EarFun Uboom L – recenzja głośnika

Rynek jest przepełniony różnorodnymi propozycjami, od budżetowych rozwiązań po high-endowe perełki audio. W tym oceanie możliwości pojawia się EarFun Uboom L – urządzenie, które obiecuje połączyć wysoką jakość dźwięku, mobilność i wytrzymałość w przystępnej cenie. Marka EarFun, choć stosunkowo młoda na rynku audio, zdążyła już zbudować reputację producenta oferującego urządzenia o korzystnym stosunku jakości do ceny. Uboom L to ich propozycja w segmencie średniopółkowych głośników przenośnych. Czy jednak nowy model ma wystarczająco dużo do zaoferowania, by przekonać do siebie wymagających słuchaczy? Zapraszam do lektury pełnej recenzji głośnika.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenie często ma kluczowe znaczenie, dlatego warto przyjrzeć się temu, co producent przygotował w pakiecie startowym. Opakowanie EarFun Uboom L jest dosyć standardowe – sporo pod względem kolorystycznym się dzieje. Całość wykonana jest z grubego kartonu. To co najważniejsze znajduje się w środku. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się główny gwóźdź specjalny czyli głośnik EarFun Uboom L i kabel USB Typu C do ładowania. Nie mogło oczywiście zabraknąć również zestawu papierologii.

Pod względem technicznym EarFun Uboom L prezentuje solidną specyfikację:

System audio: 2 pełnozakresowe przetworniki oraz 2 pasywne radiatory basowe

Moc wyjściowa: 28W w systemie stereo (2x14W)

Zakres częstotliwości: 60Hz – 20kHz

Wymiary: 210 × 72 × 78 mm – kompaktowe, ale zapewniające odpowiednią przestrzeń dla przetworników

Waga: 650 g

Pojemność akumulatora: 1200 mAh litowo-jonowy

Czas pracy: do 16 godzin przy umiarkowanej głośności (50%)

Czas ładowania: około 4 godziny od 0 do 100%

Wodoodporność: Certyfikat IPX7 (zanurzenie do 1 metra przez 30 minut)

Łączność: Bluetooth 5.0, wejście AUX (3,5 mm), USB-C

Zasięg Bluetooth: do 15 metrów w otwartej przestrzeni

Kodeki audio: SBC, AAC

Zgodność z profilami Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HF

Design oraz jakość wykonania

EarFun Uboom L wyróżnia się przemyślanym, nowoczesnym designem, który łączy funkcjonalność z estetyką. Dominująca czerń nadaje urządzeniu uniwersalny, elegancki charakter, który doskonale wpasuje się zarówno w domowe wnętrze, jak i plenerowe otoczenie.

Obudowa głośnika wykonana jest plastiku, choć jest on dobrej jakości. Cała konstrukcja sprawia wrażenie solidnej i przemyślanej – nie zaobserwowałem żadnych trzeszczeń czy luzów, nawet przy mocniejszym nacisku.

Front urządzenia zdobi charakterystyczna, drobna siateczka maskująca przetworniki, wykonana z wytrzymałego materiału tekstylnego, który skutecznie chroni delikatne elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami. Na krawędziach głośnika umieszczono pasywne radiatory basowe, które nie tylko pełnią funkcję praktyczną, wzmacniając niskie tony, ale również dodają urządzeniu dynamicznego charakteru dzięki widocznym wibracjom podczas odtwarzania muzyki z mocnym basem.

Panel sterowania zlokalizowany na górnej części głośnika oferuje intuicyjny układ przycisków. Idąc od lewej mamy klawisz power, następnie klawisz odpowiedzialny za parowanie urządzenia, a także kontrolę głośności i odtwarzania muzyki. Wszystkie przyciski mają odpowiednią wielkość i wyraźny skok, co sprawia, że obsługa nawet bez patrzenia jest komfortowa. Na tylnej ściance głośnika, pod szczelną gumową zaślepką, znajdziemy porty USB-C oraz AUX. Zaślepka jest solidnie wykonana i szczelnie przylega do obudowy, co jest kluczowe dla zachowania wodoodporności. Warto zauważyć, że gumowy element jest trwale przymocowany do obudowy, co eliminuje ryzyko jego zgubienia. Spód głośnika wyposażono w gumowe nóżki, które skutecznie tłumią wibracje i zapobiegają przesuwaniu się urządzenia.

Certyfikat wodoodporności IP67 oznacza, że głośnik przetrwa nie tylko zachlapanie czy deszcz, ale nawet całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut. W praktyce przekłada się to na bezstresowe korzystanie z urządzenia przy basenie, na plaży czy pod prysznicem. Szczególnie docenią to osoby aktywne, które potrzebują niezawodnego towarzysza dźwiękowego podczas różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu.

