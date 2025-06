ZTE MU5120 – recenzja routera mobilnego

ZTE MU5120 to kompaktowy router mobilny zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnego dostępu do internetu niezależnie od lokalizacji. W erze pracy zdalnej, cyfrowego nomadyzmu i ciągłej potrzeby pozostawania w kontakcie, urządzenia takie jak ZTE MU5120 stają się niezbędnym elementem wyposażenia zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób ceniących sobie swobodę korzystania z internetu poza domem.

Rynek routerów mobilnych jest obecnie dość nasycony różnorodnymi modelami, oferującymi szeroką gamę funkcji w różnych przedziałach cenowych. ZTE konsekwentnie rozwija swoją ofertę w tym segmencie. Czy rzeczywiście udało się chińskiemu producentowi stworzyć urządzenie, które spełni oczekiwania współczesnego użytkownika? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Router ZTE MU5120 dostarczany jest w schludnym, kompaktowym opakowaniu wykonanym z kartonu. Po otwarciu pudełka znajdziemy oczywiście sam router ZTE MU5120, do tego krótki kabel USB-C i nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

Całość specyfikacji sprawia wrażenie solidnej dla urządzenia z tego segmentu cenowego. Szczególnie godne uwagi jest wsparcie dla szerokiego spektrum częstotliwości 5G, co zapewnia kompatybilność z większością operatorów na całym świecie – istotny atut dla osób podróżujących międzynarodowo.

Jakość wykonania oraz design

ZTE MU5120 prezentuje się elegancko dzięki minimalistycznej, plastikowej obudowie w kolorze stalowoszarym z delikatnym, matowym wykończeniem, które skutecznie zapobiega pozostawianiu odcisków palców i śladów użytkowania. Producent zdecydował się na prostą, lecz przemyślaną konstrukcję, która nie tylko dobrze wygląda, ale także jest praktyczna w codziennym użytkowaniu.

Urządzenie ma wymiary nieco większe od smartfona, choć jest oczywiście nieco grubsze, co sprawia, że doskonale mieści się w małej torebce czy etui na laptop. Krawędzie routera są delikatnie zaokrąglone, co poprawia ergonomię i zapobiega zahaczaniu o inne przedmioty podczas wyjmowania z torby czy kieszeni. Urządzenie na pierwszy rzut oka przypomina powerbanka, ale funkcji posiada znacznie więcej.

Na froncie urządzenia znajduje się wyświetlacz, który dosyć nietypowo jak na standardy routerów mobilny jest dotykowy. Na lewej krawędzi umieszczono slot na kartę SIM oraz przycisk do resetowania routera. Całość schowana pod przykrywką. Obok wyjście USB typu C służące do ładowania ogniwa w routerze. Vis a vis z kolei znajdziemy jedyny fizyczny klawisz power. Dolna krawędź to wyjście USB dzięki któremu naładujemy inne urządzenia. Górna krawędź została pozbawiona wszelkich dodatków. Plecki routera są pozbawione jakichkolwiek elementów. Materiały wykorzystane do produkcji obudowy, choć są to głównie tworzywa sztuczne, sprawiają wrażenie wysokiej jakości i odpornych na codzienne zużycie. Po kilku tygodniach intensywnego testowania urządzenie nie wykazało żadnych oznak mechanicznego zużycia, co sugeruje dobrą trwałość w dłuższej perspektywie. Ogólne wrażenie dotyczące jakości wykonania i designu jest bardzo pozytywne – ZTE MU5120 to estetyczne, solidnie wykonane urządzenie, którego nie będziemy się wstydzić wyciągnąć podczas spotkania biznesowego czy w kawiarni.

Ekran

Router ZTE MU5120 wyposażony jest w niewielki, ale funkcjonalny wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala, który pracuje z rozdzielczością 320×240 pikseli. Ekran tak jak wspomniałem wcześniej jest dotykowy, więc nawigacja jest bardzo prosta i przejrzysta. Kilka tapnięć i jesteśmy w stanie odnaleźć nawet bardziej schowane opcje.

Ekran prezentuje szereg istotnych informacji w przejrzysty i intuicyjny sposób. Na głównym ekranie możemy odczytać między innymi siłę sygnału sieci komórkowej (przedstawioną jako tradycyjne „kreski”), typ połączenia czy status baterii wraz z procentowym poziomem naładowania. Warto zauważyć, że choć ekran jest niewielki, jego organizacja i ergonomia zostały przemyślane tak, by zapewnić dostęp do najważniejszych informacji w sposób intuicyjny i bez zbędnego zagłębiania się w menu.

Bateria

Jednym z najistotniejszych aspektów routera mobilnego jest czas pracy na baterii, i w tym zakresie ZTE MU5120 nie zawodzi. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 10 000 mAh oferuje imponujący czas pracy w różnych scenariuszach użytkowania. Jednak dzięki takiej potężnej baterii czas działania jest naprawdę długi w porównaniu do standardowych rozwiązań, podczas testów wynik około 20h przy 5G, 30 h przy 4G, a korzystając tylko z 3G możemy osiągnąć dodatkowe 10 h czyli nawet 40 h działania.

Wyniki te są godne pochwały, szczególnie biorąc pod uwagę kompaktowe rozmiary urządzenia. Dla przeciętnego użytkownika oznacza to możliwość korzystania z routera przez cały dzień pracy bez konieczności doładowywania, co jest kluczowe podczas podróży czy pracy w terenie.

Pełne ładowanie baterii maksymalną mocą 27 W zajmuje około 2,5 godziny, co jest wartością standardową dla urządzeń wyposażonych w akumulatory o podobnej pojemności. Warto jednak zauważyć, że możemy ładować również inne sprzęty przy pomocy tego routera tylko wówczas maksymalnie mocą 18 W, w kryzysowej sytuacji naprawdę przydatna rzecz.

Szybkość internetu

ZTE MU5120 jest routerem działającym w standardzie 5G LTE, oferującym teoretyczne prędkości 2,7 Gb/s przy pobieraniu i 280 Mb/s przy wysyłaniu danych, do tego mamy Wi-Fi 6 i maksymalnie do 64 połączonych urządzeń (32 urządzenia na 2,4 GHz i 32 urządzenia na 5 GHz). Jak te wartości przekładają się na rzeczywiste doświadczenia użytkownika? Tak właściwie jedynym ograniczeniem przy tych parametrach routera to sama dostępność internetu u usługodawcy, wyniki można wykręcić naprawdę mocne i przy dobrym zasięgu można korzystać z tego routera jak z domowego na całe mieszkanie. Całość działa bez problemowo. Router radzi sobie również dobrze z automatycznym przełączaniem między różnymi standardami sieci (5G/4G/3G/2G) w zależności od dostępności, co zapewnia ciągłość połączenia nawet w obszarach o ograniczonym zasięgu 5G.

Oprogramowanie

ZTE MU5120 wyposażony jest w autorski system operacyjny, który oferuje dwa główne interfejsy zarządzania: panel webowy dostępny przez przeglądarkę oraz dedykowaną aplikację mobilną ZTE Link.

Panel webowy

Panel administracyjny dostępny jest pod adresem IP routera i oferuje pełną kontrolę nad urządzeniem. Interfejs webowy prezentuje się schludnie i przejrzyście, z intuicyjną nawigacją i logicznym podziałem na sekcje tematyczne. Warto podkreślić, że panel administracyjny jest dostępny w języku polskim, co nie jest standardem w przypadku urządzeń tego typu.

Aplikacja mobilna ZTE Link

Alternatywnym sposobem zarządzania routerem jest dedykowana aplikacja ZTE Link, dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja oferuje większość funkcji dostępnych w panelu webowym, ale w bardziej przyjaznej formie, zoptymalizowanej pod kątem urządzeń mobilnych. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja zarządzania zużyciem danych, która pozwala na monitoring aktualnego zużycia z podziałem na poszczególne urządzenia czy ustawienie miesięcznych limitów z możliwością automatycznego wyłączenia internetu po przekroczeniu progu.

Jest to funkcjonalność szczególnie przydatna dla osób korzystających z limitowanych pakietów danych, pomagająca uniknąć nieoczekiwanych dodatkowych opłat. Jedynym zauważalnym mankamentem oprogramowania jest brak możliwości konfiguracji własnych skryptów czy instalacji alternatywnego firmware, co mogłoby być przydatne dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Jednak dla zdecydowanej większości odbiorców fabryczne oprogramowanie oferuje więcej niż wystarczającą funkcjonalność.

Łączność

Router ZTE MU5120 oferuje stabilne połączenie Wi-Fi w standardzie 6 w paśmie 2.4 GHz i 5 GHz. Jednym z najważniejszych aspektów routera jest stabilność oferowanego połączenia. ZTE MU5120 wypada w tym zakresie bardzo dobrze – podczas kilku tygodniowego okresu intensywnego testowania nie zaobserwowano żadnych nieoczekiwanych rozłączeń czy spadków jakości połączenia wynikających z pracy samego urządzenia. Router inteligentnie radzi sobie z zarządzaniem kanałami Wi-Fi w zatłoczonych środowiskach, automatycznie wybierając najmniej zakłócone częstotliwości, co jest szczególnie ważne w miejscach takich jak centra handlowe, dworce czy biurowce, gdzie działa wiele sieci bezprzewodowych.

ZTE MU5120 umożliwia jednoczesne podłączenie do 64 urządzeń, co w praktyce okazuje się wystarczające dla większości zastosowań. Podczas testów z dużą liczbą podłączonych urządzeń (w tym smartfony, laptopy, tablet i smart TV) zaobserwowano jedynie niewielki spadek prędkości internetu. Router oferuje również funkcję priorytetyzacji ruchu, pozwalającą na przyznanie wyższego priorytetu dla wybranych urządzeń lub typów ruchu (np. wideokonferencje czy streaming), co jest przydatne w sytuacjach, gdy z sieci korzysta jednocześnie wiele osób. Jest też opcja tworzenia sieci dla gości, a ciekawym „ficzerem”, które zdecydowanie ułatwia połączenie z Wi-Fi to NFC. Wystarczy położyć telefon na froncie routera (wcześniej włączając NFC w telefonie) i na ekranie naszego urządzenia pojawia się komunikat o chęci połączenia się z siecią Wi-Fi, klikamy „Połącz” i cała magia dzieje się sama. Prosty element a naprawdę ułatwia życie.

Brak portu Ethernet może być postrzegany jako ograniczenie, jednak w kontekście mobilnego routera przeznaczonego do pracy w terenie, jest to uzasadniony kompromis na rzecz kompaktowych wymiarów i niższej wagi urządzenia. Nie mamy również możliwości podłączenia zewnętrznej anteny.

Podsumowanie

ZTE MU5120 to solidny, wszechstronny router mobilny, który z powodzeniem łączy kompaktowe wymiary z imponującą funkcjonalnością i dobrą wydajnością. Nie jest też drugiej strony urządzeniem idealnym, brakuje chociażby wyjścia na anteny zewnętrzne czy brak wyjścia LAN. Grubo ponad 1000 zł za router to sporo, ale opcji związanych z urządzeniem całą masę i widać, że jest to zdecydowanie dopracowany sprzęt.