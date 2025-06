Motorola razr 60 ultra – recenzja

Rynek składanych smartfonów przechodzi obecnie ewolucję. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się być fantazją rodem z filmów science fiction, dziś staje się coraz bardziej dostępną rzeczywistością. W tym dynamicznie rozwijającym się segmencie, Motorola odgrywa szczególną rolę – to właśnie ta marka jako pierwsza wprowadziła na rynek nowoczesny składany smartfon w formie razr. Motorola razr 60 ultra to najnowsza propozycja amerykańskiego producenta, która ma ambicje nie tylko dorównać, ale i przewyższyć konkurencję w postaci Samsung Galaxy Z Flip czy Huawei Pocket razr 60 ultra to urządzenie, które łączy w sobie nostalgię za klasyczną formą razr z najnowocześniejszymi technologiami dostępnymi w 2025 roku. Jednak czy jest to składany smartfon na miarę 2025 roku? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsza styczność z Motorolą razr 60 ultra rozpoczyna się już od momentu otwarcia opakowania. Motorola postawiła na elegancję i minimalizm – pudełko wykonane z wysokiej jakości kartonu w ciemnym kolorze z subtelnym tłoczeniem logo marki. Opakowanie jest kompaktowe, co może być zaskakujące biorąc pod uwagę rozmiary urządzenia po rozłożeniu.

Wewnątrz, oprócz samego telefonu znajdziemy krótki kabel USB typu C, a także i przede wszystkim całkiem ciekawe etui dedykowane do samego urządzenia. Ci z Was, którzy oczekiwali ładowarki muszę rozczarować. Tej nie uświadczymy w najnowszym składanym telefonie amerykańskiego producenta. Co nie jest przesadnym zaskoczeniem.

Specyfikacja techniczna Motoroli razr 60 ultra to absolutnie najwyższa półka. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ten 4-nanometrowy układ oferuje konfigurację rdzeni 2x 4,47 GHz + 6x 3,53 GHz energooszczędne Cortex-A720. 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. W razr 60 ultra zapewnia ona nie tylko płynne przełączanie między aplikacjami, ale także możliwość jednoczesnego uruchamiania wielu wymagających aplikacji bez utraty wydajności. 512 GB pamięci wbudowanej UFS 4.0 to przestrzeń, która powinna zadowolić większość użytkowników, oferując jednocześnie błyskawiczne czasy dostępu do danych.

Jakość wykonania oraz design

Motorola razr 60 ultra prezentuje się wyjątkowo elegancko, stanowiąc doskonały przykład tego, jak nowoczesna technologia może współgrać z designem. Po raz kolejny Motorola idzie własnymi ścieżkami jeśli chodzi o smartfony oferując ciekawe zestawienie wykończenia smartfona. Plecki telefonu to drewno, ramka z kolei jest aluminiowa. Całość zachowana w charakterystycznej kolorystyce. Powiem szczerze, że z całą pewnością Motorola razr 60 ultra wygląda nietuzinkowo i taki smartfon wyróżnia się z tłumu innych rozwiązań konkurencji. Motorola po raz kolejny udowadnia, że potrafi w tym zakresie stworzyć telefon nietuzinkowy, czego dowodem jest właśnie najnowsza premiera od amerykańskiego producenta.

Przednia część urządzenia, gdy jest złożone, zdominowana jest przez zewnętrzny ekran o przekątnej 4 cali. Wokół niego znajduje się ramka wykonana z lekko szczotkowanego aluminium Ramka ma matowe wykończenie, które nie tylko dobrze prezentuje się wizualnie, ale także zapewnia pewny chwyt. Powierzchnia nie jest śliska, co jest istotne biorąc pod uwagę specyfikę użytkowania składanego urządzenia. Główne obiektywy aparatów są wtopione w wyświetlacz, co również wygląda bardzo dobrze, choć nieco wystaje poza główną bryłę urządzenia. Po otwarciu telefonu zyskujemy duży 7 calowy ekran, który daje całkiem spore pole do popisu, jeśli chodzi o funkcje.

Mechanizm składania to serce każdego składaka, a w przypadku razr 60 ultra został on ulepszony w porównaniu do poprzednich generacji. Zawias pracuje płynnie, z odpowiednią dozą oporu, która zapewnia kontrolę nad otwieraniem i zamykaniem. Nie słychać niepokojących trzasków czy skrzypień, które mogłyby sugerować problemy z trwałością. Również bruzda przecinająca ekran przy składaniu nie jest szczególnie widoczna, więc jak najbardziej można zaliczyć całość na plus. Wymiary urządzenia zasługują na uwagę. Po złożeniu razr 60 ultra ma 88,1 mm wysokości, 74 mm szerokości i 15,7 mm grubości, co daje przyzwoity wynik. Z drugiej strony liczyłem, że w dobie pojawiających się rozwiązań ultra smukłych uda się nieco więcej odchudzić smartfona. Waga 199 gramów to doskonały kompromis między solidnością konstrukcji a komfortem noszenia.

Odporność na warunki zewnętrzne została poprawiona w porównaniu do poprzednich generacji razr. Certyfikacja IP48 oznacza podstawową ochronę przed pyłem (4) i ochronę przed zachlapaniem wodą z różnych kierunków (8). Choć nie jest to poziom wodoszczelności znany z tradycyjnych flagowców (IP68), stanowi znaczący postęp dla konstrukcji składanej. Warto pamiętać, że mechanizm składania zawsze będzie stanowił wyzwanie dla inżynierów projektujących uszczelnienie.

Od frontu po rozłożeniu mamy wcześniej wspomniany duży 7 calowy wyświetlacz, przy górnej belce znajdziemy również przedni obiektyw aparatu, a także głośnik do rozmów w ramce wokół wyświetlacza. Najwięcej jak zwykle dzieje się w przypadku krawędzi telefonu. W tym przypadku na prawej krawędzi znajdziemy dwa fizyczne klawisze służące do regulacji głośności, także nieco niżej przycisk power. Vis a vis z kolei producent umieścił przycisk do wywoływania AI. Na górnej z kolei znajdziemy mikrofony, a na dolnej kolejny mikrofon, głośnik multimedialny główny, tackę na kartę pamięci a także wyjście USB typu C. Plecki telefonu to z koeli dwa obiektywy głównych aparatów, drugi z wyświetlaczy ten mniejszy 4,0 calowy oraz logo Motoroli. Całość pod względem designu i jakości wykonania nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z urządzeniem z wysokiej półki.

Ekran

Wyświetlacze w Motoroli razr 60 ultra mamy dwa. Główny ekran 7-calowy to serce tego urządzenia – elastyczny panel LTPO AMOLED o rozdzielczości 2992 x 1224 pikseli. Proporcje ekranu wynoszą 22:9, co czyni go idealnym do multimediów, jednocześnie zapewniając komfort podczas codziennego użytkowania.

Panel główny oferuje zagęszczenie pikseli na poziomie 462 ppi, co zapewnia ostrą i szczegółowy obraz. Różnica między tym ekranem a tradycyjnymi LCD jest natychmiast widoczna – kolory są żywe i nasycone, ale nie przesadzone, czerń jest głęboka i prawdziwa. Częstotliwość odświeżania 165 Hz to jedna z najwyższych wartości dostępnych obecnie w smartfonach składanych. W praktyce oznacza to płynne animacje, responsywne przewijanie treści i komfortowe użytkowanie w grach. System adaptacyjnie dostosowuje częstotliwość odświeżania do wyświetlanej treści – podczas oglądania statycznych obrazów czy czytania spadnie do 1 Hz w celu oszczędzania baterii, a podczas dynamicznych gier wzrośnie do maksymalnych 165 Hz.

Jasność maksymalna ekranu głównego sięga 1400 nitów w trybie HDR, co zapewnia dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision oznacza, że multimedia o wysokiej rozdzielczości będą wyświetlane z pełną gamą kolorów i kontrastów. Motorola oferuje kilka trybów kolorów – od „Naturalnego”, który dąży do jak najdokładniejszej reprodukcji barw zgodnej ze standardem sRGB, przez „Żywy”, który podbija nasycenie dla bardziej efektownego obrazu, po „Kinowy”, zoptymalizowany pod kątem oglądania filmów. Różnice między trybami są znaczące, co pozwala dopasować wyświetlacz do indywidualnych preferencji.

Zewnętrzny ekran to już 4-calowy. Panel LTPO P-OLED o rozdzielczości 1272 x 1080 pikseli i zagęszczeniu 417 ppi oferuje jakość obrazu porównywalną z dobrymi tradycyjnymi smartfonami z niższej półki cenowej. To nie jest ekran-dodatek, ale pełnoprawne narzędzie do codziennego użytkowania. Można z niego korzystać do odbierania połączeń, odpisywania na wiadomości (z wykorzystaniem inteligentnych sugestii czy dyktowania), sterowania muzyką, sprawdzania pogody, robienia zdjęć jako lusterko do selfie z głównymi aparatami, czy nawet uruchamiania wybranych aplikacji. Lista kompatybilnych aplikacji jest systematycznie rozszerzana przez Motorolę.

Responsywność dotykowa obu ekranów jest wzorowa. Opóźnienie między dotknięciem a reakcją urządzenia jest praktycznie niezauważalne, co jest szczególnie istotne w przypadku gier czy precyzyjnych operacji. Czułość dotykowa została dostrojona tak, aby rozpoznawać nawet najdelikatniejsze gesty, co przekłada się na komfort użytkowania.

Jedynym widocznym mankamentem głównego ekranu pozostaje linia zgięcia biegnąca przez środek panelu. W porównaniu do pierwszych generacji składanych smartfonów jest ona znacznie mniej widoczna – praktycznie niezauważalna podczas normalnego użytkowania, ale nadal odczuwalna pod palcem podczas przesuwania przez środek ekranu. Motorola znacząco zmniejszyła promień zgięcia, co minimalizuje ten efekt, ale całkowite wyeliminowanie linii zgięcia pozostaje wyzwaniem technologicznym dla całej branży.

Ochrona ekranu głównego stanowi szczególne wyzwanie. Motorola zastosowała specjalną folię ochronną Ultra Thin Glass (UTG), która jest znacznie cieńsza od tradycyjnego szkła hartowanego, ale jednocześnie bardziej odporna na zarysowania niż plastikowe folie pierwszej generacji foldable’ów. Mimo to, wymaga ona delikatnego obchodzenia się – unikania ostrych przedmiotów i nadmiernego nacisku. Kąty widzenia obu ekranów są doskonałe – kolory i kontrast pozostają niezmienione nawet przy skrajnych kątach patrzenia. To szczególnie ważne w przypadku zewnętrznego ekranu, który często jest oglądany pod różnymi kątami podczas codziennego użytkowania.

Bateria

W przypadku najnowszego flagowego składaka Motorola zaimplementowało akumulator o pojemności 4700 mAh. Może on na pierwszy rzut oka wydawać się skromny w porównaniu do niektórych tradycyjnych flagowców oferujących 5000-6000 mAh. Jednak w kontekście składanych smartfonów, gdzie każdy milimetr grubości ma znaczenie, jest to rozsądny kompromis między czasem pracy a wymiarami urządzenia. Dodatkowo, efektywność energetyczna procesora Snapdragon 8 Elite i optymalizacje oprogramowania pozwalają osiągnąć zadowalające czasy pracy.

W rzeczywistych testach, przy umiarkowanym użytkowaniu obejmującym przeglądanie internetu, social media, e-maile, rozmowy telefoniczne i okazjonalne gry, razr 60 ultra bez problemu wytrzymuje cały dzień pracy. Intensywne użytkowanie, szczególnie z wykorzystaniem głównego ekranu do gier, oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości czy długotrwałego nagrywania wideo, może wymagać doładowania pod wieczór. Warto zauważyć, że korzystanie z zewnętrznego ekranu jest znacznie mniej energochłonne – podczas testów polegających głównie na używaniu zewnętrznego ekranu do podstawowych zadań, telefon potrafił wytrzymać nawet półtora dnia. Mamy również szybkie ładowanie Turbo Power o mocy 68W. Ładowanie bezprzewodowe o mocy 30W to dodatkowa wygoda, która wyróżnia razr 60 ultra na tle konkurencji. Większość składanych smartfonów albo w ogóle nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, albo oferuje je w mocach znacznie niższych. 30W to moc porównywalna z przewodowym ładowaniem smartfonów sprzed kilku lat. Jest również ładowanie zwrotne, o mocy 5 W, więc pod tym względem mamy wszystko.

