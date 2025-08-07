Pixel 9A – recenzja nowego przedstawiciela serii A od Google

Pixel 9A to najnowszy smartfon z serii A od Google, który zadebiutował pod koniec marca 2025 roku jako długo oczekiwany następca udanego modelu Pixel 8A. Seria A, od momentu swojego powstania, była skierowana do użytkowników oczekujących jak najlepszych doświadczeń z oprogramowaniem, fotografią i integracją z usługami Google, ale bez potrzeby sięgania po najdroższe flagowce. Google przyjęło filozofię, w której użytkownik nie musi wybierać między przystępną ceną a jakością – urządzenia z serii A mają oferować „flagowe DNA” w przystępniejszym opakowaniu. Pixel 9a nie tylko kontynuuje ten kierunek, ale go pogłębia, wprowadzając szereg rozwiązań, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla pełnoprawnych flagowców z serii Pixel. Czy to wystarczy, by przekonać do siebie użytkowników na coraz bardziej zatłoczonym rynku urządzeń z Androidem? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pixel 9a dostarczany jest w typowym dla Google minimalistycznym pudełku wykonanym w 100% z materiałów niezawierających plastiku. To amerykańskiemu gigantowi jak najbardziej można zaliczyć na plus, choć coraz więcej producentów idzie tą drogą. Pudełko zawiera wyłącznie podastawowe rzeczy: smartfon, kabel USB-C do USB-C, igłę do tacki SIM oraz standardowy zestaw papierologii. Brakuje ładowarki sieciowej – ten trend, zapoczątkowany przez Apple, a kontynuowany przez Google i Samsunga, staje się normą w branży, choć nadal nie wszystkim się podoba.

Specyfikacja techniczna Pixel 9a stawia go na pozycji jednego z najbardziej zaawansowanych średniaków na rynku. Na pokładzie znajdziemy procesor Google Tensor G4 – jednostkę zaprojektowaną przez Google z myślą o wydajności i możliwościach sztucznej inteligencji. To ten sam układ, który napędza droższe modele z serii Pixel 9, co oznacza, że Pixel 9a nie został tutaj w żaden sposób „okrojony”. Procesor wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM oraz w zależności od wersji użytkownicy mają do wyboru 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, choć warto zaznaczyć, że nie ma możliwości rozszerzenia jej kartą microSD.

Wyświetlacz to 6,3-calowy panel P-OLED, o rozdzielczości 1080 x 2424 piksele, proporcjach 20:9 i zagęszczeniu pikseli ponad 422 ppi. Odświeżanie adaptacyjne w zakresie 60–120 Hz oraz jasność do 2700 nitów w szczycie (przy HDR) robi wrażenie – w bezpośrednim słońcu ekran pozostaje czytelny. Zestaw dopełnia bateria 5100 mAh z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem, system podwójnych aparatów z optyczną stabilizacją, obudowa odporna na pył i wodę (IP68), wsparcie dla eSIM, łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC oraz bogaty zestaw czujników – od barometru po magnetometr. Wszystko to działa pod kontrolą Androida 16 z gwarantowanymi siedmioletnimi aktualizacjami zabezpieczeń i systemu.

Jakość wykonania oraz design

Google nie próbuje wymyślać designu na nowo, ale od lat trzyma się swojego rozpoznawalnego stylu – i Pixel 9a jest tego świetnym przykładem. Telefon wygląda nowocześnie, ale zachowuje pewien minimalizm. Tylna część wykonana została plastiku z recyklingu, który świetnie maskuje odciski palców i zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe. Ramka to aluminium – solidna, lekka i przyjemna w dotyku. Całość sprawia wrażenie zwartej i dobrze spasowanej konstrukcji. Nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to telefon szczególnie slim, więc trzeba się przyzwyczaić do jego „grubości”.

Google oferuje cztery wersje kolorystyczne: klasyczny Obsidian (czarny), Porcelain (jasny kremowy), lawendowy (pastelowy fiolet) oraz Peony (delikatny róż). Każdy z nich prezentuje się subtelnie i nowocześnie, co jest miłą odmianą w stosunku do niekiedy krzykliwych projektów konkurencji. Moduł aparatu, choć nieco wystający, jest schludnie zintegrowany z resztą obudowy. Symetryczne ramki wokół ekranu, zwłaszcza dolna „bródka”, są minimalne i dobrze wyważone. Czytnik linii papilarnych znajduje się pod ekranem, działa szybko i niezawodnie, a do dyspozycji mamy także odblokowanie twarzą – szybkie i skuteczne, choć mniej bezpieczne. Norma IP68 to kolejny plusik, pozwala korzystać z telefonu nawet w trudniejszych warunkach bez obaw o zalanie czy kurz.

Od frontu mamy wcześniej wspomniany 6,3 calowy wyświetlacz, przy górnej belce znajdziemy z kolei przedni obiektyw aparatu, a także głośnik do rozmów. Najwięcej elementów upchano standardowo na krawędziach telefonu. Idąc od prawej mamy dwa fizyczne klawisze pierwszy power i drugi do regulacji głośności (nie wiem dlaczego Google je odwróciło, jest to bardzo nieintuicyjne i wymaga sporego przyzwyczajenia). Dolna krawędź to z kolei tacka na kartę SIM, wyjście USB typu C oraz główny głośnik multimedialny oraz mikrofon. Na ostatniej krawędzi znajdziemy jedynie mikrofon.

Ekran

Wyświetlacz to jeden z najmocniejszych punktów tego modelu. Panel pOLED to konstrukcja znana z Pixel 9 – co samo w sobie mówi wiele. Rozdzielczość 1080 x 2424 zapewnia ponadprzeciętną ostrość obrazu, a 422 ppi przekłada się na znakomitą czytelność. Dzięki wsparciu dla HDR i maksymalnej jasności do 2700 nitów ekran sprawdza się bardzo dobrze w każdych warunkach – zarówno na plaży, jak i w ciemnym pokoju.

Odświeżanie w zakresie 60–120 Hz odbywa się dynamicznie – telefon sam dostosowuje częstotliwość w zależności od treści, co przekłada się zarówno na oszczędność baterii, jak i płynność animacji. Kolory są nasycone, ale nie przesadzone – można wybrać między kilkoma profilami wyświetlania, od naturalnych po bardziej żywe. Głębia czerni, kąty widzenia, poziom kontrastu – wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie. To ekran, który z powodzeniem mógłby trafić do urządzenia o 1000 zł droższego. Dotyk działa błyskawicznie, bez żadnych opóźnień, a obsługa gestów jest intuicyjna.

Bateria

Pixel 9a nie imponuje pojemnością baterii (5100 mAh jest niezłym wynikiem ale konkurencja potrafi więcej wycisnąć), ale przede wszystkim realnym czasem pracy. W standardowym scenariuszu – korzystanie z sieci społecznościowych, rozmowy, e-mail, przeglądarka i trochę multimediów – smartfon bez problemu wytrzymuje 2 dni na jednym ładowaniu. Nawet przy intensywnym użytkowaniu (np. sesje fotograficzne, gry, ciągłe Wi-Fi i 120 Hz) spokojnie można liczyć na cały dzień pracy z zapasem. Ładowanie nie jest przesadnie szybkie 23 W mocy naładowanie do pełna telefonu to około półtorej godziny. Obsługa ładowania bezprzewodowego Qi to zaleta, której w tej półce często brakuje, jednak ładowanie mamy maksymalnie o mocy 7,5 W, więc cały proces mocno się wydłuża. Co ważne – telefon nie nagrzewa się przesadnie nawet przy ładowaniu bezprzewodowym.

Aparat

Pixel 9a, jak przystało na produkt Google, stawia duży nacisk na możliwości fotograficzne. Owszem nie otrzymujemy pełnego flagowego zestawu obiektywów, ale i tak jest naprawdę dobrze. Główna jednostka 48 Mpx wykorzystuje zaawansowaną technologię Quad PD oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS), co zapewnia szybkie ustawianie ostrości, eliminację poruszeń i bardzo dobrą ostrość zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Przysłona f/1.7 oraz spory rozmiar matrycy (1/2”) gwarantują dobrą jakość zdjęć nocnych. Tryb nocny działa automatycznie, choć można go też aktywować ręcznie – efekt końcowy zachwyca, szczególnie jeśli chodzi o balans bieli i kontrolę nad źródłami światła w tle. Dodatkowo Pixel 9a wspiera tryb astrofotografii – pozwala on wykonywać długie naświetlania nocnego nieba, a zdjęcia gwiazd wyglądają naprawdę dobrze. W przypadku zdjęć portretowych, smartfon korzysta z zaawansowanego algorytmu separacji tła, który radzi sobie nie tylko z wyraźnym konturem sylwetki, ale również z włosami czy okularami – co bywa problematyczne w tańszych urządzeniach.

Aparat ultraszerokokątny 13 Mpix z przysłoną f/2.2 i kątem widzenia 120° pozwala na robienie zdjęć panoramicznych. Choć nie jest tak jasny jak aparat główny, i nie oferuje autofokusu, jego jakość pozostaje bardzo przyzwoita, a zdjęcia są spójne kolorystycznie z tymi z głównej matrycy – co nie jest oczywistością w świecie Androida.

Na froncie znajduje się aparat 13 Mpix z przysłoną f/2.2 i szerokim kątem widzenia – 96°. Szczegóły i kolory twarzy pozostają naturalne, nawet przy słabszym świetle. Warto też podkreślić, że aplikacja aparatu jest szybka, intuicyjna i zawiera całkiem sporo przydatnych funkcji. Choć powiem szczerze, przy pierwszym kontakcie z aparatem w Pixel 9A można się pogubić, mocno też jest oddalony spust migawki aparatu od dolnej krawędzi telefonu co nieraz wymagało w moim przypadku zmiany uchwytu smartfona.

Jeśli chodzi o wideo – Pixel 9a oferuje nagrywanie w 4K przy 30 i 60 kl./s głównym, a przednim aparatem już tylko 30 kl./s przy 4K. Stabilizacja obrazu działa skutecznie, nawet podczas chodzenia lub dynamicznych ujęć. Obsługiwane są także filmowe ujęcia panoramiczne, slow-motion oraz tryb poklatkowy. Stabilizacja aktywna, blokada kadru i zaawansowane algorytmy redukcji szumu dźwięku sprawiają, że Pixel nie odstaje znacząco od swojej flagowej konkurencji.

Oprogramowanie

Jednym z największych atutów Pixel 9a pozostaje oprogramowanie – czysty Android 16, bez żadnych dodatków od operatorów, bez zbędnych aplikacji, bez reklam. To system w najczystszej postaci, z pełną kontrolą użytkownika i błyskawicznymi aktualizacjami. Google obiecuje aż 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń, co oznacza wsparcie aż do 2032 roku.

Smartfon oferuje zaawansowane funkcje Google AI, takie jak Live Translate (tłumaczenie rozmów i tekstu w czasie rzeczywistym), pomoc w pisaniu maili i wiadomości, transkrypcję spotkań, automatyczne streszczenia oraz Asystenta, który coraz lepiej rozumie kontekst i preferencje użytkownika. Nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa. Pixel 9a korzysta z układu Titan M2 i zaufanego środowiska Trusty, które dbają o dane użytkownika nawet przy fizycznym dostępie do urządzenia przez osoby niepowołane. Mamy także blokadę aplikacji, rozpoznawanie twarzy i odcisków palców, a także ostrzeżenia kryzysowe, detekcję wypadków samochodowych, tryb „Bezpieczna przestrzeń” i możliwość tworzenia osobnego profilu z ograniczeniami.

Pixel 9a oferuje też dostęp do „Pixel Feature Drops” – co kilka miesięcy Google udostępnia nowe funkcje, które trafiają wyłącznie do urządzeń Pixel. To np. nowe możliwości aparatu, poprawki AI, rozszerzenia funkcji rozpoznawania mowy i obrazu czy nawet drobne zmiany w interfejsie, które poprawiają komfort użytkowania. To system, który żyje i rozwija się w czasie.

