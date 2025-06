Xiaomi 16 najnowsze przecieki ujawniają szczegóły flagowca

Kolejne przecieki dotyczące nadchodzącego flagowca Xiaomi 16 ujawniają coraz więcej szczegółów na temat tego, co może okazać się jednym z najciekawszych smartfonów 2025 roku. Najnowsze informacje pochodzące z renomowanego konta Digital Chat Station na platformie Weibo rzucają światło na kluczowe specyfikacje urządzenia.

Snapdragon 8 Elite 2 – serce nowego flagowca

Największą rewelacją jest informacja o tym, że Xiaomi 16 zostanie wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. To znaczący krok naprzód w stosunku do poprzedniej generacji, który ma zapewnić jeszcze lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Chipset ten ma zostać oficjalnie zaprezentowany przez Qualcomm pod koniec września, co sugeruje, że premiera Xiaomi 16 może nastąpić jeszcze przed końcem tego miesiąca.

Potrójny system kamer

System fotograficzny Xiaomi 16 również budzi duże nadzieje. Urządzenie ma być wyposażone w trzy aparaty o rozdzielczości 50 megapikseli każdy:

Aparat główny zostanie wyposażony w sensor typu 1/1.3″, co oznacza znacznie większy rozmiar w porównaniu do standardowych rozwiązań. Większy sensor to lepsza jakość zdjęć, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych, oraz większa głębia ostrości pozwalająca na efekty bokeh. Aparat telemakro to interesujące rozwiązanie łączące funkcje teleobiektywu z możliwościami fotografii makro. Wcześniejsze plotki sugerowały, że Xiaomi 16 otrzyma peryskopowy teleobiektyw, jednak najnowsze informacje nie potwierdzają tej specyfikacji wprost. Trzeci ultraszerokokątny obiektyw jest już bardziej standardowy chociaż również 50 Mpx.

Rekordowa bateria i kompaktowy wyświetlacz

Jedną z najbardziej imponujących specyfikacji ma być bateria o pojemności przekraczającej 6500 mAh. To duża pojemność jak na współczesne standardy, która ma zapewnić długą pracę na jednym ładowaniu. Tak duża bateria w połączeniu z energooszczędnym procesorem Snapdragon 8 Elite 2 ma stanowić idealną kombinację wydajności i żywotności. Wyświetlacz ma mieć 6,3 cala i wykorzystywać technologię OLED z płaskim ekranem otoczonym cienkimi ramkami ze wszystkich stron. Taki rozmiar sprawia, że urządzenie pozostanie kompaktowe i wygodne w użytkowaniu jedną ręką.

Xiaomi 16 wydaje się jako bardzo obiecujący flagowiec, który może znacząco wpłynąć na rynek smartfonów premium. Najnowsze przecieki sugerują, że firma nie oszczędza na najnowszych technologiach i stara się stworzyć urządzenie, które będzie konkurencyjne pod każdym względem.

Oficjalna premiera procesora Snapdragon 8 Elite 2 pod koniec września będzie prawdopodobnie sygnałem do rozpoczęcia serii prezentacji nowych flagowców różnych producentów. Xiaomi, przedstawiając swój model jako jeden z pierwszych.

Do premiery pozostało coraz mniej czasu, więc można spodziewać się kolejnych przecieków i oficjalnych informacji, które pozwolą lepiej ocenić jakie nowości możemy się spodziewać po nowym flagowcu chińskiego producenta. Jedno jest pewne – Xiaomi 16 ma wszystkie predyspozycje, aby stać się jednym z najważniejszych smartfonów końcówki 2025 roku.