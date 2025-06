Soundcore Liberty 5 – recenzja

Rynek słuchawek bezprzewodowych TWS przeżywa prawdziwy boom, a każdy producent stara się wyróżnić swoją ofertę unikalnymi rozwiązaniami technologicznymi. Soundcore, należący do koncernu Anker, od lat buduje swoją pozycję w segmencie audio, oferując produkty o dobrym stosunku jakości do ceny.

Model ten wprowadza kilka interesujących nowości, w tym przetworniki z membraną wełniano-papierową, zaawansowaną redukcję szumów ANC 3.0 oraz technologię Dolby Audio. Czy te rozwiązania rzeczywiście przekładają się na lepsze doświadczenia użytkownika, czy to jedynie marketingowe zagrania? Zapraszam do lektury pełnej recenzji słuchawek.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Soundcore postawiło na minimalizm, pudełko jest niewielkich rozmiarów, zachowane w charakterystycznej stylistyce. W środku znajdziemy całkiem bogaty zestaw elementów. Prócz samych słuchawek Soundcore Liberty 5 w etui ładującym, mamy również kabel USB-C o długości 30cm (nieco krótki, ale wystarczający) oraz zestaw silikonowych nakładek w rozmiarach XS, S, M, L, XL (M zamontowane fabrycznie). Oczywiście nie mogło również zabraknąć odpowiedniego zestawu papierologii. Na plus zdecydowanie wypada ilość silikonowych nakładek, dzięki czemu możemy dostosować słuchawki do swojego ucha.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Audio:

Przetworniki: 9,2mm z membraną wełniano-papierową

Pasmo przenoszenia: 20Hz – 40kHz

Impedancja: 16Ω

Czułość: 109dB SPL

Wsparcie kodeków: SBC, AAC, LDAC

Zasilanie:

Bateria słuchawek: 60mAh każda

Bateria etui: 500mAh

Czas odtwarzania: 12h (słuchawki) + 36h dodatkowych (etui) = 48h łącznie

Czas rozmów: 8h (słuchawki) + 32h (z etui)

Szybkie ładowanie: 10 minut = 5 godzin odtwarzania

Pełne ładowanie słuchawek: 1,5 godziny

Pełne ładowanie etui: 2 godziny

Łączność:

Bluetooth: 5.4 z profilem A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Zasięg: do 15 metrów (w otwartej przestrzeni)

Połączenie multipoint: tak, do 2 urządzeń jednocześnie

Opóźnienie: <40ms (tryb gier)

Inne funkcje:

Redukcja szumów: Adaptive ANC 3.0 (do -35dB)

Mikrofony: 6 sztuk (3 na każdą słuchawkę) z AI

Personalizacja: HearID 4.0

Odporność: IP55 (słuchawki), IPX5 (etui)

Waga: 4,6g każda słuchawka, 48 g etui

Wymiary etui: 61 × 48 × 28mm

Jakość wykonania oraz design

Soundcore Liberty 5 prezentują się już na pierwszy rzut oka jako produkt z wyższej półki cenowej. Etui ładujące ma obły, ergonomiczny kształt z zaokrąglonymi krawędziami. Wykonane z matowego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, białym, pudrowym różu oraz granatowym (w zależności od wybranej wersji kolorystycznej). Nie zbiera odcisków palców i dobrze leży w dłoni. Pokrywa otwiera się bardzo specyficznie i charakterystycznie dla linii Liberty, bo przesuwamy wieczko etui. Rozwiązanie ciekawe, dosyć rzadko stosowane w słuchawkach, choć mi przypadło do gustu.

Na przedniej części etui znajdziemy pasek LED, który ciekawie jest wtopiony we front etui. Dzięki podzieleniu go na dwie części możemy osobno odczytywać stan obu słuchawek. Proste, a efektowne wizualnie rozwiązanie. Z tyłu umieszczono gniazdo USB-C. Jakość spasowania jest wzorowa – żadne luzy czy skrzypienia.

Same słuchawki są dokanałowe z wyraźnie zaznaczonymi „nóżkami”, które pełnią funkcję sterowania dotykowego. W tym wypadku nie mamy dotykowych paneli, lecz ściskamy pałąk by wykonać gest. Wykonane są z tego samego materiału co etui, z metalicznymi akcentami na zewnętrznej powierzchni. Każda słuchawka waży 4,6g, co też można zaliczyć jak najbardziej na plus. Ergonomia stoi na wysokim poziomie. Podczas testów, nawet przy kilkugodzinnym użytkowaniu dziennie, nie odczuwałem dyskomfortu. Słuchawki dobrze trzymają się w uszach dzięki odpowiedniemu kształtowi i różnorodności dołączonych nakładek. Warto poświęcić czas na znalezienie odpowiedniego rozmiaru, ponieważ wpływa to zarówno na komfort, jak i jakość oraz skuteczność ANC.

Certyfikat IP55 oznacza odporność na kurz i strugi wody z każdego kierunku, co czyni je idealnym towarzyszem treningów i aktywności na świeżym powietrzu.

Jakość muzyki

Sercem Soundcore Liberty 5 są 9,2mm przetworniki z membraną wełniano-papierową. Ten nietypowy materiał ma łączyć precyzję papieru z ciepłem wełny, tworząc bardziej naturalne i angażujące brzmienie. W teorii brzmi to obiecująco, ale jak sprawdza się w praktyce?

Słuchawki prezentują ciepły, z delikatnym podkreśleniem basów i górnych częstotliwości profil. Basy są głębokie i kontrolowane, bez przesadnej dominacji. W utworach elektronicznych, potrafią oddać niskie częstotliwości z odpowiednią głębią i teksturą, nie zagrywając przy tym innych elementów kompozycji. Głosy brzmią żywo i angażująco – szczególnie dobrze sprawdzają się przy słuchaniu wokalistów takich jak Adele, John Mayer czy Norah Jones. Gitara akustyczna ma przyjemną barwę z widoczną teksturą dźwięku.

Jak na słuchawki dokanałowe, Liberty 5 oferują zaskakująco szeroką scenę dźwiękową. Instrumenty mają swoje miejsce w przestrzeni, a separacja jest na dobrym poziomie. Nie osiągają wprawdzie otwartości słuchawek nausznych, ale w swojej kategorii prezentują się dobrze.

Technologia Dolby Audio: Włączenie trybu Dolby Audio zauważalnie wpływa na przestrzenność dźwięku. Najbardziej widoczne jest to przy filmach i grach, gdzie efekty otoczenia stają się bardziej immersyjne. W muzyce efekt jest subtelniejszy, ale nadal pozytywny – dodaje głębi i powietrza nagraniom. Jednak trzeba się do niego przyzwyczaić i od razu mówię, że nie wszystkim przypadnie do gustu.

Oprogramowanie

Aplikacja Soundcore to solidnie zaprojektowany interfejs sterowania słuchawkami na rynku. Dostępna bezpłatnie na iOS i Android, oferuje pełen zakres możliwości personalizacji i kontroli. HearID 4.0 – personalizacja dźwięku: To funkcja Soundcore, wykorzystująca test słuchu do stworzenia indywidualnego profilu audio. Proces trwa około 3-5 minut i polega na wykrywaniu najcichszych tonów w różnych pasmach częstotliwości. System uwzględnia również wiek użytkownika i preferowany styl muzyczny.

Po zakończeniu testu różnica jest wyraźnie słyszalna. Dźwięk staje się bardziej szczegółowy i dostosowany do indywidualnych predyspozycji słuchowych. Osoby z ubytkami słuchu w określonych pasmach szczególnie docenią tę funkcję.

Equalizer: Dostępnych jest 22 predefiniowane ustawienia equalizera plus możliwość stworzenia własnych profili. Predefiniowane opcje obejmują popularne gatunki muzyczne (Rock, Pop, Jazz, Classical) oraz specjalne tryby (Podcast, Acoustic, Bass Booster). Graficzny equalizer 8-pasmowy pozwala na precyzyjne dostrojenie charakterystyki.

Kontrola ANC: Aplikacja oferuje kilka poziomów redukcji szumów plus tryb transparentny. Każdy poziom można dostroić do konkretnych warunków – od lekkiej redukcji w biurze po maksymalną eliminację w samolocie. Dodatkowo dostępny jest tryb adaptacyjny, który automatycznie dostosowuje poziom ANC do otaczających dźwięków.

Oczywiście prócz wyżej wymienionych funkcji zyskujemy też sporo innych funkcji i możliwości zarządzania słuchawkami, choć reszta jest już zauważalnie bardziej standardowe od tych powyższych. Pod względem samej aplikacji nie mam uwag, całość działa bez zarzutów. Jedyne do czego bym się przyczepił to jakość tłumaczenia, jest jeszcze sporo braków, które liczę, że producent szybko wyłapie i wyeliminuje.

Łączność

W przypadku testowanych słuchawek otrzymujemy kompletny zestaw rozwiązań z wyższej półki. Po pierwsze producent zaimplementował Bluetooth 5.4. Jest to najnowsza wersja Bluetooth zapewnia stabilne połączenie z zasięgiem sięgającym realnie 12-15 metrów w otwartej przestrzeni. W praktyce oznacza to możliwość pozostawienia telefonu w pokoju i swobodnego poruszania się po mieszkaniu bez utraty sygnału. Przez ściany zasięg spada do 4-5 metrów, co nadal jest wynikiem zadowalającym. Pierwsze parowanie jest bardzo proste – wystarczy wyjąć słuchawki z etui, a automatycznie przejdą w tryb parowania. Na liście urządzeń Bluetooth pojawią się jako „Soundcore Liberty 5”. Ponowne łączenie z zapamiętanymi urządzeniami następuje automatycznie w ciągu 2-3 sekund po wyjęciu z etui.

Funkcja multipoint pozwala na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, na przykład telefonem i laptopem. Przełączanie między źródłami jest płynne i intuicyjne – gdy zacznie grać muzyka z jednego urządzenia, słuchawki automatycznie się przełączą. Połączenia telefoniczne mają priorytet nad odtwarzaniem muzyki.

W przypadku kodeków Liberty 5 obsługują SBC (podstawowy), AAC (dla iOS) oraz LDAC (dla Android). LDAC zapewnia znacznie lepszą jakość transmisji przy kompatybilnych urządzeniach, choć kosztem większego zużycia baterii.

Jakość połączeń telefonicznych stoi na dobrym, wysokim poziomie. System 6 mikrofonów z algorytmami AI skutecznie filtruje szumy otoczenia. Rozmówcy potwierdzali bardzo dobrą jakość połączenia nawet w sporym hałasie jak ruchliwa ulica czy kawiarnia. Algorytmy potrafią odróżnić głos użytkownika od dźwięków otoczenia i skutecznie je tłumić.

Redukcja szumów (ANC) i tryb transparentny

Soundcore reklamuje swoją najnowszą generację aktywnej redukcji szumów jako przewyższającą konkurencję w tej klasie cenowej. System wykorzystuje zewnętrzne mikrofony do analizy otaczających dźwięków i generuje przeciwfalę niwelującą hałas. ANC doskonale radzi sobie z monotonnym szumem silników. W tramwajach i autobusach ANC skutecznie tłumi ruch pojazdów i rozmowy pasażerów. Nagłe dźwięki (hamowanie, zapowiedzi) są nadal słyszalne.

Tryb transparentny: Gdy musimy być świadomi otoczenia, tryb transparentny przepuszcza zewnętrzne dźwięki przez mikrofony. Jakość jest bardzo naturalna – rozmowy brzmią wyraźnie, a dźwięki otoczenia nie są zniekształcone. Szczególnie przydatny podczas zakupów, w biurze czy na spacerze po mieście.

Adaptacyjność: System automatycznie dostosowuje poziom ANC do wykrytych warunków. W cichym pomieszczeniu zmniejsza intensywność, oszczędzając baterię, a w hałaśliwym środowisku maksymalizuje redukcję. Funkcja działa płynnie i niezauważalnie.

Bateria i ładowanie

Deklarowany czas pracy to 12 godzin dla słuchawek plus 36 dodatkowych godzin z etui (łącznie 48h). W moich testach z włączonym ANC i głośnością na poziomie około 50% osiągnąłem wynik około 40 godzin łącznego czasu pracy. Jest to wynik lepszy niż dobry, choć do rekordowych rozwiązań jeszcze brakuje. Plusem na pewno jest szybkie ładowanie. Funkcja quick charge rzeczywiście działa – 15 minut ładowania daje około 4-5 godzin odtwarzania. Pełne naładowanie słuchawek od zera zajmuje około 1,5 godziny, a etui 2 godziny przez USB-C. Warto nadmienić, że można słuchawki ładować również bezprzewodowo, owszem nie jest to najszybsze rozwiązanie, ale bardzo wygodne i przydatne.

Podsumowanie

Soundcore Liberty 5 to udana próba stworzenia wszechstronnych słuchawek, które nie rujnują budżetu. Nietypowe przetworniki z membraną wełniano-papierową rzeczywiście wpływają na charakterystykę dźwięku, czyniąc go cieplejszym i bardziej angażującym niż w typowych słuchawkach w tej cenie. W tej półce cenowej otrzymujemy bogaty zestaw rozwiązań, co ważne większość z nich sprawdza się w praktyce i nie odstaje od konkurencji.