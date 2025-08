Avatar: Frontiers of Pandora powraca z nową siłą – nadchodzą New Game Plus i widok z trzeciej osoby

Po początkowo ciepłym, ale szybko zapomnianym debiucie w grudniu 2023 roku, Avatar: Frontiers of Pandora przygotowuje się do wielkiego powrotu. Ubisoft Massive ogłosił właśnie nadchodzącą aktualizację, która wprowadzi dwie najbardziej oczekiwane przez społeczność funkcje: tryb New Game Plus oraz pełny widok z trzeciej osoby.

Powrót do Pandory z nowymi możliwościami

Kreatywny dyrektor Omar Boual ujawnił, że aktualizacja pozwoli graczom na ponowne przejście fabuły przeciwko silniejszym przeciwnikom z całym wyposażeniem i umiejętnościami z pierwszego przejścia. Co więcej, New Game Plus wprowadzi też potężniejszy sprzęt oraz możliwość odblokowania nowego drzewa umiejętności, co da weteranom dodatkową motywację do ponownej eksploracji świata Pandory.

Druga kluczowa nowość to długo wyczekiwany przez fanów widok z trzeciej osoby. Podczas gdy pierwotna wersja gry koncentrowała się głównie na perspektywie pierwszej osoby (z wyjątkiem latania i jazdy na zwierzętach), nowa aktualizacja pozwoli graczom na płynne przełączanie między obiema perspektywami w dowolnym momencie rozgrywki.

Wyzwania techniczne i ambicje deweloperów

Implementacja trybu trzeciej osoby wymagała od studia „przepracowania animacji, sterowania i systemów kamer, aby wszystko działało właściwie” – przyznał Boual. To pokazuje skalę zaangażowania Massive Entertainment w udoskonalenie swojego produktu, mimo że gra nie odniosła spektakularnego sukcesu komercyjnego.

Decyzja o dodaniu perspektywy trzeciej osoby może wydawać się kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że unikalna natura gry – wcielanie się w Na’vi – była jednym z jej największych atutów w widoku pierwszej osoby. Niemniej jednak, deweloperzy zdecydowali się zaspokoić potrzeby społeczności, która od premiery domagała się takiej opcji.

Historia spokojnego rozwoju

Avatar: Frontiers of Pandora miał nietypową historię po premierze. Mimo że gra otrzymała mieszane recenzje – krytycy chwalili oszałamiający świat Pandory, ale krytykowali problemy z narrację – Massive nie porzuciło projektu. Już w kwietniu studio wydało aktualizację przepracowującą Przewodnik Łowcy, a teraz zapowiada znacznie większe ulepszenia.

Warto zauważyć, że gra faktycznie dzieli krytyków. Podczas gdy niektórzy recenzenci zarzucali jej bycie „kolejnym Far Cry w kosmosie”, inni bronili jej jako najlepszej odsłony tej formuły od lat, chwaląc jakość sandbox’a i mechanik eksploracji.

Kiedy zadebiutuje łatka?

Nowa aktualizacja pojawi się 5 grudnia 2025 roku, co nie jest przypadkowe. Data ta poprzedza premierę kolejnego filmu Jamesa Camerona „Avatar: Fire & Ash”, który trafi do kin 19 grudnia. To wyraźna próba wykorzystania medialnego zainteresowania nową częścią filmowej serii do ożywienia zainteresowania grą.

Ogłoszenie aktualizacji aż pięć miesięcy przed jej premierą może wydawać się nietypowe, ale prawdopodobnie wynika z chęci naprawienia błędów komunikacyjnych, które towarzyszyły oryginalnemu wydaniu gry. Avatar: Frontiers of Pandora zostało wydane w końcu grudnia 2023 roku praktycznie bez większej kampanii marketingowej, co przyczyniło się do jego stosunkowo cichego debiutu.

Szansa na drugie życie

Dla graczy, którzy przegapili premierę lub byli nią rozczarowani, nadchodząca aktualizacja może być idealną okazją do poznania świata Pandory w ulepszonej formie. Tryb New Game Plus szczególnie przypadnie do gustu tym, którzy już przeszli grę i chcą ponownie doświadczyć jej fabuły z nowymi wyzwaniami i możliwościami rozwoju postaci.

Z kolei widok z trzeciej osoby może przyciągnąć graczy, którzy preferują obserwowanie swojej postaci z zewnątrz, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku tak wizualnie spektakularnej gry jak Avatar. Możliwość płynnego przełączania między perspektywami oznacza też, że gracze będą mogli wybierać najwygodniejszy widok w zależności od sytuacji – pierwszą osobę do eksploracji i walki, trzecią do podziwiania krajobrazów i spektakularnych sekwencji akcji.

Przyszłość franczyzy

Sukces tej aktualizacji może być kluczowy dla przyszłości marki Avatar w świecie gier. Ubisoft wyraźnie nie zamierza rezygnować z licencji, a nadchodząca premiera trzeciej części filmu Camerona to dodatkowa okazja do odświeżenia zainteresowania całą franczyzą.

Avatar: Frontiers of Pandora udowadnia, że nawet gry z problematycznym startem mogą zyskać drugie życie dzięki przemyślanym aktualizacjom i wsłuchiwaniu się w głos społeczności. Czy grudniowa aktualizacja przyniesie grze zasłużone uznanie? Przekonamy się już wkrótce.