Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 powrót z nostalgią, ale nie bez kompromisów

Po pięciu latach od dobrego remaku dwóch pierwszych części serii, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wreszcie trafia na konsole obecnej generacji. Studio Iron Galaxy, przejmując pałeczkę po Vicarious Visions, stanęło przed trudnym zadaniem odświeżenia dwóch na pierwszy rzut oka podobnych, jednak w praktyce różnych gier. Niestety, wybrano bezpieczną ścieżkę ujednolicenia obu tytułów, co przyniosło zarówno korzyści, jak i bolesne straty dla najzagorzalszych fanów oryginalnych wersji (szczególnie czwórki).

Trochę historii

Tony Hawk’s Pro Skater 3, wydany w 2001 roku, uznawany jest za szczyt mechanicznej doskonałości całej serii. To w tej odsłonie wprowadzono system revertów, który pozwalał na łączenie trików otwierając drzwi do nieskończenie długich combo. Gra oferowała perfekcyjnie zaprojektowane poziomy, wyzwania i jeden z najlepszych soundtracków w historii gier wideo.

Tony Hawk’s Pro Skater 4 z 2002 roku poszedł zupełnie inną drogą. Naughty Dog odważnie zrezygnowało z tradycyjnych dwuminutowych sesji na rzecz otwartych poziomów pełnych NPC, którzy rozdawali misje. Ten eksperyment nadał grze unikalny charakter a’la RPG w świecie deskorolki, tworząc żywe środowiska pełne interakcji i odkryć. Niestety, właśnie wokół tej decyzji ogniskuje się największa kontrowersja obecnego remake’u.

Mechanika rozgrywki – ponadczasowa formuła w nowym wydaniu

Serce serii Tony Hawk pozostaje niezmienne i ponadczasowe. Po wzięciu kontrolera do rąk, natychmiast czuć znajome wibracje, które towarzyszyły nam przez lata. Kombinacje flipów, grindów, manuali i revertów wychodzą z pada z hipnotyzującą płynnością, jakby od ostatniej sesji nie minęło ani dnia.

Każdy trik ma swoją wagę i tempo. Kickflip wykonany na krawędzi rampy brzmi i wygląda inaczej niż ten sam ruch na płaskim asfalcie. Haptyka kontrolerów bardzo dobrze to podkreśla – czuć różnice w nawierzchni, wibracje przy lądowaniu, delikatne drgania podczas grindowania poręczy. To małe szczegóły, które podnoszą immersję. System combo nadal działa jak zegarek. Manuale pozwalają na łączenie trików w jeden ogromny combo. Uczucie udanego lądowania monstrualnego combo to czysta magia – adrenalina miesza się z dumą, gdy na ekranie pojawiają się astronomiczne liczby punktów. Każdy dodatkowy trik to ryzyko – jeden błąd i wszystko przepada. Zawsze jest człowiek chętny na ten jeden dodatkowy trik.

Grafika nowej generacji

Wizualnie Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 wygląda na PlayStation 5 wygląda ok, nie jest to może szczyt obecnej technologii, ale całość wygląda dobrze. Każdy poziom został odbudowany od podstaw z dbałością o szczegóły. Dobre wrażenie robią klasyczne lokacje w nowym wydaniu. Canada z THPS3, z jej industrialnymi konstrukcjami i betonowymi rampami, a pierwsza plansza fabryki również wpada w oko.

Problemy z soundtrackiem

Jeśli oprawa wizualna to triumf, soundtrack to największe rozczarowanie remake’u. Tony Hawk bez kultowej muzyki to jak deska bez kółek – technicznie funkcjonalna, ale pozbawiona duszy.

