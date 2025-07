Cyberpunk 2077: aktualizacja 2.3 zostaje opóźniona – CD Projekt RED planuje rozbudowaną zawartość

CD Projekt RED ogłosił opóźnienie długo wyczekiwanej aktualizacji 2.3 dla Cyberpunk 2077, która miała zostać wydana 26 czerwca. Studio potrzebuje więcej czasu, aby zapewnić odpowiednią jakość i zakres nowej łatki.

Oficjalne oświadczenie studia

CD Projekt RED poinformował graczy za pośrednictwem mediów społecznościowych, że mimo początkowych planów wydania aktualizacji 2.3 w dniu 26 czerwca, zespół deweloperski potrzebuje dodatkowego czasu na dopracowanie wszystkich elementów. „Need a little more time in the oven, my chooms” – napisał Paweł Sasko, zastępca dyrektora gry. W oficjalnym komunikacie studio wyjaśniło, że dąży do stworzenia aktualizacji o podobnym zakresie do poprzedniej łatki 2.2, co wymaga więcej czasu na odpowiednie przygotowanie wszystkich funkcji.

Co oznacza porównanie z aktualizacją 2.2?

Aktualizacja 2.2, wydana w grudniu zeszłego roku, przyniosła graczom szereg znaczących ulepszeń i nowej zawartości. Łatka ta zawierała między innymi:

Rozszerzony tryb fotograficzny z nowymi opcjami

Możliwość zmiany kolorów pojazdów

Nowe opcje personalizacji dla głównego bohatera V

Quest poboczny inspirowany grą Balatro

Różne inne usprawnienia i dodatki

Jeśli CD Projekt RED rzeczywiście planuje aktualizację 2.3 o podobnym zakresie, gracze mogą oczekiwać równie bogatej zawartości, która może wpłynąć na rozgrywkę.

Spekulacje dotyczące nowej zawartości

Jedną z najczęściej pojawiających się spekulacji jest możliwość wprowadzenia trybu New Game+, o który gracze proszą od lat. Choć studio wielokrotnie wyrażało wątpliwości co do sensowności takiego rozwiązania w kontekście struktury gry, rosnące żądania społeczności mogą skłonić deweloperów do ponownego rozważenia tej opcji.

Brak oficjalnych informacji o konkretnej zawartości aktualizacji 2.3 pozostawia pole do różnych teorii. Gracze spekulują o możliwych dodatkach takich jak:

Nowe misje poboczne i zadania

Dodatkowe opcje personalizacji

Usprawnienia w systemie rozgrywki

Nowe funkcje społecznościowe

Rozszerzenia mechanik już istniejących w grze

Historia wsparcia dla Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 przeszedł długą drogę od swojej kontrowersyjnej premiery w grudniu 2020 roku. Studio konsekwentnie pracuje nad ulepszeniami gry, wydając regularne aktualizacje, które stopniowo poprawiają stabilność, wydajność i dodają nową zawartość. CD Projekt RED do długoterminowego wsparcia gry jest widoczny nie tylko w przypadku Cyberpunk 2077. Studio ogłosiło również, że 10-letni już Wiedźmin 3 otrzyma jeszcze jedną aktualizację w tym roku, która wprowadzi wieloplatformowe wsparcie dla modów.

Doświadczenia z poprzednimi łatkami pokazują, że dodatkowy czas poświęcony na rozwój zwykle przekłada się na lepszy produkt końcowy. Aktualizacje 2.1 i 2.2 były szeroko chwalone przez społeczność za wprowadzone ulepszenia i nową zawartość.

Perspektywy czasowe

Studio nie podało nowej, konkretnej daty wydania aktualizacji 2.3, co sugeruje, że opóźnienie może być znaczne. Biorąc pod uwagę zakres planowanych zmian i chęć dopracowania wszystkich elementów, gracze mogą musieć poczekać kilka tygodni, a być może nawet dłużej.

Taka ostrożność w podawaniu dat wydania pokazuje, że CD Projekt RED wyciągnął wnioski z przeszłych błędów związanych z zbyt wczesnymi obietnicami terminów. Studio wydaje się preferować podejście polegające na informowaniu o postępach dopiero wtedy, gdy ma pewność co do możliwości dotrzymania deklarowanych terminów.

Podsumowanie

Opóźnienie aktualizacji 2.3 dla Cyberpunk 2077, choć rozczarowujące dla niecierpliwych graczy, może ostatecznie przyczynić się do lepszego produktu końcowego. Zapowiedź stworzenia łatki o zakresie podobnym do aktualizacji 2.2 budzi duże oczekiwania i może przynieść znaczące ulepszenia do gry. Studio pozostaje w trakcie długoterminowej pracy nad wsparciem Cyberpunk 2077, co pokazuje jego zaangażowanie w poprawę doświadczeń graczy i budowanie solidnych fundamentów pod przyszłe projekty z uniwersum Cyberpunk.