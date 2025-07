Krytyczna luka w WinRAR zagraża milionom użytkowników Windows

Jedna z najpopularniejszych aplikacji do archiwizacji plików na świecie, WinRAR, została dotknięta krytyczną luką bezpieczeństwa, która może zagrozić milionom użytkowników systemu Windows. Wykorzystanie tej luki pozwala hakerom na instalację złośliwego oprogramowania, które uruchamia się automatycznie przy każdym starcie komputera.

Szczegóły zagrożenia CVE-2025-6218

Luka oznaczona jako CVE-2025-6218 wynika z błędu w procesie wyodrębniania plików archiwalnych przez WinRAR. Program nie weryfikuje poprawnie ścieżek plików podczas ekstrakcji, co umożliwia atakującym umieszczanie plików w katalogach systemowych, do których normalnie nie powinni mieć dostępu.

Zagrożenie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może być wykorzystane przez hakerów do umieszczenia programów w katalogach, które wykonują programy automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows. Oznacza to, że złośliwe oprogramowanie będzie uruchamiane przy każdym starcie komputera, zapewniając atakującym trwały dostęp do zainfekowanego systemu.

Skala problemu i platformy zagrożone

Luka została odkryta przez zewnętrznego badacza z Trend Micro’s Zero Day Initiative. Warto podkreślić, że błąd dotyczy wyłącznie użytkowników Windows, a platformy macOS, Linux i Android pozostają bezpieczne.

WinRAR jest jednym z najczęściej używanych programów do archiwizacji plików na świecie, co oznacza, że potencjalnie miliony urządzeń mogą być narażone na atak. Szczególnie niepokojące jest to, że zainfekowanie może nastąpić przez pozornie niewinne pliki archiwalne otrzymane z internetu lub od nieznanych źródeł.

Natychmiastowe działania naprawcze

RARLAB, twórca WinRAR, zareagowało szybko na zgłoszenie luki. Wydali wersję 7.12 programu, aby rozwiązać problem. Łatka eliminuje lukę w procesie wyodrębniania plików, a także naprawia inny błąd związany z wstrzykiwaniem HTML w pliki raportów. Użytkownicy są zdecydowanie zachęcani do natychmiastowej aktualizacji programu WinRAR do wersji 7.12. Bez tej aktualizacji systemy pozostają narażone na niezauważone infekcje złośliwym oprogramowaniem.

Jak sprawdzić wersję i zaktualizować program

Aby sprawdzić obecnie używaną wersję WinRAR, należy:

Otworzyć program WinRAR Przejść do menu „Pomoc” (Help) Wybrać opcję „O programie WinRAR” (About WinRAR) Sprawdzić numer wersji

Jeśli używana wersja jest niższa niż 7.12, konieczne jest pobranie najnowszej wersji ze strony RARLAB. Proces aktualizacji jest prosty i szybki, ale może zapobiec poważnym szkodom w systemie.

Szerszy kontekst bezpieczeństwa cyfrowego

To incydent przypomina o kluczowym znaczeniu regularnych aktualizacji oprogramowania. Nawet najbardziej renomowane i szeroko używane programy mogą zawierać krytyczne luki bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.

Eksperci ds. bezpieczeństwa cyfrowego podkreślają, że użytkownicy powinni:

Regularnie aktualizować wszystkie programy na swoich urządzeniach

Nie otwierać plików archiwalnych z nieznanych źródeł

Używać aktualnego oprogramowania antywirusowego

Zachować ostrożność przy pobieraniu plików z internetu

Podsumowanie

Luka CVE-2025-6218 w WinRAR stanowi poważne zagrożenie dla milionów użytkowników Windows na całym świecie. Możliwość instalacji złośliwego oprogramowania, które uruchamia się automatycznie przy każdym starcie systemu, czyni tę lukę szczególnie niebezpieczną.

Kluczowe jest natychmiastowe podjęcie działań naprawczych – aktualizacja do wersji 7.12 jest niezbędna dla wszystkich użytkowników WinRAR. Bezpieczeństwo cyfrowe to odpowiedzialność każdego użytkownika. Regularne aktualizacje oprogramowania, ostrożność przy otwieraniu plików z nieznanych źródeł i świadomość potencjalnych zagrożeń to podstawowe elementy ochrony przed cyberatakami. Użytkownicy WinRAR powinni zaktualizować program już dziś – może to zapobiec poważnym konsekwencjom dla bezpieczeństwa ich systemów.