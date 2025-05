Soundcore Select 4 Go – recenzja głośnika

Soundcore Select 4 Go to kompaktowy głośnik bezprzewodowy, który przyciąga uwagę swoimi gabarytami i obietnicą długiego czasu pracy. Należący do rodziny produktów Soundcore (marki firmy Anker), ten model pozycjonuje się jako rozwiązanie dla osób poszukujących przenośnego głośnika do codziennego użytku, który można łatwo zabrać ze sobą wszędzie. Jak sprawuje się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jak przystało na urządzenia od Ankera/Soundcore mamy do czynienia z dosyć niewielkich rozmiarów opakowaniem, które wykonane jest z grubego kartonu zachowanego w niebiesko-białej kolorystyce. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku, a powiem szczerze nie jest to szczególnie rozbudowany zestaw. Bo prócz samego urządzenia, czyli głośnika Soundcore Select 4 Go mamy tylko krótki kabel ładujący USB-C.

Specyfikacja techniczna urządzenia prezentuje się następująco:

Moc wyjściowa: 5 W RMS

Łączność: Bluetooth

Czas pracy na baterii: do 20 godzin

Wymiary: 128 × 83 mm

Waga: 265 g

Porty: USB-C (ładowanie)

Minimalna moc ładowania: 5 W

Sterowanie: poprzez smartfon/tablet

Kolor: czarny

Jakość wykonania oraz design

Soundcore Select 4 Go prezentuje się elegancko w swojej czarnej kolorystyce. Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 128 × 83 mm pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia. Obudowa została wykonana z wytrzymałych materiałów, które sprawiają wrażenie solidnych i odpornych na uszkodzenia.

Przyciski kontrolne zostały umieszczone na górnej części urządzenia, są wyraźnie oznaczone i responsywne w użytkowaniu. Port USB-C znajduje się pod wodoodporną zaślepką, co sugeruje pewien stopień ochrony przed wilgocią. Co ważne faktycznie mamy zabezpieczenie w postaci certyfikatu IP67, co jest ogromnym plusem jeśli chodzi o rozwiązania mobilne i plenerowe. Waga 265 gramów czyni głośnik lekkim i łatwym do przenoszenia. Można go bez problemu zmieścić w kieszeni kurtki czy małej torbie, co czyni go idealnym towarzyszem podróży czy wypadów na zewnątrz.

Od frontu otrzymujemy właściwą część głośnika wraz z logiem producenta, górna/krawędź to panel służący nawigacji po głośniku, a także zakryte za zaślepką wyjście USB typu C. Od spodu znajdziemy cztery gumowe nóżki, które zapobiegają przemieszczaniu się głośnika po biurku,

Bateria

Jedną z najmocniejszych stron głośnika Soundcore Select 4 Go jest jego bateria. Producent deklaruje czas pracy do 20 godzin na jednym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem dla urządzenia tej wielkości. W praktycznych testach przy średniej głośności udało się osiągnąć około 18 godzin ciągłego odtwarzania, co niemal pokrywa się z deklaracjami producenta.

Ładowanie odbywa się przez port USB-C, co jest obecnie standardem. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3 godzin przy użyciu ładowarki o mocy co najmniej 5 W. Warto zauważyć, że głośnik nie obsługuje szybkiego ładowania, co mogłoby być przydatne dla użytkowników potrzebujących szybko uzupełnić energię w urządzeniu.

Jakość muzyki

Biorąc pod uwagę rozmiar urządzenia i jego moc (5 W RMS), jakość dźwięku oferowana przez Soundcore Select 4 Go jest zaskakująco niezła. Głośnik oferuje czysty i wyraźny dźwięk przy średnich poziomach głośności.

Tony średnie są dobrze zbalansowane, co sprawia, że wokale są wyraźne i naturalne. Wysokie tony są czyste, choć przy maksymalnej głośności mogą stać się nieco ostre. Jak można się spodziewać po tak małym urządzeniu, basy nie są jego najmocniejszą stroną – brakuje im głębi i mocy, zwłaszcza przy utworach z mocnym beatem.

Przy maksymalnej głośności można zauważyć pewne zniekształcenia, co jest typowe dla głośników tej wielkości. Jednak w normalnych warunkach użytkowania, przy umiarkowanej głośności, Select 4 Go oferuje dźwięk, który zadowoli większość niewymagających użytkowników.

Oprogramowanie

Soundcore Select 4 Go współpracuje z dedykowaną aplikacją Soundcore, dostępną zarówno na iOS jak i Android. Aplikacja jest intuicyjna i oferuje kilka przydatnych funkcji:

Kontrola odtwarzania

Regulacja ustawień dźwięku poprzez preset-y (kilka wstępnie zdefiniowanych profili dźwiękowych)

Aktualizacje oprogramowania urządzenia

Informacje o stanie baterii

Szczególnie przydatna jest możliwość dostosowania brzmienia poprzez wbudowany equalizer, który pozwala nieco poprawić niedostatki basu czy zbalansować dźwięk według własnych preferencji. Podobnie jak we wcześniej testowanych słuchawkach Soundcore tak i tutaj występują spore braki w tłumaczeniu poszczególnych zwrotów czy funkcji.

Łączność

Głośnik wykorzystuje technologię Bluetooth do bezprzewodowego połączenia ze źródłem dźwięku. Producent nie podaje dokładnej wersji Bluetooth, ale w testach urządzenie utrzymywało stabilne połączenie na dystansie do około 10 metrów, bez przeszkód między głośnikiem a źródłem dźwięku.

Proces parowania jest prosty i intuicyjny – wystarczy włączyć głośnik, aktywować tryb parowania i wybrać urządzenie z listy dostępnych urządzeń Bluetooth w smartfonie czy tablecie. Co ciekawe, głośnik pamięta ostatnio podłączone urządzenie i automatycznie próbuje się z nim połączyć po włączeniu.

Brak dodatkowych opcji łączności, takich jak wejście AUX czy NFC może być pewnym ograniczeniem dla niektórych użytkowników, ale jest to typowe dla głośników w tej kategorii cenowej i wielkości.

Podsumowanie

Soundcore Select 4 Go to kompaktowy głośnik bezprzewodowy, który ma swoje mocne i słabe strony. Czy Soundcore Select 4 Go jest wart swojej ceny? Przy około 129 zł jest to zdecydowanie dobrze wyceniony głośnik jak na swoje możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę jego moc 5W. Na rynku można znaleźć urządzenia o podobnych parametrach w niższej cenie. Jednak jeśli cenisz sobie kompaktowe wymiary, długi czas pracy baterii, to Select 4 Go może być interesującą opcją.

Jest to głośnik, który sprawdzi się jako towarzysz codziennych aktywności, idealny do słuchania podcastów, audiobooków czy muzyki w mniejszych pomieszczeniach lub podczas podróży. Dla audiofilów poszukujących najwyższej jakości dźwięku czy potężnego basu, warto jednak rozważyć inne, być może droższe.

Zalety:

Kompaktowe wymiary i niska waga

Bardzo dobry czas pracy baterii (do 18 godzin)

Solidna jakość wykonania

Intuicyjna aplikacja z możliwością dostosowania dźwięku

Łatwa obsługa i parowanie

Wady: