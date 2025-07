TP-Link Deco BE25: system mesh Wi-Fi 7 dla wymagających

W erze cyfrowej, gdzie każde urządzenie w domu wymaga stabilnego połączenia z internetem, systemy mesh stały się niezbędnym elementem nowoczesnych domów. Nie dziwi więc, że producenci prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które mają sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników. Jednym z takich rozwiązań jest najnowszy system mesh od TP-Link – Deco BE25 bazujący na Wi-Fi 7. Jak całość się sprawdza w praktyce i czy wart jest wydania blisko 1000 zł. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

System TP-Link Deco BE25 dostępny jest w dwóch wariantach: zestaw dwupak oraz trzypak, zależnie od wielkości przestrzeni, którą chcemy pokryć zasięgiem. W przypadku mojego zestawu testowego w pudełku były dwa urządzenia i to według producenta wystarczy na pokrycie blisko 300 metrów kwadratowych. Pudełko jak na standardy TP-Linka zostało wykonane z grubego kartonu i zachowane w charakterystycznym kolorze niebiesko-białym. Jednak to co najważniejsze znajduje się w środku.

2 jednostki Deco BE25

1 płaski kabel RJ45 Ethernet o długości 1,5 metra

2 zasilacze sieciowe

Nie mogło oczywiście zabraknąć zestawu papierologii. Wszystkie elementy są starannie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami transportowymi.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Deco BE25 prezentuje się elegancko i minimalistycznie. Każda jednostka ma kształt cylindra o wymiarach 150 × 150 × 62 mm, co sprawia, że są one kompaktowe.

Matowe, białe wykończenie obudowy doskonale komponuje się z niemal każdym wystrojem wnętrz – od minimalistycznych, przez skandynawskie, po bardziej klasyczne. W przeciwieństwie do wielu innych routerów, które często przypominają futurystyczne obiekty z wystającymi antenami, Deco BE25 prezentuje się bardziej jak element wystroju wnętrza niż urządzenie elektroniczne. Co mnie akurat przypadło do gustu.

Na froncie urządzenia umieszczono wskaźnik LED, który informuje o statusie pracy systemu. Dioda emituje światło, które nie jest drażniące, nawet gdy urządzenie znajduje się w sypialni czy salonie. Co więcej, intensywność podświetlenia można regulować lub całkowicie wyłączyć za pomocą aplikacji. Z tyłu każdej jednostki umieszczono dwa porty Ethernet 2,5 Gb/s oraz gniazdo zasilania.

Jakość wykonania TP-Link Deco BE25 stoi na wysokim poziomie. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest odporne na zarysowania i przebarwienia. Wszystkie elementy są dobrze spasowane, bez widocznych szczelin czy nierówności. Urządzenia są stosunkowo lekkie (każda jednostka waży około 400 g), ale jednocześnie stabilne dzięki gumowym nóżkom na spodzie, które zapobiegają ich przypadkowemu przesuwaniu się.

Jakość internetu/połączenia

Wydajność Wi-Fi 7 w praktyce

To kluczowy aspekt każdego systemu mesh i tutaj TP-Link Deco BE25 naprawdę błyszczy. Dzięki wykorzystaniu najnowszego standardu Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), urządzenie oferuje znacznie lepszą wydajność w porównaniu do poprzednich generacji. Standard ten wprowadza szereg technologii, które przekładają się na zauważalnie lepsze osiągi w codziennym korzystaniu z sieci bezprzewodowej.

W testach praktycznych, system zapewniał stabilne połączenie w całym mieszkaniu o powierzchni około 64 m² plus skrajne dwa balkony, a zapas był jeszcze ogromny. Prędkości transferu były naprawdę imponujące – w bezpośrednim sąsiedztwie głównej jednostki (odległość do 2 metrów) osiągały wartości bardzo zbliżone do maksymalnych możliwości łącza światłowodowego, a nawet w najdalszych zakątkach mieszkania spadek prędkości był minimalny, co jest wynikiem godnym uwagi.

Technologie poprawiające jakość połączenia

Technologia Multi-Link Operation (MLO) to jedna z kluczowych innowacji Wi-Fi 7, która została zaimplementowana w systemie Deco BE25. Pozwala ona urządzeniom łączyć się jednocześnie przez pasma 2,4 GHz i 5 GHz, co przekłada się na lepszą stabilność połączenia i znacząco niższe opóźnienia. Jest to szczególnie odczuwalne podczas wymagających zastosowań, takich jak:

Warto docenić również implementację modulacji 4K-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), która stanowi znaczący postęp w porównaniu z 1024-QAM stosowaną w Wi-Fi 6. Ta technika modulacji pozwala na przesyłanie większej ilości danych w tym samym czasie, co bezpośrednio przekłada się na wyższe prędkości transferu danych – teoretycznie nawet o 20% wyższe niż w przypadku poprzedniej generacji.

Kolejnym atutem jest obsługa kanałów o szerokości 160 MHz, co w połączeniu z technologią Multi-RU (Resource Units) pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnego spektrum częstotliwości. System automatycznie wybiera najmniej zatłoczone kanały, co minimalizuje zakłócenia z sieci sąsiedzkich – szczególnie istotne w gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych, gdzie na małej przestrzeni działa wiele sieci Wi-Fi.

System mesh to nie tylko zasięg, ale również zdolność do płynnego przełączania urządzeń między poszczególnymi jednostkami podczas przemieszczania się po domu. W przypadku TP-Link Deco BE25 proces ten jest niezauważalny dla użytkownika – nie doświadczyłem żadnych rozłączeń czy zauważalnych spadków prędkości podczas przemieszczania się po domu z laptopem czy smartfonem.

Podczas ponad miesięcznego testu system TP-Link Deco BE25 działał bez zarzutu, nie wymagając żadnych restartów ani interwencji. W tym czasie przez sieć przepłynęło dużo danych, a połączenie pozostawało stabilne nawet podczas intensywnego obciążenia (równoczesne strumieniowanie wideo 4K na trzech urządzeniach, pobieranie dużych plików i wideokonferencja).

Warto również wspomnieć o zaskakująco niskim poziomie latencji, który utrzymywał się niezależnie od liczby podłączonych urządzeń. W teście z 25 urządzeniami jednocześnie korzystającymi z sieci (smartfony, laptopy, telewizory, konsole, urządzenia smart home) system zachował pełną funkcjonalność bez zauważalnego spadku wydajności. Maksymalnie możemy podłączyć do 150 urządzeń równocześnie, co sprawia, że w domu nawet całkiem sporym taki wynik nie będzie osiągalny.

Największym mankamentem TP-Link Deco BE25 to zdecydowanie brak trzeciej częstotliwości 6 GHz, która jest dedykowana dla Wi-Fi 7. Co prawda trzeba mieć w domu odpowiednie sprzęty, które wspierają ten standard, ale szkoda, że nie mamy w pełni wykorzystanej mocy tej technologii.

Oprogramowanie

TP-Link Deco BE25 zarządzany jest przez dedykowaną aplikację Deco, dostępną bezpłatnie na urządzenia z systemami iOS i Android. Jest to centralne narzędzie do konfiguracji i zarządzania całym systemem mesh, które wyróżnia się przede wszystkim intuicyjnością i przejrzystością. Aplikacja jest komunikuje się z nami w języku polskim co również jest plusem. Proces konfiguracji jest wyjątkowo prosty – aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces, co docenią osoby bez doświadczenia i wiedzy technicznej. Główny ekran prezentuje aktualny status sieci, podłączone urządzenia oraz umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji.

Łatwa konfiguracja mesh – możliwość dodawania nowych jednostek Deco do sieci w zaledwie kilka minut

– możliwość dodawania nowych jednostek Deco do sieci w zaledwie kilka minut Kontrola rodzicielska – rozbudowane opcje zarządzania czasem online, filtrowaniem treści i ustawianiem limitów dla różnych urządzeń

– rozbudowane opcje zarządzania czasem online, filtrowaniem treści i ustawianiem limitów dla różnych urządzeń Zarządzanie gośćmi – szybkie tworzenie oddzielnych sieci dla gości z własnymi parametrami dostępu

– szybkie tworzenie oddzielnych sieci dla gości z własnymi parametrami dostępu Priorytetyzacja urządzeń – możliwość przydzielania większej przepustowości dla wybranych urządzeń

– możliwość przydzielania większej przepustowości dla wybranych urządzeń Monitorowanie sieci – szczegółowe statystyki wykorzystania łącza i podgląd aktualnie podłączonych urządzeń

Aplikacja oferuje pakiet funkcji bezpieczeństwa HomeShield, który zawiera ochronę antywirusową, blokadę złośliwych stron internetowych oraz wykrywanie zagrożeń IoT. Regularne aktualizacje aplikacji i firmware’u urządzeń zwiększają poziom zabezpieczeń całej sieci domowej.

Łączność

TP-Link Deco BE25 oferuje wszechstronne możliwości łączności. Każda jednostka wyposażona jest w dwa porty Ethernet 2,5 Gb/s, co oznacza, że system automatycznie wykrywa, który port służy do podłączenia modemu, a który do urządzeń lokalnych.

System obsługuje różne typy połączeń WAN, w tym dynamiczne i statyczne przydzielanie adresów IP, PPPoE, PPTP oraz L2TP, co gwarantuje kompatybilność z praktycznie każdym dostawcą internetu.

Warto podkreślić wsparcie dla protokołu IPv6, który stopniowo zastępuje tradycyjny IPv4, oraz obsługę IPTV dzięki funkcjom IGMP Proxy, IGMP Snooping oraz Bridge VLAN.

Oprócz połączeń przewodowych, system oferuje oczywiście bezprzewodową łączność w standardzie Wi-Fi 7, z pełną kompatybilnością wsteczną ze starszymi standardami. Dzięki temu wszystkie urządzenia w domu, od najnowszych smartfonów po starsze laptopy, mogą korzystać z sieci mesh.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z inteligentnymi asystentami głosowymi – Alexą od Amazona oraz Asystentem Google, co pozwala na sterowanie wybranymi funkcjami sieci za pomocą komend głosowych.

Podsumowanie

TP-Link Deco BE25 to system mesh Wi-Fi 7, który łączy w sobie najnowsze technologie sieciowe z intuicyjną obsługą i eleganckim designem. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, TP-Link Deco BE25 jest godny polecenia dla użytkowników poszukujących wydajnego i wszechstronnego systemu mesh, który zapewni doskonałe pokrycie zasięgiem nawet dużych domów. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla osób posiadających wiele urządzeń IoT, fanów strumieniowania multimediów w wysokiej jakości oraz graczy online, którym zależy na minimalizacji opóźnień.

Mimo wyższej ceny, system TP-Link Deco BE25 oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jego przyszłościowość (Wi-Fi 7) i wszechstronność zastosowań. Jest to inwestycja, która z pewnością będzie służyć przez wiele lat, zapewniając stabilne i szybkie połączenie internetowe w całym domu.

Zalety:

Wysoka wydajność dzięki standardowi Wi-Fi 7 i technologii MLO

Doskonały zasięg i stabilność połączenia

Intuicyjna aplikacja z bogatym zestawem funkcji

Elegancki, minimalistyczny design

Wszechstronne możliwości łączności (porty 2,5 Gb/s, obsługa różnych typów WAN)

Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa i kontroli rodzicielskiej

Prosta konfiguracja i zarządzanie

Wady: