realme GT7 – recenzja

realme GT7 to najnowszy przedstawiciel serii GT, która od początku istnienia zdobyła uznanie za oferowanie flagowych funkcji w przystępnej cenie. W erze, gdy topowe smartfony regularnie przekraczają pułap 5-6 tysięcy złotych, chiński producent konsekwentnie realizuje swoją wizję flagowców. Jak pamiętamy, pierwsze modele z serii GT pojawiły się na rynku w 2021 roku i od tamtej pory marka sukcesywnie buduje swoją pozycję w segmencie smartfonów, które balansują na granicy średniej i wysokiej półki cenowej.

realme GT7 jest ważnym krokiem w ewolucji tej serii, gdyż przynosi kilka istotnych ulepszeń względem poprzednika. Producent obiecuje urządzenie, które zaspokoi potrzeby zarówno entuzjastów mobilnej fotografii, jak i graczy mobilnych, nie zapominając przy tym o użytkownikach ceniących długi czas pracy na baterii.

Czy rzeczywiście realme GT7 łączy w sobie wszystkie pożądane cechy nowoczesnego smartfona? Czy jest w stanie zagrozić pozycji uznanych producentów z najwyższej półki? A może jest to po prostu solidny smartfon ze średniej-wyższej półki, który nie aspiruje do miana flagowca? Zapraszam do lektury pełnej recenzji realme GT7.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W kompaktowym pudełku z realme GT7 znajdziemy dosyć standardowy zestaw akcesoriów, więc nie ma co tutaj za bardzo wybrzydzać. Prócz samego urządzenia znajdziemy silikonowe etui oraz krótki kabel USB typu C. Ładowarki nie uświadczymy podobnie zresztą jak w większości flagowych rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku. Mamy również oczywiście zestaw papierologii. Na papierze realme GT7 prezentuje się jako urządzenie z górnej półki, które może konkurować również z najdroższymi flagowcami. Szczególnie rzuca się w oczy pojemna bateria, szybkie ładowanie. Jak całość sprawuje się w praktyce? Zapraszam do dalszej części lektury recenzji.

Jakość wykonania oraz design

realme GT7 prezentuje się elegancko i nowocześnie. Producent oferuje dwa warianty kolorystyczne, dokładniej: IceSense Black oraz IceSense Blue. Pod względem designu realme GT7 niczym szczególnym się nie wyróżnia, mamy prostą bryłę, bez większych udziwnień.

Od frontu otrzymujemy duży 6,7 calowy ekran. Czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem działa szybko i precyzyjnie, choć czasami przy bardzo mokrych palcach może mieć problemy z rozpoznaniem. Przy górnej jego krawędzi znajdziemy przedni obiektyw aparatu. Ramka telefonu wykonana jest z aluminium z matowym wykończeniem, co nie tylko zapewnia solidność konstrukcji, ale również dodaje urządzeniu charakteru. Przyciski głośności i power są dobrze spasowane, mają przyjemny skok i nie wydają żadnych niepokojących dźwięków podczas użytkowania. Znajdziemy je na lewej krawędzi urządzenia. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C, głośnik, mikrofon oraz tackę na karty SIM. Górna z kolei mieści dodatkowy mikrofon oraz port podczerwieni. Lewa pozbawiona jest wszelkich dodatków. Wyspa z aparatami na tylnym panelu jest relatywnie duża i wyraźnie wystaje ponad powierzchnię obudowy. Sam układ aparatów jest estetyczny i uporządkowany.

Jeśli chodzi o wymiary, realme GT7 zdecydowanie nie jest kompaktowym smartfonem – 6,8-calowy ekran wymusza określone gabaryty obudowy. Dla osób z mniejszymi dłońmi obsługa jedną ręką może być wyzwaniem. Waga powyżej 200 gramów również jest odczuwalna podczas dłuższego użytkowania, choć na tle konkurencji z podobnymi bateriami wypada całkiem dobrze.

Certyfikat wodoodporności IP69 daje użytkownikowi spokój ducha – telefon powinien przetrwać zachlapania, deszcz czy nawet zanurzenie w wodzie. To standard, którego oczekujemy od urządzeń z tej półki cenowej, więc miło widzieć, że realme nie oszczędzało w tym aspekcie. Ogólnie, jakość wykonania realme GT7 stoi na wysokim poziomie i z pewnością dorównuje flagowym modelom. Materiały są przyjemne w dotyku, spasowanie elementów precyzyjne, a konstrukcja sprawia solidne wrażenie.

Ekran

Wyświetlacz w realme GT7 jest bez wątpienia jednym z mocnym punktów, stanowiąc wizytówkę urządzenia. 6,8-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2780×1264 pikseli (co przekłada się na około 450 pikseli na cal) oferuje obraz o bardzo dobrej jakości. Czerń jest głęboka. Kolory na wyświetlaczu są niezwykle żywe i nasycone dzięki pokryciu 100% przestrzeni barwowej P3, co docenią miłośnicy multimediów i fotografii. realme zaimplementowało kilka trybów wyświetlania, pozwalających użytkownikowi dostosować charakter obrazu do własnych preferencji – od naturalnego, przez żywy.

Jasność to kolejny aspekt, w którym wyświetlacz realme GT7 plusuje. Typowa jasność na poziomie 1600 nitów zapewnia dobrą widoczność w większości warunków oświetleniowych. Natomiast maksymalna szczytowa wartość to już 6000 nitów, choć jak zwykle są to dane mocno naciągane i w domowych warunkach takich możliwości nie mamy osiągnąć, to efekt dobrej czytelności nawet w dużym nasłonecznieniu już jak najbardziej tak.

Odświeżanie 120Hz i próbkowanie dotyku realme zaimplementowało funkcję dynamicznego odświeżania, która automatycznie dostosowuje częstotliwość do wyświetlanych treści, oszczędzając tym samym energię. Dla statycznych obrazów częstotliwość może spaść nawet do 10Hz, podczas gdy dynamiczne treści wyświetlane są z pełnymi 120Hz.

Ekran obsługuje standard HDR10+, co docenią miłośnicy multimediów. Podczas oglądania kompatybilnych treści na platformach takich jak Netflix, Amazon Prime Video czy YouTube, zakres dynamiczny obrazu jest znacznie zwiększony – jaśniejsze fragmenty są naprawdę jasne, a ciemne zachowują szczegółowość. realme zaimplementowało również szereg funkcji mających na celu ochronę wzroku użytkownika, w tym filtr światła niebieskiego, tryb ciemny oraz tryb komfortowy, który automatycznie dostosowuje temperaturę barwową ekranu do pory dnia. Pod względem wyświetlacza trudno jest się do czegokolwiek przyczepić. Wszystkie elementy są na swoim miejscu i działają pod tym względem naprawdę sprawnie.

Bateria

W kwestii zasilania realme GT7 zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Urządzenie wyposażono w baterię o pojemności 7000mAh, którą producent dumnie nazwał „Titan Battery”. Jest to jeden z największych akumulatorów montowanych w smartfonach popularnych marek, przewyższający (znacznie) takie konstrukcje jak Samsung Galaxy S24 Ultra (5000mAh) czy iPhone 16 Pro Max (4700mAh).

Ta imponująca pojemność w połączeniu z energooszczędnym procesorem Dimensity zoptymalizowanym oprogramowaniem przekłada się na wyjątkowo długi czas pracy. W moich testach przy standardowym użytkowaniu (media społecznościowe, przeglądanie stron internetowych, sporadyczne rozmowy telefoniczne, e-mail, streaming muzyki) realme GT7 wytrzymywał średnio około 3 dni na jednym ładowaniu. Jest to wynik, o którym użytkownicy większości współczesnych smartfonów mogą tylko pomarzyć.

Nawet przy intensywnym użytkowaniu, obejmującym regularne korzystanie z nawigacji GPS, robienie zdjęć, nagrywanie wideo, streaming wideo i kilka godzin grania, telefon bez problemu wytrzymuje pełny dzień (od rana do późnego wieczora), pozostawiając zazwyczaj 20-30% zapasu na następny poranek. Co istotne, testy przeprowadzałem z włączonym odświeżaniem 120Hz, jasnością ustawioną na około 70% i aktywnym połączeniem z siecią komórkową oraz Wi-Fi. realme zaimplementowało szereg funkcji oszczędzania energii, które można aktywować w razie potrzeby. Tryb oszczędzania baterii ogranicza działanie aplikacji w tle i zmniejsza jasność ekranu, co pozwala wydłużyć czas pracy o dodatkowe godziny.

Równie imponujące co pojemność baterii jest szybkie ładowanie. Technologia 120W pozwala naładować baterię od 0 do 50% w około 15 minut, a pełne ładowanie zajmuje niewiele ponad 40 minut. Faktycznie podobne osiągi udawało się powtarzać w codziennym użytkowaniu telefonu. To niezwykle wygodne rozwiązanie dla zapominalskich użytkowników – nawet krótkie, kilkunastominutowe ładowanie przed wyjściem z domu zapewni energię na wiele godzin użytkowania.

Jedynym poważnym minusem w kwestii zasilania jest brak ładowania bezprzewodowego i zwrotnego, które powoli staje się standardem w tej półce cenowej. Dla wielu użytkowników, którzy przyzwyczaili się do wygody odkładania telefonu na ładowarkę bezprzewodową przy biurku czy na szafce nocnej, może to być rozczarowujące. Z drugiej strony, przy tak szybkim ładowaniu przewodowym i długim czasie pracy, potrzeba częstego doładowywania bezprzewodowego jest znacznie mniejsza.

Podsumowując, pod względem baterii realme GT7 wyznacza nowe standardy w swojej klasie cenowej. Połączenie pojemności 7000mAh i ładowania 120W to duet, który trudno znaleźć u konkurencji. Dla użytkowników, dla których długi czas pracy jest priorytetem, realme GT7 będzie wyborem bliskim ideału.

Aparat

Główny aparat w realme GT7 wykorzystuje sensor Sony IMX906 o rozdzielczości 50 Mpx z jasnym obiektywem f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu. Zdjęcia wykonane tym aparatem charakteryzują się dobrym dynamicznym zakresem, żywymi kolorami i wysoką szczegółowością, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych. Aparat ultraszerokokątny 8 Mpx (OV08D10) sprawdza się w zdjęciach krajobrazowych, choć widać różnicę w jakości w porównaniu do głównego sensora. W słabszym oświetleniu zdjęcia z tego aparatu tracą na szczegółowości. Pozostaje z trójki teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym, tutaj mamy jednostkę Samsunga S5KJN5, tutaj również widać różnicę pomiędzy głównym a dodatkowym „oczkiem”. Przedni aparat 32Mpx (Sony IMX615) wykonuje dobre selfie z naturalnym odwzorowaniem koloru skóry i dobrą szczegółowością. Główne oczko robi dobre zdjęcia również w gorszych warunkach oświetleniowych, ale trzeba mimo wszystko wziąć po uwagę, że nie jest to fotosmartfon i do czołówki smarfonów fotograficznych zauważalnie brakuje.

realme GT7 radzi sobie dobrze również z nagrywaniem wideo, oferując nagrywanie w 4K przy 120 kl./s. Nie mogło zabraknąć również nagrywania w jakości 8K ale tutaj już maksymalnie w 30 kl./s, mimo wszystko nagrywanie filmów stoi na dobrym poziomie.

Oprogramowanie aparatu oferuje szereg przydatnych trybów, w tym tryb nocny, portretowy, profesjonalny oraz AI, który automatycznie dobiera najlepsze ustawienia do fotografowanej sceny. Całość działa sprawnie bez większych problemów.

Oprogramowanie

realme GT7 działa na najnowszym realme UI 6.0, opartym na Androidzie 15. Interfejs jest intuicyjny i zoptymalizowany pod kątem wydajności. W porównaniu do poprzednich wersji, realme UI 6.0 oferuje więcej opcji personalizacji i udoskonalonych funkcji.

Wśród nowych funkcji warto wymienić ulepszony tryb skupienia, rozbudowane opcje prywatności oraz nowe gesty nawigacyjne. System działa płynnie, bez zauważalnych opóźnień czy zacinania się animacji.

realme obiecuje 3 lata aktualizacji systemu Android i 4 lata aktualizacji bezpieczeństwa dla modelu GT7, co jest dobrym wynikiem, choć nie tak imponującym jak u niektórych konkurentów.

Warto zauważyć, że w systemie znajdziemy bardzo dużą ilość preinstalowanych aplikacji, ale większość z nich można odinstalować. To jest coś co niestety mnie mocno irytuje, ale coraz częściej możemy znaleźć wśród smartfonów z najwyższej półki cenowej. Po prostu podczas pierwszego uruchomienia takiego telefonu pozbywam się największej ilości takiego dodatkowego oprogramowania.

Multimedia

realme GT7 oferuje dobre rozwiązania multimedialne głównie dzięki świetnemu ekranowi AMOLED. Kolory są żywe, czerń głęboka, a jasność wystarczająca nawet w pełnym słońcu. Jeśli chodzi o dźwięk, telefon oferuje głośniki stereo, które grają głośno i czysto, choć brakuje im nieco głębszego basu. Obecność złącza słuchawkowego 3,5mm jest miłym zaskoczeniem w tej klasie urządzeń, gdzie większość producentów już dawno z niego zrezygnowała.Telefon obsługuje większość popularnych kodeków audio, w tym aptX HD i LDAC, co zadowoli audiofilów korzystających z bezprzewodowych słuchawek wysokiej jakości.

Wydajność oraz gry

Sercem realme GT7 jest procesor MediaTek Dimensity 9400e wykonany w 4nm procesie technologicznym TSMC. W połączeniu z 12 GB RAM, realme GT7 radzi sobie bez problemu z codziennymi zadaniami i aplikacjami. Multitasking działa płynnie, a przełączanie między aplikacjami jest niemal natychmiastowe.

W testach telefon osiąga bardzo dobre wyniki, i osiągi te są porównywalne z flagowcom procesorami Snapdragon 8 Gen 3 czy A18 Pro od Apple. Jednak w codziennym użytkowaniu różnica jest praktycznie nieodczuwalna.

W grach, takich jak Genshin Impact, PUBG Mobile czy Call of Duty Mobile, realme GT7 utrzymuje stabilne 60 kl./s przy wysokich ustawieniach graficznych. Telefon radzi sobie dobrze z odprowadzaniem ciepła, nawet podczas długich sesji gamingowych nie nagrzewa się nadmiernie.

Łączność oraz jakość rozmów

realme GT7 oferuje pełen zestaw funkcji łączności oczekiwanych od nowoczesnego smartfona. Obsługuje sieci 5G z szerokim zakresem pasm, co zapewnia kompatybilność z większością operatorów na świecie. Wi-Fi 7 zapewnia szybkie i stabilne połączenie z sieciami bezprzewodowymi, a Bluetooth 5.4 również wspiera podłączenie paczy.

NFC 360° umożliwia płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie z kompatybilnymi urządzeniami. GPS dual-band (L1+L5) zapewnia precyzyjną nawigację nawet w trudnych warunkach. Telefon obsługuje dwie karty nano-SIM, co jest przydatne dla osób korzystających z dwóch numerów. Pod względem jakości rozmów również nie mam uwag, całość działa bez problemów zarówno mnie jak i rozmówcę słychać bardzo dobrze.

Podsumowanie

realme GT7 to udany smartfon, który oferuje doskonały stosunek możliwości do ceny. Jego najmocniejszymi stronami są bateria 7000mAh z ładowaniem 120W, świetny wyświetlacz AMOLED 120Hz oraz wysoka wydajność dzięki procesorowi Dimensity.

Telefon radzi sobie również dobrze w kwestii aparatów, choć nie dorównuje pod tym względem najmocniejszym rozwiązaniom. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, a design jest elegancki i nowoczesny. Minusami są brak ładowania bezprzewodowego oraz przeciętny aparat ultraszerokokątny. Niektórzy użytkownicy mogą też narzekać na spore rozmiary i wagę urządzenia, co jest jednak ceną za dużą baterię.

Biorąc pod uwagę całokształt, realme GT7 to świetny wybór dla osób szukających wydajnego smartfona z długim czasem pracy na baterii, dobrym wyświetlaczem i przyzwoitymi aparatami. Szczególnie docenią go gracze mobilni oraz osoby intensywnie korzystające ze smartfona, dla których czas pracy na baterii jest kluczowy.

realme GT7 udowadnia, że nie trzeba wydawać fortuny, aby cieszyć się smartfonem o flagowych możliwościach. Jest to urządzenie, które z powodzeniem może konkurować z droższymi modelami, oferując przy tym lepszą relację jakości do ceny.