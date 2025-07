Google Pixel 10 Pro Fold: Nowy przeciek specyfikacji wskazuje na znaczące ulepszenia

Google szykuje się do prezentacji kolejnej generacji swoich składanych smartfonów. Najnowsze przecieki dotyczące Google Pixel 10 Pro Fold ujawniają szereg interesujących ulepszeń w porównaniu do poprzednika, jednak czy te zmiany faktycznie wyniosą nowego składaka Google’a na wyższy poziom?

Premiera już w sierpniu?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, cała rodzina Google Pixel 10 ma zostać zaprezentowana już 20 sierpnia 2025 roku. To oznacza, że Google planuje wcześniejszą premierę niż w poprzednich latach, prawdopodobnie chcąc wyprzedzić konkurencję przed sezonem jesiennym.

Jedną z najważniejszych nowości będzie 6,4-calowy wyświetlacz zewnętrzny o szczytowej jasności 3000 nitów. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzednika i oznacza, że korzystanie z urządzenia w pełnym słońcu nie będzie już problemem. Większy rozmiar wyświetlacza ma być osiągnięty dzięki zmniejszeniu ramek, co powinno pozytywnie wpłynąć na ergonomię użytkowania.

Bateria o większej pojemności

Znaczącym ulepszeniem będzie zwiększenie pojemności baterii do 5015 mAh. To zauważalny skok w porównaniu do Pixel 9 Pro Fold, który oferował mniejszy akumulator. Większa bateria w połączeniu z nowym procesorem może znacznie wydłużyć czas pracy urządzenia, co zawsze było wyzwaniem dla składanych smartfonów ze względu na podwójny wyświetlacz.

Tensor G5 – nowy procesor Google

Sercem urządzenia ma być nowy procesor Tensor G5, który według przecieków oferuje o 36% wyższą wydajność w porównaniu do Tensor G4. Co równie ważne, nowy chip nie będzie produkowany przez Samsung, co ma rozwiązać problemy z przegrzewaniem, które nękały poprzednie generacje procesorów Tensor.

Konfiguracje pamięci i aparaty

Pixel 10 Pro Fold ma być dostępny w trzech wariantach pamięci: 256GB, 512GB i 1TB, wszystkie z 16GB RAM. Po raz pierwszy Google wprowadzi opcję 1TB dla swojego składanego smartfona, co powinno zadowolić użytkowników potrzebujących dużo miejsca na dane.

Jeśli chodzi o aparaty, Google zdecydowało się na zachowanie tej samej konfiguracji co w poprzedniku:

Główny aparat 48 Mpx

Ultraszeroki aparat 10,5 Mpx

Teleobiektyw 10,8 Mpx z 5-krotnym zoomem optycznym

Dwa aparaty do selfie 10 Mpx

Przełomowa odporność na wodę i pył

Jedną z najważniejszych nowości będzie certyfikat IP68 dla odporności na wodę i pył. To nowość w świecie składanych smartfonów, gdzie producenci do tej pory mieli problemy z zapewnieniem odpowiedniej uszczelnienia ze względu na ruchomy mechanizm. Jeśli informacje się potwierdzą, Pixel 10 Pro Fold będzie pierwszym składanym smartfonem oferującym tak wysoką ochronę.

Podsumowanie

Google Pixel 10 Pro Fold zapowiada się jako znaczące ulepszenie poprzednika. Większy wyświetlacz zewnętrzny, mocniejsza bateria, nowy procesor i certyfikat IP68 to zmiany, które mogą uczynić to urządzenie jednym z najlepszych składanych smartfonów na rynku.

Kluczowe pytanie brzmi: czy te ulepszenia będą wystarczające, aby przekonać konsumentów do wyboru Google zamiast konkurencji? Odpowiedź poznamy już w sierpniu, kiedy urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane. Jedyne, co można powiedzieć na pewno, to że Google robi poważne kroki w kierunku doprowadzenia swoich składanych smartfonów do poziomu konkurencyjności z najlepszymi urządzeniami na rynku.