EZVIZ EB5 4K – recenzja kamery

EZVIZ, marka znana z rozwiązań w dziedzinie inteligentnego monitoringu, wprowadza na rynek model EB5 4K – kamerę zewnętrzną wyposażoną w bogaty zestaw funkcji i możliwości. Co wyróżnia ten model na tle konkurencji? Przede wszystkim niezależność energetyczna dzięki wbudowanemu panelowi solarnemu, rozdzielczość 4K zapewniająca bardzo dobrą jakość obrazu w tej klasie urządzeń, a także zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji potrafiące rozróżniać ludzi i pojazdy. Czy powyższe zapewnienia producenta mają odzwierciedlenie w rzeczywistości? Zapraszam do lektury pełnej recenzji kamery.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Kamera EZVIZ EB5 4K dostarczana jest w eleganckim, solidnym opakowaniu. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukazuje się zestaw, w skład którego wchodzą: kamera EZVIZ EB5 4K z wbudowanym panelem solarnym, dodatkowo mamy metalowy uchwyt ścienny, śruby i kołki rozporowe, a także szablon otworów. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. Warto podkreślić kompletność zestawu – producent zadbał o wszystkie niezbędne elementy potrzebne do natychmiastowej instalacji, bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Jakość wykonania oraz design

EZVIZ EB5 4K już na pierwszy rzut oka prezentuje się jako urządzenie z wyższej półki. Czarna, matowa obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego sprawia solidne wrażenie. Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji jest duży panel solarny umieszczony w górnej części urządzenia. W przeciwieństwie do niektórych konkurencyjnych rozwiązań, gdzie panel słoneczny jest oddzielnym modułem, tutaj został zintegrowany z korpusem kamery, tworząc spójną, przemyślaną całość. Taka konstrukcja nie tylko poprawia estetykę, ale również zwiększa trwałość przez eliminację dodatkowych kabli i połączeń.

Konstrukcja kamery EZVIZ EB5 4K została podporządkowana trwałości i niezawodności w trudnych warunkach atmosferycznych. Obudowa wykonana jest z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, co potwierdza certyfikat odporności IP65. W praktyce oznacza to, że kamera jest całkowicie pyłoszczelna i odporna na silne strumienie wody padające pod dowolnym kątem. Wszystkie złącza są odpowiednio zabezpieczone gumowymi uszczelkami, a port USB-C dodatkowo chroniony jest wodoodporną zaślepką. Każdy element kamery został starannie dopracowany – od precyzyjnie spasowanych części obudowy, przez wytrzymały uchwyt montażowy, aż po solidne śruby regulacyjne.

EZVIZ zadbał o to, by instalacja kamery EB5 4K była możliwie prosta i intuicyjna. Dołączony do zestawu metalowy uchwyt ścienny pozwala na montaż na różnych powierzchniach – zarówno pionowych (ściany, słupy), jak i poziomych (podbitka dachowa, sufity). Szablon montażowy ułatwia precyzyjne oznaczenie miejsc na otwory, a komplet śrub i kołków rozporowych jest dostosowany do montażu w betonie, cegle czy drewnie. Na szczególną uwagę zasługuje system regulacji kamery – po zamontowaniu uchwytu możemy precyzyjnie ustawić kąt nachylenia i obrotu urządzenia.

Jakość nagrań

Podczas testów dziennych EZVIZ EB5 4K w pełni wykorzystuje potencjał swojego 8-megapikselowego przetwornika CMOS. Rozdzielczość 4K (3840 × 2160 pikseli) zapewnia bardzo dobrą szczegółowość obrazu w kamerach monitoringu w tej klasie cenowej. Na nagraniach wyraźnie widoczne są detale – tekstury ubrań, cechy charakterystyczne twarzy, a nawet napisy na odległych obiektach.

Jasny obiektyw o przysłonie w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu zapewnia bardzo dobre odwzorowanie kolorów i świetną dynamikę. Kamera radzi sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w cieniu czy pochmurne dni. Balans bieli działa dobrze, dostosowując się do zmiennych warunków oświetleniowych, co przekłada się na naturalne, niezniekształcone kolory.

Jedna klatka zatrzymana z nagrania 4K zawiera tyle informacji, że bez problemu możemy zidentyfikować twarz osoby czy odczytać tablicę rejestracyjną pojazdu nawet z odległości kilkunastu metrów. Jedynym ograniczeniem jest maksymalna liczba klatek na sekundę wynosząca 15 fps przy pełnej rozdzielczości 4K. Dla statycznych scen jest to całkowicie wystarczające, jednak przy szybko poruszających się obiektach (np. przejeżdżające samochody) może pojawić się lekka nieostrość ruchu.

Nocna praca kamery EZVIZ EB5 4K to kolejny obszar, w którym urządzenie wyróżnia się na tle konkurencji. Dzięki jasnej optyce f/1.6 i technologii redukcji szumów, kamera rejestruje wyraźny obraz nawet przy minimalnym oświetleniu otoczenia. Gdy naturalne światło jest niewystarczające, automatycznie aktywuje się podświetlenie IR o zasięgu do 15 metrów.

W trybie nocnym kamera przełącza się na obraz monochromatyczny, jednak poziom szczegółowości pozostaje równie dobry. Na nagraniach wyraźnie widoczne są twarze osób, elementy ubioru czy szczegóły pojazdów. Co ważne, podświetlenie IR jest równomierne na całym obszarze, eliminując typowe dla tańszych kamer „prześwietlenie” obiektów znajdujących się blisko kamery i niedoświetlenie dalszego planu.

Oprogramowanie

Sercem systemu zarządzania kamerą EZVIZ EB5 4K jest dedykowana aplikacja mobilna dostępna bezpłatnie dla systemów iOS i Android. Aplikacja EZVIZ wyróżnia się przejrzystym, intuicyjnym interfejsem, który pozwala na szybkie opanowanie nawet zaawansowanych funkcji kamery.

Proces konfiguracji jest prosty – po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na kamerze, a następnie połączyć urządzenie z domową siecią Wi-Fi. Cały proces zajmuje zaledwie kilka minut i jest prowadzony krok po kroku, dzięki czemu nawet osoby mniej zaznajomione z technologią poradzą sobie bez problemu.

Główny ekran aplikacji prezentuje podgląd na żywo z kamery w czasie rzeczywistym. Jakość streamu jest bardzo dobra, a opóźnienie minimalne, co pozwala na skuteczne monitorowanie bieżących wydarzeń. Archiwum nagrań prezentowane jest w formie intuicyjnej osi czasu, gdzie kolorowe znaczniki wskazują momenty wykrycia ruchu. Pozwala to na szybkie zlokalizowanie interesujących fragmentów bez konieczności przeglądania całego materiału. Nagrania można łatwo pobierać na urządzenie mobilne, udostępniać przez popularne komunikatory czy zapisywać w chmurze.

Podczas testów EZVIZ EB5 4K wykazała bardzo dobrą stabilność połączenia sieciowego. Nawet w warunkach znacznego obciążenia sieci domowej (strumieniowanie 4K, gry online, wideokonferencje) kamera utrzymywała nieprzerwane połączenie, a jakość obrazu pozostawała na dobrym poziomie.

Bateria i panel solarny

Jedną z najbardziej wyróżniających cech EZVIZ EB5 4K jest hybrydowy system zasilania, łączący pojemny akumulator 10400 mAh z wbudowanym panelem solarnym. Ta kombinacja ma zapewnić pełną autonomię energetyczną kamery, eliminując konieczność okresowego ładowania lub prowadzenia kabli zasilających.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 10400 mAh stanowi bufor energetyczny, magazynujący nadwyżki energii z panelu słonecznego i zapewniający nieprzerwane działanie kamery w nocy oraz w okresach ograniczonego nasłonecznienia. Według deklaracji producenta, w trybie zbalansowanym i przy średnim natężeniu ruchu, w pełni naładowana bateria powinna zapewnić do 180 dni pracy bez doładowania solarnego, jednak wystarczą dwie godziny dziennie pracy w słońcu by zapewnić nieprzerwane działanie kamery. Panel solarny o mocy szczytowej około 1,4 W jest zintegrowany z górną częścią obudowy. Zastosowano w nim ogniwa monokrystaliczne o wysokiej wydajności, które są w stanie generować energię nawet przy częściowym zachmurzeniu czy w zimowych warunkach z ograniczonym nasłonecznieniem.

W praktyce w większości wypadków domowych rozwiązań kamera jest samowystarczalna, nie trzeba jej demontować i co jakiś czas ładować i panel solarny będzie w zupełności wystarczalny.

Łączność

EZVIZ EB5 4K wykorzystuje standard Wi-Fi 6 (802.11ax), co zapewnia stabilne połączenie i efektywne wykorzystanie pasma. Kamera pracuje w częstotliwości 2.4 GHz, co zapewnia lepszy zasięg w porównaniu do 5 GHz, szczególnie przy instalacji na zewnątrz budynku.

Proces konfiguracji łączności jest prosty i sprowadza się do zeskanowania kodu QR w aplikacji oraz wprowadzenia hasła do sieci Wi-Fi..

Kompatybilność z popularnymi systemami inteligentnego domu (Amazon Alexa, Google Home) to dodatkowy atut, pozwalający na integrację kamery z istniejącym ekosystemem. Dzięki temu możliwe jest sterowanie kamerą za pomocą poleceń głosowych czy automatyzacja działań w oparciu o zdarzenia wykryte przez kamerę.

Stabilność połączenia zasługuje na pochwałę – nawet przy słabszym sygnale Wi-Fi kamera utrzymuje łączność, choć w takich warunkach może okresowo obniżać jakość transmisji na żywo, aby zachować ciągłość podglądu.

Podsumowanie

Podsumowując, EZVIZ EB5 4K to wszechstronna kamera zewnętrzna, która sprawdzi się zarówno w monitoringu domowym, jak i zabezpieczeniu małych firm czy posesji. Połączenie wysokiej jakości obrazu, zaawansowanych funkcji detekcji oraz niezależności energetycznej sprawia, że jest to propozycja warta rozważenia dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu. Mimo kilku drobnych niedoskonałości, stosunek jakości do ceny wypada zdecydowanie na korzyść tego urządzenia, co czyni go godnym polecenie.