjonarnych i w zasięgu podstawowym routera. Jednak czasami zdarzają się krótkie zerwania trwające kilka sekund, szczególnie na urządzeniach mobilnych przy przechodzeniu między pasmami lub przy przemieszczaniu się między pomieszczeniami.

Porty LAN 2,5 Gbps to zdecydowanie największy atut tego routera w tej klasie cenowej i główna przewaga nad konkurencją. Pozwalają one na pełne wykorzystanie szybkich łączy internetowych powyżej 1 Gbps, co staje się coraz bardziej powszechne, oraz zapewniają doskonałą wydajność dla lokalnych transferów plików między urządzeniami sieciowymi, takimi jak serwery NAS czy komputery z odpowiednimi kartami sieciowymi.

Podsumowanie

Tenda BE5100 to router, który stara się oferować nowoczesne technologie Wi-Fi 7 w przystępnej cenie, kierując swoją ofertę głównie do użytkowników domowych poszukujących upgrade’u z starszych standardów bez konieczności wydawania kilku tysięcy złotych na flagowe modele. Jego największymi atutami są obsługa standardu Wi-Fi 7 (802.11be), która zapewnia przyszłościowość inwestycji, porty 2,5 Gbps stanowiące realną przewagę nad większością konkurencji w tym segmencie cenowym, oraz przyzwoity zasięg sygnału wystarczający dla większości mieszkań i mniejszych domów. Oprogramowanie, choć proste w obsłudze i oferujące podstawowe funkcje potrzebne przeciętnemu użytkownikowi, wymaga jeszcze dopracowania pod kątem stabilności, szczególnie w kontekście sporadycznych zawieszek podczas intensywnego wykorzystania.

Router sprawdzi się dobrze w gospodarstwach domowych z 10-15 urządzeniami podłączonymi do sieci, gdzie główne zastosowania to streaming wideo w jakości 4K, praca zdalna, gry online oraz podstawowe zadania sieciowe. Dla użytkowników posiadających szybkie łącza internetowe powyżej 1 Gbps, porty 2,5G będą kluczową zaletą pozwalającą na pełne wykorzystanie dostępnego pasma. Nie jest to jednak router dla najbardziej wymagających użytkowników, profesjonalistów czy osób potrzebujących zaawansowanych funkcji – brak możliwości podłączenia zewnętrznych anten, sporadyczne problemy ze stabilnością oraz przeciętna jakość wykonania mogą stanowić ograniczenia.

Plusy:

Obsługa Wi-Fi 7 (802.11be)

Porty LAN 2,5 Gbps – rzadkość w tej klasie cenowej

Przystępna cena jak na router Wi-Fi 7

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Dobry zasięg sygnału w typowych warunkach domowych

Solidne funkcje bezpieczeństwa z firewallem

Minusy: