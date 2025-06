Wiedźmin 4: dyrektor narracji o  sekrecie sukcesu Wiedźmina 3

Philipp Weber, obecny dyrektor narracji Wiedźmina 4, ujawnia kulisy pracy nad Wiedźminem 3 i wyjaśnia, dlaczego chaotyczne podejście do tworzenia gier może być kluczem do sukcesu.

W świecie tworzenia gier komputerowych panuje przekonanie, że sukces rodzi się z precyzyjnego planowania, szczegółowych harmonogramów i uporządkowanych procesów produkcyjnych. Tymczasem historia powstawania Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu – jednej z najważniejszych gier ostatniej dekady – dowodzi, że czasami najlepsze rezultaty można osiągnąć poprzez pozornie chaotyczne, ale pełne pasji podejście do pracy.

Od Google Docs do dyrekcji narracji

Philipp Weber, który obecnie pełni funkcję dyrektora narracji w najbardziej wyczekiwanej produkcji CD Projekt RED – Wiedźminie 4, rozpoczynał swoją przygodę w polskim studiu od zadania, które może wydawać się prozaiczne. Jego pierwszym obowiązkiem jako projektanta questów w Wiedźminie 3 było… rzucanie pomysłów do nieustannie rosnącego, chaotycznego dokumentu Google Docs.

„Rób to natychmiast, rób szybko, rób brudno” – tak Weber opisuje filozofię, która przyświecała zespołowi podczas prac nad trzecią częścią przygód Geralta z Rivii. To podejście, które może szokować fanów uporządkowanych procesów twórczych, okazało się być jednym z kluczowych składników recepty na sukces gry, która do dziś jest uznawana za wzór dla całej branży RPG.

Atmosfera panująca w CD Projekt RED podczas produkcji Wiedźmina 3 była, jak przyznaje Weber, „trochę oparta na wibracjach”. Zamiast sztywnych procedur i hierarchicznych struktur, zespół kierował się intuicją i nieustannym przepływem kreatywnych pomysłów. Weber codziennie zapisywał w swoim dokumencie każdy pomysł na quest, jaki przyszedł mu do głowy, bez względu na to, czy wydawał się sensowny czy kompletnie abstrakcyjny.

Filozofia ciągłej iteracji

Kluczem do sukcesu tej pozornie chaotycznej metody była filozofia ciągłej iteracji. „Sprawdzamy to i zaczynamy iterować… kontynuujemy tę iterację aż do końca – nigdy nie jesteśmy zadowoleni z rezultatu, dopóki nie jest już za późno i gra musi być wydana” – wyjaśnia Weber proces twórczy, który charakteryzował pracę nad Wiedźminem 3.

To podejście pozwalało na utrzymanie „silnika” kreatywności w ciągłym ruchu, gdzie pomysły mogły ewoluować, przekształcać się i doskonalić aż do ostatnich momentów przed finalizacją produktu. Zamiast zamykać się w sztywnych ramach wstępnych koncepcji, zespół pozostawał otwarty na zmiany i usprawnienia, które mogły pojawić się w dowolnym momencie procesu produkcyjnego.

Ta metoda pracy wymagała od deweloperów nie tylko kreatywności, ale także ogromnej elastyczności i gotowości do ciągłego przepracowywania swoich pomysłów. Każdy element gry – od głównych wątków fabularnych po najmniejsze poboczne questy – podlegał nieustannej ewaluacji i modyfikacji.

Siła pasji i zaangażowania społeczności

Jednak chaotyczna energia i niekonwencjonalne metody pracy to nie jedyne składniki sukcesu Wiedźmina 3. Weber podkreśla, że równie istotną rolę odegrało zaangażowanie zespołu, składającego się w dużej mierze z prawdziwych fanów uniwersum Wiedźmina oraz doświadczonych moderów.

Sama kariera Webera w CD Projekt RED rozpoczęła się od zwycięstwa w konkursie modów do Wiedźmina 2, który studio zorganizowało w 2013 roku po udostępnieniu narzędzi do modowania społeczności. Występując pod pseudonimem Benzenzimmern, Weber wygrał tę rywalizację, co otworzyło mu drzwi do pracy w studiu.

Ten aspekt produkcji okazał się kluczowy dla finalnego kształtu gry. Zespół składający się z prawdziwych entuzjastów uniwersum Andrzeja Sapkowskiego naturalnie dbał o autentyczność, spójność i głębię przedstawianego świata. Każdy quest, każda postać, każdy detal świata gry był tworzony przez osoby, które przejmowały się tym, aby doświadczenie gracza było jak najbardziej immersyjne i satysfakcjonujące.

Moderzy w roli deweloperów

Włączenie do zespołu doświadczonych moderów przyniosło dodatkową wartość w postaci głębokiego zrozumienia potrzeb i oczekiwań społeczności graczy. Moderzy, z natury rzeczy, są osobami, które doskonale rozumieją mechaniki gier, potrafią dostrzec ich słabe punkty i mają intuicję co do tego, co sprawia, że dana gra staje się długotrwale angażująca.

Weber i inni byli moderzy wnieśli do CD Projekt RED nie tylko techniczne umiejętności, ale także perspektywę „od strony gracza”, która pozwoliła na tworzenie contentu prawdziwie odpowiadającego na potrzeby użytkowników końcowych.

Tajemniczy Google Doc

Weber wspomina o legendarnym już dokumencie Google Docs, w którym gromadził swoje pomysły na questy, jako o czymś, co chciałby kiedyś pokazać światu. Ten dokument, będący świadectwem chaotycznej kreatywności zespołu, najprawdopodobniej zawiera setki, a może tysiące pomysłów – zarówno tych, które trafiły do finalnej wersji gry, jak i tych, które zostały odrzucone lub przekształcone w trakcie procesu iteracji.

Istnienie takiego dokumentu dowodzi, że nawet w przypadku produkcji o skali Wiedźmina 3, niektóre z najważniejszych elementów gry mogły powstać w sposób organiczny, spontaniczny, daleki od korporacyjnych procedur planowania produktu. To podejście pozwoliło na zachowanie autentyczności i świeżości pomysłów, które w bardziej sformalizowanym środowisku mogłyby zostać „wypolerowane” do utraty swojego oryginalnego charakteru.

Lekcje dla Wiedźmina 4

Doświadczenia z pracy nad Wiedźminem 3 z pewnością wpłyną na kształt nadchodzącego Wiedźmina 4, którego Weber jest obecnie dyrektorem narracji. Choć szczegóły dotyczące nowej gry pozostają tajemnicą, można spodziewać się, że zespół CD Projekt RED ponownie postawi na połączenie pasji, kreatywnej swobody i ciągłej iteracji.

Warto jednak pamiętać, że od czasu premiery Wiedźmina 3 minęło już ponad dziesięć lat, a branża gier znacząco się zmieniła. Oczekiwania graczy są wyższe, budżety produkcji większe, a presja na dostarczenie produktu bez błędów od pierwszego dnia znacznie wzrosła. Cyberpunk 2077 i jego problematyczny start nauczył CD Projekt RED, że nawet najbardziej kreatywne podejście musi iść w parze z solidnym testowaniem i dopracowaniem technicznym.

Podsumowanie

Sukces Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu nie był przypadkiem, ale rezultatem unikalnego połączenia czynników: chaotycznej kreatywności, ciągłej iteracji, pasji zespołu i głębokiego zrozumienia potrzeb społeczności graczy. Philipp Weber, przechodząc drogę od zwycięzcy konkursu modów do dyrektora narracji, uosabia ducha CD Projekt RED – firmy, która nigdy nie boi się eksperymentować i podchodzić do tworzenia gier w niekonwencjonalny sposób