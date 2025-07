Honor oficjalnie zapowiada premierę swojego najnowszego składanego smartfona – Magic V2 Flip

To kolejne podejście marki do formy „clamshell”, czyli klasycznego telefonu z klapką w nowoczesnym, składanym wydaniu. Wyróżnikiem urządzenia ma być przede wszystkim ogromna jak na tę kategorię bateria oraz obecność dwóch ekranów, co sprawia, że zapowiada się jeden z najciekawszych flipów tego roku.

Według informacji ujawnionych przez chiński urząd certyfikacyjny MIIT, Honor Magic V2 Flip zostanie wyposażony w ogniwo o pojemności aż 5370 mAh. To największa bateria, jaką do tej pory zastosowano w składanym telefonie typu flip, co może zapewnić znacznie dłuższy czas pracy w porównaniu z konkurencyjnymi modelami, takimi jak Samsung Galaxy Z Flip7 czy Xiaomi Mix Flip. Honor planuje również zastosowanie szybkiego ładowania – dokumenty wskazują na maksymalną moc 80 W, choć niektóre źródła sugerują, że ostatecznie będzie to klasyczne 66 W. Nawet w tym przypadku ładowanie pozostaje na bardzo wysokim poziomie, jak na urządzenie składane.

Nowy model ma być również wyposażony w dwa ekrany. Główny, składany panel ma mieć przekątną 6,8 cala i wykorzystywać technologię OLED z rozdzielczością Full HD+ oraz funkcją LTPO. Ekran zewnętrzny, który służy do podglądu powiadomień i wykonywania podstawowych czynności bez otwierania telefonu, ma mieć aż 4 cale. Taki rozmiar powinien znacznie zwiększyć funkcjonalność smartfona w codziennym użytkowaniu.

Jeśli chodzi o podzespoły, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, wiele przecieków wskazuje na zastosowanie procesora Snapdragon 8s Gen 3 lub jego nowszego wariantu z serii Gen 4. Na tylnym panelu znajdzie się podwójny zestaw aparatów, którego głównym elementem ma być matryca 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. To sprawdzony zestaw, który Honor stosował już wcześniej i który zapewnia dobrą jakość zdjęć, również w gorszych warunkach oświetleniowych. Szczegóły dotyczące drugiego sensora nie są jeszcze znane, ale najpewniej będzie to obiektyw ultraszerokokątny, który uzupełni możliwości fotograficzne telefonu.

Honor Magic V2 Flip ma zostać oficjalnie zaprezentowany jeszcze w sierpniu 2025 roku. Wiele wskazuje na to, że producent celuje w bezpośrednią rywalizację z Samsungiem i Xiaomi, oferując urządzenie z większą baterią, szybszym ładowaniem i większym ekranem zewnętrznym. Jeśli cena będzie konkurencyjna, a oprogramowanie w pełni wykorzysta potencjał obu ekranów, może to być jedna z ciekawszych premier w tej kategorii w tym roku.

Debiut Magic V2 Flip może także wyznaczyć nowy kierunek w tym segmencie rynku. Do tej pory składane smartfony często cierpiały na kompromisy – zwłaszcza w zakresie pojemności baterii i czasu pracy. Honor, idąc pod prąd, pokazuje, że da się połączyć składany format z długim czasem pracy i pełnoprawną funkcjonalnością. Ostateczne wrażenia oczywiście zależeć będą od testów i realnego użytkowania, ale już teraz można stwierdzić, że szykuje się bardzo interesująca premiera.