Bateria

Wydajność ogniw w mobilnych urządzeniach to jeden z kluczowych aspektów każdego urządzenia przenośnego, a EarFun Uboom L prezentuje się w tej kategorii obiecująco. Głośnik wyposażono w litowo-jonowy akumulator o pojemności 1200 mAh, który zgodnie z deklaracją producenta zapewnia do 16 godzin nieprzerwanego odtwarzania muzyki.

W praktyce, podczas testów przy różnych poziomach głośności, uzyskałem następujące wyniki:

Przy głośności 30% – około 18 godzin pracy

Przy głośności 50-60% – zgodnie z deklaracją, około 15 godzin

Przy głośności 80% – około 11 godzin

Przy maksymalnej głośności – około 7 godzin

Proces ładowania odbywa się poprzez port USB-C, co jest obecnie standardem w nowoczesnych urządzeniach. Pełny cykl ładowania od 0 do 100% zajmuje około 4 godzin, co na tle konkurencji wypada przeciętnie – niektóre modele w podobnej klasie cenowej oferują szybsze ładowanie. EarFun Uboom L wspiera funkcję szybkiego ładowania, które pozwala na uzyskanie około 4 godzin pracy po 30 minutach podłączenia do zasilania, co jest przydatne w sytuacjach awaryjnych, gdy nie mamy czasu na pełne naładowanie urządzenia.

Interesującą funkcją jest możliwość wykorzystania głośnika jako powerbanku do awaryjnego ładowania smartfona czy innych urządzeń mobilnych. Choć pojemność baterii 1200 mAh nie pozwoli na pełne naładowanie współczesnego telefonu, może to być rozwiązanie ratunkowe w krytycznych sytuacjach. System zarządzania energią w EarFun Uboom L działa sprawnie – głośnik automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 15 minutach bezczynności, co znacząco oszczędza baterię. Dodatkowo, urządzenie informuje o niskim poziomie naładowania poprzez sygnał dźwiękowy oraz pulsującą czerwoną diodę, dając użytkownikowi wystarczająco dużo czasu na podłączenie głośnika do zasilania.

Jakość muzyki

Jakość dźwięku to bez wątpienia najważniejszy aspekt każdego głośnika, a EarFun Uboom L prezentuje w tej kategorii naprawdę niezły poziom, szczególnie biorąc pod uwagę jego cenę i kompaktowe wymiary.

Sercem systemu audio są dwa 14-watowe przetworniki pełnozakresowe wspierane przez pasywne radiatory basowe, które wspólnie tworzą system o łącznej mocy 28W. Ta konfiguracja pozwala na uzyskanie zaskakująco pełnego, dynamicznego brzmienia z wyraźną separacją instrumentów. Charakterystyka dźwiękowa EarFun Uboom L jest lekko ocieplona, z wyraźnie zaznaczonym, głębokim basem, który schodzi nawet do około 60Hz. Niskie tony są energiczne i punktowe, choć bez tendencji do dudnienia czy przesterowania, nawet przy wysokich poziomach głośności. Pasywne radiatory skutecznie wzmacniają fizyczne odczuwanie basu, co jest szczególnie imponujące w urządzeniu tej wielkości. Wysokie tony charakteryzują się dobrą detalicznością bez nieprzyjemnej ostrości. Przy maksymalnej głośności można zaobserwować lekkie zmęczenie materiału i niewielkie zniekształcenia. Jest to jednak typowe dla głośników w tej klasie cenowej i wielkości.

EarFun Uboom L prezentuje zaskakująco szeroką scenę dźwiękową jak na urządzenie z jednej bryły. Dźwięk nie sprawia wrażenia stłamszonego czy jednowymiarowego. Oczywiście, nie można oczekiwać separacji i przestrzenności porównywalnej z klasycznym zestawem stereo, jednak na tle konkurencyjnych głośników przenośnych, Uboom L wypada korzystnie.

Maksymalna głośność Uboom L jest naprawdę dobra – głośnik bez problemu nagłośni średniej wielkości pokój, taras czy plażową imprezę. Przy około 80% maksymalnej głośności dźwięk pozostaje czysty i bez zniekształceń, co jest optymalnym punktem pracy dla większości zastosowań. Przekroczenie tego progu, szczególnie przy basowych utworach, może prowadzić do lekkiego przesterowania i kompresji dynamiki, ale nie są to wady dyskwalifikujące.

Funkcja True Wireless Stereo (TWS), pozwalająca na sparowanie dwóch głośników EarFun Uboom L, znacząco podnosi jakość dźwięku. W tym trybie jeden głośnik działa jako lewy kanał, drugi jako prawy, co zapewnia autentyczne wrażenia stereofoniczne i znacznie lepszą lokalizację źródeł dźwięku.

Oprogramowanie

Podobnie jak testowane przeze mnie jakiś czas temu słuchawki EarFun tak i tutaj aplikacja która zarządza urządzeniem nazywa się EarFun Audio i w porównaniu do swojego poprzedniego testu słuchawek tej marki ilość opcji jest zdecydowanie mniejsza. Mamy możliwość dostosowania dźwięku przez prosty equilizer czy włączenia trybu gry, widzimy również poziom naładowania samego głośnika, ale opcji personalizacji nie ma przesadnie dużo. Aplikacja jest dostępna za darmo zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store zupełnie za darmo. Co ważne na plus komunikuje się ona w języku polskim z nami, choć do jakości samego tłumaczenia mam spore wątpliwości.

Łączność

EarFun Uboom L oferuje wszechstronne możliwości połączenia z różnorodnymi źródłami dźwięku, co czyni go uniwersalnym urządzeniem w codziennym użytkowaniu.

Podstawowym i najpopularniejszym sposobem łączności jest Bluetooth 5.0, który zapewnia stabilne połączenie w zasięgu do 15 metrów w otwartej przestrzeni. W praktyce, nawet w warunkach domowych z przeszkodami w postaci ścian czy mebli, zasięg wynosi około 8 metrów, co jest satysfakcjonującym wynikiem. Proces parowania jest szybki – wystarczy przytrzymać przycisk Bluetooth przez 3 sekundy, aby aktywować tryb parowania, a następnie wybrać urządzenie z listy dostępnych na smartfonie czy laptopie.

Pod względem kodeków audio, głośnik obsługuje standardowe SBC oraz AAC, szczególnie ceniony przez użytkowników urządzeń Apple. Zabrakło niestety wsparcia dla bardziej zaawansowanych kodeków, takich jak aptX czy LDAC, co mogłoby podnieść jakość transmisji bezprzewodowej. Stabilność połączenia Bluetooth stoi na wysokim poziomie – podczas testów nie zaobserwowano żadnych zrywań czy problemów z synchronizacją dźwięku, nawet w zatłoczonych środowiskach z wieloma aktywnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Alternatywnym sposobem podłączenia źródła dźwięku jest klasyczne wejście AUX 3,5 mm. To rozwiązanie docenią szczególnie posiadacze starszych urządzeń bez modułu Bluetooth.

Port USB-C, oprócz podstawowej funkcji ładowania, może również służyć do podłączenia głośnika jako zewnętrznego urządzenia audio do komputera. Po podłączeniu EarFun Uboom L do laptopa czy komputera stacjonarnego, system automatycznie rozpoznaje go jako urządzenie audio, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. To wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób pracujących z laptopami o przeciętnej jakości wbudowanych głośników.

Jedną z ciekawszych funkcji łączności jest True Wireless Stereo (TWS), umożliwiająca bezprzewodowe połączenie dwóch głośników EarFun Uboom L w celu uzyskania prawdziwego dźwięku stereofonicznego. Proces parowania jest prosty i intuicyjny. Połączenie TWS oferuje znacznie lepszą separację stereo i szerszą scenę dźwiękową, a synchronizacja między głośnikami jest idealna, bez zauważalnych opóźnień. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bezpośrednio przez głośnik. Jakość mikrofonu jest przeciętna – rozmówca słyszy nas wyraźnie w cichym otoczeniu, jednak w hałaśliwym środowisku mogą pojawić się problemy z czytelnością mowy. Funkcja ta powinna być traktowana raczej jako dodatek niż główna cecha urządzenia.

Głośnik obsługuje również komendy multimedialne, takie jak play/pauza, przejście do następnego/poprzedniego utworu czy regulacja głośności, co zwiększa komfort użytkowania, eliminując konieczność sięgania po smartfon przy każdej zmianie parametrów odtwarzania.

Podsumowanie

EarFun Uboom L to wszechstronny, przemyślany głośnik przenośny, który skutecznie łączy dobrą jakość dźwięku, wytrzymałą konstrukcję i długi czas pracy baterii. Podsumowując, EarFun Uboom L to świetny wybór dla osób poszukujących wszechstronnego głośnika przenośnego, który sprawdzi się w różnorodnych scenariuszach użytkowania – od domowego nagłośnienia, przez plenerowe imprezy, po wodne eskapady. Oferuje on solidną jakość dźwięku, długi czas pracy na baterii i wytrzymałą konstrukcję w przystępnej cenie.

EarFun Uboom L wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Nie oferuje może tak rozbudowanych funkcji jak niektóre modele, jednak pod względem podstawowych cech – jakości dźwięku, wytrzymałości i czasu pracy baterii – stanowi niezwykle konkurencyjną propozycję, która z pewnością zadowoli szeroki krąg użytkowników.

Dla kogo będzie idealnym wyborem? Dla aktywnych osób ceniących dobrą jakość dźwięku w plenerze, dla miłośników kąpieli z muzyką, dla studentów szukających solidnego głośnika na domówki, czy dla rodzin planujących wspólne wakacje – wszędzie tam EarFun Uboom L sprawdzi się znakomicie, dostarczając satysfakcjonujących wrażeń dźwiękowych bez nadwyrężania budżetu.