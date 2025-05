Lenovo Legion Go – test mobilnej konsolki

W świecie przenośnych konsol do gier PC, gdzie do niedawna niepodzielnie królował Steam Deck, a później dołączył do niego ASUS ROG Ally, na rynku pojawił się nowy gracz – Lenovo Legion Go. To urządzenie, które stanowi próbę połączenia najlepszych cech zarówno konkurencyjnych handheldów, jak i Nintendo Switch, tworząc hybrydę, która ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z gier PC w podróży.

Wejście Lenovo na rynek przenośnych PC do gier nie jest przypadkowe. Po sukcesie innych producentów, firma dostrzegła rosnące zapotrzebowanie na urządzenia łączące moc obliczeniową komputerów osobistych z mobilnością konsol. Legion Go to odpowiedź na te oczekiwania, ale z kilkoma unikalnymi cechami, które mają wyróżnić produkt Lenovo spośród coraz bardziej zatłoczonego segmentu. Jak się całość sprawuje w praktyce przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Legion Go przybywa w eleganckim, czarnym opakowaniu utrzymanym w estetyce gamingowej serii Legion. Po otwarciu pudełka naszym oczom ukazuje się solidnie zabezpieczona konsola w etui, które notabene wygląda jak niewielka walizka, a obok niej: zasilacz o mocy 65W z portem USB-C (obsługujący standard Power Delivery), do tego przewód USB-C do USB-C o długości 1,8 metra oraz specjalna podstawka FPS do prawego kontrolera, umożliwiająca korzystanie z niego w trybie pionowym, niczym z myszki.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, Legion Go prezentuje się naprawdę bardzo dobrze:

Procesor: AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni, 16 wątków, do 5.1 GHz)

Grafika: Zintegrowany układ AMD Radeon z architekturą RDNA 3 (12 jednostek obliczeniowych)

Pamięć RAM: 16GB LPDDR5X 7500 MHz (w układzie dual-channel)

Dysk: SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności 512GB lub 1TB (w zależności od wersji)

Ekran: 8,8-calowy IPS LCD o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (QHD+) z odświeżaniem do 144 Hz

Łączność: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2x porty USB 4.0 typu C

Bateria: 49,2 Wh

Wymiary: 298,83 × 131 × 40,7 mm

Waga: około 854 g z kontrolerami, 640 g sama konsola

W porównaniu do konkurencji, Legion Go oferuje najlepszy dostępny obecnie procesor dla urządzeń tego typu, więcej pamięci RAM niż podstawowy Steam Deck, a także największy ekran o najwyższej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Na papierze jest to więc obecnie najbardziej zaawansowana przenośna konsola PC na rynku.

Jakość wykonania oraz design

Lenovo Legion Go wyraźnie czerpie inspirację zarówno z konkurencyjnych konstrukcji PC, jak i z Nintendo Switch, jednak zachowuje swój unikalny charakter. Pierwszym, co zwraca uwagę, jest rozmiar urządzenia – konsola jest wyraźnie większa od Steam Decka czy ROG Ally’ego, co wynika głównie z zastosowania większego ekranu. Co dla części może być plusem, dla innych minusem. Osobiście tak duży ekran nie jest mi potrzebny w mobilnej konsolce i wolałbym coś zauważalnie mniejszego.

Obudowa konsoli wykonana jest z wysokiej jakości matowego plastiku w kolorze ciemnoszarym, który nie tylko dobrze się prezentuje, ale również jest odporny na odciski palców i zadrapania. Jakość spasowania elementów stoi na wysokim poziomie – nic nie skrzypi, nie ugina się pod naciskiem, a całość sprawia wrażenie przemyślanej i dopracowanej konstrukcji.

Najważniejszą cechą wyróżniającą Legion Go na tle konkurencji są odłączane kontrolery, które działają na podobnej zasadzie co Joy-Cony w Nintendo Switch, jednak są znacznie większe i oferują pełny zestaw przycisków, gałek analogowych i triggerów. Mechanizm odłączania działa pewnie – kontrolery zatrzaskują się na swoim miejscu z satysfakcjonującym kliknięciem i nie ma ryzyka, że odłączą się podczas intensywnej rozgrywki.

Każdy z kontrolerów wyposażony jest w:

Gałkę analogową z funkcją przycisku (w lewym – D-pad, w prawym – cztery przyciski ABXY)

Dodatkowe przyciski na górze (Y/Menu w lewym, B/View w prawym)

Spusty (LT/RT, LB/RB)

Dodatkowe przyciski programowalne na tylnej części

Gładzik dotykowy (w prawym kontrolerze)

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest możliwość przekształcenia prawego kontrolera w myszkę pionową dzięki dołączonej podstawce FPS. Po umieszczeniu kontrolera na podstawce i aktywowaniu specjalnego trybu, gałka analogowa pełni funkcję sensora optycznego, co pozwala na precyzyjne celowanie w grach FPS. Ciekawe rozwiązanie, choć w przypadku mobilnej konsoli bardziej można je traktować jako ciekawostkę.

Ergonomia urządzenia stoi na dobrym poziomie, choć daje się odczuć znaczną wagę konsoli. 854 gramy to sporo, szczególnie w porównaniu do 669 gramów Steam Decka czy 608 gramów ROG Ally’ego. Podczas dłuższych sesji można odczuć zmęczenie dłoni, jednak rozłożenie ciężaru jest na tyle dobre, że nie powoduje to dyskomfortu przy krótszych sesjach.

Na górnej krawędzi konsoli znajdziemy przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych (podobnie jak w ROG Ally), przyciski regulacji głośności, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz dwa porty USB-C. Jeden z nich służy głównie do ładowania, drugi zaś umożliwia podłączenie akcesoriów lub zewnętrznego monitora. Na dolnej krawędzi ulokowano slot na kartę microSD, co pozwala na łatwe rozszerzenie pamięci masowej.

System chłodzenia konsoli bazuje na dwóch wentylatorach i rurce cieplnej, co pozwala na efektywne odprowadzanie ciepła nawet podczas wymagających gier. Wyloty powietrza umieszczono na górnej krawędzi urządzenia, dzięki czemu gorące powietrze nie jest kierowane na dłonie użytkownika.

Ekran

Wyświetlacz to jeden z atutów Lenovo Legion Go. 8,8-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10) oferuje znacznie większą powierzchnię roboczą niż konkurencja. Dla porównania – Steam Deck ma ekran 7-calowy o rozdzielczości 1280×800, a ROG Ally 7-calowy o rozdzielczości 1920×1080. Ta różnica jest odczuwalna zarówno podczas grania, jak i korzystania z systemu Windows.

Gęstość pikseli na poziomie 359 PPI zapewnia ostry obraz, na którym szczegóły są doskonale widoczne. Częstotliwość odświeżania do 144 Hz to kolejny element wyróżniający Legion Go. Steam Deck oferuje tylko 60 Hz, a ROG Ally – 120 Hz. Wyższa wartość przekłada się na znacznie płynniejszy obraz w grach, które są w stanie wygenerować odpowiednią liczbę klatek na sekundę. Użytkownik może wybierać między różnymi wartościami odświeżania (60, 90, 120 lub 144 Hz) w zależności od potrzeb i rodzaju gry.

Jasność ekranu na poziomie 500 nitów jest satysfakcjonująca i pozwala na komfortowe korzystanie z konsoli nawet w jasnych pomieszczeniach, choć w bezpośrednim świetle słonecznym wciąż może być problematyczna. Kontrast wynoszący 1200:1 zapewnia głęboką czerń i żywe kolory, choć oczywiście nie dorównuje matrycom OLED. Ekran jest oczywiście dotykowy, co niestety w połączeniu z Windowsem 11 nie rozwiązuje całego problemu. Windows 11 nie nadaje się w takiej wersji do nawigacji dotykowej, ale to już inna sprawa.

Oprogramowanie

Legion Go działa pod kontrolą pełnego systemu Windows 11, co jest zarówno jego siłą, jak i słabością. Z jednej strony daje to nieograniczone możliwości instalacji gier z różnych platform – Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Game Pass, Battle.net i wielu innych. Z drugiej strony, Windows 11 nie jest systemem zaprojektowanym z myślą o urządzeniach przenośnych z kontrolerami czy dotykowymi niezbyt dużymi wyświetlaczami, co prowadzi do problemów z obsługą.

By zniwelować te niedogodności, Lenovo zaimplementowało własną nakładkę o nazwie Legion Space. Jest to hub zaprojektowany z myślą o obsłudze kontrolerem, który pozwala na szybki dostęp do zainstalowanych gier, ustawień urządzenia oraz narzędzi optymalizujących wydajność. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, choć nie tak dopracowany jak Steam OS na Steam Decku, ale to też kwestia tego jak rozbudowanym narządzeniem jest Legion Space. To nie typowy system operacyjny, lecz rozbudowana aplikacja/hub, więc ma zupełnie inne zadanie.

Legion Space oferuje kilka przydatnych funkcji:

Quick Launch – szybki dostęp do zainstalowanych gier z różnych platform

– szybki dostęp do zainstalowanych gier z różnych platform Performance Control – możliwość regulacji TDP procesora (od 9W do 30W), częstotliwości odświeżania ekranu, jasności i głośności

– możliwość regulacji TDP procesora (od 9W do 30W), częstotliwości odświeżania ekranu, jasności i głośności Controller Settings – rozbudowane opcje konfiguracji kontrolerów, w tym mapowanie przycisków, kalibracja gałek analogowych i ustawienia wibracji

– rozbudowane opcje konfiguracji kontrolerów, w tym mapowanie przycisków, kalibracja gałek analogowych i ustawienia wibracji FPS Mode – specjalny tryb aktywujący funkcję myszki w prawym kontrolerze

– specjalny tryb aktywujący funkcję myszki w prawym kontrolerze Game Library – integracja bibliotek z różnych platform (choć nie tak głęboka jak w przypadku Steam OS)

Oprócz Legion Space, konsola oferuje również pełny dostęp do systemu Windows 11, co oznacza, że możemy korzystać z niej jak z pełnoprawnego komputera – przeglądać internet, oglądać filmy, edytować dokumenty itd.

Warto zauważyć, że Legion Go, podobnie jak inne handheldy z Windows 11, korzysta z technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) do skalowania obrazu. Pozwala to na renderowanie gier w niższej rozdzielczości, a następnie inteligentne skalowanie ich do natywnej rozdzielczości ekranu, co zwiększa liczbę klatek na sekundę przy minimalnej utracie jakości obrazu.

Legion Space nie jest jeszcze idealnym rozwiązaniem. Zdarzają się drobne błędy, a integracja z niektórymi platformami (np. Epic Games Store) nie jest tak głęboka, jakbyśmy tego oczekiwali. Lenovo regularnie wydaje jednak aktualizacje, które poprawiają stabilność i funkcjonalność oprogramowania.

W kwestii optymalizacji baterii, konsola oferuje kilka trybów pracy:

Quiet Mode – ograniczony TDP do 9-15W, priorytetem jest czas pracy na baterii

– ograniczony TDP do 9-15W, priorytetem jest czas pracy na baterii Balanced Mode – TDP na poziomie 15-20W, zrównoważone podejście do wydajności i czasu pracy

– TDP na poziomie 15-20W, zrównoważone podejście do wydajności i czasu pracy Performance Mode – TDP zwiększony do 20-30W, maksymalna wydajność kosztem czasu pracy na baterii

Użytkownik może również ręcznie dostosować TDP z dokładnością do 1W, co daje dużą elastyczność w znajdowaniu optymalnego balansu między wydajnością a czasem pracy.

Wydajność oraz gry

Sercem Legion Go jest procesor AMD Ryzen Z1 Extreme – ten sam, który napędza ASUS ROG Ally. Jest to 8-rdzeniowy, 16-wątkowy chip bazujący na architekturze Zen 4, z taktowaniem do 5.1 GHz. Zintegrowany układ graficzny to RDNA 3 z 12 jednostkami obliczeniowymi, oferujący wydajność porównywalną z kartami dedykowanymi z niższego segmentu.

W praktyce, wydajność Legion Go jest naprawdę bardzo dobra jak na urządzenie przenośne. Oto kilka przykładów wydajności w popularnych tytułach (przy ustawieniach zoptymalizowanych pod kątem płynności):

Cyberpunk 2077 (średnie ustawienia, FSR jakość, 720p) – 45-60 FPS

(średnie ustawienia, FSR jakość, 720p) – 45-60 FPS S.T.A.L.K.E.R. 2 (niskie ustawienia, jakość 720p) ok. 25-30 FPS

Forza Horizon 5 (wysokie ustawienia, FSR jakość, 720p) – 55-70 FPS

(wysokie ustawienia, FSR jakość, 720p) – 55-70 FPS Red Dead Redemption 2 (mieszane ustawienia, 720p) – 35-45 FPS

(mieszane ustawienia, 720p) – 35-45 FPS Doom Eternal (średnie ustawienia, 900p) – 60+ FPS

(średnie ustawienia, 900p) – 60+ FPS The Witcher 3: Wild Hunt (wysokie ustawienia, 720p) – 50-60 FPS

(wysokie ustawienia, 720p) – 50-60 FPS Counter-Strike 2 (wysokie ustawienia, 1080p) – 100+ FPS

Jak widać, Legion Go radzi sobie dobrze nawet z najbardziej wymagającymi tytułami, choć oczywiście wymaga to odpowiedniego dostosowania ustawień. Największym atutem konsoli jest możliwość regulacji TDP – przy lżejszych grach możemy zejść do 15W lub niżej, znacząco wydłużając czas pracy na baterii, a przy wymagających tytułach zwiększyć do 25-30W, uzyskując maksymalną wydajność. Dzięki 16GB RAM-u urządzenie radzi sobie również bardzo dobrze z wielozadaniowością – możemy bez problemu przełączać się między grami a innymi aplikacjami, co na Steam Decku z 8GB RAM-u bywa problematyczne.

Warto wspomnieć o systemie chłodzenia, który mimo kompaktowych rozmiarów radzi sobie dobrze. Podczas normalnej pracy temperatura procesora utrzymuje się w granicach 60°C, a przy maksymalnym obciążeniu może wzrosnąć do 70°C, ale ogólnie , co jest akceptowalną wartością dla urządzenia tej klasy. Wentylatory są słyszalne podczas intensywnych sesji, ale nie na tyle głośne, by przeszkadzać w rozgrywce.

Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, Legion Go oferuje:

Lekkie gry indie (TDP 10-15W) – 4-5 godzin

Gry o średnich wymaganiach (TDP 15-20W) – 2-3 godziny

Wymagające gry AAA (TDP 20-30W) – 1-2 godziny

Przeglądanie internetu, multimedia – 5-7 godzin

Dla porównania, Steam Deck oferuje podobny czas pracy na baterii, a ROG Ally nieco krótszy. Warto zauważyć, że dołączony zasilacz 65W pozwala na szybkie ładowanie konsoli – od 0 do 80% w około 45 minut.

Jednym z unikalnych aspektów Legion Go jest wspomniany wcześniej tryb FPS, który pozwala na korzystanie z prawego kontrolera jako myszki. W praktyce działa to lepiej, niż można by się spodziewać – precyzja jest bardzo dobra, a ergonomia zbliżona do korzystania z myszki pionowej. Jest to szczególnie przydatne w grach strategicznych, symulatorach czy pierwszoosobowych strzelankach, gdzie tradycyjne sterowanie kontrolerem często zawodzi.

Audio i łączność

System audio w Legion Go składa się z dwóch głośników stereo umieszczonych na froncie urządzenia. Jakość dźwięku stoi na dobrym poziomie – głośniki oferują całkiem niezłą scenę dźwiękową i przyzwoity bas jak na urządzenie tej wielkości. Brakuje nieco detali w wyższych częstotliwościach, ale ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. W porównaniu do Steam Decka, Legion Go oferuje nieznacznie lepszą jakość dźwięku, szczególnie w kwestii klarowności dialogów w grach.

Dla osób preferujących słuchawki, konsola oferuje port jack 3,5 mm oraz łączność Bluetooth 5.2, co pozwala na korzystanie zarówno z przewodowych, jak i bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. Jakość dźwięku przez słuchawki jest bardzo dobra, a latencja przez Bluetooth – akceptowalna, choć oczywiście nie tak niska jak przy połączeniu przewodowym.

W kwestii łączności, Legion Go oferuje Wi-Fi 6E, co zapewnia szybkie i stabilne połączenie z internetem. W praktyce przekłada się to na błyskawiczne pobieranie gier i niskie opóźnienia w rozgrywce online. Bluetooth 5.2 umożliwia podłączenie nie tylko słuchawek, ale również dodatkowych kontrolerów, klawiatur czy myszek.

Porty USB 4.0 typu C to kolejny mocny punkt konsoli. Pozwalają nie tylko na ładowanie urządzenia, ale również na podłączenie zewnętrznych monitorów (z obsługą DisplayPort Alt Mode), dysków, hubów USB czy nawet zewnętrznych kart graficznych (eGPU). Ta wszechstronność czyni z Legion Go nie tylko konsolę, ale również potencjalnie pełnoprawny komputer, który można podłączyć do monitora, klawiatury i myszki, uzyskując stanowisko do pracy czy nauki.

Bateria i ładowanie

Bateria o pojemności 49,2 Wh jest jedną z największych w segmencie przenośnych konsol PC, co nie oznacza jednak rekordowego czasu pracy. Wynika to głównie z zastosowania energożernego procesora oraz dużego, jasnego ekranu o wysokiej rozdzielczości.

W praktyce, czas pracy na baterii waha się od około 1,5 godziny przy najbardziej wymagających tytułach z ustawionym maksymalnym TDP, do około 5-6 godzin przy lekkich grach 2D czy przeglądaniu internetu z obniżonym TDP. Wartości te są zbliżone do konkurencji, choć np. Steam Deck dzięki lepszej optymalizacji systemu operacyjnego potrafi wytrzymać nieco dłużej na jednym ładowaniu.

Ładowanie odbywa się przez port USB-C przy użyciu dołączonego zasilacza 65W. Pełne naładowanie konsoli od 0 do 100% zajmuje około 1,5 godziny, a do 80% – około 45 minut. Urządzenie obsługuje standard Power Delivery, więc można je ładować również innymi zasilaczami czy nawet powerbankami, o ile oferują odpowiednią moc (zalecane minimum 45W). Bateria jest niewymienna przez użytkownika, co jest standardem w tego typu urządzeniach, ale może być problematyczne w perspektywie długoterminowego użytkowania.

Podsumowanie

Lenovo Legion Go to urządzenie, które łączy w sobie najlepsze cechy przenośnych konsol PC i tradycyjnych handheldów. Wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim odłączanymi kontrolerami oraz dużym ekranem o przekątnej 8,8 cala.

Zalety:

Wysoka wydajność dzięki procesorowi AMD Ryzen Z1 Extreme

Znakomity ekran o wysokiej rozdzielczości i odświeżaniu

Innowacyjne kontrolery z trybem FPS

Wszechstronne zastosowania dzięki systemowi Windows 11

Solidna jakość wykonania i dobre głośniki

Wbudowana kamera internetowa

Bogaty zestaw portów (2x USB 4.0 typu C)

Wady:

Znaczna waga (854g)

Stosunkowo krótki czas pracy na baterii przy wymagających grach

Oprogramowanie Legion Space wciąż wymaga dopracowania

Wysoka cena w porównaniu do konkurencji

Windows 11 nie jest idealnie przystosowany do obsługi kontrolerem

Legion Go to urządzenie, które pokazuje przyszłość przenośnych konsol PC. Mimo pewnych niedociągnięć, oferuje obecnie najbardziej zaawansowaną specyfikację i najbardziej innowacyjne rozwiązania w swojej klasie. Dla osób, które są w stanie zaakceptować wyższą cenę i większe gabaryty w zamian za mocniejszy sprzęt i większy ekran, będzie to znakomity wybór.

Z każdą aktualizacją oprogramowania Legion Go staje się coraz lepszym urządzeniem, a unikalne funkcje, takie jak tryb FPS, mogą stanowić o jego przewadze nad konkurencją w dłuższej perspektywie. Jeśli Lenovo utrzyma tempo rozwoju i będzie aktywnie wsłuchiwać się w opinie użytkowników, Legion Go ma szansę stać się liderem w segmencie przenośnych PC do gier, ale już teraz wiemy, że również konkurencja nie śpi.