Mobilny mol książkowy #2

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami — to czas, który wielu z nas rezerwuje na odpoczynek, wyjazdy i oderwanie się od codziennych obowiązków. Choć lato kojarzy się głównie z relaksem i błogim lenistwem, warto również pomyśleć o tym, by wykorzystać ten okres na coś więcej — na przykład na lekturę ciekawych książek. Zwłaszcza takich, które nie tylko wciągają, ale także poszerzają naszą wiedzę i otwierają nowe perspektywy. W kolejnej części naszego cyklu mam dla Was recenzje dwóch książek, tym razem obie dotyczą AI. Dajcie znać, w jakiej komentarzach książki chcielibyście przeczytać w kolejnej odsłonie.

Jak zarabiać przez Internet z AI

„Jak zarabiać przez Internet z AI” to publikacja, która wpisuje się w rosnący trend poradników obiecujących finansową niezależność dzięki nowym technologiom. Książka ta wyróżnia się jednak na tle podobnych pozycji konkretnym, praktycznym podejściem i aktualną wiedzą na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie online.

Autor rozpoczyna od rzetelnego wprowadzenia w temat narzędzi AI dostępnych dla przedsiębiorców i freelancerów. Zamiast ogólnikowych obietnic, otrzymujemy przegląd konkretnych aplikacji i platform wraz z ich możliwościami, ograniczeniami i przybliżonymi kosztami. Ten praktyczny katalog narzędzi stanowi solidną podstawę dla kolejnych rozdziałów, które skupiają się na konkretnych modelach biznesowych.

Szczególnie wartościowa jest sekcja poświęcona wykorzystaniu AI w automatyzacji procesów biznesowych. Autor przytacza przekonujące case studies przedsiębiorców, którzy dzięki inteligentnej automatyzacji zdołali znacząco zwiększyć skalę swoich działań bez proporcjonalnego wzrostu nakładów pracy. Opisane metody optymalizacji procesów sprzedażowych, obsługi klienta czy tworzenia treści są przedstawione na tyle szczegółowo, że czytelnik może od razu przystąpić do ich implementacji.

Na uwagę zasługują również rozdziały poświęcone niszowym modelom biznesowym wykorzystującym AI, takim jak tworzenie i sprzedaż promptów dla generatywnych modeli AI, budowanie spersonalizowanych asystentów AI dla konkretnych branż czy oferowanie usług edycji i ulepszeń materiałów generowanych przez sztuczną inteligencję. Te mniej oczywiste ścieżki zarobkowe mogą być szczególnie cenne dla osób szukających innowacyjnych nisz rynkowych.

Książka realistycznie przedstawia zarówno możliwości, jak i wyzwania związane z biznesami opartymi na AI. Autor nie obiecuje łatwego bogactwa, lecz uczciwie omawia nakłady pracy, wiedzy i często kapitału potrzebne do odniesienia sukcesu. Szczególnie cenny jest rozdział poświęcony potencjalnym pułapkom i błędom popełnianym przez początkujących przedsiębiorców w branży AI.

Pewnym mankamentem książki jest niedostateczne omówienie kwestii prawnych i etycznych związanych z komercyjnym wykorzystaniem AI. W dobie szybko zmieniających się regulacji dotyczących praw autorskich do materiałów generowanych przez AI czy ochrony danych używanych do trenowania modeli, bardziej rozbudowana sekcja poświęcona tym zagadnieniom byłaby cennym uzupełnieniem.

Podsumowując, „Jak zarabiać przez Internet z AI” to solidny przewodnik dla osób, które chcą wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w biznesie online. Książka oferuje wyważone połączenie inspiracji i praktycznych wskazówek, unikając zarówno nadmiernego optymizmu, jak i niepotrzebnego technicznego żargonu. Dla przedsiębiorców i freelancerów szukających sposobów na wykorzystanie rewolucji AI w swojej działalności, publikacja ta stanowi wartościowy zasób wiedzy i pomysłów, które mogą przełożyć się na realne korzyści finansowe.

Prompt engineering i ChatGPT. Poradnik skutecznej komunikacji ze sztuczną inteligencją

„Prompt engineering i ChatGPT. Poradnik skutecznej komunikacji ze sztuczną inteligencją” to pozycja, która trafia na rynek w idealnym momencie – gdy miliony użytkowników na całym świecie odkrywają możliwości dużych modeli językowych, ale często napotykają na frustrację wynikającą z niezdolności do uzyskania optymalnych rezultatów. Książka ta wypełnia istotną lukę, oferując systematyczne podejście do sztuki formułowania zapytań do sztucznej inteligencji.

Autor rozpoczyna od fundamentalnych zasad działania modeli generatywnych, wyjaśniając w przystępny sposób, jak ChatGPT i podobne narzędzia interpretują nasze zapytania. Ta baza teoretyczna jest niezbędna dla zrozumienia technik prompt engineeringu przedstawionych w dalszej części książki. Szczególnie wartościowy jest rozdział poświęcony „myśleniu” modeli językowych, który pomaga czytelnikom zrozumieć zarówno możliwości, jak i ograniczenia tych systemów.

Główna część publikacji to kompleksowy przegląd technik i strategii formułowania skutecznych promptów. Autor analizuje różne elementy składowe dobrego zapytania – od określania kontekstu, przez definiowanie roli AI, aż po formatowanie oczekiwanej odpowiedzi. Każda technika jest zilustrowana licznymi przykładami, które pokazują „przed i po” – czyli zarówno podstawowe zapytanie, jak i jego ulepszoną wersję wraz z otrzymanymi odpowiedziami.

Na szczególne uznanie zasługuje sekcja poświęcona zaawansowanym strategiom, takim jak prompt chaining (łączenie zapytań w sekwencje), wykorzystanie przykładów (few-shot learning) czy techniki redukcji halucynacji. Te bardziej złożone metody są przedstawione w sposób metodyczny i przystępny, z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ich implementacji w różnych scenariuszach.

Książka zawiera również rozbudowany katalog gotowych szablonów promptów dla różnych zastosowań – od pisania tekstów marketingowych, przez analizę danych, po wsparcie w programowaniu. Te gotowe wzorce stanowią doskonały punkt wyjścia dla własnych eksperymentów czytelnika i pozwalają na natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy.

Autor nie unika również tematów związanych z etycznymi aspektami wykorzystania AI, poświęcając osobny rozdział zagadnieniom odpowiedzialnego korzystania z tych technologii. Ta perspektywa wzbogaca publikację o ważny wymiar, wykraczając poza czysto techniczne aspekty formułowania zapytań.

Pewnym ograniczeniem książki jest jej skupienie się głównie na ChatGPT, podczas gdy rynek modeli generatywnych szybko się rozwija i dywersyfikuje. Choć większość omówionych technik ma uniwersalne zastosowanie, bardziej rozbudowane porównanie specyfiki różnych modeli byłoby cennym uzupełnieniem.

Podsumowując, „Prompt engineering i ChatGPT” to niezwykle wartościowa pozycja dla każdego, kto chce w pełni wykorzystać potencjał generatywnej sztucznej inteligencji. Książka skutecznie łączy teoretyczne podstawy z praktycznymi wskazówkami, dostarczając czytelnikowi narzędzi do znaczącego usprawnienia komunikacji z AI. Niezależnie od tego, czy korzystasz z ChatGPT do celów prywatnych, zawodowych czy edukacyjnych, techniki przedstawione w tej publikacji pozwolą ci uzyskiwać bardziej precyzyjne, kreatywne i użyteczne rezultaty. W świecie, gdzie umiejętność efektywnej współpracy ze sztuczną inteligencją staje się coraz bardziej wartościową kompetencją, jest to lektura, którą można śmiało polecić.