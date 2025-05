Dreame X50 Ultra Complete – rewolucja w automatycznym sprzątaniu

Dreame X50 Ultra Complete to flagowy model producenta, który obiecuje zrewolucjonizować sposób, w jaki dbamy o czystość naszych domów. Jest to kompleksowy system sprzątający łączący odkurzacz z zaawansowanym systemem mopowania i inteligentną stacją dokującą. Dreame, marka należąca do ekosystemu Xiaomi, w ostatnich latach systematycznie buduje swoją pozycję na rynku robotów sprzątających, starając się konkurować z takimi gigantami jak Roborock czy iRobot. Model X50 Ultra Complete to ich najnowsze i najbardziej zaawansowane dzieło, które ma ambicję wyznaczać nowe standardy w branży.

Nadmienię również, że jest to moja pierwsza tak długa styczność z marką Dreame, więc to ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że mówimy o modelu z najwyższej półki. Jak się sprawuje w praktyce przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Unboxing Dreame X50 Ultra Complete to doświadczenie samo w sobie. Opakowanie produktu jest eleganckie, co od razu sugeruje, że mamy do czynienia z urządzeniem z najwyższej półki. Po otwarciu pudełka ujrzymy starannie zabezpieczone komponenty ułożone przemyślany sposób.

W zestawie znajdziemy:

Robot Dreame X50 Ultra Complete

Stacja dokująca z systemem automatycznego opróżniania, mycia padów i uzupełniania wody

Czternaście padów mopujących z mikrofibry

Trzy szczotki boczne i dwie główne

Komplet filtrów: filtr główny EPA E11 oraz filtr wstępny

Zapasowe worki na kurz do stacji dokującej (5 sztuk)

Narzędzie do czyszczenia

Płyn do czyszczenia powierzchni

Instrukcję obsługi w kilku językach (w tym po polsku)

Przewodnik szybkiego startu

Kabel zasilający

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o zestaw startowy Dreame stanęło na wysokości zadania, gdzie mamy elementów zapasowych na co no najmniej kilka miesięcy intensywnego użytkowania odkurzacza. Konkurencja pod tym względem zdecydowanie powinna się uczyć, bo testowany przeze mnie Roborock nie miał tak na dobrą sprawę żadnych dodatków.

Specyfikacja techniczna Dreame X50 Ultra Complete robi wrażenie już na papierze:

Model : X50 Ultra Complete

: X50 Ultra Complete Pojemność akumulatora : 6400 mAh

: 6400 mAh Moc ssania : 20 000 Pa

: 20 000 Pa Pojemność zbiornika na kurz : 395 ml

: 395 ml Pojemność zbiornika na wodę : 60 ml

: 60 ml Czas pracy : do 207 minut (w trybie cichym)

: do 207 minut (w trybie cichym) Funkcja mopowania : Tak (dwa obrotowe pady mopujące)

: Tak (dwa obrotowe pady mopujące) Funkcja samoczyszczenia : Tak

: Tak System nawigacji : VersaLift DToF

: VersaLift DToF Zaawansowane funkcje : Czyszczenie padów mopujących w gorącej wodzie (55°C) Suszenie padów gorącym powietrzem Automatyczne wysuwanie padów mopujących oraz szczotki bocznej Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz Automatyczne unoszenie padów mopujących na wysokość 10,5 mm 4 poziomy ssania 4 poziomy przepływu wody Inteligentne rozpoznawanie dywanów System ViLift do omijania przeszkód

: Typ filtra : EPA (E11)

: EPA (E11) Kompatybilność: Aplikacja Dreamehome, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Yandex

Te parametry stawiają Dreame X50 Ultra Complete w czołówce robotów sprzątających dostępnych na rynku, przynajmniej jeśli chodzi o specyfikację techniczną. Warto jednak pamiętać, że liczby nie zawsze przekładają się na rzeczywistą wydajność, ale zdecydowanie dobrze wróżą.

Jakość wykonania oraz design

Dreame X50 Ultra Complete prezentuje się niezwykle elegancko i nowocześnie. Producent postawił na minimalistyczny design, który bez problemu wpasuje się w większość współczesnych wnętrz. Robot ma kształt klasycznego dysku o średnicy około 35 cm i wysokości 10 cm, co jest standardem w tej kategorii urządzeń. Nowością jest fakt, że wieżyczka z radarem chowa się w bryłę całego odkurzacza, dzięki czemu urządzenie będzie mogło wjechać praktycznie wszędzie.

Górna część robota wykonana jest z matowego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które skutecznie opiera się odciskom palców i zarysowaniom. Centralnie umieszczona wieżyczka LiDAR, odpowiedzialna za nawigację, otoczona jest podświetleniem LED, które sygnalizuje status urządzenia. Trzy przyciski funkcyjne umieszczone na górnej powierzchni robota są dobrze wyczuwalne i responsywne.

Obracając robota spodnią częścią do góry, zobaczymy główną szczotkę o konstrukcji gumowej systemem DuoScrape, jedną wysuwaną szczotkę boczną oraz dwa obrotowe pady mopujące (jeden z nich również się wysuwa). Wszystkie te elementy są solidnie zamocowane, a jednocześnie łatwe do demontażu w celu czyszczenia lub wymiany. Koła napędowe są duże i wyposażone w system amortyzacji i wysięgniki, co pozwala robotowi pokonywać progi do 6 cm wysokości. Rozwiązanie, które pojawiło się właśnie w tym modelu może być dla wielu elementem, który będzie decydował o zakupie urządzenia.

Stacja dokująca, mimo swoich imponujących rozmiarów, wygląda elegancko i nowocześnie. Wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, a jej czarna kolorystyka ze złotymi akcentami nadaje całości designerskiego charakteru. Górna klapa stacji otwiera się płynnie, dając dostęp do zbiorników na czystą i brudną wodę oraz od frontu worka na kurz i detergent.

Na szczególną uwagę zasługuje przemyślana konstrukcja stacji, która mimo złożoności funkcji nie sprawia wrażenia skomplikowanej. Wszystkie elementy wymagające okresowej konserwacji są łatwo dostępne, a ich montaż i demontaż jest intuicyjny. Stacja jest wyposażona w wyświetlacz LED informujący o statusie procesu czyszczenia padów, suszenia czy opróżniania zbiornika na kurz.

Jakość użytych materiałów stoi na najwyższym poziomie. Zarówno robot, jak i stacja sprawiają wrażenie solidnych i trwałych. Nie zaobserwowałem żadnych trzasków, skrzypień czy niepokojących dźwięków podczas pracy urządzenia. Wszystkie elementy są precyzyjnie spasowane, a wykończenie świadczy o dbałości o detale.

Warto wspomnieć o ergonomii – mimo technologicznego zaawansowania, obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna. Zbiorniki na wodę wyposażone są w wygodne uchwyty, a worki na kurz mają system automatycznego zamykania przy wyciąganiu, co zapobiega rozsypywaniu się zabrudzeń.

Podsumowując, pod względem designu i jakości wykonania Dreame X50 Ultra Complete prezentuje poziom premium, który zdecydowanie odpowiada wysokiej cenie tego urządzenia. Jest to sprzęt, który wygląda elegancko i nowocześnie, a jednocześnie sprawia wrażenie solidnego i trwałego.

Sprzątanie

Odkurzanie

Najważniejszym aspektem każdego robota sprzątającego jest jego skuteczność w zbieraniu zanieczyszczeń, a Dreame X50 Ultra Complete pod tym względem imponuje. Moc ssania na poziomie 20 000 Pa to wartość, która przewyższa większość konkurencyjnych modeli dostępnych na rynku. W praktyce przekłada się to na znakomite rezultaty odkurzania na różnych powierzchniach.

Na podłogach twardych (panele, parkiet, płytki) robot radzi sobie znakomicie. Dzięki zaawansowanej głównej szczotce HyperStream Detangling DuoBrush,, która łączy włosie z gumowymi elementami, urządzenie skutecznie zbiera zarówno drobny pył, jak i większe zanieczyszczenia. Szczotka główna ma konstrukcję przeciwplątającą, co w znacznym stopniu redukuje problem owijania się włosów – to znacząca przewaga nad wieloma konkurencyjnymi modelami, gdzie regularne czyszczenie szczotki z włosów jest uciążliwą koniecznością. Choć tutaj konkurencja również ma ciekawe rozwiązania, które na co dzień również dają radę.

Wysuwana szczotka boczna radzi sobie dobrze z zamiataniem zanieczyszczeń spod ścian i mebli. Jej automatyczne wysuwanie i chowanie w zależności od sytuacji to przemyślane rozwiązanie, które zapobiega rozrzucaniu kurzu po pomieszczeniu, gdy nie jest to konieczne.

Na dywanach Dreame X50 Ultra Complete również udowadnia swoją wartość. System automatycznego rozpoznawania dywanów działa bezbłędnie – gdy robot wykrywa powierzchnię dywanową, automatycznie zwiększa moc ssania do maksimum, co pozwala na skuteczne usuwanie kurzu i alergenów nawet z głębszych włókien. W trakcie testów robot poradził sobie zaskakująco dobrze z trudnymi wyzwaniami, takimi jak rozsypana kawa mielona czy okruchy.

SystemProLeap to kolejna nowość w najnowszym flagowym rozwiązaniu od Dreame. Dzięki wysuwanym „nogom”, robot z łatwością pokonuje przeszkody o wysokości nawet do 6 cm – takie jak progi czy grubsze dywany – bez konieczności interwencji użytkownika. System działa cicho i stabilnie, a dodatkowo oferuje dwa tryby pracy, pozwalając dostosować sposób pokonywania przeszkód do konkretnego układu mieszkania. To rozwiązanie, które realnie wpływa na jakość i ciągłość sprzątania, szczególnie w bardziej wymagających warunkach domowych. W moim przypadku musiałem dodatkowo stworzyć sztucznie progi (bo takich nie mam w mieszkaniu), ale faktycznie minięcie ich nie powodowało żadnych problemów odkurzaczowi.

Na wyróżnienie zasługuje również cicha praca urządzenia. Nawet na najwyższym poziomie mocy ssania, hałas generowany przez robota jest akceptowalny i zdecydowanie mniej uciążliwy niż w przypadku tradycyjnych odkurzaczy. W trybie cichym robot pracuje na tyle dyskretnie, że można bez problemu prowadzić rozmowę telefoniczną czy oglądać telewizję podczas sprzątania.

Mopowanie

System mopowania to drugi filar funkcjonalności Dreame X50 Ultra Complete, i trzeba przyznać, że pod tym względem urządzenie wyznacza nowe standardy. Zastosowano tu dwa obrotowe pady mopujące wykonane z mikrofibry, które nie tylko wycierają podłogę, ale aktywnie szorują jej powierzchnię z prędkością 180 obrotów na minutę.

Robot oferuje kilka poziomów intensywności przepływu wody, co pozwala dostosować mopowanie do różnych rodzajów podłóg i stopnia zabrudzenia. W trybie intensywnym pady są stale nawilżane, co zapewnia skuteczne usuwanie nawet zaschniętych plam. System dozowania wody jest inteligentny – robot dostosowuje ilość wody w zależności od wykrytego stopnia zabrudzenia oraz rodzaju powierzchni.

Jedną z najbardziej przydatnych funkcji jest automatyczne unoszenie padów mopujących na dywanach. Dzięki czujnikom, robot wykrywa dywan i natychmiast podnosi pady mopujące na wysokość 10,5 mm, co skutecznie zapobiega zamoczeniu dywanów. Funkcja ta działa niezawodnie i eliminuje konieczność ręcznego ustawiania stref zakazanych dla mopowania.

Stacja dokująca odgrywa kluczową rolę w systemie mopowania. Po każdym cyklu sprzątania pady są automatycznie czyszczone w gorącej wodzie, co skutecznie usuwa brud i zapobiega rozwojowi bakterii. Następnie pady są suszone gorącym powietrzem, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Ten automatyczny system znacząco zmniejsza konieczność ręcznej konserwacji urządzenia. Co ważna w ustawieniach dodatkowo możemy włączyć używanie detergentu do mycia mopów, a także włączyć dodatkowe czyszczenie podstawek, gdzie dokowane są mopy.

W praktyce system mopowania Dreame X50 Ultra Complete radzi sobie zaskakująco dobrze nawet z trudnymi zabrudzeniami. Zaschniętą kawę, ślady po butach czy plamy soków owocowych robot usuwa skutecznie, często eliminując konieczność ręcznego czyszczenia. Oczywiście, jak w przypadku każdego robota mopującego, trzeba mieć realistyczne oczekiwania – bardzo uporczywe plamy mogą wymagać dodatkowej interwencji, ale do codziennego utrzymania czystości urządzenie sprawdza się znakomicie.

Na szczególną uwagę zasługuje system aktywnego docisku padów do podłogi, który znacząco poprawia skuteczność czyszczenia. W przeciwieństwie do prostszych robotów, które po prostu ciągną wilgotną ściereczkę po podłodze, X50 Ultra Complete faktycznie szoruje powierzchnię, co przekłada się na lepsze rezultaty. Co ważne podobnie jak to ma miejsce w przypadku bocznej szczotki, tak i tutaj jeden z padów jest wysuwany i może bardzo dokładnie czyścić wszelkie zakamarki.

Nawigacja i mapowanie

System nawigacji VersaLift Navigation to kolejny atut Dreame X50 Ultra Complete. Robot tworzy dokładne mapy pomieszczeń z dużą precyzją, a następnie porusza się po nich metodycznie i efektywnie. W przeciwieństwie do tańszych modeli, które poruszają się chaotycznie, X50 Ultra Complete planuje optymalną trasę sprzątania, co przekłada się na krótszy czas pracy i lepsze pokrycie powierzchni. Technologia ta umożliwia obniżenie amortyzatorów odkurzacza i schowanie wieżyczki tak by wjechać pod niższe meble, całość działa prawdę efektywnie.

Robot świetnie radzi sobie z omijaniem przeszkód dzięki zaawansowanemu systemowi czujników 3D. Kable, skarpetki, zabawki czy inne małe przedmioty są wykrywane i omijane z wysoką skutecznością. To znacząco zwiększa komfort użytkowania – nie trzeba sprzątać mieszkania przed uruchomieniem robota, co jest częstym problemem w przypadku prostszych modeli.

System mapowania pozwala na tworzenie wielu map dla różnych pięter domu. Robot automatycznie rozpoznaje, na którym piętrze się znajduje, i ładuje odpowiednią mapę. To bardzo praktyczne rozwiązanie dla domów wielopoziomowych, choć oczywiście wymaga ręcznego przenoszenia robota między piętrami.

Stacja dokująca i automatyzacja

Stacja dokująca to prawdziwe centrum dowodzenia systemu Dreame X50 Ultra Complete, które automatyzuje większość zadań konserwacyjnych związanych z utrzymaniem robota.

Stacja pełni kilka kluczowych funkcji:

Automatyczne opróżnianie zbiornika na kurz – po każdym cyklu sprzątania zawartość zbiornika jest zasysana do worka w stacji, który wystarcza na około 3 miesięcy użytkowania

Automatyczne mycie padów mopujących gorącą wodą – skutecznie usuwa brud i zapobiega rozwojowi bakterii, dodatkowo można używać deterentu

Suszenie padów gorącym powietrzem – zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów

Automatyczne uzupełnianie wody w zbiorniku robota – eliminuje konieczność ręcznego napełniania przed każdym sprzątaniem

Stacja jest wyposażona w dwa zbiorniki – na czystą i brudną wodę – o pojemności 4,5 litra pierwszy, drugi 4 l. W praktyce oznacza to, że przy codziennym mopowaniu mieszkania o powierzchni około 70 m², zbiorniki wymagają opróżnienia/napełnienia raz na tydzień. To znaczące ułatwienie w porównaniu z robotami, które wymagają codziennej obsługi.

System automatycznego czyszczenia padów działa skutecznie. Po zakończonym sprzątaniu pady są dokładnie myte gorącą wodą, a następnie suszone. Dzięki temu przy kolejnym użyciu robot rozpoczyna pracę z czystymi padami, co eliminuje problem rozwlekania zabrudzeń po pomieszczeniach, można oczywiście ustalić jak często pady będą myte podczas sprzątania.

Proces opróżniania zbiornika na kurz jest szybki i skuteczny, choć jak w przypadku większości takich systemów, towarzyszy mu dość głośny dźwięk. Na szczęście trwa to zaledwie kilkanaście sekund, więc nie jest szczególnie uciążliwe. System filtracji w stacji dokującej skutecznie zatrzymuje drobne cząsteczki kurzu, zapobiegając ich wydostawaniu się z powrotem do pomieszczenia. Sama stacja jest również inteligentna – informuje o konieczności uzupełnienia czystej wody, opróżnienia zbiornika na brudną wodę. Komunikaty są wyświetlane w aplikacji mobilnej. Jedynym mankamentem stacji są jej spore rozmiary – zajmuje ona znacznie więcej miejsca niż sam robot, co może być problematyczne w mniejszych mieszkaniach. Warto więc przed zakupem przemyśleć, gdzie będzie można ją umieścić.

Oprogramowanie

Aplikacja Dreamehome to centrum zarządzania robotem Dreame X50 Ultra Complete. Interface jest przejrzysty, intuicyjny i estetyczny, a co najważniejsze – stabilny i responsywny. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Po pierwszym uruchomieniu robot mapuje mieszkanie, a następnie pozwala na edycję mapy poprzez aplikację.

Aplikacja oferuje szereg zaawansowanych funkcji planowania i dostosowywania sprzątania:

Tworzenie szczegółowych harmonogramów dla poszczególnych dni tygodnia

Dostosowanie intensywności odkurzania i mopowania indywidualnie dla każdego pomieszczenia

Ustawienie kolejności sprzątania pomieszczeń

Wybór trybów sprzątania (tylko odkurzanie, tylko mopowanie, odkurzanie z mopowaniem)

Planowanie czyszczenia konkretnych stref lub pomieszczeń

Ustawienie różnych parametrów sprzątania dla różnych pór dnia (np. cichsze sprzątanie wieczorem)

System monitorowania materiałów eksploatacyjnych informuje o stopniu zużycia filtrów, szczotek czy padów mopujących oraz przypomina o konieczności ich wymiany. Aplikacja pokazuje również statystyki sprzątania, co pozwala śledzić historię pracy robota. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja sprzątania punktowego – wystarczy wskazać konkretne miejsce na mapie, a robot uda się tam i dokładnie wyczyści wskazany obszar. To przydatne rozwiązanie w przypadku miejscowych zabrudzeń.

Aplikacja pozwala również na zdalne sterowanie robotem, co jest pomocne przy sprzątaniu trudno dostępnych miejsc lub precyzyjnym kierowaniu robota do konkretnych zabrudzeń. Opcji związanych ze wszystkimi rozwiązaniami nowego robota jest całe zatrzęsienie i ciężko je wszystkie wypisać, ale by jest wszystkie przetestować zajęło mi to sporo czasu.

Łączność

Dreame X50 Ultra Complete oferuje szeroki wachlarz możliwości integracji z systemami smart home. Robot współpracuje z najpopularniejszymi asystentami głosowymi:

Amazon Alexa

Apple Siri

Google Assistant

Integracja z asystentami głosowymi pozwala na sterowanie robotem za pomocą komend głosowych, takich jak „rozpocznij sprzątanie”, „posprzątaj kuchnię” czy „wróć do stacji dokującej”. W praktyce działa to sprawnie i jest wygodnym dodatkiem, szczególnie gdy mamy zajęte ręce. Warto podkreślić, że robot może działać nawet przy słabszym sygnale Wi-Fi, co jest istotne w większych domach, gdzie zasięg może być nierównomierny. W przypadku chwilowej utraty połączenia, urządzenie kontynuuje zaplanowane zadanie, a po przywróceniu łączności synchronizuje dane z aplikacją.

Bateria

Jednym z kluczowych aspektów każdego robota sprzątającego jest czas pracy na jednym ładowaniu, a Dreame X50 Ultra Complete wyróżnia się pod tym względem bardzo pozytywnie. Akumulator o pojemności 6400 mAh zapewnia imponujący czas pracy do 207 minut w trybie eco, co przekłada się na możliwość posprzątania powierzchni nawet do 300 m² na jednym ładowaniu.

W praktyce, przy mieszanym trybie pracy (odkurzanie i mopowanie) oraz średnim poziomie mocy, robot jest w stanie pracować około 180 minut, co w zupełności wystarcza do kompleksowego posprzątania przeciętnego mieszkania czy domu. W przypadku bardzo dużych powierzchni, gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, robot samodzielnie wraca do stacji, doładowuje się i kontynuuje sprzątanie dokładnie od miejsca, w którym przerwał.

Czas ładowania akumulatora wynosi około 4 godzin od całkowitego rozładowania do pełnego naładowania. To standardowy wynik w tej klasie urządzeń, choć niektórzy konkurenci oferują nieco szybsze ładowanie. Warto podkreślić inteligentny system zarządzania energią. Robot dynamicznie dostosowuje moc ssania i intensywność mopowania w zależności od rodzaju powierzchni i stopnia zabrudzenia. Na przykład, na dywanach automatycznie zwiększa moc ssania, a na twardych podłogach może ją zmniejszyć, oszczędzając energię. Podobnie w przypadku wykrycia silniejszych zabrudzeń – robot lokalnie zwiększa moc, by skuteczniej je usunąć.

Podsumowanie

Dreame X50 Ultra Complete to bez wątpienia jeden z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających dostępnych obecnie na rynku. Jego główne zalety to:

Wyjątkowa skuteczność odkurzania dzięki mocy ssania 20 000 Pa

Znakomity system mopowania z obrotowymi padami i automatycznym unoszeniem na dywanach

Inteligentna stacja dokująca z funkcją mycia padów gorącą wodą i suszenia

Długi czas pracy na baterii

Zaawansowane oprogramowanie z dokładnym mapowaniem 3D

Szeroka kompatybilność z systemami smart home

Za te wszystkie zalety trzeba jednak słono zapłacić – cena na poziomie 6000 zł stawia ten model w segmencie premium i może być barierą dla wielu potencjalnych użytkowników. Warto jednak zauważyć, że ta inwestycja zwraca się w postaci oszczędności czasu i znacznie czystszego domu. Dreame X50 Ultra Complete to propozycja dla osób, które cenią sobie wygodę, zaawansowane technologie i są gotowe zapłacić za produkt najwyższej klasy. Jeśli należysz do tej grupy, ten robot sprzątający z pewnością spełni Twoje oczekiwania i stanie się niezastąpionym pomocnikiem w utrzymaniu czystości w domu.