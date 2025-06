Microsoft ujawnił ROG Xbox Ally i Ally X

Microsoft podczas weekendowego Xbox Games Showcase 2025 zaprezentował długo wyczekiwaną nowość – swoją pierwszą oficjalną konsolę przenośną ROG Xbox Ally. Urządzenie, które powstało we współpracy z ASUS, ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla Steam Deck i świeżo debiutującego Nintendo Switch 2. W

Dwa modele dla różnych potrzeb

Firma przedstawiła dwie wersje urządzenia: standardowy ROG Xbox Ally oraz bardziej zaawansowany ROG Xbox Ally X. Oba modele bazują na platformie ASUS ROG Ally X, która zadebiutowała w 2024 roku, ale otrzymały znaczące ulepszenia i pełną integrację z ekosystemem Xbox.

Standardowy model skierowany jest do graczy poszukujących bardziej przystępnej cenowo opcji, którzy nie potrzebują maksymalnych ustawień graficznych w każdej grze. Z kolei Ally X to propozycja dla entuzjastów, którzy oczekują pełnego dostępu do gier AAA w podróży bez kompromisów jakościowych.

Potężne podzespoły AMD w akcji

Microsoft nie żałował na specyfikacji technicznej. Standardowy ROG Xbox Ally otrzymał najnowszy procesor AMD Ryzen Z2A, podczas gdy wersja Ally X została wyposażona w jeszcze wydajniejszy Ryzen AI Z2 Extreme. Różnice w wyposażeniu są znaczące – podstawowy model oferuje 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, natomiast Ally X może pochwalić się 24 GB RAM i pełnym 1 TB dyskiem SSD.

Procesor Ryzen Z2A to zmodyfikowana wersja chipa znanego ze Steam Deck, oferująca 4-rdzeniowy/8-wątkowy CPU oparty na architekturze Zen 2, 8-rdzeniowy GPU RDNA 2 oraz konfigurowalne TDP w zakresie 6-20 watów. Znacznie bardziej imponująco prezentuje się Ryzen AI Z2 Extreme z 8-rdzeniowym/16-wątkowym CPU na nowszej architekturze Zen 5, 16-rdzeniowym GPU RDNA 3.5 i TDP 15-35 watów.

Windows 11 dostosowany do przenośnego gamingu

Obie wersje działają pod kontrolą specjalnie dostosowanego Windows 11 Home z interfejsem skoncentrowanym na grach. Microsoft wzorował się na rozwiązaniach ASUS z Armoury Crate, ale poszedł znacznie dalej w optymalizacji. Całość na pierwszych screenach przypomina nieco rozwiązania znane ze stacjonarnej konsoli Xbox.

Użytkownicy otrzymują dostęp do gier z wielu platform poprzez zunifikowaną bibliotekę, która obejmuje Steam, Epic Games Store, Battle.net oraz oczywiście tytuły Xbox. Interfejs konsoli został zaprojektowany tak, aby uruchamiać się bezpośrednio w uproszczonym, pełnoekranowym trybie gaming, który minimalizuje procesy w tle jak tapety, paski zadań i niepotrzebne funkcje Windows, uwalniając zasoby systemowe na rzecz rozgrywki. Microsoft całkowicie przebudował także Game Bar, dostosowując go do formatu przenośnego. Krótkie naciśnięcie przycisku Xbox otwiera skróty do Bluetooth, Wi-Fi, Centrum sterowania, a nawet Copilot Gaming. Przytrzymanie przycisku pozwala szybko przełączać się między otwartymi aplikacjami i grami, czyniąc multitasking płynniejszym i bardziej intuicyjnym niż kiedykolwiek.

Strategiczne partnerstwo z ASUS

Współpraca z ASUS to przemyślany ruch strategiczny dla obu firm. Microsoft unika problemów związanych z produkcją konsol, jednocześnie umacniając swoją pozycję w segmencie przenośnym. ASUS z kolei zyskuje siłę marki Xbox, co może znacząco wzmocnić jego pozycję na rynku handheldów.

To partnerstwo pokazuje także, jak ewoluuje podejście Microsoft do sprzętu. Zamiast konkurować bezpośrednio z producentami PC gaming, firma wolała współpracę, która pozwala jej skupić się na tym, co robi najlepiej – oprogramowaniu i usługach.

Xbox Game Pass – klucz do sukcesu

Największą przewagą ROG Xbox Ally nad konkurencją może okazać się pełna integracja z Xbox Game Pass. Użytkownicy otrzymają dostęp do ogromnej biblioteki gier w chmurze oraz możliwość pobierania tytułów lokalnie. To oznacza dostęp do setek wysokiej jakości gier bez konieczności ich kupowania osobno.

Funkcja cloud gaming pozwoli także na granie w najnowsze tytuły AAA nawet na słabszym modelu, wykorzystując moc serwerów Microsoft. Dla wielu graczy to może być decydującym argumentem przy wyborze między ROG Xbox Ally a Steam Deck czy Nintendo Switch 2.

Przyszłość przenośnego gamingu

Pojawienie się ROG Xbox Ally oznacza intensyfikację walki o rynek handheldów. Steam Deck Valve udowodnił, że istnieje duże zapotrzebowanie na wydajne konsole przenośne, a Microsoft nie chce zostać w tyle. Dodając do tego Nintendo Switch 2, mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w segmencie przenośnym.

ROG Xbox Ally może okazać się szczególnie atrakcyjny dla graczy PC, którzy chcą mieć dostęp do swojej biblioteki Steam oraz Xbox Game Pass w jednym urządzeniu. Pełny Windows 11 oznacza także kompatybilność z praktycznie każdym softwarem PC, co daje ogromną przewagę nad konkurencją. Choć do tej pory urządzenia z tym systemem mocno kulały pod względem optymalizacji i możliwości działania, jednak nadchodząca konsola powinna to wszystko zmieniić.

Czekamy na szczegóły

Microsoft jak dotąd nie ujawnił dat premier ani oficjalnych cen obu modeli. Spekuluje się, że standardowy ROG Xbox Ally może kosztować około 500-600 dolarów, podczas gdy wersja Ally X prawdopodobnie przekroczy barierę 800 dolarów. To jednak tylko przypuszczenia – oficjalne informacje poznamy zapewne w nadchodzących miesiącach.

Jedno jest pewne – Microsoft poważnie traktuje segment handheldów i ROG Xbox Ally może okazać się przełomowym urządzeniem. Połączenie mocy nowoczesnych procesorów AMD, elastyczności Windows 11 i ogromnej biblioteki Xbox Game Pass tworzy bardzo atrakcyjną propozycję dla każdego gracza.

Źródło: informacja prasowa