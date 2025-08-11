Titan Quest 2 w Early Access – nowe rozdziały, klasy i wielkie plany na przyszłość

Po kilkunastu latach od premiery oryginału, marka Titan Quest powróciła w wielkim stylu. Grimlore Games i THQ Nordic ogłosiły, że Titan Quest 2 trafiło właśnie do wczesnego dostępu na PC, otwierając przed fanami mitologicznych hack’n’slashy nowy rozdział w historii serii. To kontynuacja kultowej gry z 2006 roku, w której gracze przemierzali starożytny świat inspirowany mitologią, walcząc z potworami, odkrywając sekrety dawnych cywilizacji i rozwijając swoje postacie.

W opublikowanej roadmapie obiecują regularne aktualizacje, które będą pojawiały się w dwóch rytmach – co około sześć tygodni pojawią się mniejsze łatki i poprawki, a mniej więcej co trzy miesiące gracze otrzymają duże rozszerzenia.

Pierwszym ważnym punktem tego planu jest nowy rozdział kampanii fabularnej, zaplanowany jeszcze na 2025 rok. Oznacza to nie tylko świeże lokacje, ale też nowych przeciwników, zadania i wyzwania, które mają pogłębić mitologiczny świat gry. Do tego dojdzie edytor postaci, pozwalający na personalizację wyglądu bohatera – funkcja, której brak od lat był wymieniany wśród największych mankamentów pierwszej części.

Gracze mogą też spodziewać się nowej klasy postaci. Choć deweloperzy nie zdradzili jeszcze szczegółów, w społeczności spekuluje się, że może to być coś związanego z naturą, przywoływaniem stworów i czarami wspierającymi.

Na tym jednak plany się nie kończą. W 2026 roku i później Titan Quest 2 ma otrzymać kolejne duże dodatki fabularne, rozbudowane opcje rozgrywki końcowej (endgame), a także udoskonalony tryb kooperacji. Twórcy chcą, by multiplayer stał się pełnoprawnym elementem gry, pozwalając graczom wspólnie eksplorować świat i walczyć z bossami. W planach jest też dodanie nowych systemów craftingu, lokalizacji gry na kolejne języki oraz stałe usprawnienia techniczne.

Ciekawostką jest to, czego w grze nie będzie – Grimlore Games jasno podkreśla, że Titan Quest 2 nie otrzyma mikropłatności ani wierzchowców. Według deweloperów, wierzchowce negatywnie wpłynęłyby na tempo rozgrywki i klimat eksploracji, a mikrotransakcje nie pasują do filozofii tej produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że po premierze pełnej wersji mogą pojawić się płatne rozszerzenia DLC, podobnie jak w przypadku oryginału.

W chwili obecnej gra dostępna jest w Early Access w cenie około 29,99 euro/dolarów. Po premierze wersji 1.0 cena wzrośnie do około 49,99, co według twórców odzwierciedli pełną skalę zawartości.

Społeczność graczy przyjęła zapowiedź roadmapy z mieszanką ekscytacji i ostrożnego optymizmu. Na forach i Reddicie dominują pozytywne opinie – wielu fanów cieszy się, że twórcy stawiają na rozbudowę fabuły jeszcze w trakcie Early Access, a także na wprowadzenie nowych klas. Nie brakuje jednak głosów, że początkowa liczba dostępnych klas jest zbyt mała i gra będzie potrzebować więcej opcji, by w pełni konkurować z takimi tytułami jak Diablo IV czy Path of Exile.

Deweloperzy wydają się jednak świadomi tych oczekiwań. Podkreślają, że Early Access jest dla nich sposobem na wspólne zbudowanie gry z pomocą społeczności – słuchając opinii, dopracowując balans i dodając zawartość zgodnie z tym, czego najbardziej pragną gracze.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rok 2025 będzie dla Titan Quest 2 czasem intensywnego rozwoju, a 2026 może przynieść produkcji status jednego z najważniejszych tytułów w gatunku.