Aparat

System aparatów w Motoroli razr 60 ultra reprezentuje znaczący krok naprzód w fotografii mobilnej dla kategorii smartfonów składanych. Konfiguracja z trzema 50-megapikselowymi sensorami może na pierwszy rzut oka wydawać się jednolita, ale każdy z aparatów został zoptymalizowany pod kątem innych zastosowań i oferuje unikalne możliwości.

Główny aparat tylny wykorzystuje sensor o rozdzielczości 50 megapikseli z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Sensor ma fizyczne wymiary 1/1.3″, co czyni go jednym z większych sensorów dostępnych w smartfonach składanych. Większy sensor oznacza lepsze zbieranie światła, co przekłada się na wyższą jakość zdjęć, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. W praktyce główny aparat radzi sobie dobrze w różnorodnych warunkach. Zdjęcia wykonane w pełnym słońcu charakteryzują się żywymi, ale naturalnymi kolorami, wysokim poziomem szczegółowości i doskonałym zakresem dynamicznym. System HDR automatycznie włącza się w scenach o wysokim kontraście, skutecznie wyrównując ekspozycję bez utraty naturalności obrazu.

Ultraszerokokątny aparat z sensorem 50 Mpix i przysłoną f/2.0 oferuje pole widzenia 123 stopnie, co czyni go idealnym do fotografii krajobrazowej, architektury czy grupowych selfie. Jakość obrazu, choć nieco niższa niż w przypadku głównego aparatu, nadal pozostaje na wysokim poziomie. Zniekształcenia na brzegach kadru są minimalne dzięki zaawansowanej korekcji optycznej.

Przedni aparat 50 Mpix z przysłoną f/2.0 to prawdziwa gratka dla miłośników selfie. Wysoka rozdzielczość pozwala na uzyskanie szczegółowych autoportretów, które można później przycinać bez utraty jakości. Tryb portretowy skutecznie rozmywa tło, tworząc efekt bokeh.

Unikalna cecha razr 60 ultra to możliwość używania głównych aparatów do selfie dzięki zewnętrznemu ekranowi. Możemy włączyć aplikację aparatu, złożyć telefon i używać zewnętrznego ekranu jako lusterka, jednocześnie korzystając z jakości głównego aparatu. To rozwiązanie oferuje znacznie wyższą jakość selfie niż tradycyjny przedni aparat. Możliwości wideo razr 60 ultra są również na wysokim poziomie. Nagrywanie w rozdzielczości 8K UHD przy 30 klatkach na sekundę pozwala na uchwycenie szczegółowych filmów, które zachowają swoją jakość nawet po przybliżeniu czy edycji. 4K przy 60 fps to standard dla profesjonalnej produkcji wideo,

Funkcje AI w obróbce zdjęć działają subtelnie i inteligentnie. System automatycznie rozpoznaje scenę i dostosowuje parametry ekspozycji, balansu bieli i nasycenia kolorów. Rozpoznawanie obiektów pozwala na optymalizację ustawień dla portretów, krajobrazów, jedzenia czy zwierząt. Ważne jest, że AI nie przeinacza rzeczywistości – zmiany są subtelne i naturalne.

Oprogramowanie

Motorola zdołała zachować względną czystość systemu sygnowanego zielonym robocikiem, dodając jednocześnie funkcje, które w pełni wykorzystują unikalne możliwości składanej konstrukcji. Podstawą działania telefonu to najnowsza wersja Androida 15 (najświeższa , która wprowadza szereg usprawnień w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i funkcjonalności. System jest płynny, responsywny i stabilny – podczas kilkutygodniowych testów nie odnotowałem żadnych poważnych błędów czy zawieszek systemu.

Zewnętrzny ekran otrzymał rozszerzoną funkcjonalność w porównaniu do poprzednich generacji razr. Nie jest to już tylko wyświetlacz powiadomień, ale pełnoprawne narzędzie do codziennego użytkowania. Lista aplikacji kompatybilnych z zewnętrznym ekranem obejmuje najważniejsze kategorie: komunikatory (WhatsApp, Telegram, Messenger), muzyka (Spotify, YouTube Music), nawigacja (Google Maps), płatności (Google Pay), czy media społecznościowe (Instagram, TikTok).

Multimedia

Oglądanie filmów na razr 60 ultra to prawdziwa przyjemność. Duży ekran o proporcjach 22:9 doskonale sprawdza się przy treściach kinowych, minimalizując czarne pasy podczas oglądania filmów w formacie 21:9. Żywe kolory, głęboka czerń i wysoki kontrast technologii tworzą immersyjne doświadczenie wizualne. Obsługa HDR10+ i Dolby Vision zapewnia, że treści o wysokiej jakości są wyświetlane z pełną gamą kolorów i detali.

Charakterystyka dźwiękowa jest zrównoważona – średnie tony są czyste i dobrze zdefiniowane, góry ostre ale nie piskliwe, a basy, choć nie głębokie jak w dedykowanych głośnikach, są wystarczająco obecne aby nadać muzyce pełny charakter. Maksymalna głośność pozwala na komfortowe słuchanie muzyki w średnich pomieszczeniach, choć w hałaśliwym otoczeniu może okazać się niewystarczająca.

Wsparcie dla kodeków audio wysokiej jakości, w tym LDAC dla Bluetooth, oznacza, że użytkownicy słuchawek bezprzewodowych mogą cieszyć się jakością zbliżoną do przewodowych połączeń. Brak gniazda słuchawkowego 3,5mm to standard w tej klasie urządzeń, ale może być odczuty przez audiofili preferujących przewodowe słuchawki. Adapter USB-C na jack 3,5mm nie jest dołączony do zestawu, co oznacza dodatkowy koszt dla użytkowników chcących korzystać ze starszych słuchawek.

Gaming na razr 60 ultra to doświadczenie wysokiej klasy dzięki połączeniu wydajnego procesora Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM-u i 165 Hz ekranu. Najnowsze tytuły mobilne działają płynnie w najwyższych ustawieniach graficznych, a wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia responsywność i płynność animacji szczególnie ważną w grach.

Biometria

System bezpieczeństwa biometrycznego w Motoroli razr 60 ultra opiera się na dwóch technologiach: czytniku linii papilarnych i rozpoznawaniu twarzy. Oba rozwiązania zostały zaimplementowane w najnowszym telefonie Motoroli.

Czytnik linii papilarnych został zintegrowany z klawiszem power. Co w tej kategorii smartfonów jest standardem. System pozwala na zarejestrowanie do 5 różnych odcisków palców, co umożliwia odblokowywanie telefonu różnymi palcami obu dłoni w zależności od sposobu trzymania urządzenia.

Rozpoznawanie twarzy wykorzystuje przednią kamerę w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami AI do mapowania charakterystycznych cech twarzy użytkownika. System działa szybko i dokładnie w dobrych warunkach oświetleniowych, choć jego skuteczność maleje w ciemności czy przy mocnym oświetleniu z boku.

Bezpieczeństwo rozpoznawania twarzy zostało wzmocnione poprzez wymaganie aktywności użytkownika – system sprawdza, czy oczy są otwarte i czy użytkownik patrzy bezpośrednio na kamerę. To uniemożliwia odblokowanie telefonu za pomocą zdjęcia czy podczas snu właściciela.

Wydajność oraz gry

Serce Motoroli razr 60 ultra stanowi najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który reprezentuje szczyt technologii mobilnej dostępnej na początku 2025 roku. Ten 4-nanometrowy układ to nie tylko potężna jednostka obliczeniowa, ale także efektywny energetycznie procesor, który doskonale sprawdza się w wymagającym środowisku składanego smartfona.

Architektura Snapdragon 8 Elite opiera się na konfiguracji rdzeni 2+6, gdzie dwa wysokowydajne rdzenie Cortex-X925 taktowane są zegarem do 4,47 GHz, wspierane przez sześć energooszczędnych rdzeni Cortex-A720 pracujących z częstotliwością 3,53 GHz. Ta asymetryczna architektura pozwala na dynamiczne zarządzanie obciążeniem – proste zadania wykonywane są przez ekonomiczne rdzenie, podczas gdy wymagające aplikacje i gry wykorzystują pełną moc głównych jednostek.

W syntetycznych benchmarkach razr 60 ultra osiąga wyniki stawiające go w ścisłej czołówce smartfonów dostępnych na rynku. AnTuTu, co plasuje urządzenie na poziomie najwydajniejszych flagowców. Geekbench 6 potwierdza te osiągi z wynikami single-core przekraczającymi 2400 punktów i multi-core na poziomie 7200 punktów.

Co jednak ważniejsze niż suche liczby, to rzeczywista wydajność w codziennym użytkowaniu. Telefon radzi sobie bez zarzutu z każdym zadaniem-od prostego przeglądania internetu, przez edycję zdjęć i wideo, po najbardziej wymagające gry mobilne. Przełączanie między aplikacjami jest natychmiastowe, a 16 GB RAM-u zapewnia, że żadna aplikacja nie musi być zamykana z powodu braku pamięci.

Łączność

Możliwości komunikacyjne Motoroli razr 60 ultra reprezentują najnowsze standardy łączności mobilnej, zapewniając użytkownikom dostęp do najszybszych dostępnych sieci i technologii bezprzewodowych. Kompletna obsługa 5G obejmuje zarówno sub-6 GHz jak i mmWave, co gwarantuje kompatybilność z wszystkimi obecnymi i planowanymi wdrożeniami sieci piątej generacji na całym świecie. Wi-Fi 7 to najnowszy standard bezprzewodowej łączności lokalnej, który razr 60 ultra w pełni obsługuje. W porównaniu do Wi-Fi 6 nowy standard oferuje wyższe prędkości, niższą latencję i lepszą wydajność w środowiskach o wysokim zagęszczeniu urządzeń.

Bluetooth 5.4 zapewnia dobrą jakość połączeń ze słuchawkami bezprzewodowymi, głośnikami i innymi akcesoriami. Wsparcie dla kodeków wysokiej jakości, w tym LDAC, aptX HD i aptX Adaptive, oznacza, że miłośnicy muzyki mogą cieszyć się jakością audio zbliżoną do przewodowych połączeń.

NFC działa szybko i niezawodnie, zapewniając płynne działanie płatności mobilnych i szybkie parowanie z kompatybilnymi urządzeniami. Zasięg NFC został zoptymalizowany dla maksymalnej wygody-płatności działają nawet przy lekko oddalonym telefonie od terminalu płatniczego Obsługa VoLTE i VoWiFi (Voice over WiFi) zapewnia czystą jakość rozmów, a funkcje redukcji szumów skutecznie eliminują zakłócenia z otoczenia. Głośnik rozmów jest wystarczająco donośny i czysty nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Podsumowanie

W przypadku najnowszego składanego telefonu od Motoroli nie ma dużej rewolucji, zmiany są kosmetyczne w porównaniu do poprzednika. Mimo wszystko idą one w bardzo dobrym kierunku, przez co moim zdaniem Motorola razr 60 ultra to jeden z najlepszych składanych telefonów dostępnych na rynku.

Największymi atutami tego urządzenia są jego przemyślany design i jakość wykonania. Kombinacja drewna z metalową ramką tworzy ciekawy charakter, który wyróżnia razr 60 ultra na tle konkurencji często stawiającej na szkło i metal. Mechanizm składania został udoskonalony do poziomu, który budzi zaufanie co do długoterminowej trwałości, a smukłe wymiary po złożeniu czynią z tego telefonu jeden z najbardziej poręcznych składaków na rynku.