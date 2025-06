POCO F7 – prawdziwy „zabójca flagowców” 2025?

W świecie smartfonów marka POCO od dawna słynie z dostarczania urządzeń o flagowej wydajności w znacznie niższej cenie niż konkurencja. Najnowsze przecieki dotyczące modelu POCO F7 potwierdzają, że producent nadal konsekwentnie realizuje tę strategię. Oficjalna premiera telefonu planowana jest na czerwiec 2025 roku, a już teraz wiadomo, że F7 będzie jednym z najciekawszych „flagship killerów” sezonu.

Design urządzenia przykuwa uwagę nowoczesnym i odważnym wyglądem. Tylna obudowa ma mieć przezroczysty fragment, przez który widoczne będą elementy konstrukcyjne telefonu. Estetyka nawiązuje nieco do stylu gamingowego, jednak całość zachowuje elegancję i wyrafinowanie, dzięki czemu urządzenie może spodobać się szerokiemu gronu użytkowników. Z przodu znajdziemy duży, płaski ekran OLED typu LTPS o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 2772 na 1280 pikseli, co odpowiada standardowi 1,5K. Wyświetlacz ten obsługuje odświeżanie 120 Hz. POCO F7 może pochwalić się również maksymalną jasnością – 3200 nitów.

Sercem POCO F7 ma być nowoczesny procesor Snapdragon 8s Gen 4, wyprodukowany w 4-nanometrowym procesie technologicznym. Jednostka ta osiąga taktowanie do 3,2 GHz. Towarzyszyć jej ma 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz do 512 GB szybkiej pamięci masowej w standardzie UFS 4.1. Pierwsze wyniki testów Geekbench wskazują, że telefon uzyskuje około 1937 punktów w trybie jednordzeniowym i ponad 6000 punktów w trybie wielordzeniowym, co sytuuje go w górnej części średniej półki wydajnościowej. System operacyjny oparty będzie na Androidzie 15 z autorską nakładką HyperOS 2.

Jednym z kluczowych elementów specyfikacji jest bateria. Według przecieków, wersja globalna POCO F7 ma zostać wyposażona w akumulator o pojemności 6550 mAh, natomiast model przeznaczony na rynek indyjski otrzyma jeszcze większą baterię – aż 7550 mAh. W obu przypadkach użytkownicy będą mogli korzystać z technologii szybkiego ładowania HyperCharge o mocy 90 W, a także z funkcji ładowania zwrotnego 22,5 W, co pozwoli na wygodne zasilenie innych urządzeń.

Na uwagę zasługuje również zestaw aparatów fotograficznych. Główny obiektyw to matryca 50 Mpx Sony IMX882 wyposażona w optyczną stabilizację obrazu i jasną przysłonę f/1.5, co powinno zapewnić dobre efekty także przy słabym oświetleniu. Towarzyszyć mu będzie aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpx, natomiast na froncie znajdzie się kamera 20 Mpx do zdjęć selfie i rozmów wideo. Choć nie mamy do czynienia z pełnym zestawem flagowym – brakuje na przykład teleobiektywu.

Co ciekawe, smartfon ma posiadać certyfikat IP68, a według niektórych źródeł nawet IP69, co czyni go odpornym na kurz i wodę w niemal każdych warunkach. Jest to cecha dość rzadka w tej kategorii cenowej i z pewnością zwiększy atrakcyjność urządzenia w oczach użytkowników poszukujących trwałych i niezawodnych rozwiązań. POCO F7 będzie również wyposażony w najnowsze moduły łączności: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC oraz pełne wsparcie dla globalnych pasm 5G.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, oficjalna premiera POCO F7 odbędzie się w trzecim tygodniu czerwca 2025 roku. Smartfon zostanie zaprezentowany jednocześnie na rynkach globalnym i indyjskim, co świadczy o rosnącym znaczeniu marki i jej ambicjach międzynarodowych. Szacowana cena urządzenia ma wynosić około 450 euro, co w Polsce może przełożyć się na kwotę oscylującą wokół 2000 zł. W zestawieniu z konkurencją, taką jak Infinix GT 30 Pro, OnePlus 13s czy Motorola Edge 60, propozycja POCO wypada korzystnie.

Podsumowując, POCO F7 zapowiada się na bardzo ciekawy model, który może zawojować rynek średniej półki. Oferuje nowoczesny design, świetny ekran, bardzo dużą baterię i szybkie ładowanie, a do tego odpowiednią wydajność do codziennych zastosowań i gier. Choć jego aparat nie należy do klasy premium, a benchmarki nie wskazują na rewolucyjną moc, to jednak całościowa oferta robi duże wrażenie – szczególnie jeśli cena pozostanie konkurencyjna. Jeśli producent utrzyma jakość wykonania i skutecznie wypromuje swój nowy model, POCO F7 ma szansę na sukces i być może stanie się jednym z najbardziej opłacalnych smartfonów 2025 roku.

Źródło: gizchina.com