Death Stranding 2: On the Beach – recenzja gry

Hideo Kojima, jeden z najbardziej ekscentrycznych, a zarazem wizjonerskich twórców gier wideo, po raz kolejny udowadnia, że gry mogą być medium pełnoprawnym — artystycznym, narracyjnym, emocjonalnym i filozoficznym. Po wydaniu Death Stranding w 2019 roku świat graczy był podzielony: dla jednych była to głęboka medytacja nad współczesnym społeczeństwem, dla innych — frustrujący symulator chodzenia. Jednak nikt nie pozostał wobec tej produkcji obojętny.

W Death Stranding 2: On the Beach Kojima wraca z jeszcze bardziej śmiałą, jeszcze dziwniejszą i jeszcze bardziej poruszającą wizją, w której eksploracja, egzystencjalizm i emocjonalne więzi splatają się w jedno. Grając na PlayStation 5, otrzymujemy wersję technicznie dopracowaną, dopieszczoną w najdrobniejszych szczegółach, która nie tylko kontynuuje historię znaną z „jedynki”, ale przekracza ją pod względem głębi i ambicji.

Fabuła i narracja

W centrum opowieści ponownie znajduje się Sam Porter Bridges — mężczyzna, który w pierwszej grze scalił rozbitą Amerykę. Tym razem Sam nie tylko powraca jako kurier, ale jako ktoś bardziej świadomy własnej roli w rzeczywistości, która nie przestaje się rozpadać — fizycznie, emocjonalnie i metafizycznie. Historia toczy się wokół prób zrozumienia Beach — granicznego wymiaru między życiem a śmiercią, który w Death Stranding 2 nie jest już tylko tłem, ale staje się głównym polem narracyjnym.

Fabuła prowadzona jest w typowy dla Kojimy sposób: poprzez długie, gęste od symboliki cutscenki, niespodziewane zwroty akcji, monologi postaci filozofujących o sensie istnienia oraz enigmatyczne retrospekcje. Tematy poruszane w grze — samotność, trauma, potrzeba przynależności, więzi emocjonalne, depresja, ale także transhumanizm i ekologiczna destrukcja — czynią z niej dzieło bliskie literaturze postapokaliptycznej i dramatowi egzystencjalnemu.

Narracja jest bardziej intymna niż w pierwszej części. Każde spotkanie z nową postacią, każda misja poboczna zdaje się mieć znaczenie emocjonalne. Decyzje gracza — choć nie są częste w klasycznym sensie fabularnych wyborów — mają wpływ na to, jak bardzo świat „odpowiada” na obecność Sama. Wszystko to sprawia, że opowieść nie jest linearną drogą, a raczej organicznym, rozwijającym się doświadczeniem, którego rytm wyznacza nie tyle scenariusz, co emocje gracza.

Rozgrywka i mechaniki

Choć fundamentem Death Stranding 2 pozostaje przemieszczanie się przez rozległe przestrzenie w celu dostarczania ładunków i łączenia ludzi, gameplay ewoluował znacząco. To już nie jest tylko „symulator chodzenia”. Gra wprowadza znacznie więcej narzędzi interakcji ze światem i pozwala graczowi wpływać na jego topografię i strukturę.

Gracz ma teraz dostęp do rozbudowanego systemu budowli, pojazdów (m.in. łodzie amfibijne, jednostki latające, ekrany transportowe), a nawet tymczasowych schronień w Beach. Mechanika planowania tras została udoskonalona — gracz musi brać pod uwagę nie tylko warunki terenowe i pogodowe, ale również niestabilność rzeczywistości w pobliżu zakłóceń z Beach. W praktyce oznacza to konieczność szybkiego reagowania i adaptacji strategii w trakcie misji, co czyni każdą dostawę bardziej dynamiczną i satysfakcjonującą.

Choć walka nadal nie jest głównym celem rozgrywki, to jej rola została znacząco rozbudowana. Starcia są teraz bardziej urozmaicone — wrogowie przybierają nowe formy, reagują dynamicznie, a część z nich może nawet manipulować strukturą terenu. Walka z ludzkimi przeciwnikami również nabrała głębi — dostępne są bronie łączące technologię i „czasową” esencję, a system skradania przypomina najbardziej dopracowane momenty z serii Metal Gear.

Nowy przeciwnik – enigmatyczna siła znana jako The Mass – uosabia lęki, straty i poczucie pustki. To nie jest typowy boss, ale raczej idea zmaterializowana, zmuszająca gracza do niekonwencjonalnego myślenia i działania.

Aspekt współpracy między graczami, znany z pierwszej części, powraca w udoskonalonej wersji. Teraz gracze mogą nie tylko budować i zostawiać po sobie elementy infrastruktury, ale również dzielić się : przesyłać wiadomości motywacyjne, tworzyć rytuały pamięci, a nawet wspólnie „reperować” uszkodzoną rzeczywistość Beach. To doświadczenie społecznego wpływu bez bezpośredniego kontaktu — unikatowe dla gier Kojimy.

Świat gry i projekt poziomów

Świat przedstawiony w Death Stranding 2 jest większy, bardziej zróżnicowany i artystycznie złożony niż w jakiejkolwiek wcześniejszej grze Hideo Kojimy. Zmienność krajobrazów — od postapokaliptycznych pustkowi, przez industrialne ruiny, aż po organiczne struktury Beach przypominające senne wizje — wprowadza poczucie ciągłego odkrywania i zagubienia jednocześnie.

Każdy region to logiczna układanka — gracz musi nauczyć się jego rytmu, zagrożeń, korzyści. Niektóre obszary dosłownie „żyją” — zmieniają się w czasie rzeczywistym, reagując na działania gracza i nastroje narracyjne. To nie tylko świetny zabieg techniczny, ale także artystyczne rozwinięcie koncepcji świata jako metafory emocjonalnej kondycji postaci.

Grafika i dźwięk

Wizualnie gra prezentuje poziom niemal fotorealistyczny. Dzięki mocy PlayStation 5 i silnikowi Decima Engine, możemy oglądać szczegółowo odwzorowane twarze aktorów (tekstura skóry, mimika, oczy), realistyczne zachowanie światła, a także dynamiczne zmiany środowiska — ślady na śniegu, zniszczenia po deszczu czasowym.

Ważnym elementem jest dźwięk. Projekt audio w Death Stranding 2 to symfonia emocji: ambientowe motywy Low Roar, przemyślane dźwięki otoczenia (szum wiatru, trzask kamieni pod stopami, drżenie powietrza wokół BT), a także subtelna, ale kluczowa rola ciszy. Gra nie boi się milczenia — pozwala graczowi samodzielnie nasycić przestrzeń emocją.

Do tego dochodzi pełne wsparcie dla haptyki i triggerów DualSense. Deszcz czuć jako lekkie uderzenia na dłoni, kroki w śniegu oporują spusty, a obecność BT generuje pulsujący opór i napięcie. To jedna z najlepszych implementacji technologii PS5 w historii konsoli.

W grze występuje imponująca obsada aktorska: Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Troy Baker, Margaret Qualley, a także Shioli Kutsuna i George Miller. Każda z postaci ma unikalną tożsamość, przeszłość i relację z głównym bohaterem.

Kojima, jak zwykle, reżyseruje sceny z pasją godną twórców filmów artystycznych — ujęcia są długie, często statyczne, budujące napięcie bez użycia montażu. Kamera traktuje postaci jak ludzi z krwi i kości — często skupia się na twarzach, spojrzeniach, milczeniu.

Wydajność, optymalizacja, lokalizacja

Wydajność wersji na PS5 jest wzorowa. Tryb jakościowy oferuje 4K i ray tracing przy stabilnych 30 fps, a tryb wydajności utrzymuje 60 fps przy rozdzielczości dynamicznej, niemal bez zauważalnych spadków jakości. Według graczy, którzy posiadają Playstation 5 Pro gra wyciąga siódme soki z konsoli oferując jedną z najładniejszych gier w historii.

Gra jest dostępna w pełnej polskiej wersji językowej (napisy), z bardzo dobrą lokalizacją terminologii i tłumaczeń, choć — jak zawsze w przypadku Kojimy — najlepiej grać w oryginale. System zapisów, interfejs użytkownika i opcje dostępności zostały znacznie poprawione względem jedynki.

Podsumowanie

Death Stranding 2 nie jest grą dla każdego. To doświadczenie powolne, pełne symboliki i niejednoznaczności. Ale dla tych, którzy są gotowi podążyć za Kojimą w tę dziwną podróż — będzie to jedno z najbardziej wyjątkowych przeżyć, jakie gry wideo mogą zaoferować. To tytuł, który wymaga, ale też nagradza: cierpliwość, refleksję i otwartość zostają wynagrodzone głębią emocjonalną i narracyjną, której próżno szukać w większości współczesnych blockbusterów.