Multimedia

Multimedia to kolejny obszar, w którym Pixel 9a pozytywnie zaskakuje. Głośniki stereo generują dźwięk czysty, głośny i dobrze zbalansowany – wysokie i średnie tony są wyraźne, a bas choć niezbyt mocny, jest dobrze zaznaczony. Podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki w trybie poziomym dźwięk stereo jest przestrzenny. Dwa mikrofony z aktywną redukcją szumów dbają o czystość rozmów telefonicznych oraz jakość nagrywanego dźwięku – zarówno w filmach, jak i notatkach głosowych.

Pixel 9a obsługuje kodeki AAC, LDAC, aptX, a dzięki Bluetooth 5.3 oferuje stabilne połączenia z bezprzewodowymi słuchawkami i głośnikami. Co ważne – mamy tu także pełne wsparcie dla standardów HDR10 i HLG, co oznacza, że serwisy takie jak YouTube, Netflix czy Prime Video dostarczają treści w najwyższej możliwej jakości.

Wydajność oraz gry

Choć Tensor G4 nie jest najszybszym układem na rynku w benchmarkach, w praktyce zapewnia płynność działania. Co prawda nie jest to maszyna do gier, ale myślę, że do codziennej pracy jak najbardziej się nada. W grach takich jak „Genshin Impact”, „PUBG Mobile”, „Call of Duty: Mobile” czy „Asphalt 9” smartfon osiąga płynność, ale w niektórych produkcjach trzeba zrezygnować z wysokich ustawieniach graficznych. Niestety też po dłuższej sesji telefon mocno się nagrzewa co dodatkowo objawia się efektem throttlingu i odcięciem sporej ilości mocy obliczeniowej (standardowo też jej nie ma zbyt wiele). 8 GB RAM zapewnia bufor dla aplikacji działających w tle – przeglądarka z kilkunastoma kartami, Spotify, YouTube i Instagram działają równolegle bez dławienia, chociaż gdy weźmiemy pod uwagę, że telefon ma nam wystarczyć na kilka lat płynnego korzystania chciałoby się co najmniej 12 GB pamięci RAM. Tensor G4 to nie jest idealne rozwiązanie i powiem szczerze, nie wiem czy nie wolałbym któregoś ze sprawdzonych rozwiązań od Qualcomma czy MediaTeka, bo nie do końca wiadomo czego można się spodziewać po tym układzie.

Łączność

Pixel 9a jest świetnie przygotowany pod względem łączności. Oferuje obsługę Wi-Fi 6E (pasma 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz). Dzięki Bluetooth 5.3 możliwe jest podłączenie kilku urządzeń bezprzewodowych jednocześnie z niskimi opóźnieniami. Telefon wspiera także standard NFC – nie tylko do płatności zbliżeniowych (Google Pay), ale również do parowania urządzeń i przesyłania danych. USB-C 3.2 oferuje szybki transfer plików oraz wsparcie dla akcesoriów OTG. Slot na karty SIM to rozwiązanie hybrydowe – fizyczna nano SIM + eSIM, co oznacza możliwość korzystania z dwóch numerów jednocześnie. Lokalizacja oparta jest o systemy GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou. Co do jakości rozmów również nie mam zastrzeżeń zarówno mnie jak i rozmówcę słychać było dobrze.

Podsumowanie

Pixel 9a to telefon, który ciężko mi jednoznacznie ocenić. Z jednej strony oferuje dobrą jakość wykonania, dobry wyświetlacz OLED 120 Hz, długą żywotność baterii z obsługą ładowania bezprzewodowego, bardzo dobre możliwości fotograficzne, płynne działanie Androida oraz unikalne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Czysty Android 16 z siedmioletnim wsparciem aktualizacyjnym i dostępem do najnowszych rozwiązań Google to wartość nie do przecenienia. Z drugiej strony mamy całkiem wysoką ceną bo około 2000 zł, bardzo przeciętną wydajność urządzenia z 8 GB pamięci RAM, wolne „szybkie” ładowanie, i taki sobie design. Jednak mimo wszystko myślę, że dwie zalety powinny przeważyć jeśli chodzi o zakup tego telefonu – czysta wersja Androida zawsze w najświeższej wersji oraz bardzo dobre możliwości fotograficzne (jak na tę półkę cenową).