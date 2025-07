Samsung rozpoczyna testy One UI 8 dla kolejnych urządzeń

Samsung kontynuuje rozszerzanie programu testowego swojej najnowszej wersji nakładki czyli One UI 8, który będzie bazować na systemie Android 16. Po rozpoczęciu testów na Galaxy A55 i Galaxy S24 FE, koreański producent rozpoczął prace nad implementacją najnowszej wersji interfejsu również dla swoich składanych smartfonów z 2022 roku – Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4.

Firmware One UI 8 zauważony na serwerach Samsung

Informacja o rozpoczęciu testów One UI 8 dla obu składanych modeli została potwierdzona po wykryciu odpowiednich plików firmware na serwerach Samsung. To standardowa procedura, która sygnalizuje początek procesu rozwoju nowej wersji oprogramowania dla konkretnych urządzeń. Obecność tych plików na serwerach producenta wskazuje, że Samsung aktywnie pracuje nad dostosowaniem One UI 8 dla kolejnych urządzeń składanych.

One UI 8 – nowa era interfejsu Samsunga

One UI 8 to kolejna iteracja autorskiego interfejsu Samsung, która wprowadzi szereg nowości i ulepszeń. Bazując na systemie Android 16, nowa wersja interfejsu ma oferować jeszcze bardziej intuicyjne doświadczenie użytkownika, ulepszone funkcje związane z produktywnością oraz optymalizacje dla urządzeń składanych.

Kluczowe cechy One UI 8 obejmują:

Przeprojektowany interfejs z nowymi animacjami i przejściami

Ulepszone funkcje multitaskingu, szczególnie istotne dla urządzeń składanych

Optymalizacje wydajności dla lepszego zarządzania baterią

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i prywatności

Harmonogram wydania One UI 8

Pomimo rozpoczęcia testów, Samsung zaznaczyła, że do oficjalnego wydania One UI 8 dla Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4 pozostało jeszcze sporo czasu. Proces rozwoju i testowania nowych wersji oprogramowania dla urządzeń składanych jest szczególnie złożony ze względu na unikalną konstrukcję i specyficzne wymagania techniczne tych urządzeń. Fakt, że Samsung rozpoczyna testy One UI 8 dla modeli z 2022 roku, potwierdza zaangażowanie firmy w długoterminowe wsparcie swoich urządzeń. Oba smartfony, mimo że mają już prawie trzy lata, nadal otrzymują najnowsze aktualizacje oprogramowania, co świadczy o solidnej polityce wsparcia koreańskiego producenta.

Perspektywy na przyszłość

Rozpoczęcie testów One UI 8 dla Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4 to pozytywny sygnał dla użytkowników tych urządzeń. Pokazuje, że Samsung nie zapomina o swoich starszych modelach i kontynuuje ich rozwój. Jednocześnie, użytkownicy mogą spodziewać się, że nowsze modele z serii Galaxy Z Fold i Z Flip również otrzymają aktualizację do One UI 8, prawdopodobnie wcześniej niż starsze wersje.

Podsumowanie

Samsung systematycznie rozszerza program testowy One UI 8, obejmując nim kolejne urządzenia ze swojego portfolio. Rozpoczęcie prac nad implementacją najnowszego interfejsu dla Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4 to dobra wiadomość dla użytkowników tych urządzeń, którzy mogą spodziewać się dalszego wsparcia i rozwoju swoich smartfonów.

Choć do oficjalnego wydania One UI 8 pozostało jeszcze sporo czasu, sam fakt rozpoczęcia testów wskazuje na zaangażowanie Samsung w zapewnienie długoterminowego wsparcia dla swoich urządzeń składanych. Użytkownicy powinni w międzyczasie upewnić się, że mają zainstalowaną najnowszą wersję One UI 7, która jest obecnie dostępna dla obu modeli.

