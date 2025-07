Po Galaxy Unpacked 2025: nowości od Samsunga, ale bez rewolucji

Za nami kolejna edycja Galaxy Unpacked – wydarzenia, które od lat zapowiada kolejne nowe rozwiązania ze stajni Samsunga. Tym razem koreański producent zaprezentował nową generację składanych smartfonów – Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 oraz Flip 7 FE – a także serię smartwatchy: Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic oraz nowego (starego) Galaxy Watch Ultra (2025). Choć premierom nie można odmówić rozmachu, trudno oprzeć się wrażeniu, że Samsung postawił raczej na bezpieczne, przewidywalne usprawnienia niż jakąkolwiek technologiczną rewolucję.

Galaxy Z Fold 7 – bardziej dopracowany niż nowatorski

Fold 7 to wciąż ten sam pomysł – smartfon, który po rozłożeniu zamienia się w tablet. Zmniejszona grubość obudowy (teraz 4,2 mm po rozłożeniu) i nieco niższa waga są godne odnotowania, ale to w gruncie rzeczy ewolucja, nie przełom. Ekran wewnętrzny jest większy niż rok temu – AMOLED 120 Hz o przekątnej 8 cali (był 7,6 calowy). Zewnętrzny wyświetlacz ma aktualnie proporcje zbliżone do standardowych smartfonów, czyli jest nieco szerszy, a przy tym wygodniejszy w codziennej pracy.

Zastosowany procesor Snapdragon 8 Elite „for Galaxy” i aparat 200 Mpx to solidne, ale spodziewane decyzje. Samsung nie ryzykuje – zamiast eksperymentów stawia na sprawdzone rozwiązania. Fold 7 wygląda na urządzenie dopracowane, ale nie wyróżniające się już na tle konkurencji tak wyraźnie jak jego poprzednicy kilka lat temu. Samsung chwalił się na evencie, że przeniósł aparaty z Galaxy S25 Ultra, a tak właściwie zrobił to z jednym głównym 200 Mpx oczkiem, pozostałe bez większych zmian w porównaniu do swojego poprzednika.

Galaxy Z Flip 7 i Flip 7 FE – kosmetyka i nowy segment

W przypadku Galaxy Z Flip 7 największą zmianą jest nieco większy ekran zewnętrzny oraz pojemniejsza bateria – 4300 mAh. Mamy też odświeżony układ Qualcomma (ten sam co w Foldzie), ale cała reszta – wygląd, rozmiar – pozostała w zasadzie bez zmian. Trudno tu mówić o nowym doświadczeniu użytkownika.

Flip 7 FE to próba wejścia w niższy segment cenowy, ale znów – bez zaskoczeń. Uboższe wyposażenie, mniej pamięci, nadal ten sam design znany z poprzedniej generacji. To wersja kompromisowa, która raczej nie zachwyci entuzjastów, a ma po prostu poszerzyć zasięg sprzedaży. Tym bardziej, że różnica w cenie pomiędzy podstawową wersję Flipa, a FE to 500 zł (zakładając tę samą 256 GB pamięć wewnętrzną).

Wszystkie nowe modele mają działać już pod kontrolą najświeższej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 16 wraz z One UI 8.0. Nowości pod względem oprogramowania też kilka znajdziemy. Po pierwsze rozwinięcie możliwości New Bar czy Brief, ale nie ma zbyt wiele. Miałem wrażenie po prezentacji, że więcej tutaj marketingowego przepychu niż faktycznie zmian, które będą rewolucyjne.

Galaxy Watch 8, Classic i Ultra – więcej opcji, ale czy tego oczekiwaliśmy?

W smartwatchach nowości jest sporo, przynajmniej pod względem liczby modeli. Watch 8 i Watch 8 Classic oferują odświeżony wygląd pobrany z Galaxy Watch Ultra jednak w delikatniejszej i mniejszej odsłonie. Do tego dochodzą odświeżone podzespoły i kilka nowych funkcji zdrowotnych, ale nie są to rzeczy, które znacząco zmienią codzienne użytkowanie zegarka. Pojawił się nowy chip Exynos W1000 (nowy w przypadku Galaxy Watch 8 i Watch Classic) nowe opcje personalizacji – wszystko zgodnie z planem, ale bez większych rewolucji. Wrócił obrotowy pierścień w wersji Classic i chwała im za to.

Z kolei Galaxy Watch Ultra nie doczekał się żadnych zmian pod względem fizycznym, ani wyglądu, ani hardware’u (no może poza zwiększeniem pamięci wewnętrznej do 64 GB), mamy tylko nową wersję kolorystyczną i tyle, cena pozostała na takim samym wysokim poziomie.

Podsumowanie – dobra aktualizacja, ale bez przełomu

Samsung po raz kolejny pokazał, że potrafi dostarczać produkty wysokiej jakości. Nowe Foldy i Flipy są lepsze niż poprzednie – cieńsze, lżejsze, szybsze – ale trudno znaleźć w nich coś naprawdę nowego. Tak samo z zegarkami – więcej wariantów, nieco więcej funkcji, ale brak prawdziwego „wow”. Cieszy na pewno powrót obracanego pierścienia, ale znacznie mniej cieszą nowe ceny, które są zauważalnie wyższe niż w ubiegłym roku.

Czy to źle? Niekoniecznie. Dla wielu użytkowników stabilność, przewidywalność i rozwój dobrze znanej linii to zaleta. Ale dla tych, którzy czekali na coś odważnego – na coś, co naprawdę wyróżni się na tle całej branży – tegoroczny Galaxy Unpacked mógł być po prostu… poprawny.