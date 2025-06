Samsung Galaxy Watch 8 i Watch Ultra 2 – rewolucja w designie i powrót do klasyki

Letnia premiera nowych urządzeń od Samsunga zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią fala przecieków, które ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących nadchodzącej serii smartwatchy. Na kilka tygodni przed spodziewaną konferencją Galaxy Unpacked w sieci pojawiły się szczegółowe rendery przedstawiające trzy nowe modele zegarków: Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic oraz Galaxy Watch Ultra 2. Wszystko wskazuje na to, że Samsung szykuje zarówno kontynuację sprawdzonych rozwiązań, jak i kilka zmian.

Już na pierwszy rzut oka uwagę przykuwa całkowicie nowa filozofia projektowania, jaką przyjęło południowokoreańskie przedsiębiorstwo. Wszystkie trzy modele łączy wspólny mianownik: nowy kształt koperty. Zamiast tradycyjnie okrągłej formy, Samsung zdecydował się na coś, co określane jest jako „squircle” – hybrydę koła i kwadratu. Ten nieoczywisty, lekko zaokrąglony prostokąt sprawia, że zegarki prezentują się nowocześnie, jednocześnie odróżniając się od swoich poprzedników. Taki kształt koperty zadebiutował wcześniej w pierwszej wersji modelu Ultra i najwyraźniej został na tyle dobrze przyjęty, że producent postanowił ujednolicić całą serię.

W przypadku podstawowego modelu Galaxy Watch 8, użytkownicy mogą spodziewać się bardziej kompaktowych wersji – do wyboru będą dwa rozmiary: 40 mm oraz 44 mm. Sam design pozostał minimalistyczny, z wyraźnie zarysowaną ramką i dwoma bocznymi przyciskami. To model, który ma trafić w gusta szerokiego grona użytkowników – od osób aktywnych, przez profesjonalistów, aż po fanów technologicznych nowinek, którzy oczekują przede wszystkim wygody i funkcjonalności.

Zdecydowanie większą uwagę przykuwa jednak Galaxy Watch 8 Classic. W tym modelu Samsung powraca do jednego z najbardziej cenionych rozwiązań – fizycznego, obrotowego pierścienia (bezel), który pozwala intuicyjnie poruszać się po interfejsie zegarka. To ukłon w stronę użytkowników, którzy pokochali starsze generacje Classic właśnie za ten element. Classic wyposażony zostanie również w nowy przycisk funkcyjny, tak zwany „Quick Button”, umieszczony pomiędzy dwoma głównymi przyciskami bocznymi. Ma on umożliwić błyskawiczne uruchamianie określonych aplikacji lub funkcji – od startu treningu po szybki dostęp do ustawień. Co więcej, z dotychczasowych przecieków wynika, że model ten dostępny będzie w jednym, większym rozmiarze – około 46 lub 47 mm – i wyposażony w solidną baterię o pojemności 450 mAh.

Najwięcej emocji wzbudza jednak nadchodzący Galaxy Watch Ultra 2 – kontynuacja najbardziej zaawansowanej linii smartwatchy Samsunga. Zegarek ten ma być skierowany do wymagających użytkowników, w tym osób aktywnych fizycznie, sportowców i entuzjastów outdooru. Zachowując solidną, wzmocnioną konstrukcję, nowa wersja Ultra wprowadzi kilka zmian wizualnych i użytkowych. Na renderach zauważyć można, że model wyposażono w trzy przyciski – dwa tradycyjne oraz wspomniany wcześniej Quick Button. Co ciekawe, pojawiła się również nowa wersja kolorystyczna – głęboki, elegancki odcień niebieskiego, który nadaje zegarkowi prestiżowego charakteru. Watch Ultra 2 najprawdopodobniej zachowa rozmiar poprzednika, a także tytanową ramkę, co zapewni trwałość i odporność w ekstremalnych warunkach.

Wszystkie trzy zegarki mają działać w oparciu o najnowszy system operacyjny Wear OS 5, wzbogacony o autorską nakładkę One UI Watch 8. Wśród nowych funkcji znajdą się między innymi zaawansowane narzędzia do monitorowania stanu zdrowia. Szczególną uwagę przyciąga możliwość mierzenia poziomu karotenoidów w organizmie – to parametr mający świadczyć o kondycji skóry i ogólnym stanie zdrowia. Pojawią się także nowe funkcje wspomagające bieganie – analiza tempa, kadencji, adaptacyjne sugestie treningowe czy nawet motywacja w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, Samsung ma poprawić jakość monitoringu snu, wprowadzając tryby relaksacyjne oraz lepsze wykrywanie faz snu. Warto dodać, że część z tych rozwiązań zostanie udostępniona także dla starszych modeli (np. Galaxy Watch 5) poprzez aktualizację w ramach beta-testów One UI Watch 8.

Premiera nowych smartwatchy spodziewana jest już w lipcu tego roku, podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked. Choć dokładna data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wiele wskazuje na 10 lub 13 lipca. Wydarzenie odbędzie się najprawdopodobniej w Nowym Jorku, a oprócz zegarków zobaczymy także nowe składane smartfony – Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7.

Jedno jest jednak pewne – Samsung ponownie zamierza narzucić tempo w segmencie smartwatchy. Seria Galaxy Watch 8, wraz z klasyczną edycją i flagowym modelem Ultra 2, ma szansę przyciągnąć zarówno fanów tradycji, jak i entuzjastów nowości technologicznych. Jak sprawdzą się w praktyce? Odpowiedź poznamy już wkrótce – po oficjalnej premierze i pierwszych testach.