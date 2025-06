Przeciek ujawnił specyfikacje iPhone 17 Air – ultracienki smartfon Apple z rewolucyjnym ekranem

Najnowsza wersja beta systemu iOS 26 przypadkowo ujawniła kluczowe informacje o nadchodzącym iPhone 17 Air. W kodzie systemu deweloperzy odkryli nową tapetę z ikoną błazenka, która kryje w sobie szczegóły dotyczące przyszłego urządzenia Apple’a.

Największą sensacją jest unikalna rozdzielczość ekranu iPhone 17 Air, która wynosi 420×912 punktów, co przekłada się na 1260×2736 pikseli przy standardowym skalowaniu Apple’a. Ta rozdzielczość nie została nigdy wcześniej zastosowana w żadnym iPhone’ie, co stanowi mocny dowód na to, że kalifornijski gigant pracuje nad całkowicie nowym urządzeniem.

iPhone 17 Air otrzyma 6,6-calowy wyświetlacz, co czyni go idealnym kompromisem między obecnymi modelami Pro. Urządzenie będzie większe od iPhone 16 Pro z jego 6,27-calowym ekranem, ale mniejsze od iPhone 16 Pro Max z 6,8-calowym wyświetlaczem. Ta strategia pozycjonowania wskazuje na celowe działanie Apple’a, mające na celu przyciągnięcie użytkowników szukających złotego środka między mobilnością a komfortem użytkowania.

Najbardziej rewolucyjną cechą iPhone 17 Air będzie jego „ultra-cienki” design. To pierwsza tego typu inicjatywa Apple’a, która ma wprowadzić całkowicie nowy desgin w portfolio firmy. Ultracienki profil prawdopodobnie będzie wymagał innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych, takich jak nowe układy scalone o mniejszych rozmiarach, zaawansowane systemy chłodzenia i optymalizację rozmieszczenia komponentów wewnętrznych.

iPhone 17 Air zostanie także wyposażony w zaawansowaną technologię ProMotion z odświeżaniem 120Hz, co będzie wyróżniać go od tańszych modeli w ofercie Apple’a. Znalezienie tapety z unikalną rozdzielczością w wersji beta iOS 26 nie jest przypadkowe. To jasny sygnał, że Apple aktywnie pracuje nad oprogramowaniem dedykowanym iPhone 17 Air, co oznacza, że urządzenie prawdopodobnie znajduje się w zaawansowanej fazie rozwoju. Historycznie tego typu „przypadkowe” ujawnienia w wersjach beta często oznaczają, że prototypy są już testowane wewnętrznie.

Ultra-cienki design może jednak wiązać się z pewnymi kompromisami. Mniejsza przestrzeń na baterię może oznaczać krótszą żywotność urządzenia, a system aparatów prawdopodobnie będzie ograniczony w porównaniu do modeli Pro Max. Zwiększona delikatność konstrukcji może także sprawić, że urządzenie będzie wymagało bardziej ostrożnego obchodzenia się.

iPhone 17 Air ma zostać pozycjonowany jako alternatywa dla użytkowników, którzy cenią sobie unikalny design, potrzebują większego ekranu niż iPhone 16 Pro, ale mniejszego niż Pro Max, oraz są gotowi zapłacić więcej za wyjątkowy wygląd urządzenia.

Odkrycie w iOS 26 Beta 2 sugeruje, że iPhone 17 Air jest w zaawansowanej fazie rozwoju. Prawdopodobny harmonogram przewiduje dalsze testy i finalizację specyfikacji latem 2025 roku, możliwą oficjalną prezentację jesienią 2025 wraz z całą serią iPhone 17, oraz dostępność w sprzedaży na końcu 2025 lub na początku 2026 roku.

iPhone 17 Air wydaje się być odpowiedzią Apple’a na rosnące zapotrzebowanie na urządzenia wyróżniające się nie tylko specyfikacją, ale przede wszystkim unikalnym designem. Najbliższe miesiące z pewnością przyniosą więcej informacji o tym ciekawym urządzeniu. Czekacie na odpowiedź Apple na najnowszego Samsunga Galaxy S25 Edge? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

