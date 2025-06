Samsung Galaxy Z Fold 7 – koreański gigant wreszcie odpowiada na wyzwania konkurencji

Samsung Galaxy Z Fold 7 zapowiada się jako najważniejszy krok naprzód w historii składanych smartfonów koreańskiego giganta. Po latach ostrożnych, niewielkich ulepszeń, najnowszy model przedstawia się jako pewny krok w przyszłość mobilnych technologii. Dzięki materiałom wideo udostępnionym przez koreański kanał YouTube TheSINZA, możemy po raz pierwszy przyjrzeć się fizycznemu modelowi demonstracyjnemu urządzenia, który ujawnia znaczące zmiany w designie.

Porównanie z poprzednikami – Galaxy Z Fold 6 i regionalnie ekskluzywnym Z Fold SE – pokazuje wyraźnie, że Samsung w końcu traktuje konkurencję w segmencie składanych urządzeń z należytą powagą.

Smukłość w końcu na pierwszym miejscu

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest znacząco zmniejszona grubość urządzenia. Rozłożony Galaxy Z Fold 7 ma zaledwie 4,5 mm grubości – choć to nieco więcej niż sugerowały wcześniejsze plotki, wciąż stanowi imponujący wynik. Po złożeniu urządzenie ma mniej niż 10 mm grubości, co stawia go w jednym szeregu z nowoczesnymi składanymi smartfonami konkurencji i zbliża do smukłości tradycyjnych telefonów, takich jak Galaxy S25 Ultra.

Zachowano ostre krawędzie, płaskie boki i wypolerowaną metalową ramkę znaną z poprzednika, co nadaje urządzeniu wyrafinowany i nowoczesny wygląd. Wizualnie telefon prezentuje się znacznie bardziej elegancko. Ta zmiana w kierunku większej smukłości to nie tylko kwestia estetyki. Cieńszy profil oznacza większą praktyczność w codziennym użytkowaniu – urządzenie łatwiej zmieści się w kieszeni i będzie wygodniejsze podczas trzymania w dłoni. To odpowiedź na długoletnie krytyki, które wskazywały na zbyt dużą grubość jako główną przeszkodę w większej ekspansji tego rodzaju rozwiązań (no może poza ceną).

Wyzwania nowego designu

Każda znacząca zmiana w designie niesie ze sobą pewne kompromisy, a Galaxy Z Fold 7 nie jest wyjątkiem. Najbardziej kontrowersyjnym elementem jest znacząco powiększona wyspa aparatów, która wyraźnie wystaje z tylnej części obudowy. To oznacza, że położenie telefonu na płaskiej powierzchni bez etui będzie problematyczne – urządzenie będzie się kołysać i nie będzie stabilnie leżeć.

Dodatkowym problemem mogą okazać się przyciski głośności i zasilania (ten drugi zawiera czytnik linii papilarnych), które wydają się zbyt cienkie, nawet jak na standardy składanych urządzeń. Dopiero rzeczywiste testy pokażą, czy taka konstrukcja sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i czy nie będzie stwarzać problemów z ergonomią obsługi.

Wyspa aparatów, choć problematyczna pod względem praktyczności, może być sygnałem znaczącego ulepszenia systemu fotograficznego. Samsung prawdopodobnie zdecydował się na większą konstrukcję, aby pomieścić lepsze sensory i optykę, co byłoby odpowiedzią na krytykę dotyczącą jakości zdjęć w poprzednich generacjach urządzeń składanych.

Rewolucja w ekranie zewnętrznym

Prawdopodobnie najbardziej oczekiwaną zmianą jest przeprojektowanie zewnętrznego ekranu. Po latach krytyki za zbyt wąski i niepraktyczny panel, Samsung w końcu zdecydował się na szerszy wyświetlacz, który bardziej przypomina tradycyjny ekran smartfona. To fundamentalna zmiana. Nowy zewnętrzny ekran zbliża się proporcjami do tego, który znajdziemy w Galaxy S25 Ultra, co oznacza znacznie lepszą użyteczność w stanie złożonym. Przez lata Samsung upierał się przy wysokim i wąskim ekranie zewnętrznym, podczas gdy konkurencja przechodziła na bardziej praktyczne proporcje. Tym razem wygląda na to, że firma w końcu posłuchała głosów użytkowników.

Technologiczne aspekty innowacji

Zmniejszenie grubości urządzenia to nie tylko kwestia designu, ale również znaczący postęp technologiczny. Aby osiągnąć profil 4,5 mm w stanie rozłożonym, Samsung musiał przeprojektować wiele komponentów wewnętrznych, od baterii przez płytki główne po mechanizm składania.

Prawdopodobnie zastosowano nowsze materiały, bardziej zaawansowane procesy produkcyjne i zoptymalizowano rozmieszczenie komponentów. Zmiana proporcji ekranu zewnętrznego również wymaga przeprojektowania oprogramowania i interfejsu użytkownika. Samsung musi zapewnić, że wszystkie aplikacje i funkcje systemowe będą optymalnie działać na nowym formacie wyświetlacza, co oznacza znaczne inwestycje w rozwój oprogramowania.

Oczekiwania przed oficjalną premierą

Z wydarzeniem Samsung Unpacked zaplanowanym na 9 lipca, nie pozostaje długo czekać na oficjalne potwierdzenie wszystkich spekulacji i przecieków. Jeśli finalna wersja urządzenia będzie odpowiadać temu, co pokazuje model demonstracyjny, Galaxy Z Fold 7 może okazać się jednym z ważniejszych składanych smartfonów w historii Samsunga.

Źródło: gsmarena.com