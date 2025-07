NVIDIA zaskakuje: GeForce RTX 5050 oficjalnie dostępna

NVIDIA zaskoczyła branżę technologiczną niespodziewaną premierą karty graficznej GeForce RTX 5050, która trafia na rynek z ceną startową 249 USD. Choć karta została oficjalnie zapowiedziana dla segmentu laptopów i komputerów stacjonarnych, jej specyfikacja budzi mieszane uczucia wśród entuzjastów PC.

Specyfikacja Techniczna – krok wstecz

RTX 5050 wyposażona jest w 2560 rdzeni CUDA działających z sugerowanym taktowaniem boost wynoszącym 2,57 GHz, co przekłada się na maksymalną wydajność FP32 na poziomie 13,16 TFLOPS. Co ciekawe, oznacza to około 13% spadek mocy obliczeniowej w porównaniu do RTX 4060, która oferuje 3072 rdzenie CUDA.

Kluczowe parametry RTX 5050:

Rdzenie CUDA: 2560 (mniej niż RTX 4060)

2560 (mniej niż RTX 4060) Pamięć cache L2: prawdopodobnie 32 MB

prawdopodobnie 32 MB Taktowanie bazowe: 2,31 GHz

2,31 GHz Taktowanie boost: 2,57 GHz

2,57 GHz Szerokość magistrali pamięci: 128-bit

128-bit VRAM: 8 GB GDDR6 (nie GDDR7 jak w RTX 5060)

8 GB GDDR6 (nie GDDR7 jak w RTX 5060) Przepustowość pamięci: 320 GB/s

320 GB/s Pobór mocy (TGP): 130 W

130 W Cena MSRP: 249 USD

DLSS 4 – jako główny atut

Największą zaletą nowej karty jest wsparcie dla najnowszej technologii DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation. NVIDIA twierdzi, że dzięki temu RTX 5050 może być nawet do 60% szybsza od poprzedniczki RTX 3050 – ale tylko przy aktywnym DLSS 4. To kluczowe zastrzeżenie, które budzi pytania o rzeczywistą wydajność karty w grach bez wsparcia dla tej technologii.

Pozycjonowanie na rynku

RTX 5050 zajmuje ciekawą pozycję w hierarchii NVIDIA. Mimo że należy do najnowszej generacji, oferuje mniejszą surową moc obliczeniową niż RTX 4060 z poprzedniej generacji. Jednocześnie kosztuje 249 USD, podczas gdy RTX 4060 debiutowała z ceną 299 USD.

Porównanie z konkurencją:

RTX 5050: 249 USD, 2560 rdzeni, GDDR6

249 USD, 2560 rdzeni, GDDR6 RTX 5060: 299 USD, 3840 rdzeni, GDDR7

299 USD, 3840 rdzeni, GDDR7 RTX 4060: 299 USD (cena premiowa), 3072 rdzenie, GDDR6

Karty RTX 5050 będą dostępne dopiero w drugiej połowie lipca 2024 roku. NVIDIA nie udostępniła jeszcze sampli do testów, więc recenzje i rzeczywiste testy wydajności pojawią się dopiero po oficjalnej premierze.

Warto zauważyć, że cena 249 USD to jedynie sugerowana cena MSRP. Partnerzy NVIDIA z pewnością wprowadzą wersje podkręcone, które będą kosztować więcej. W rzeczywistości ceny rynkowe mogą być znacznie wyższe, szczególnie w pierwszych miesiącach po premierze.

Konkurencja AMD – Oczekiwania na Odpowiedź

Wprowadzenie RTX 5050 stawia AMD w ciekawej sytuacji. Firma z Radeon może odpowiedzieć obniżkami cen swoich kart z serii RX 7000 lub przyspieszyć prace nad kartami nowej generacji. Rynek budżetowy staje się coraz bardziej konkurencyjny, co ostatecznie może przynieść korzyści konsumentom.

Podsumowanie

GeForce RTX 5050 to karta, która dzieli branżę. NVIDIA postawiła na strategię łączenia starszej architektury z najnowszymi funkcjami oprogramowania, co może być zarówno zaletą, jak i wadą – w zależności od perspektywy użytkownika.

Dla graczy priorytetem jest DLSS 4 i najnowsze technologie, RTX 5050 może być interesującą opcją. Jednak ci, którzy oczekują tradycyjnego wzrostu surowej wydajności, mogą być rozczarowani. Ostateczna ocena karty będzie możliwa dopiero po pierwszych testach i recenzjach, które pojawią się wraz z premierą w lipcu.

Źródło: pcgamer.com