TP-Link Tapo RV30 Max Plus – recenzja odkurzacza automatycznego

TP-Link, marka znana głównie z urządzeń sieciowych, od pewnego czasu dynamicznie rozwija swoją linię produktów smart home pod nazwą Tapo. Jednym z urządzeń w tej ofercie jest robot sprzątający Tapo RV30 Plus. Ten automatyczny odkurzacz pozycjonowany jest jako urządzenie ze średniej półki cenowej.

Na rynku robotów sprzątających konkurencja jest bardzo duża – od budżetowych rozwiązań chińskich producentów, przez średnią półkę . TP-Link stara się znaleźć niszę oferując zaawansowane funkcje w przystępnej cenie. Czy faktycznie Tapo RV30 Max Plus jest w stanie konkurować z bardziej znanymi markami? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy odkurzaczy automatycznych nie jest przesadnie duże. Zachowana całość w charakterystycznej dla TP-Linka kolorystyce, gdzie przeważa biel i błękit. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. Prócz samego robota odkurzającego mamy automatycznie opróżniająca stacja dokująca wraz z kablem zasilającym, a także elementy eksploatacyjne czyli filtr HEPA (1 sztuka), szczotka główna (1 sztuka), boczna szczotka (1 sztuka), jednorazowy worek na kurz o pojemności 3 litrów (1 sztuka) oraz ściereczka do mopowania (1 sztuka). Do tego oczywiście zestaw papierologii. Szkoda, że TP-Link nie pokusił się o dodanie do zestawu większej ilości zapasowych elementów, chociaż dodatkowy worek i filtr HEPA, które zużywają się najszybciej i te elementy trzeba w miarę szybko wymieniać jeśli korzystamy z odkurzacza regularnie.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną mamy całkiem solidny zestaw

Moc ssania: 5300 Pa (5 poziomów intensywności)

Pojemność zbiornika na kurz (robot): 300 ml z filtrem siatkowym i HEPA

Pojemność zbiornika na wodę: 300 ml z elektronicznie regulowanym dozowaniem

Pojemność worka w stacji: 3,0 l (wystarcza na około 70 dni przy codziennym sprzątaniu)

Bateria: Litowo-jonowa 2600

Nawigacja: Precyzyjny LiDAR z 360° skanowaniem + czujniki antykolizyjne i przeciwupadkowe

Wymiary robota: 330x 100 mm

Wymiary stacji dokującej: 228 × 164 × 330 mm

Wysokość pokonywanych przeszkód: do 2,2 cm

Poziom hałasu: 52 dB (tryb cichy), 55 dB (tryb standardowy),

Jakość wykonania oraz design

Tapo RV30 Plus prezentuje się bardzo elegancko. Czarna, matowa obudowa z subtelnymi akcentami sprawia, że robot pasuje do większości współczesnych wnętrz. Górna część urządzenia wykonana jest z tworzywa wysokiej jakości, które nie zbiera odcisków palców ani kurzu, dzięki czemu robot wygląda estetycznie nawet po dłuższym użytkowaniu. Na górze znajdziemy wieżyczkę LiDAR, która jest dobrze zintegrowana z bryłą urządzenia i nie wystaje nadmiernie ponad obudowę (wystaje na około 2 cm), co pozwala robotowi wjeżdżać pod meble o niższym prześwicie, około 10 cm.

Na górnym panelu umieszczono trzy przyciski dotykowe: zasilanie, powrót do stacji oraz sprzątanie punktowe. Przyciski są podświetlane i reagują na lekkie dotknięcie. Zderzak przedni wykonany jest z gumowanego tworzywa, które amortyzuje ewentualne kolizje i chroni meble przed uszkodzeniami.

Stacja dokująca z funkcją automatycznego opróżniania również utrzymana jest w czarnej kolorystyce i prezentuje się schludnie. Jest dość kompaktowa w porównaniu do stacji konkurencyjnych modeli, co stanowi zaletę przy ograniczonej przestrzeni. Na górnej części stacji znajduje się panel z diodami LED informującymi o stanie urządzenia. Komora z workiem jest szczelnie zamykana, co zapobiega wydostawaniu się kurzu podczas wymiany worka.

Spód robota wyposażony jest w główną szczotkę z silikonowo-włosianym wykończeniem o oraz jedną szczotkę boczną. Szczotka główna zaprojektowana jest tak, aby minimalizować owijanie się włosów, co sprawdza się całkiem dobrze w praktyce. Choć do topowych rozwiązań zdecydowanie brakuje. Robot radzi sobie z przejazdami między pokojami i pokonywaniem niewielkich progów do 2 cm wysokości.

Pod spodem znajdziemy również czujniki przeciwupadkowe, które skutecznie zapobiegają upadkom ze schodów. Wszystkie elementy są dobrze spasowane, bez widocznych szczelin czy ostrych krawędzi. Montaż i demontaż zbiornika na kurz, zbiornika na wodę czy nakładki mopującej jest intuicyjny i nie wymaga używania siły.

Ogólnie jakość wykonania stoi na wysokim poziomie i nie odbiega od tej znanej z droższych modeli. Materiały wykorzystane do produkcji są trwałe i odporne na zarysowania, co potwierdziło się podczas kilkutygodniowego testu.

Jakość sprzątania

To, co najważniejsze w przypadku robota sprzątającego, to oczywiście efektywność sprzątania. RV30 Max Plus wyposażony jest w system ssący o mocy 5300 Pa, co plasuje go w czołówce pod względem mocy ssącej w tej klasie cenowej. Dla porównania, wiele konkurencyjnych robotów w podobnej cenie oferuje moc w zakresie 2500-3500 Pa.

Robot dobrze radzi sobie z różnymi typami zabrudzeń na różnych powierzchniach. Do testów wykorzystałem standardowe zabrudzenia domowe (kurz, okruchy) oraz specjalnie przygotowane próbki (rozsypana kawa, mąka, ryż). Na płytkach i parkiecie Tapo RV30 Plus zbiera praktycznie 100% zabrudzeń, nawet w trybie standardowym. Szczególnie dobrze radzi sobie z kurzem, włosami i sierścią zwierząt. System ssący skutecznie wciąga nawet drobniejsze cząsteczki, a filtr HEPA zapobiega ich wydmuchiwaniu z powrotem do powietrza.

System dwóch szczotek (główna + boczna) efektywnie zagarnia brud z narożników i wzdłuż ścian. W narożnikach robot osiąga wysoką skuteczność, pozostawiając czasem niewielkie ilości kurzu w samych rogach pomieszczenia. Nie jest to jednak poziom skuteczności znany z robotów wyposażonych w dwie szczotki boczne, które lepiej radzą sobie z zabrudzeniami przy krawędziach. Tapo RV30 Max Plus rekompensuje to jednak dobrą strategią sprzątania – robot dokładnie objeżdża krawędzie pomieszczeń, często poświęcając im więcej czasu.

Funkcja mopowania działa poprawnie na lżejszych zabrudzeniach, odświeżeniu podłogi. Robot wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 300 ml i elektronicznie sterowany system dozowania wody z trzema poziomami intensywności. Nakładka mopująca z mikrofibry dobrze zbiera kurz i lekkie zabrudzenia, ale nie jest w stanie usunąć zaschniętych plam czy lepkich substancji. Nie jest to jednak zaawansowany system mopowania z dociskiem i funkcją szorowania, więc nie należy oczekiwać efektów porównywalnych z ręcznym myciem podłogi.

Warto wspomnieć o systemie omijania przeszkód, który działa bardzo dobrze dzięki technologii LiDAR. Robot precyzyjnie mapuje pomieszczenie, tworząc dokładną mapę, na której widoczne są nawet mniejsze przeszkody. System antykolizyjny prawidłowo identyfikuje meble, progi i inne elementy wyposażenia domu, rzadko się o nie obijając. Robot radzi sobie nawet z wykrywaniem cieńszych elementów, takich jak nogi krzeseł czy stolików.

Podczas sprzątania RV30 Max Plus porusza się metodycznie, w sposób uporządkowany, dzieląc pomieszczenie na sekcje i sprzątając je według określonego wzoru. Dzięki temu nie pomija żadnego obszaru i efektywnie wykorzystuje energię baterii. Algorytm nawigacji jest na tyle inteligentny, że robot potrafi optymalizować trasę, unikając niepotrzebnych przejazdów.

System automatycznego opróżniania pojemnika na kurz działa sprawnie i skutecznie. Po zakończeniu sprzątania robot wraca do stacji, gdzie jego zbiornik jest opróżniany przez około 15 sekund. Proces ten jest dość głośny, ale trwa krótko. Worek w stacji dokującej o pojemności 3 litrów wystarcza na około 70 dni użytkowania, co znacznie zmniejsza konieczność codziennej obsługi urządzenia.

Bateria

RV30 Plus wyposażony jest w baterię litowo-jonową o pojemności 2600 mAh, co według producenta pozwala na sprzątanie powierzchni ok. 200 m² na jednym ładowaniu lub do 200 minut ciągłej pracy w trybie cichym. W praktyce, przy mieszanym trybie sprzątania (odkurzanie + mopowanie) w mieszkaniu o powierzchni 64 m², robot był w stanie wykonać pełne sprzątanie dwukrotnie, zużywając około większość baterii.

W trybie mieszanym, przy standardowym poziomie ssania i średnim poziomie nawilżenia mopa, robot był w stanie pracować około 150 minut, co jest wynikiem dobrym dla tej klasy urządzeń.

Czas ładowania od stanu niemal całkowitego rozładowania (10%) do pełnego naładowania (100%) wynosi około 4-5 godzin, co jest standardem w tej klasie urządzeń. Robot posiada funkcję wznawiania sprzątania po doładowaniu – jeśli bateria rozładuje się podczas pracy, urządzenie wraca do stacji, ładuje się do 80% pojemności i kontynuuje sprzątanie od miejsca, w którym przerwało. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku większych powierzchni powyżej 200 m².

Robot informuje o stanie baterii zarówno poprzez diodę na obudowie, jak i w aplikacji mobilnej, gdzie możemy śledzić procentowy poziom naładowania. Aplikacja wysyła również powiadomienie, gdy poziom baterii jest niski i robot musi wrócić do ładowania.

Oprogramowanie

Aplikacja Tapo to jeden z mocniejszych punktów tego robota. Jest intuicyjna, przejrzysta i w pełni dostępna w języku polskim. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja są proste i zajmują około 5 minut. Aplikacja przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces łączenia robota z siecią Wi-Fi i konfiguracją podstawowych ustawień.

Po wykonaniu pierwszego mapowania mieszkania, aplikacja umożliwia zaawansowane zarządzanie przestrzenią:

Podział na pokoje z możliwością nazywania ich i kolorowania na mapie

Tworzenie stref zakazanych, gdzie robot nie będzie wjeżdżał

Rysowanie wirtualnych ścian, których robot nie przekroczy

Oznaczanie stref o zwiększonej intensywności sprzątania

Tworzenie punktów zainteresowania, do których robot może bezpośrednio się udać

Ustawianie kolejności sprzątania pomieszczeń, co jest funkcją niespotykaną w niektórych droższych konkurencyjnych robotach

Mapa tworzona przez Tapo RV30 Max Plus jest szczegółowa i dokładna. Robot potrafi rozpoznać obszary dywanów. Możliwe jest również ręczne oznaczenie typu podłoża, co pomaga robotowi w optymalizacji strategii sprzątania.

W aplikacji możemy ustawić różne tryby sprzątania:

Automatyczne – robot sprząta całe mieszkanie

Wybrane pomieszczenia – sprzątanie wybranych pokojów

Punktowe – sprzątanie określonego obszaru (koło o średnicy 1,5m wokół wskazanego punktu)

Wzdłuż ścian – czyszczenie tylko przy krawędziach pomieszczeń

Niestandardowe – sprzątanie zdefiniowanego przez użytkownika obszaru lub trasy

Dla każdego trybu możemy ustawić moc ssania (cicha, standardowa, turbo, max) oraz poziom nawilżenia mopa (niski, średni, wysoki). Aplikacja umożliwia również tworzenie rozbudowanych harmonogramów sprzątania, z możliwością ustawienia różnych parametrów dla różnych dni tygodnia i pomieszczeń. Możemy na przykład zaprogramować robota, aby w poniedziałki sprzątał cały dom z wysoką mocą ssania, a w środy tylko salon i kuchnię w trybie mopowania.

Warto wspomnieć o możliwości zapisania kilku map, co jest przydatne w domach wielopoziomowych. Robot potrafi automatycznie rozpoznać, na którym piętrze się znajduje, i załadować odpowiednią mapę.

Łączność

Tapo RV30 Plus łączy się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz, co zapewnia stabilne połączenie w większości mieszkań. Robot nie obsługuje sieci 5 GHz, co może być minusem w miejscach z dużą liczbą urządzeń na paśmie 2,4 GHz. Zasięg łączności jest dobry – robot utrzymywał stabilne połączenie z routerem oddalonym o 10 metrów i przez dwie ściany.

Urządzenie obsługuje popularne asystenty głosowe, w tym Amazon Alexa i Google Assistant, co pozwala na sterowanie głosowe. Integracja z asystentami głosowymi działa sprawnie, choć czasami występuje kilkusekundowe opóźnienie między wydaniem komendy a jej wykonaniem.

Urządzenie można również zintegrować z innymi produktami z ekosystemu Tapo, co umożliwia tworzenie zaawansowanych automatyzacji. Przykładowo, robot może rozpocząć sprzątanie automatycznie, gdy wszyscy domownicy opuszczą dom (wykryte przez kamery Tapo lub inteligentne gniazdka TP-Link). Można również ustawić automatyczne włączenie oczyszczacza powietrza po zakończeniu sprzątania.

Aplikacja Tapo oferuje również funkcję udostępniania urządzenia innym użytkownikom, co jest przydatne w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych przez kilka osób. Każdy członek rodziny może kontrolować robota ze swojego telefonu, choć niektóre funkcje administracyjne (jak edycja map czy zmiana ustawień sieci) są dostępne tylko dla głównego użytkownika.

Warto zaznaczyć, że podczas testów nie zanotowano problemów z łącznością ani z utratą połączenia z siecią, co niestety zdarza się w przypadku niektórych konkurencyjnych urządzeń. Robot sprawnie odzyskiwał połączenie po restarcie routera, bez konieczności ponownej konfiguracji.

Głośność pracy

Poziom hałasu generowanego przez Tapo RV30 Plus zależy od wybranego trybu pracy:

Tryb cichy: około 58 dB – porównywalny z cichą rozmową

Tryb standardowy: około 67 dB – głośność podobna do pracy zmywarki

Tryb turbo: około 74 dB – zbliżony do głośności odkurzacza tradycyjnego na niskiej mocy

Tryb max: około 76 dB – porównywalny z odkurzaczem tradycyjnym na średniej mocy

W trybie cichym robot jest na tyle cichy, że można spokojnie oglądać telewizję lub rozmawiać w tym samym pomieszczeniu. Tryb standardowy, który jest domyślnym ustawieniem, generuje akceptowalny poziom hałasu, nieprzeszkadzający w codziennych czynnościach.

Najgłośniejszym elementem systemu jest stacja dokująca podczas opróżniania pojemnika na kurz – generuje ona hałas na poziomie około 80 dB przez 15 sekund. Jest to typowa głośność dla tego typu rozwiązań, choć niektóre konkurencyjne modele potrafią być nieco cichsze (75-78 dB).

Podsumowanie

TP-Link Tapo RV30 Max Plus to solidny robot sprzątający, który oferuje wiele funkcji znanych z droższych modeli. Szczególnie warto docenić precyzyjną nawigację LiDAR, stację z funkcją automatycznego opróżniania oraz dopracowaną aplikację z zaawansowanymi funkcjami zarządzania mapami i harmonogramami.

Robot najlepiej sprawdza się w codziennym utrzymaniu czystości w domu, skutecznie radząc sobie z kurzem i codziennymi zabrudzeniami. Funkcja mopowania, choć nie dorównuje ręcznemu myciu podłóg, jest wystarczająca do regularnego odświeżania powierzchni.

Jeśli szukasz robota, który dobrze radzi sobie z odkurzaniem i podstawowym mopowaniem, a przy tym nie chcesz wydawać fortuny, Tapo RV30 Max Plus będzie dobrym wyborem. Urządzenie sprawdzi się zarówno w mniejszych mieszkaniach, jak i większych domach, choć w tych drugich może wymagać doładowania przy bardzo dużych powierzchniach. Biorąc pod uwagę stosunek możliwości do ceny, Tapo RV30 Plus zasługuje na wysoką ocenę. Jest to doskonały wybór dla osób szukających zaawansowanego robota sprzątającego w przystępnej cenie.

Zalety:

Wysoka moc ssania (4200 Pa) zapewniająca skuteczne sprzątanie

Stacja z funkcją automatycznego opróżniania pojemnika o dużej pojemności (3L)

Precyzyjna nawigacja LiDAR z dokładnym mapowaniem pomieszczeń

Intuicyjna, bogata w funkcje aplikacja w języku polskim

Długi czas pracy na baterii (do 200 minut w trybie cichym)

Możliwość zapisania wielu map dla domów wielopoziomowych

Elegancki, minimalistyczny design pasujący do większości wnętrz

Cicha praca w trybie standardowym (67 dB)

Dobre wykrywanie przeszkód i omijanie dywanów podczas mopowania

Skuteczny system filtracji z filtrem HEPA

Dobry stosunek jakości do ceny

Niskie koszty eksploatacji i łatwa dostępność części zamiennych

Regularne aktualizacje oprogramowania

Rozbudowane możliwości integracji z asystentami głosowymi i urządzeniami smart home

Wady: