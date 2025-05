Honor 400 Lite – średniak z charakterem

Honor, po oddzieleniu się od Huawei, konsekwentnie buduje swoją pozycję na globalnym rynku smartfonów. Najnowsza propozycja producenta – Honor 400 Lite – celuje w segment średniopółkowy, oferując interesujący zestaw funkcji w przystępnej cenie 1300 zł. Czy to wystarczy, by przekonać do siebie konsumentów w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie? Sprawdźmy, co ma do zaoferowania ten świeżo wprowadzony na rynek smartfon.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Honor 400 Lite dostarczany jest w standardowym, bardzo skromnym pudełku praktycznie bez żadnych większych oznaczeń i modyfikacji. W środku nie znajdziemy bogatego zestawu, bo tak właściwie prócz samego telefonu i krótkiego przewodu USB typu C i zestawu papierologii nie znajdziemy nic więcej.

Sercem Honor 400 Lite jest procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra wykonany w technologii 6 nm, który oferuje osiem rdzeni – dwa wydajne Cortex-A78 o taktowaniu 2.5 GHz oraz sześć energooszczędnych Cortex-A55 o częstotliwości 2.0 GHz. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach pamięci RAM – 8 GB lub 12 GB typu LPDDR5, co w połączeniu z 256 GB pamięci wewnętrznej zapewnia dużo przestrzeni na aplikacje, multimedia i dokumenty.

Urządzenie wyposażono w duży, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 × 2412 pikseli, oferujący odświeżanie 120 Hz. Główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpx i jasności f/1.8 pozwala na wykonywanie szczegółowych zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. Do tego dochodzi obiektyw ultraszerokokątny 5 Mpx (f/2.2). Z przodu znajduje się aparat 16 Mpx (f/2.5), przeznaczony do selfie i wideorozmów. Smartfon zasilany jest baterią o pojemności 5230 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 35W.

Całość działa pod kontrolą najnowszego systemu Android 15 z nakładką MagicOS 9.0. W zakresie łączności smartfon wspiera sieć 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC oraz USB-C 2.0. Konstrukcja urządzenia to 161 × 74,6 × 7,3 mm, a waga wynosi 171 g. Dodatkowym atutem jest certyfikat IP65, który zapewnia ochronę przed pyłem i strumieniami wody, co czyni go odpornym na trudniejsze warunki zewnętrzne.

Design oraz jakość wykonania

Honor 400 Lite to smukła konstrukcja, która jest całkiem poręczna. Pomimo sporego wyświetlacza, telefon ma 7,3 mm grubości i waży 171 gramów, co czyni go bardzo wygodnym w codziennym użytkowaniu. Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, zielonym i szarym – oferuje elegancki, minimalistyczny design, który przypadnie do gustu wielu użytkownikom.

Ramka wykonana jest z tworzywa przypominającego aluminium, zaś tył urządzenia pokryto matowym tworzywem sztucznym dobrej jakości, które przesadnie nie zbiera odcisków palców. Wyspa aparatów niestety zauważalnie wystaje poza bryłę całego telefonu, ale do takich rozwiązań zdążyliśmy się już przyzwyczaić jeśli chodzi o smartfony. Na uwagę zasługuje również certyfikat IP65, który zapewnia ochronę przed pyłem i zachlapaniami wody. Jest to miły dodatek w tej klasie cenowej, choć należy pamiętać, że nie oznacza on pełnej wodoodporności.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory bo 6,7 calowy wyświetlacz, który ma w porównaniu do konkurencji całkiem sporego notcha, który wyróżnia się na tle niewielkich wycięć na sam aparat. Ramki wokół wyświetlacza nie są duże i są symetryczne, więc nie mamy charakterystycznego podbródka. Najwięcej elementów jak zwykle umieszczono na krawędziach telefonu. Przyciski głośności oraz przycisk zasilania umieszczone są na prawej krawędzi urządzenia, są dobrze wyczuwalne i mają przyjemny skok. Największym „ficzerem” w tym modelu jest zdecydowanie dodatkowy trzeci przycisk na tej krawędzi i odpowiedzialny jest on za aparat. Umożliwia on włączenie kilku funkcji w zależności od gestu. Rozwiązanie niemal w całości skopiowane od Apple. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C, głośnik oraz tackę na dwie karty SIM, do tego jest również mikrofon. Vis a vis mamy jedynie drugi z mikrofonów i to tyle jeśli chodzi o wszelkie rozwiązania.

Pod względem designu raczej nie mamy żadnych fajerwerków, rozwiązania takie możemy znaleźć u konkurencji, choć do jakości wykonania poszczególnych elementów nie mogę się przyczepić.

Ekran

Wyświetlacz to jedna z największych zalet Honor 400 Lite. 6,7-calowy panel AMOLED oferuje żywe kolory oraz głęboką czerń. Rozdzielczość 1080 × 2412 pikseli (394 ppi) zapewnia ostrość i czytelność treści, a współczynnik proporcji 20:9 sprawdza się zarówno podczas przeglądania mediów społecznościowych, jak i oglądania filmów. Częstotliwość odświeżania to dobre 120 Hz zapewnia płynność animacji i przewijania, a opcja adaptacyjnego odświeżania pozwala oszczędzać energię, gdy wysoka częstotliwość nie jest potrzebna. Producent chwali się szczytową jasnością na poziomie 3500 nitów, ale w praktyce taki wynik w domowych warunkach nie jest osiągalny. Nie zmienia to faktu, że wyświetlany obraz w nasłonecznieniu jest widoczny.

Panel obsługuje 16,7 miliona kolorów i pokrywa 100% przestrzeni barwowej DCI-P3, co przekłada się na wierne odwzorowanie barw. Producent twierdzi, że ekran obsługuje 1,07 miliarda kolorów, co sugeruje obsługę 10-bitowej głębi kolorów. W praktyce przekłada się to na płynne przejścia tonalne i brak widocznego bandingu. Ekran obsługuje do 10 punktów dotyku jednocześnie, co zapewnia precyzyjne sterowanie w grach i aplikacjach. Zaokrąglone rogi wyświetlacza nadają urządzeniu nowoczesny wygląd, choć rzeczywisty obszar ekranu jest przez to nieco mniejszy niż sugeruje przekątna 6,7 cala.

Warto również dodać, że mamy wsparcie dla Always on Display, choć opcji konfiguracyjnych nie mamy szczególnie dużo. Będąc już przy opcjach to tych związanych z personalizacją wyświetlanego obrazu jest dosyć standardowo. Możemy modyfikować między innymi odświeżanie ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową czy włączyć ochronę wzroku.

Bateria

Honor 400 Lite wyposażono w pojemną baterię 5230 mAh, która zapewnia dobry czas pracy. W typowym scenariuszu użytkowania telefon z łatwością wytrzymuje półtora dnia intensywnego korzystania, a przy umiarkowanym użytkowaniu nawet dwa dni bez ładowania. Szybkie ładowanie jest dosyć wolne, przyzwyczailiśmy się do wyników czy 60 W czy 100 W, w tym modelu musimy się zadowolić mocą ładowania na poziomie 35W. Pozwala to naładować baterię od 0 do 65% w około 30 minut, a pełne ładowanie zajmuje niewiele ponad godzinę. Niestety, Honor 400 Lite nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, co może być rozczarowaniem dla niektórych użytkowników. Bateria jest niewymienna, co stało się już standardem w smartfonach.

Aparat

System aparatów w Honor 400 Lite składa się z dwóch „oczek” na tylnej obudowie. Główny sensor 108 Mpx z przysłoną f/1.8 i rozmiarem 1/1.67″ robi naprawdę niezłe zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych. Oczywiście w swojej półce cenowej. Zdjęcia cechują się dobrym odwzorowaniem kolorów, wysokim poziomem szczegółowości i szerokim zakresem dynamicznym. Sensor wykorzystuje technologię łączenia pikseli (pixel binning), domyślnie tworząc zdjęcia o niższej rozdzielczości, ale z lepszą jakością, szczególnie przy słabszym oświetleniu. Drugi aparat to 5 Mpx obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2, który sprawdza się w fotografowaniu krajobrazów i szerszych scen. Jakość zdjęć z tego sensora jest wyraźnie niższa niż z głównego aparatu, szczególnie przy słabszym świetle, ale jest wystarczająca do codziennych zastosowań.

W kwestii wideo Honor 400 Lite oferuje nagrywanie w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę zarówno z tylnego, jak i przedniego aparatu. Brak możliwości nagrywania w 4K może być rozczarowujący dla bardziej wymagających użytkowników, ale stabilizacja elektroniczna działa przyzwoicie, a jakość nagrań jest zadowalająca. Jednak to co mnie najbardziej raziło to brak nagrywania w 60 klatkach na sekundę i to nawet w 720p. Trochę biednie.

Przedni aparat 16 Mpx z przysłoną f/2.5 radzi sobie dobrze z selfie, oferując naturalne odwzorowanie tonów skóry i przyzwoity poziom szczegółowości. Funkcja światła do selfie poprawia jakość autoportretów w słabszym oświetleniu.

Aplikacja aparatu oferuje wiele trybów fotografowania, w tym: tryb portretowy, nocny, PRO, przysłony, multi-video, slow-motion, panoramę, time-lapse i wiele innych. Na uwagę zasługuje tryb HIGH-RES, który pozwala wykorzystać pełną rozdzielczość 108 MP głównego aparatu, a także funkcje HDR, przechwytywanie świateł i uśmiechów.

To co wyróżnia ten telefon na tle innych rozwiązań przycisk Aparat AI, który daje kilka całkiem ciekawych funkcji. Po pierwsze jedno naciśnięcie daje nam odpalenie aplikacji aparatu, gdy ponownie naciśniemy ten klawisz zwolnimy migawkę aparatu. Z kolei dłuższe przytrzymanie przycisku przełącza nas w tryb wideo. Gdy przesuwamy po klawiszu palcem używamy zoomu, całość dodatkowo możemy personalizować i modyfikować co jak najbardziej można zaliczyć na plus. Jednak to co mnie najbardziej kuło w oczy podczas korzystania z tej funkcji to jej responsywność i szybkość działania, czasem po naciśnięciu po raz pierwszy klawisza trzeba było odczekać dobre kilka sekund zanim aplikacja się odpaliła, a później sam obiektyw złapał ostrość. Tradyjne używanie aplikacji po prostu wcale nie trwało dłużej, liczę, że wraz z kolejnymi aktualizacjami producent nieco przyśpieszy szybkość działania tej funkcji. Bo sama w sobie jest naprawdę przydatna.

Oprogramowanie

Honor 400 Lite działa na najnowszym systemie sygnowanym zielonym robocikiem oznaczonym numerem 15 z nakładką MagicOS 9.0. Inter jest czysty, intuicyjny i responsywny, a animacje płynne dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu.

MagicOS 9.0 wprowadza kilka interesujących funkcji głównie związanych z AI, takich jak:

Magiczny Portal – szybki dostęp do funkcji aplikacji poprzez przeciągnięcie ich ikon

Magiczna Kapsuła – rozszerzona wersja Dynamic Island z iOS, pokazująca powiadomienia i aktywne aplikacje

Gumka AI – umożliwia łatwe i szybkie usuwanie obiektów ze zdjęć

Tłumacz AI – wbudowane narzędzie do tłumaczenia tekstu i mowy w czasie rzeczywistym

HONOR RAM Turbo – wirtualne rozszerzenie pamięci RAM o dodatkowe gigabajty z pamięci wewnętrznej

System oferuje również funkcje typowe dla Androida 15, jak ulepszone zarządzanie powiadomieniami, nowe opcje prywatności i bezpieczeństwa. Honor obiecuje dwa duże aktualizacje systemu operacyjnego (do Androida 17) oraz trzy lata aktualizacji zabezpieczeń, co jest standardem w tej klasie cenowej. Plusem jest to, że prócz kilka dodatkowych preinstalowanych aplikacji nie mamy tutaj zbyt wielu zbędnych rozwiązań.

Multimedia

Honor 400 Lite oferuje dobre doświadczenia multimedialne dzięki wyświetlaczowi AMOLED i przyzwoitym głośnikom. Jedyny głośnik znajduje się na dolnej krawędzi urządzenia – brakuje głośników stereo, co może rozczarowaniem dla miłośników multimediów. Jakość dźwięku jest zadowalająca, z wyraźnymi wysokimi i średnimi tonami. Maksymalna głośność jest przyzwoita, ale nie imponująca.

Urządzenie nie posiada tradycyjnego gniazda słuchawkowego 3,5 mm – do podłączenia słuchawek przewodowych trzeba używać portu USB-C lub przejściówki. Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne połączenie z bezprzewodowymi słuchawkami i głośnikami, z dobrą jakością dźwięku i niskim opóźnieniem.

Pod względem odtwarzania wideo, Honor 400 Lite radzi sobie bardzo dobrze dzięki jasnemu i kolorowemu wyświetlaczowi AMOLED. Obsługuje popularne formaty wideo i oferuje płynne odtwarzanie treści z serwisów streamingowych, takich jak YouTube, Netflix czy Disney+. Ekran o proporcjach 20:9 jest idealny do oglądania filmów, minimalizując czarne paski na górze i dole. Może nie jest to multimedialny kombajn, ale w tej półce cenowej radzi sobie naprawdę nieźle.

Czytnik biometryczny

Honor 400 Lite wyposażono w optyczny czytnik linii papilarnych umieszczony pod wyświetlaczem. Działa on szybko i niezawodnie, rozpoznając odcisk palca szybko i bez problemów. Lokalizacja czytnika jest taka sobie, moim zdaniem spokojnie mógłby być jedne czy nawet dwa centymetry wyżej.

Oprócz czytnika linii papilarnych, urządzenie oferuje również rozpoznawanie twarzy 2D wykorzystujące przedni aparat. Ta metoda działa sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych, ale jest mniej bezpieczna niż czytnik linii papilarnych i może mieć problemy przy słabym świetle. Telefon oferuje również tradycyjne metody zabezpieczeń, takie jak PIN, wzór i hasło.

Wydajność oraz gry

Honor 400 Lite napędza procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra wykonany w 6-nanometrowej technologii. Ten 8-rdzeniowy chip składa się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A78 taktowanych częstotliwością 2,5 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 o częstotliwości 2,0 GHz.

Układ graficzny IMG BXM-8-256 radzi sobie dobrze z większością gier mobilnych. Popularne tytuły jak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile czy Asphalt 9 działają płynnie na średnich ustawieniach graficznych. Bardziej wymagające produkcje mogą wymagać obniżenia detali dla zachowania stabilnej liczby klatek na sekundę.

W codziennym użytkowaniu telefon działa płynnie i responsywnie. Przełączanie między aplikacjami jest szybkie, a system nie zwalnia nawet przy wielu otwartych programach. Okazjonalnie można zauważyć drobne przycięcia animacji w bardziej wymagających scenariuszach, ale nie wpływa to znacząco na ogólne wrażenia z użytkowania. Najwięcej poprawek wymaga aplikacja aparatu, która lubi się przyciąć czy działać niezbyt płynnie.

Łączność oraz jakość rozmów

Honor 400 Lite oferuje pełen zestaw opcji łączności oczekiwanych od nowoczesnego smartfona średniej półki. Urządzenie obsługuje sieci 5G, zapewniając szybki transfer danych tam, gdzie ta technologia jest dostępna. Wsparcie dla 4G LTE, 3G i 2G zapewnia kompatybilność z różnymi sieciami na całym świecie.

Pod względem łączności bezprzewodowej, Honor 400 Lite oferuje:

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) działające w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz

Bluetooth 5.3 z dobrym zasięgiem i stabilnością połączenia

NFC do płatności zbliżeniowych i szybkiego parowania urządzeń

GPS z obsługą wielu systemów nawigacji satelitarnej (GLONASS, BeiDou, Galileo)

Port USB-C 2.0 służy do ładowania i transferu danych, a funkcja USB OTG (On-The-Go) pozwala na podłączanie zewnętrznych urządzeń, takich jak pendrive’y czy kontrolery.

Jakość rozmów telefonicznych stoi na dobrym poziomie. Mikrofony dobrze wychwytują głos, a system redukcji szumów skutecznie eliminuje dźwięki otoczenia. Głośnik słuchawkowy jest czysty i wyraźny, choć mógłby być nieco głośniejszy.

Podsumowanie

Honor 400 Lite to solidny przedstawiciel średniej półki cenowej, oferujący dobry stosunek możliwości do ceny. Jego największe zalety to dobry wyświetlacz AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania, główny aparat 108 Mpx, pojemna bateria, lekka konstrukcja z certyfikatem IP64. Do minusów można zaliczyć brak ładowania bezprzewodowego, przeciętną jakość drugiego aparatu, ograniczenie nagrywania wideo do 1080p/30fps oraz obecność tylko jednego głośnika.

Honor 400 Lite udowadnia, że marka konsekwentnie podnosi poprzeczkę w segmencie średniopółkowym, oferując funkcje, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla znacznie droższych urządzeń. To świetna propozycja dla osób szukających nowoczesnego, wydajnego smartfona bez wydawania fortuny.