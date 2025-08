Ezviz HP2 – recenzja

Ezviz HP2 to kompaktowe rozwiązanie dla osób poszukujących prostego i bezprzewodowego systemu monitoringu drzwi wejściowych. Urządzenie oferuje podgląd na żywo. Model HP2 wyróżnia się przede wszystkim brakiem konieczności prowadzenia przewodów zasilających, co znacznie ułatwia instalację w różnych typach budynków. Dzięki kompaktowej konstrukcji i eleganckiemu designowi, może być zamontowany praktycznie w każdych drzwiach. W tym teście sprawdzimy, czy HP2 sprawdza się w codziennym użytkowaniu i czy oferuje odpowiedni stosunek jakości do ceny w segmencie budżetowych rozwiązań.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do instalacji, co jest istotne przy urządzeniu, które ma być gotowe do użycia bezpośrednio po zakupie. W pudełku znajdziemy sam elektroniczny wizjer, zestaw montażowy umożliwiający instalację w drzwiach o grubości od 35 do 105 mm i otworach montażowych od 14 do 26 mm, oraz kabel zasilający USB-C o odpowiedniej długości. Taka uniwersalność montażu oznacza, że urządzenie pasuje do większości standardowych drzwi wejściowych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i biurowych.

Specyfikacja techniczna prezentuje się solidnie jak na urządzenie z tej półki cenowej, oferując funkcje porównywalne z droższymi modelami. Kamera nagrywa w rozdzielczości FullHD 1080p z częstotliwością do 15 fps, oferując szeroki kąt widzenia 146°, który pozwala objąć znaczną przestrzeń przed drzwiami. Łączność zapewnia Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), technologia sprawdzona i kompatybilna z większością domowych routerów. Zasilanie pochodzące z akumulatora o pojemności 2200 mAh eliminuje konieczność prowadzenia przewodów, co jest główną zaletą tego modelu. Całość waży 190 gramów, co minimalizuje obciążenie na drzwiach i ułatwia montaż. Dodatkowym atutem jest obecność portu USB-C.

Jakość wykonania oraz design

Ezviz HP2 prezentuje się elegancko w srebrnym kolorze, który dobrze komponuje się z większością drzwi wejściowych, niezależnie od ich stylu – od nowoczesnych minimalistycznych po klasyczne drewniane. W sprzedaży są dostępne dwie wersje kolorystyczne – właśnie srebrna i złota. Na pierwszy rzut oka po zamontowaniu elektroniczny wizjer wygląda identycznie jak te analogowe odpowiedniki. Nie mamy tutaj dodatkowych przycisków, diod czy innych „ficzerów” producent zdecydował się oskubać ten model z dodatkowych funkcjonalności. Konstrukcja sprawia wrażenie solidnej mimo niewielkiej wagi, a zastosowane tworzywo sztuczne ma matową fakturę. Temperatura pracy została określona na zakres od -10 do +45°C, co niestety nie będzie się nadawało do zewnętrznych drzwi wejściowych, gdzie zakres temperatury jest większy. Druga sprawa to brak konkretnego certyfikatu wodoodporności, również przekłada się na ostrożność jej stosowania w przypadku użycia zewnętrznego.

Wszystkie elementy montażowe znajdziemy w pudełku, co ważne ten elektroniczny wizjer będzie pasować do większości drzwi montowanych w Polsce. Zarówno jeśli chodzi o otwór samego wizjera jak i jego grubość. Montujemy całość na śruby, dodatkowo wizjer możemy przykleić taśmą dwustronną. Nie ma tutaj niczego odkrywczego, ale cały proces montażu jest prosty i nie wymaga od nas żadnej technicznej wiedzy.

Ekran

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3″ to jeden z mocniejszych punktów tego modelu, oferujący wystarczającą powierzchnię do komfortowego podglądu obrazu z kamery. Obraz jest wyraźny i wystarczająco jasny, by komfortowo korzystać z urządzenia nawet w słoneczne dni, dzięki dobrej czytelności przy silnym nasłonecznieniu. Kolory są naturalne i wierne rzeczywistości, a kontrast zadowalający na tyle, że szczegóły są dobrze widoczne zarówno w jasnych, jak i ciemniejszych partiach obrazu. Rozdzielczość ekranu jest dostosowana do wielkości wyświetlacza, co zapewnia ostry obraz bez widocznych pikseli. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i przejrzysty, co ułatwia nawigację po menu i ustawieniach nawet osobom mniej obeznanym z techniką.

Bateria

Akumulator o pojemności 2200 mAh zapewnia długą pracę urządzenia bez konieczności częstego ładowania, co jest kluczowe dla komfortu użytkowania w codziennym użytkowaniu. W normalnych warunkach użytkowania, przy średnio kilku aktywacjach dziennie, bateria wystarcza na kilka tygodni pracy, w zależności od intensywności używania funkcji podglądu na żywo oraz częstotliwości nagrywania. Ładowanie przez port USB-C jest wygodne i szybkie, pełne naładowanie zajmuje około 4 godzin, a urządzenie można używać podczas ładowania. Warto jednak pamiętać, że intensywne korzystanie z podglądu na żywo, szczególnie w trybie ciągłym, znacznie skraca czas pracy na baterii do nawet kilku dni. Wskaźnik poziomu naładowania jest dobrze widoczny w aplikacji mobilnej, a powiadomienia o niskim stanie baterii pojawiają się z odpowiednim wyprzedzeniem. Żywotność akumulatora po długotrwałym użytkowaniu powinna być zadowalająca, choć jak w przypadku wszystkich urządzeń na baterie, z czasem pojemność może nieznacznie spadać.

Jakość nagrań

Rozdzielczość FullHD 1080p zapewnia wystarczającą jakość obrazu do rozpoznania twarzy odwiedzających z odległości do 3-4 metrów, co jest standardowym dystansem przy drzwiach wejściowych. Szeroki kąt widzenia 146° pozwala objąć większy obszar przed drzwiami, co jest szczególnie przydatne w wąskich korytarzach czy przy drzwiach usytuowanych w zagłębieniach. Dzięki takiemu kątowi widzenia można zobaczyć osoby zbliżające się z boku, co zwiększa bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzenia. Jednak 15 fps może powodować lekkie przycięcia w szybkich ruchach, choć dla zastosowań domofonu jest to wystarczające. Jakość nagrań w dzień jest zadowalająca z dobrym odwzorowaniem kolorów i ostrością, choć w słabszych warunkach oświetleniowych obraz może być nieco zaszumiony i tracić szczegóły. Funkcja nagrywania w trybie nocnym, choć obecna, nie oferuje podczerwieni, więc efektywność w całkowitej ciemności jest ograniczona. Kompresja wideo jest dobrze zoptymalizowana, co pozwala na oszczędność miejsca na karcie pamięci przy zachowaniu akceptowalnej jakości.

Oprogramowanie

Aplikacja mobilna na iOS i Android działa stabilnie i oferuje podstawowe funkcje potrzebne do pełnego wykorzystania urządzenia, z regularnie wydawanymi aktualizacjami poprawiającymi funkcjonalność. Interfejs jest prosty i intuicyjny, umożliwiając szybki dostęp do podglądu na żywo, historii nagrań i ustawień bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane menu. Powiadomienia push działają bezproblemowo, informując o aktywności przy drzwiach w czasie rzeczywistym, z możliwością dostosowania czułości detekcji ruchu. Aplikacja pozwala na zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie, co jest przydatne w większych budynkach. Funkcja udostępniania dostępu innym użytkownikom jest prosta w konfiguracji i pozwala na nadawanie różnych poziomów uprawnień. Archiwizacja nagrań może odbywać się lokalnie na karcie microSD lub w chmurze, choć usługi chmurowe mogą wymagać dodatkowej opłaty. Brakuje jednak zaawansowanych funkcji, takich jak rozpoznawanie twarzy, zaawansowana analiza ruchu. Czas synchronizacji z serwerami jest zadowalający, choć przy słabszym połączeniu internetowym może się wydłużać.

Łączność

Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) zapewnia stabilne połączenie z siecią domową w większości przypadków, oferując wystarczającą przepustowość dla transmisji wideo FullHD bez większych opóźnień. Zasięg jest zadowalający do odległości około 15-20 metrów od routera w otwartej przestrzeni, choć w budynkach o grubych ścianach może być konieczne umieszczenie routera bliżej drzwi wejściowych lub użycie repeatera Wi-Fi. Połączenie z aplikacją mobilną jest zazwyczaj szybkie i niezawodne, a opóźnienia w transmisji obrazu są minimalne przy dobrej jakości sygnału Wi-Fi, rzadko przekraczające 2-3 sekundy. Urządzenie automatycznie próbuje ponownie nawiązać połączenie po przejściowej utracie sygnału, co jest przydatne podczas krótkich przerw w działaniu internetu. Konfiguracja połączenia jest prosta i prowadzona przez aplikację mobilną krok po kroku. Wsparcie dla częstotliwości 2,4 GHz oznacza lepszą penetrację przez ściany, choć może oznaczać mniejsze transfery w porównaniu do nowszych standardów 5 GHz.

Podsumowanie

Ezviz HP2 to solidny wybór dla osób szukających prostego i funkcjonalnego smart. Urządzenie oferuje wszystkie podstawowe funkcje potrzebne do skutecznego monitoringu drzwi wejściowych, a jakość wykonania i wydajność baterii zapewniają komfortowe użytkowanie przez długi czas bez konieczności częstego demontażu czy ładowania. Największymi zaletami są łatwość instalacji, dobra jakość obrazu w dzień oraz stabilna praca aplikacji mobilnej. Jednak brak wbudowanych głośników i mikrofonu w specyfikacji znacznie ogranicza funkcjonalność komunikacyjną, co może być istotnym mankamentem dla użytkowników oczekujących pełnej funkcjonalności domofonu z możliwością rozmowy. Cena urządzenia wydaje się adekwatna do oferowanych możliwości, lokując się w segmencie budżetowym, choć konkurencja oferuje czasem więcej funkcji w podobnym przedziale cenowym, szczególnie w zakresie komunikacji dwukierunkowej. Ezviz HP2 to rozwiązanie dla osób ceniących prostotę, niezawodność i łatwość obsługi ponad zaawansowane funkcje smart home, które mogą być niepotrzebne w podstawowym zastosowaniu domowym.