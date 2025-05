Android otrzyma pełnoprawny tryb desktopowy – rewolucja w mobilnym systemie Google

Według najnowszych informacji, które wyciekły ze źródłowego kodu systemu Android, Google intensywnie pracuje nad implementacją pełnoprawnego trybu desktopowego w swojej mobilnej platformie. Tryb desktopowy w systemie Android nie jest całkowicie nowym pomysłem – Google eksperymentowało już z podobnymi rozwiązaniami w przeszłości, jednak dotychczas brakowało kompleksowego podejścia do tej funkcjonalności. Nadchodzące zmiany mogą nareszcie przynieść w pełni funkcjonalny tryb komputerowy dostępny dla wszystkich użytkowników systemu.

Co dokładnie znaleziono w kodzie?

Analitycy odkryli w kodzie źródłowym systemu Android nowy komponent o nazwie „DesktopModeController”, który odpowiada za zarządzanie trybem desktopowym. Znaleziono również wzmianki o funkcji o nazwie „isDesktopModeSupported”, która sprawdza, czy dane urządzenie obsługuje tryb desktopowy.

Wśród odkrytych fragmentów kodu znalazły się także odniesienia do interfejsu użytkownika dedykowanego trybowi desktopowemu oraz do systemowych „przycisków” pozwalających na płynne przełączanie się między trybem mobilnym a desktopowym. Wszystko wskazuje na to, że Google integruje tę funkcjonalność bezpośrednio w systemie, co umożliwi jej działanie na szerokiej gamie urządzeń.

Jak będzie działać tryb desktopowy?

Według informacji zawartych w kodzie, tryb desktopowy Androida będzie działał podobnie do rozwiązań znanych z konkurencyjnych systemów, takich jak Samsung DeX. Po podłączeniu smartfona lub tabletu do zewnętrznego monitora – prawdopodobnie przez port USB-C lub bezprzewodowo – urządzenie automatycznie przełączy się w tryb desktopowy, oferując interfejs przypominający tradycyjny komputer.

W tym trybie użytkownicy będą mogli:

Zmieniać rozmiar okien i zarządzać ich układem na ekranie

Korzystać z paska zadań podobnego do tego znanego z systemów Windows czy macOS

Używać skrótów klawiaturowych do szybszej nawigacji

Efektywniej pracować z wieloma aplikacjami jednocześnie

Co więcej, kod sugeruje, że Google planuje implementację zaawansowanego systemu zarządzania oknami, który pozwoli na wygodne przełączanie się między aplikacjami i ich grupowanie, a także na dostosowywanie przestrzeni roboczej do własnych potrzeb.

Dlaczego to ważne?

Wprowadzenie pełnoprawnego trybu desktopowego może zmienić sposób, w jaki postrzegamy i wykorzystujemy urządzenia mobilne. Smartfony i tablety z Androidem mogłyby stać się uniwersalnymi narzędziami, zastępującymi w niektórych scenariuszach tradycyjne komputery. Warto zauważyć, że choć producenci jak Samsung czy Motorola oferują już własne implementacje trybu desktopowego, natywne rozwiązanie Google mogłoby zapewnić spójne rozwiązanie na różnych urządzeniach i potencjalnie lepszą integrację z ekosystemem aplikacji.

Konkurencja nie śpi

Nie jest to pierwsza próba stworzenia podobnego rozwiązania. Samsung od lat rozwija swój system DeX, który pozwala zamienić wybrane smartfony i tablety Galaxy w namiastkę komputera. Również Motorola oferuje podobne funkcje w ramach swojej platformy Ready For. Apple również eksperymentuje z podobnymi koncepcjami, szczególnie w iPadOS, gdzie ostatnie aktualizacje znacząco zbliżyły ten system do macOS pod względem funkcjonalności. Jednak pełnoprawny tryb desktopowy w iOS czy iPadOS nadal pozostaje w sferze spekulacji.

Jakie urządzenia otrzymają nową funkcję?

Kod sugeruje, że tryb desktopowy będzie wymagał określonych specyfikacji sprzętowych, prawdopodobnie związanych z wydajnością procesora, ilością pamięci RAM. Można więc przypuszczać, że funkcja ta będzie dostępna przede wszystkim na urządzeniach ze średniej i wyższej półki cenowej.

Nie jest jeszcze jasne, czy Google planuje ograniczyć dostępność tej funkcji tylko do najnowszych wersji Androida, czy też będzie ona dostępna również dla starszych wydań systemu poprzez aktualizacje.

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego ogłoszenia?

Choć kod źródłowy sugeruje zaawansowane prace nad tą funkcją, Google nie wydało jeszcze żadnych oficjalnych komentarzy na temat trybu desktopowego dla Androida. Tradycyjnie, duże aktualizacje systemu Android są ogłaszane podczas konferencji Google I/O, która zazwyczaj odbywa się w maju.

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac widoczny w kodzie, możliwe, że Google zaprezentuje tę funkcję już podczas następnej dużej aktualizacji systemu lub jako część pakietu Pixel Feature Drop dla swoich flagowych urządzeń.

Odkrycie kodu związanego z trybem desktopowym w Androidzie potwierdza, że Google poważnie podchodzi do koncepcji przekształcenia urządzeń mobilnych w wszechstronne narzędzia zdolne zastąpić tradycyjne komputery w wielu podstawowych zastosowaniach.

