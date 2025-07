Mova X4 Pro – recenzja odkurzacza pionowego

Ten pionowy odkurzacz z funkcją mopowania na mokro wchodzi na rynek w momencie, gdy producenci ścigają się o stworzenie najdoskonalszego urządzenia „wszystko w jednym”. Po tygodniach intensywnego testowania w różnych warunkach mogę nieco więcej powiedzieć na temat najnowszego rozwiązania od Mova. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie po otwarciu pudełka jest pozytywne – Mova zadbała o profesjonalne zapakowanie produktu. Solidne opakowanie chroni zawartość przed uszkodzeniami podczas transportu. W pudełku znajdziemy dosyć standardowy jak na warunki takich odkurzaczy zestaw startowy. W środku mamy główną jednostkę odkurzacza Mova X4 Pro, następnie stację dokującą z funkcją ładowania i samooczyszczenia, dodatkową rolkę i detergent to mycia podłóg.

Specyfikacja techniczna Mova X4 Pro to najwyższa półka jeśli chodzi o specyfikację. Mamy moc ssania 20 000 Pa. Masa całkowita urządzenia wynosi 5,3 kg, co może początkowo wydawać się dużo, ale dzięki przemyślanemu designowi podczas użytkowania podnosimy jedynie około 1,1 kg. Ta różnica wynika z inteligentnego systemu przeciwwag i optymalnego rozmieszczenia ciężaru. System zbiorników został zaprojektowany z myślą o praktyczności. Pojemność zbiornika czystej wody 760 ml pozwala na umycie powierzchni około 80 m² w zależności od stopnia zabrudzenia. Zbiornik zużytej wody o pojemności 730 ml w pozycji pionowej i jest wystarczający dla większości zastosowań domowych.

Najbardziej imponującym elementem specyfikacji jest system akumulatorów składający się z 6 ogniw litowo-jonowych o pojemności 5000 mAh każde. Ta konfiguracja zapewnia 45 minut pracy w trybie inteligentnym lub 25 minut w energochłonnym trybie zraszania gorącą wodą. Temperatura samoczyszczenia wynosi 100°C, co również robi wrażenie.

Jakość wykonania oraz design

Mova X4 Pro od pierwszego kontaktu prezentuje się jako urządzenie z wyższej półki. Design charakteryzuje się nowoczesnymi liniami i przemyślanym doborem materiałów. Dominująca kolorystyka w odcieniach grafitu z akcentami w kolorze srebrnym nadaje urządzeniu elegancki wygląd. Jakość materiałów stoi na wysokim poziomie. Ergonomia stanowi jeden z mocnych punktów tego urządzenia. Uchwyt ma kształt dopasowany do naturalnej pozycji dłoni.

Przegub obrotowy o zakresie 180° umożliwia łatwe manewrowanie wokół mebli i w wąskich przestrzeniach. Mechanizm składania do pozycji poziomej działa płynnie i zostaje zablokowany w bezpieczny sposób. Panel sterowania umieszczony na uchwycie jest przykładem przemyślanego designu interfejsu. Wyświetlacz LCD jest czytelny nawet w jasnym słońcu. Informacje są prezentowane w sposób intuicyjny: poziom naładowania akumulatora, aktualny tryb pracy, status zbiorników wody, ewentualne komunikaty błędów. Przyciski mają optymalne opory i zapewniają wyraźne feedback.

Stacja dokująca również zasługuje na słowa uznania. Jej stabilna konstrukcja oraz system automatycznego pozycjonowania urządzenia sprawiają, że ładowanie i samoczyszczenie odbywa się bez udziału użytkownika. Jednak najważniejsze jest to, że możemy wjechać odkurzaczem do stacji – nie jesteśmy zmuszeni do podnoszenia odkurzacza co bywa kłopotliwe w standardowych rozwiązaniach.

Jakość sprzątania

Prawdziwa wartość każdego urządzenia sprzątającego ujawnia się dopiero podczas praktycznego użytkowania. Mova X4 Pro w tym aspekcie spisuje się wyjątkowo dobrze. Funkcja odkurzania charakteryzuje się bardzo silną mocą. Siła ssania 20 000 Pa to wartość porównywalna z większością stacjonarnych odkurzaczy. W praktyce oznacza to skuteczne usuwanie kurzu, sierści zwierzęcej, okruchów, a nawet drobnego żwiru czy piasku przyniesionego na butach nie stanowi problemu. Dodam, że rolka obraca się z prędkością 450 obrotów na minutę. Co również jest warte zanotowania.

System mopowania to miejsce, gdzie Mova X4 Pro prawdziwie się wyróżnia. Szczególnie skuteczny jest tryb z gorącą wodą, który radzi sobie z zaschłymi plamami, tłustymi zabrudzeniami, co ważne możemy dodatkowo za pomocą magicznego przycisku nieco zwilżyć przy pomocy wbudowanego spryskiwacza miejsce szczególnie brudne.

Tryb inteligentny wyręcza nas w wielu aspektach. Czujniki analizują stopień zabrudzenia powierzchni i automatycznie dostosowują parametry pracy. Na czystszych obszarach urządzenie pracuje oszczędniej, oszczędzając wodę i energię. W miejscach bardziej zabrudzonych automatycznie zwiększa intensywność ssania i ilość wody. Ten system pozwala na optymalne użycie przy zachowaniu wysokiej skuteczności.

Funkcja samoczyszczenia to rewolucyjne rozwiązanie, które eliminuje jeden z głównych problemów tradycyjnych mopów – higienę urządzenia. Po zakończeniu pracy szczotka jest płukana gorącą wodą (100°C), a następnie suszona gorącym powietrzem (90°C). Ten proces trwa około 10-15 minut i gwarantuje, że przy następnym użyciu będziemy pracować czystym narzędziem. Faktycznie mycie automatyczne rolki przy codziennym i niezbyt intensywnym zabrudzeniu w zupełności wystarcza do utrzymania odkurzacza w czystości, bodaj raz mi się zdarzyło, że włączyłem ręcznie mycie i czyszczenie, bo zostawały zacieki po wcześniejszym myciu.

Testując urządzenie na różnych rodzajach zabrudzeń, od rozlanej kawy przez błoto. Mova X4 Pro dawała sobie radę bardzo dobrze. Jedynym ograniczeniem są bardzo duże, stałe przedmioty jak kawałki szkła czy kamienie – tutaj nadal potrzebna jest ręczne odkurzanie.

Na koniec kilka słów o głośności działania urządzenia, nie jest to najcichsze rozwiązanie i wśród trybów działania nie mamy trybu cichego, więc trzeba się przyzwyczaić do całkiem głośnej codziennej pracy.

Bateria

System zasilania Mova X4 Pro zasługuje na osobne omówienie. Konfiguracja 6 ogniw litowo-jonowych o pojemności 5000 mAh każde (łącznie 30 000 mAh) to rozwiązanie rzadko spotykane w urządzeniach tego typu.

Czas pracy na pojedynczym ładowaniu znacząco różni się w zależności od wybranego trybu. W trybie inteligentnym, który automatycznie dostosowuje parametry do stopnia zabrudzenia, urządzenie pracuje przez 45 minut. To wystarczający czas na dokładne posprzątanie mieszkania o powierzchni ok. 80 m². Tryb intensywnego mopowania z gorącą wodą skraca czas pracy do 25 minut, co nadal wystarcza na sprzątanie większości pomieszczeń domowych. Proces ładowania trwa około 4 godzin do pełnego naładowania, co może wydawać się długie, ale jest to typowy czas dla akumulatorów o tak dużej pojemności. Stacja dokująca wyposażona jest w inteligentny system zarządzania ładowaniem, który optymalizuje proces pod kątem długowieczności baterii.

Eksploatacja i konserwacja

Długoterminowe użytkowanie każdego urządzenia wiąże się z koniecznością odpowiedniej konserwacji. Mova X4 Pro został zaprojektowany z myślą o jak najmniejszym naszym udziale w procesie czyszczenia sprzętu, więc tutaj jest to naprawdę przemyślanie wykonane.

Codzienne czynności ograniczają się do opróżnienia zbiornika brudnej wody i uzupełnienia czystej przed rozpoczęciem sprzątania. Zbiorniki są łatwo wyjmowalne, a ich pokrywy mają ergonomiczne uchwyty. Pojemnik na brudną wodę ma pojemność 730 ml i znajdziemy go w pionowej części urządzenia, natomiast przy kółkach na dole znajdziemy dosyć nietypowo drugi z pojemników tym razem na czystą wodę.

Cotygodniowe czynności obejmują czyszczenie filtra HEPA i kontrolę stanu szczotki głównej. Filtr można płukać pod bieżącą wodą, ale należy pamiętać o jego całkowitym wysuszeniu przed ponownym założeniem. Szczotka główna wymaga usunięcia nawijających się włosów czy nitek.

W zestawie mamy detergent, który ułatwia nam mycie podłóg, ale niestety w tym modelu nie znajdziemy automatycznego dozownika, który będzie nam odpowiednio dodawał do mycia płynu, po prostu musimy go sami dolewać do pojemnika z czystą wodą.

Oprogramowanie

Era smart home wymaga od nowoczesnych urządzeń nie tylko wielozadaniowości, ale również inteligentnego oprogramowania. Jednak w przypadku tego modelu nie mamy możliwości sterowania ustawieniami odkurzacza przy pomocy aplikacji. Wszystkie elementy związane z nawigacją, zmianą ustawień wykonujemy przy pomocy fizycznych klawiszy na samym urządzeniu. Mamy dedykowany klawisz od włączania czyszczenia, osobny do asystenta głosowego (możemy go wyłączyć totalnie lub zmienić język czy głośność), kolejny przycisk zmienia tryby sprzątania, ostatni przycisk spust dodatkowo włącza spryskiwacz. Całość nie wymaga od nas żadnej tajemnej wiedzy, sposób konfiguracji urządzenia ogranicza się do fizycznego zmontowania odkurzacza i podłączenia do prądu.

Podsumowanie

Po miesięcznym intensywnym testowaniu Mova X4 Pro w różnych warunkach mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest to urządzenie, które rzeczywiście sprawdza się do codziennego sprzątania domu/mieszkania. To nie jest kolejny gadżet technologiczny o wątpliwej użyteczności, ale przemyślane narzędzie, które dostarcza realnych korzyści.

Największą siłą tego urządzenia jest połączenie dwóch funkcji – odkurzania i mopowania – w sposób, który nie idzie na kompromisy względem skuteczności żadnej z nich. Moc ssania 20 000 Pa to parametr porównywalny z najlepszymi odkurzaczami, a system mopowania z gorącą wodą skutecznie radzi sobie z większością domowych zabrudzeń.

Funkcja samoczyszczenia eliminuje jeden najmniej nieprzyjemnych czynności – konieczność czyszczenia brudnego narzędzia po każdym użyciu. Temperatura 100°C podczas samoczyszczenia i 90°C podczas suszenia zapewnia odpowiedni poziom higieny.

Zalety:

Wyjątkowa moc ssania (20 000 Pa)

Skuteczny system mopowania z regulacją temperatury wody

Zaawansowana funkcja samoczyszczenia eliminująca konieczność ręcznego czyszczenia szczotki

Długi czas pracy na akumulatorze (45 minut w trybie standardowym)

Solidne wykonanie i przemyślana ergonomia

Tryb inteligentny automatycznie dostosowujący parametry pracy

Efektywna praca na różnych typach podłóg

Profesjonalne temperatury samoczyszczenia (100°C) i suszenia (90°C)

Wady: