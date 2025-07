ZTE MF258 PRO ODU-IDU – recenzja routera

Routery zewnętrzne stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w miejscach o słabszym zasięgu sieci komórkowej. Model ZTE MF258 PRO ODU-IDU to nowoczesne rozwiązanie, które łączy wysoką wydajność z wygodą użytkowania. Dzięki technologii Wi-Fi 6, szerokiemu wsparciu pasm LTE i odpornej na warunki atmosferyczne konstrukcji, urządzenie to obiecuje niezawodny dostęp do internetu nawet w trudnych warunkach terenowych.

Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników mieszkających na obrzeżach miast, w terenach wiejskich lub w miejscach, gdzie standardowe routery LTE mają problemy z odbiorem sygnału. Zewnętrzna jednostka ODU pozwala na montaż w optymalnym miejscu, gdzie sygnał jest najsilniejszy, a następnie przekazuje go do wewnętrznego routera IDU, który ma połączenie przez Wi-Fi lub LAN. Jak taki duet sprawdza się w praktyce? Czy wart jest zakupu? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. .

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

To o na pierwszy rzut zaskakuje to wielkość opakowania. Duże pudło zachowane w czarnej kolorystyce z nadrukiem wyglądu samego urządzenia. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku. W zestawie producent dodał router zewnętrzny (ODU), router wewnętrzny (IDU), zasilacz, kabel LAN oraz akcesoria montażowe. Nie mogło zabraknąć oczywiście zestawu papierologii.

ZTE MF258 PRO oferuje wsparcie dla LTE kategorii 15, zapewniając prędkości pobierania do 800 Mb/s oraz wysyłania do 150 Mb/s. Obsługuje pasma FDD i TDD oraz technologię agregacji czterech nośnych (4CA), co znacząco poprawia stabilność i jakość połączenia. Router wewnętrzny jest zgodny z Wi-Fi 6 (AX3000), co pozwala na szybkie i stabilne połączenia dla nawet 32 użytkowników jednocześnie. Ponadto, urządzenie wspiera MIMO 4×4, co wpływa na lepszą przepustowość sygnału.

Design oraz jakość wykonania

Router zewnętrzny ODU ma solidną, białą obudowę o wymiarach 288 x 288 x 82 mm i wadze niespełna 2 kg. Urządzenie jest całkiem pokaźnych rozmiarów, ale w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań nie odstaje znacząco od konkurencji. Obudowa została zabezpieczona zgodnie z normą IP67, co oznacza pełną odporność na kurz i wodę, dzięki czemu urządzenie można montować na zewnątrz bez obaw o warunki atmosferyczne. Router wewnętrzny IDU jest kompaktowy (199 x 148 x 29 mm, co ułatwia jego umiejscowienie w dowolnym pomieszczeniu.

Materiały użyte do wykonania routera są wysokiej jakości – zarówno ODU, jak i IDU sprawiają wrażenie solidnych i dobrze spasowanych. Przyciski i porty są odpowiednio rozmieszczone, a diody LED dostarczają niezbędnych informacji o stanie pracy urządzenia.

Oprogramowanie

Router ZTE MF258K PRO działa na autorskim oprogramowaniu producenta, które jest preinstalowane i nie podlega ręcznej reinstalacji przez użytkownika. Interfejs zarządzania dostępny jest przez przeglądarkę internetową, a zaawansowane opcje obejmują ręczny wybór pasm, zarządzanie VPN, firewall oraz obsługę protokołów TR069 i SNMP.

Konfiguracja urządzenia jest intuicyjna – wystarczy podłączyć ODU do zasilania, a następnie sparować je z jednostką IDU. Po zalogowaniu się do panelu zarządzania użytkownik może dostosować ustawienia sieciowe, monitorować siłę sygnału oraz kontrolować podłączone urządzenia.

Łączność

Jednym z atutów tego routera jest wsparcie dla Wi-Fi 6, które zapewnia wyższą przepustowość i lepszą efektywność energetyczną. Dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz oraz 5 GHz) pozwala na elastyczne zarządzanie ruchem sieciowym. Router obsługuje do 32 jednoczesnych połączeń, co czyni go dobrym wyborem zarówno dla domów, jak i niewielkich biur.

Antena LTE czterokierunkowa z zyskiem do 9 dBi zapewnia dobry odbiór sygnału, nawet w trudno dostępnych miejscach. Dzięki technologii MIMO 4×4, urządzenie jest w stanie uzyskać stabilne połączenie w różnych warunkach terenowych. Dodatkowo, ODU jest wyposażone w diody LED informujące o stanie sieci i sile sygnału, co ułatwia jego optymalne ustawienie.

Testy wydajności

Podczas testów przeprowadzonych w różnych warunkach ZTE MF258K PRO wykazał wysoką skuteczność w odbiorze i transmisji danych. W miejscach o słabym zasięgu standardowe routery osiągały prędkości pobierania rzędu 50-70 Mb/s, podczas gdy ZTE MF258 PRO z ODU montowanym na wysokości uzyskiwał stabilne 200-300 Mb/s. Przesyłanie danych w sieci lokalnej również przebiegało płynnie – Wi-Fi 6 pozwalało na szybkie kopiowanie plików i bezproblemowe strumieniowanie w jakości 4K.

Podsumowanie

ZTE MF258 PRO ODU-IDU to wysokiej klasy router zewnętrzny, który sprawdzi się wszędzie tam, gdzie standardowe rozwiązania nie dają rady. Dzięki wsparciu LTE kategorii 15, Wi-Fi 6 oraz agregacji czterech nośnych, urządzenie oferuje szybkie i stabilne połączenie internetowe. Solidna obudowa odporna na warunki atmosferyczne, zaawansowane funkcje sieciowe i intuicyjna obsługa sprawiają, że router ten będzie świetnym wyborem zarówno dla użytkowników domowych, jak i firm potrzebujących niezawodnego dostępu do sieci.

Jedynym minusem może być brak możliwości manualnej aktualizacji oprogramowania, jednak rekompensuje to solidne wsparcie techniczne producenta. Wysoka jakość wykonania, prostota instalacji oraz szerokie możliwości konfiguracji sprawiają, że jest to bardzo solidne rozwiązanie.