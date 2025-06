Samsung w tajemnicy rozpoczyna prace nad One UI 8.5 dla Galaxy S26

Samsung rozpoczął prace nad kolejną wersją swojej autorskiej nakładki systemowej One UI. Chociaż firma nie ogłosiła jeszcze żadnych oficjalnych informacji, źródła bliskie producentowi donoszą, że trwają już wczesne przygotowania do premiery One UI 8.5. Co ciekawe, nowa wersja oprogramowania ma zadebiutować razem z nadchodzącą serią smartfonów Galaxy S26, której premiera przewidywana jest na początek 2026 roku.

Powrót do schematu oznaczeń z połówkami wersji sugeruje, że Samsung planuje tym razem wprowadzenie bardziej zauważalnych zmian. W poprzednich latach firma zdecydowała się porzucić oznaczenia typu „.5” – ostatnia taka aktualizacja miała miejsce przy okazji One UI 5.1. Zamiast kontynuować ten model, Samsung przeszedł od razu do pełnych numeracji, jak One UI 6, 7 czy najnowsza 8.0, która trafiła na rynek wraz z serią Galaxy S25. Decyzja o powrocie do wersji One UI 8.5 może świadczyć o tym, że nadchodząca aktualizacja będzie czymś więcej niż tylko drobnym ulepszeniem.

Wiadomo już, że One UI 8.5 będzie oparty na systemie Android 16. Google obecnie finalizuje prace nad nową wersją swojego systemu, a producenci, tacy jak Samsung, rozpoczynają proces adaptacji systemu do własnych nakładek. Dla użytkowników oznacza to potencjalnie duży skok funkcjonalności i jakości działania. Android 16 sam w sobie przynosi wiele nowości, w tym udoskonalenia w zakresie prywatności, wydajności, a także wsparcia dla nowych funkcji AI i lepszej obsługi urządzeń wieloekranowych. Nakładka Samsunga, jak zwykle, rozbuduje te możliwości o dodatkowe elementy, spójność wizualną i funkcje dedykowane urządzeniom z ekosystemu Galaxy.

Niewykluczone, że One UI 8.5 stanie się platformą testową dla nowych pomysłów, które Samsung będzie chciał przetestować jeszcze przed premierą One UI 9.0. Strategia taka ma sens, szczególnie w kontekście konkurencji ze strony Apple, które również przygotowuje duże zmiany w iOS 26. Dla Samsunga wprowadzenie bardziej zaawansowanego i odświeżonego interfejsu jeszcze przed kolejną główną aktualizacją systemu może być sposobem na utrzymanie zainteresowania klientów i nadanie produktom dodatkowej wartości.

Z informacji, które pojawiły się w sieci, wynika, że One UI 8.5 w pierwszej kolejności pojawi się właśnie na Galaxy S26. Będzie to więc domyślna wersja systemu w nowej generacji flagowców koreańskiego producenta. Galaxy S26, który ma zadebiutować w styczniu 2026 roku, może okazać się urządzeniem, w którym akcent zostanie położony właśnie na doświadczenia użytkownika i nowe funkcje dostępne dzięki One UI 8.5. Choć obecnie nie wiadomo, jakie dokładnie modele wejdą w skład nowej serii, można przypuszczać, że jak zwykle będą to wersje podstawowe, plus oraz ultra.

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy starszych modeli będą pominięci. Samsung znany jest z dość konsekwentnej polityki aktualizacji, szczególnie w przypadku flagowych urządzeń. Można zatem przypuszczać, że One UI 8.5 trafi również na urządzenia z serii Galaxy S25, a także na modele z serii S24, a nawet S23 i S22. Firma może także udostępnić wybrane funkcje z nowej wersji w ramach mniejszych aktualizacji dla tych urządzeń, nawet jeśli nie otrzymają one pełnej wersji One UI 8.5.

Rozpoczęcie prac nad nową wersją One UI w połowie 2025 roku wskazuje, że Samsung chce zapewnić sobie odpowiednio dużo czasu na testowanie i dopracowanie systemu. Taka strategia może okazać się korzystna zarówno dla firmy, jak i użytkowników. Im więcej czasu na optymalizację i poprawki, tym większa szansa, że finalna wersja oprogramowania będzie stabilna i wolna od błędów. W nadchodzących miesiącach powinniśmy usłyszeć więcej o konkretnych zmianach i nowościach w One UI 8.5.

