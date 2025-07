Dying Light: The Beast przesunięte o miesiąc – premiera we wrześniu 2025

Studio Techland oficjalnie ogłosiło przesunięcie daty premiery Dying Light: The Beast o cztery tygodnie. Gra, która pierwotnie miała zadebiutować w sierpniu, teraz trafi do graczy 19 września 2025 roku.

Powody opóźnienia

Deweloperzy z Techland uzasadnili swoją decyzję chęcią dostarczenia najlepszej jakości produktu. „Zawsze naszym celem było stworzenie Dying Light: The Beast jako najlepszej gry z serii Dying Light, jaką kiedykolwiek wydaliśmy” – wyjaśnili przedstawiciele studia w oficjalnym komunikacie. Studio podkreśla, że dodatkowe cztery tygodnie pozwolą na wykonanie ostatnich testów i odpowiednie przygotowanie produkcji do najlepszego możliwego poziomu.

Od DLC do pełnoprawnej gry

Historia Dying Light: The Beast jest nieco zawiła. Projekt rozpoczął się jako rozszerzenie do Dying Light 2, ale w trakcie rozwoju przekształcił się w pełnoprawną, samodzielną produkcję. Mimo tej ewolucji, Techland honoruje pierwotne zobowiązania wobec graczy. Dlatego też Dying Light: The Beast jest dostępna za darmo dla posiadaczy Ultimate Edition Dying Light 2. Cena standardowa gry to 299 zł dla tych, którzy chcą ją kupić dodatkowo. Co ważne Dying Light: The Beast to samodzielna gra – nie wymaga posiadania poprzednich części serii

Powrót Kyle’a Crane’a

Dying Light: The Beast oznacza powrót jednej z najpopularniejszych postaci serii – Kyle’a Crane’a, protagonisty oryginalnego Dying Light. Po latach eksperymentów przeprowadzanych przez Barona, bohater musi odnaleźć równowagę między swoją ludzką i bestialską stroną.

Techniczne aspekty produkcji

Studio Techland wykorzystuje doświadczenie zdobyte przy pracy nad Dying Light 2, jednocześnie wracając do korzeni serii. Deweloperzy wielokrotnie podkreślali, że The Beast ma przypominać to, co sprawiło, że oryginalna gra stała się kultowa wśród fanów survivalowych produkcji.

Przyszłość serii

Dying Light: The Beast może okazać się kluczową produkcją dla przyszłości całej marki. Studio wielokrotnie sugerowało, że ta gra stanowi powrót do korzeni serii, co może wskazywać na kierunek rozwoju kolejnych części. Sukces The Beast może zadecydować o kształcie przyszłych projektów Techland.

Podsumowanie

19 września 2025 roku fani serii poznają efekty przesunięcia daty premiery Dying Light: The Beast, mając nadzieję na otrzymanie dopracowanej i satysfakcjonującej produkcji, która przywróci serię na właściwe tory. Na szczęście dla samych graczy miesięczne przesunięcie debiutu tytułu nie jest duże i nie będziemy finalnie zbyt długo czekać na Dying Light: The Beast.