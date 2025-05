Samsung ogłasza listę urządzeń, które nie otrzymają aktualizacji One UI 8.0

Samsung oficjalnie potwierdził listę urządzeń, które nie zostaną zakwalifikowane do otrzymania najnowszej aktualizacji oprogramowania One UI 8.0. Ta decyzja dotyka szereg popularnych modeli smartfonów i tabletów, które nadal znajdują się w użytkowaniu wielu użytkowników na całym świecie.

Które urządzenia Samsunga nie otrzymają One UI 8.0?

Według najnowszych informacji opublikowanych przez producenta, następujące kategorie urządzeń nie zostaną zaktualizowane do najnowszej wersji nakładki:

Smartfony:

Galaxy S21 (wszystkie wersje)

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Wszystkie modele Galaxy serii M i F starsze niż z 2023 roku

Tablety:

Galaxy Tab S7 (wszystkie wersje)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Ta wiadomość ma znaczący wpływ na miliony użytkowników na całym świecie, którzy nadal korzystają z tych urządzeń. Wszystkie wymienione modele zostały wprowadzone na rynek stosunkowo niedawno, a wiele z nich jest nadal sprzedawanych w niektórych regionach. Szczególnie serii Galaxy S21, która była flagowym produktem Samsunga zaledwie kilka lat temu, zapowiadano dłuższe wsparcie aktualizacyjne.

Brak aktualizacji do One UI 8.0 oznacza, że użytkownicy tych urządzeń nie będą mogli korzystać z nowych funkcji i ulepszeń, które Samsung wprowadza w najnowszej wersji swojej nakładki. Co więcej, z czasem może to prowadzić do problemów z kompatybilnością z nowymi aplikacjami i usługami.

Co oferuje One UI 8.0?

One UI 8.0, najnowsza wersja nakładki Samsunga na system Android, wprowadza liczne innowacje i ulepszenia, których nie doświadczą użytkownicy niekompatybilnych urządzeń:

Zupełnie przeprojektowany interfejs użytkownika z nowymi animacjami i przejściami

Zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji zintegrowane z systemem

Ulepszone opcje personalizacji, w tym nowe widżety i motywy

Zwiększona wydajność baterii i optymalizacja systemu

Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i prywatności

Ulepszone narzędzia multimedialne i edycji zdjęć

Nowe opcje łączności i synchronizacji między urządzeniami Galaxy

Polityka aktualizacji Samsunga

Samsung w ostatnich latach znacząco poprawił swoją politykę aktualizacji oprogramowania, obiecując nawet 7 lat aktualizacji dla najnowszych flagowców. Jednakże starsze modele są objęte krótszymi okresami wsparcia, co wyjaśnia decyzję o zaprzestaniu aktualizacji dla wymienionych urządzeń.

Trendy branżowe i konkurencja

Decyzja Samsunga kontrastuje z polityką niektórych konkurentów. Apple regularnie dostarcza aktualizacje iOS nawet dla 6-letnich iPhone’ów, a Google obiecuje dłuższe wsparcie dla swoich urządzeń Pixel. Nawet niektórzy chińscy producenci, jak Xiaomi czy OPPO, wydłużają okresy wsparcia dla swoich flagowych modeli.

Analitycy branżowi przewidują, że Samsung może zmienić swoją strategię w odpowiedzi na rosnącą presję ze strony konsumentów i konkurencji. Możliwe scenariusze obejmują:

Wprowadzenie „lekkiej” wersji One UI 8.0 dla starszych urządzeń

Wydłużenie okresów wsparcia dla modeli ze średniej półki cenowej

Podsumowanie

Decyzja Samsunga o nieprzystosowaniu starszych modeli do One UI 8.0 podkreśla wyzwania, przed którymi stają producenci urządzeń mobilnych. Z jednej strony dążą oni do wprowadzania coraz bardziej zaawansowanych funkcji wymagających nowoczesnego sprzętu, z drugiej muszą reagować na oczekiwania konsumentów dotyczące dłuższego wsparcia zakupionych produktów.

Dla użytkowników wymienionych urządzeń pozostaje możliwość dalszego korzystania z obecnej wersji systemu lub rozważenie aktualizacji sprzętu. Samsung zapewnia, że mimo braku aktualizacji do One UI 8.0, urządzenia pozostaną funkcjonalne i bezpieczne przez najbliższy okres. Oficjalne stanowisko Samsunga podkreśla, że decyzje dotyczące aktualizacji są podejmowane po dokładnej analizie technicznych możliwości urządzeń i zapewnieniu optymalnego doświadczenia użytkownika.

Źródło: gsmarena.com