Z 20 piosenek z „trójki” powróciło zaledwie 6, a z 35 z „czwórki” – tylko 4. To oznacza, że niespełna 20% oryginalnych soundtracków zostało zachowane. Brakuje kultowych utworów jak „96 Quite Bitter Beings” CKY, „Ace of Spades” Motörhead czy „When Worlds Collide” Powerman 5000. Nowe utwory starają się wypełnić tę lukę. Iron Galaxy zadbało o różnorodność gatunków – punk, metal, hip-hop wszystko w energetycznym tempie, które pasuje do dynamiki rozgrywki.

Problem licencji to plaga współczesnych remake’ów, ale w przypadku Tony Hawk’a szczególnie boleśnie odczuwalny. Część artystów publicznie wyrażała zdziwienie brakiem kontaktu ze strony twórców, co sugeruje, że nie wszystkie możliwości zostały wyczerpane.

System skaterów i customizacja

Kadra zawodników

Gra oferuje bardzo dużą kolekcję skaterów – zarówno legendarnych profesjonalistów, jak i ukrytych postaci. Powracają ikony jak Tony Hawk, Bucky Lasek, Bob Burnquist, Andrew Reynolds, ale także kontrowersyjne postaci jak Bam Margera, co może budzić mieszane uczucia w kontekście jego późniejszych problemów.

Każdy skater ma unikalny zestaw specjalnych trików i statystyk. Różnice nie są kosmetyczne – gracze o wysokiej prędkości inaczej się poruszają niż ci nastawieni na precyzję. To zachęca do eksperymentowania z różnymi stylami gry.

Tryby multiplayer – Stara szkoła w nowym wydaniu

Lokalny multiplayer

Gra zachowuje wszystkie klasyczne tryby multiplayerowe, które robiły furorę na początku XXI wieku. Graffiti to nadal najlepsza zabawa na split-screenie – gracze „malują” elementy poziomów swoimi kolorami, wykonując na nich triki. H.O.R.S.E. wymaga powtarzania coraz bardziej skomplikowanych kombosów. Tag to deskorolkowa wersja berka.

Multiplayer online

Online wspiera do 8 graczy jednocześnie, co może prowadzić do prawdziwego chaosu na mniejszych poziomach. Matchmaking działa sprawnie, a możliwość tworzenia prywatnych pokoi pozwala na organizowanie rozgrywek ze znajomymi.

Szczególnie udany jest tryb Combo Mambo, gdzie wszyscy gracze jednocześnie próbują uzyskać najwyższe combo. Widzenie kilku skaterów wykonujących spektakularne triki w tym samym czasie to prawdziwa uczta dla oczu.

Edytor parków

Edytor poziomów przeszedł prawdziwe odświeżenie w porównaniu do oryginalnych gier. Nowe możliwości to nie tylko dodawanie ramp i poręczy, ale wszelkiej maści dodatki. Tak na dobrą sprawę jesteśmy w stanie tworzyć pełnoprawne nowe mapy. Możliwość tworzenia własnych celów to game-changer. Można zaprogramować zbieranie liter S-K-A-T-E w konkretnych miejscach, niszczenie określonych obiektów, wykonanie combo powyżej pewnej wartości punktowej. To oznacza, że społeczność może tworzyć nie tylko ciekawe mapy, ale też pełnoprawne misje. Śmiercionośne przepaście i boosty pozwalają na tworzenie poziomów w stylu Mario Maker – od spokojnych po wymagające pixelowej precyzji.

Udostępnianie i społeczność

System udostępniania poziomów jest intuicyjny i szybki. Każdy poziom można ocenić, skomentować i dodać do ulubionych. Filtry pozwalają na znajdowanie konkretnych typów poziomów – od realistycznych skateparków po surrealistyczne przygody.

Niestety, jak zawsze w tego typu grach, sukces systemu zależeć będzie od zaangażowania społeczności. Historia pokazuje, że dla Tony Hawk’a społeczność modderów i twórców zawsze była bardzo aktywna, więc są powody do optymizmu.

Największa kontrowersja – Co się stało z THPS4?

Oryginalny charakter „czwórki”

Tony Hawk’s Pro Skater 4 był rewolucją w serii. Zamiast tradycyjnych dwuminutowych sesji, gracze otrzymali otwarte poziomy pełne NPC, którzy rozdawali różnorodne misje. Ten system nadawał grze unikalny charakter – poziomy wydawały się żywe, pełne interakcji i możliwości.

W oryginale można było rozmawiać z innymi skaterami, którzy uczyli nowych trików, pomagać sprzątaczom, startować w zawodach organizowanych przez lokalne społeczności. Każdy poziom był mini-światem z własnymi historiami i postaciami.

Brutalne uproszczenie

W remake’u całe to bogactwo zostało bezlitośnie wycięte. Poziomy z „czwórki” zostały brutalnie wciśnięte w dwuminutowe ramy znane z części 1-3. Misje stały się anonimowymi celami z listy, pozbawionymi kontekstu i interakcji.

Zoo to najlepszy przykład tej dewastacji. W oryginale było to tętniące życiem miejsce pełne zwierząt – można było oglądać słonie, żyrafy, małpy. Zwierzęta reagowały na obecność skatera, niektóre można było karmić lub przestraszyć. W remake’u zoo jest puste, zimne, pozbawione życia – to tylko arena do zbijania punktów. Alcatraz z kolei stracił swoich więźniów i strażników.

Dlaczego tak się stało?

Decyzja o ujednoliceniu obu gier jest zrozumiała z technicznego punktu widzenia. Stworzenie dwóch różnych systemów rozgrywki wymagałoby znacznie więcej pracy i mogłoby wprowadzić chaos do interfejsu użytkownika.

Niemniej jednak, to właśnie te różnice czyniły THPS4 wyjątkową grą. Pozbawiając ją unikalnego charakteru, Iron Galaxy stworzyło technicznie sprawny, bardziej przypominający THPS3.5 niż prawdziwy hołd złożony „czwórce”.

Stabilność i płynność

Gra działa wzorowo na PlayStation 5. Nie zanotowałem ani jednego crash’a, spadku klatek czy problemu z ładowaniem podczas dziesiątek godzin testów. Silnik gry jest zoptymalizowany i stabilny. 60 FPS jest utrzymywane przez cały czas, nawet w najbardziej chaotycznych momentach z wieloma graczami online.

Werdykt końcowy

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 to gra o dwóch twarzach. Z jednej strony mamy znakomitą mechanikę rozgrywki i solidną ilość zawartości. Z drugiej – kontrowersyjne decyzje designerskie, które pozbawiają THPS4 jego unikalnego charakteru, oraz drastycznie okrojony soundtrack.

Dla fanów THPS3 to must-have – gra wiernie odtwarza ducha oryginału, dodając przy tym nowoczesną oprawę i dodatkową zawartość.

to must-have – gra wiernie odtwarza ducha oryginału, dodając przy tym nowoczesną oprawę i dodatkową zawartość. Dla fanów THPS4 to rozczarowanie – choć technicznie sprawny, remake nie oddaje unikalnej atmosfery i innowacyjności oryginału.

to rozczarowanie – choć technicznie sprawny, remake nie oddaje unikalnej atmosfery i innowacyjności oryginału. Dla nowych graczy to doskonały punkt wejścia w serię – mechanika jest nadal przyjemna i ma niski poziom wejścia, poziomy dobrze zaprojektowane, a ilość zawartości imponująca.

Gra dostępna w Game Pass to dodatkowa zachęta – można sprawdzić bez większego ryzyka finansowego i samemu ocenić, czy kompromisy Iron Galaxy są do zaakceptowania.

THPS 3+4 to solidna, dobrze wykonana gra, która dostarcza godzin czystej, deskorolkowej zabawy. Nie jest perfekcyjna i nie dorównuje legendarnemu statusowi oryginałów, ale w czasach, gdy prawdziwe sequele serii Tony Hawk wydają się mało prawdopodobne, ten remake daje nam przynajmniej kawałek tamtej magii.