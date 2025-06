Samsung Galaxy S25 Edge – recenzja

Samsung Galaxy S25 Edge to najnowszy flagowiec koreańskiego giganta, który wprowadza na rynek zupełnie nową koncepcję smartfona z najwyższej półki. Po latach eksperymentów z rozkładanymi urządzeniami, Samsung powraca do koncepcji nazwy Edge, ale w zupełnie zmienionej formie. Do tej pory smartfony Samsunga z linii Edge charakteryzowały się zakrzywionym ekranem, teraz jednak będą to telefony ultrasmukłe. W przypadku testowanego egzemplarza mowa o grubości rzędu 5,8 mm. Czy jednak ten ultrasmukły smartfon z procesorem Snapdragon 8 Elite i aparatem 200 Mpix sprosta wymaganiom najbardziej wymagających użytkowników? Czy kompromisy wynikające z cienkiej konstrukcji nie będą zbyt dotkliwe w codziennym użytkowaniu? Zapraszam do lektury pełnej recenzji Samsunga Galaxy S25 Edge.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Samsung konsekwentnie kontynuuje swoją strategię, dostarczając minimalistyczne opakowanie. Standardowo całość zapakowane w niewielki karton zachowany w ciemnych odcieniach. W pudełku znajdziemy absolutne minimum, czyli sam smartfon Samsung Galaxy S25 Edge oraz krótki kabel USB typu C. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. Brak ładowarki nie jest już zaskoczeniem, choć przy cenie flagowca można by oczekiwać jej dołączenia.

Jeśli chodzi o specyfikację, S25 Edge to zdecydowanie flagowe rozwiązanie prawie na każdym poziomie:

Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (architektura 3nm), 8-rdzeniowy (1×3.3 GHz Cortex-X5 + 3×3.0 GHz Cortex-A720 + 4×2.0 GHz Cortex-A520)

GPU Adreno 830 z dedykowanym NPU do operacji AI

12 GB RAM-u LPDDR5X z możliwością wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 8 GB

256 GB lub 512 GB szybkiej pamięci wbudowanej UFS 4.0 (prędkość odczytu do 4200 MB/s)

Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7″ i rozdzielczości 3120 x 1440 pikseli (525 ppi)

Odświeżanie adaptacyjne 1-120 Hz z technologią LTPO 3.0

Jasność szczytowa 2500 nitów (HDR) i 1200 nitów (typowa)

Główny aparat 200 Mpix (sensor ISOCELL HP9) z optyczną stabilizacją obrazu i laserowym autofokusem

Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix z autofokusem i kątem widzenia 120°

Przedni aparat 12 Mpix z autofokusem i technologią Dual Pixel

Bateria 3900 mAh z ładowaniem przewodowym 25 W, bezprzewodowym 15 W i zwrotnym 4,5 W

System Android 15 z nakładką One UI 7.0 i gwarantowanymi 7 latami aktualizacji

Łączność 5G (mmWave i Sub-6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC,

Jakość wykonania oraz design

Galaxy S25 Edge definiuje na nowo pojęcie premium w segmencie smartfonów. Urządzenie jest naprawdę smukłe, ma zaledwie 5,8 mm grubości. Pomimo tak cienkiej obudowy, konstrukcja jest wyjątkowo sztywna dzięki ramce wykonanej ze stopu tytanu. Samsung twierdzi, że przeprowadził ponad 20 000 testów wytrzymałościowych, aby upewnić się, że pomimo cienkiej konstrukcji urządzenie wytrzyma trudy codziennego użytkowania. Szklane plecki wykonane z najnowszej generacji szkła Gorilla Glass Armor z matowym wykończeniem maskują odciski palców i nadają elegancki wygląd. Charakterystyczna wyspa aparatów została przeprojektowana – teraz poszczególne obiektywy wystają z obudowy. Samsung oferuje S25 Edge w trzech kolorach: klasycznej czerni, niebieskim oraz srebrnym. W porównaniu do innych smartfonów z flagowej linii „S” wariantów kolorystycznych jest dosyć mało i jak na Samsunga są dosyć klasyczne, wręcz zachowawcze.

Od frontu otrzymujemy całkiem pokaźny bo 6,7 calowy ekran, który centralnie umieszczony przedni obiektyw aparatu. Najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Przycisk zasilania i regulacji głośności umieszczono na prawej krawędzi – są odpowiednio wyczuwalne pod palcem mimo smukłej konstrukcji, a ich skok jest precyzyjny i satysfakcjonujący. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C oraz jeden z dwóch głośników. Obok również znajdziemy tackę na kartę SIM. Lewa krawędź została pozbawiona wszelkich dodatków, a górna to przede wszystkim mikrofon. Plecki telefonu to tak właściwie tylko wyspa na zestaw aparatów wraz z diodą doświetlającą LED.

Samsung zadbał również o certyfikację IP68. Testy wykazały, że urządzenie wytrzymuje zanurzenie w wodzie słodkiej na głębokości 1,5 metra przez 30 minut, a także jest całkowicie pyłoszczelne. Galaxy S25 Edge waży 162 gramy, co w połączeniu z wymiarami 158,2 x 75,6 x 5,8 mm daje wrażenie niezwykle lekkiego i poręcznego urządzenia, mimo sporej przekątnej ekranu. To tak właściwie wielkość ekranu z Galaxy S25+, natomiast waga to już mniejszy model Galaxy S25. Pod względem

Ekran

Wyświetlacz w Galaxy S25 Edge to prawdziwe to najwyższa możliwa półka. Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala oferuje rozdzielczość 3120 x 1440 pikseli, co przekłada się na ostrość obrazu na poziomie około 525 ppi. Samsung zoptymalizował algorytmy zarządzania jasnością – w trybie automatycznym ekran osiąga nawet 2500 nitów w trybie HDR i przy mocnym nasłonecznieniu, co czyni go idealnie czytelnym w każdych warunkach. Odświeżanie adaptacyjne 1-120 Hz z technologią LTPO 3.0 działa płynnie i inteligentnie, oszczędzając energię, gdy wyższe odświeżanie nie jest potrzebne.

Jakość wyświetlania kolorów stoi na najwyższym poziomie. W trybie naturalnym ekran oferuje bardzo dobrą wierność odwzorowania barw. Dla miłośników żywszych kolorów dostępny jest tryb żywy, który podkręca nasycenie bez nadmiernej przesady. Samsung zaimplementował również ulepszoną technologię ochrony oczu, która automatycznie dostosowuje temperaturę barwową ekranu do pory dnia, a także redukuje emisję szkodliwego niebieskiego światła.

Bateria

Tutaj pojawia się najgorsza wada Galaxy S25 Edge – bateria. Zakładając że mamy do czynienia z flagowym rozwiązaniem wypada bardzo słabo – 3900 mAh gdy kolejni producenci wdrażają nowe technologie dzięki którym możemy zamknąć pojemną baterię np. 7000 mAh czy 6000 mAh w niewielkiej obudowie. Tu aż się prosi o pojemność co najmniej 5000 mAh, przez co codzienne ładowanie tego telefonu to norma.

W typowym użytkowaniu Galaxy S25 Edge wytrzymuje pełny dzień pracy, ale bardzo mało intensywnej pracy. Przy intensywnym korzystaniu konieczne może być podładowanie urządzenia w ciągu dnia. Samsung oferuje ładowanie przewodowe z mocą 25 W, co pozwala uzupełnić energię od 0 do 50% w około 30 minut. Dostępne jest również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W oraz funkcja ładowania zwrotnego, umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń.

Aparat

System fotograficzny Galaxy S25 Edge to jeden z jego najmocniejszych punktów. Główny sensor 200 Mpix z przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu rejestruje zdjęcia bardzo dobrej jakości. Ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2) oferuje pole widzenia 120 stopni i bardzo dobrze radzi sobie z korekcją zniekształceń na krawędziach kadru. Samsung zrezygnował z fizycznego teleobiektywu na rzecz rozwiązania hybrydowego – 2x zoom optyczny realizowany jest poprzez kadrowanie z głównego sensora 200 Mpix, co daje całkiem dobre rezultaty. Zoom cyfrowy do 10x – przy maksymalnym przybliżeniu widoczna jest już utrata szczegółów. Przedni aparat 12 Mpix z przysłoną f/2.2 dobrze sprawdza się w selfie i wideorozmowach. Możliwości wideo stają na dobrym poziomie – S25 Edge nagrywa w rozdzielczości 8K przy 30 fps, a także w 4K przy 60 fps, co pozwala na efektowne zwolnione tempo w wysokiej rozdzielczości. Stabilizacja obrazu podczas nagrywania działa dobrze. Oprogramowanie aparatu oferuje bogactwo trybów i funkcji, w tym rozbudowany tryb profesjonalny, tryb nocny, który potrafi wykonywać jasne i szczegółowe zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych oraz funkcje bazujące na sztucznej inteligencji, jak automatyczne wykrywanie scen i sugerowanie najlepszych ujęć.

Oprogramowanie

Galaxy S25 Edge pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.0, która wprowadza szereg udoskonaleń zarówno wizualnych, jak i funkcjonalnych. Interfejs pozostaje przejrzysty i intuicyjny, a nowe animacje sprawiają wrażenie jeszcze płynniejszych niż w poprzednich wersjach. Samsung zobowiązał się do dostarczania 7 lat aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa, co stawia markę na równi z Google i Apple pod względem długoterminowego wsparcia.

Samsung zintegrował zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji pod nazwą Galaxy AI, które obejmują m.in. inteligentne sugestie odpowiedzi, rozpoznawanie kontekstu powiadomień, tłumaczenie w czasie rzeczywistym oraz funkcje edycji zdjęć wykorzystujące generatywną AI. Warto docenić również minimalizację bloatware’u – Samsung ograniczył liczbę preinstalowanych aplikacji firm trzecich, a te, które pozostały, można całkowicie odinstalować, a nie tylko wyłączyć.

Multimedia

Galaxy S25 Edge oferuje bardzo dobre wrażenia multimedialne dzięki połączeniu ekranu z najwyższej półki i stereofonicznych głośników. System audio został ulepszony w porównaniu do poprzednika – głośniki grają głośniej, oferują bogatszy bas i lepszą separację dźwięków. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm nie jest już zaskoczeniem. Urządzenie obsługuje szeroką gamę kodeków bezprzewodowych, w tym zaawansowane formaty jak aptX HD, LDAC i Samsung Scalable Codec, co zapewnia wysoką jakość dźwięku przy korzystaniu ze słuchawek Bluetooth.

Wydajność oraz gry

Sercem Galaxy S25 Edge jest najnowszy procesor Qualcomma – Snapdragon 8 Elite, który w połączeniu z 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X zapewnia wydajność na najwyższym poziomie.

Codzienne korzystanie z urządzenia jest płynne – aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, przełączanie między nimi odbywa się bez opóźnień, a interfejs reaguje natychmiast na każde dotknięcie. 256 GB szybkiej pamięci UFS 4.0 zapewnia szybki dostęp do danych i wystarczającą przestrzeń nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

S25 Edge radzi sobie doskonale z najbardziej wymagającymi grami mobilnymi. Tytuły takie jak Genshin Impact czy Call of Duty Mobile działają na najwyższych ustawieniach graficznych przy stabilnej ilości klatkach na sekundę. System chłodzenia oparty na komorze parowej radzi sobie zaskakująco dobrze, biorąc pod uwagę smukłość konstrukcji – podczas intensywnego grania urządzenie rozgrzewa się, ale nie do poziomu dyskomfortu.

Łączność

Pod względem łączności Galaxy S25 Edge oferuje wszystko, czego można oczekiwać od flagowca w 2025 roku. Obsługa sieci 5G jest kompleksowa, z kompatybilnością z różnymi pasmami używanymi na całym świecie. Wi-Fi w najnowszym standardzie Wi-Fi 7 zapewnia błyskawiczne prędkości i stabilne połączenie, nawet w zatłoczonych sieciach.

Bluetooth 5.4 oferuje lepszy zasięg i niższe zużycie energii niż wcześniejsze wersje, a także obsługę połączeń z wieloma urządzeniami jednocześnie. NFC działa bezbłędnie przy płatnościach zbliżeniowych. System nawigacji satelitarnej obsługuje wszystkie główne konstelacje (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS), co przekłada się na precyzyjne pozycjonowanie, nawet w trudnych warunkach miejskich. Jakość rozmów telefonicznych stoi na bardzo wysokim poziomie dzięki skutecznemu systemowi redukcji szumów.

Podsumowanie

Samsung Galaxy S25 Edge to flagowiec, który łączy ultrasmukły design z najwyższą wydajnością. Konstrukcja z tytanową ramą wyróżnia go na tle konkurencji, a mocne podzespoły zapewniają niezrównane wrażenia z użytkowania.

Galaxy S25 Edge to smartfon dla osób, które cenią sobie innowacyjny design, najwyższą wydajność i zaawansowane funkcje fotograficzne. Bateria może być ograniczeniem dla najbardziej wymagających użytkowników, ale przeciętny użytkownik nie powinien mieć problemów z wytrzymaniem pełnego dnia pracy. Jednak za te rozwiązania trzeba słono dopłacić, bowiem ceny podstawowej wersji zaczynają się od 5399 zł.