OnePlus Watch 3 – recenzja smartwatcha

OnePlus Watch 3 to najnowsza propozycja marki na rynku inteligentnych zegarków, która łączy w sobie elegancki design. Długo wyczekiwany następca poprzednich modeli wprowadza szereg ulepszeń, które mogą zainteresować zarówno miłośników aktywnego stylu życia, jak i użytkowników ceniących sobie funkcjonalność na co dzień.

OnePlus Watch 3 pojawia się w momencie, gdy rynek smartwatchy jest już dość nasycony, ale wciąż dynamicznie się rozwija. Konkurencja w postaci Apple Watch, Samsung Galaxy Watch czy zegarków Garmin jest silna, dlatego OnePlus musiał zaproponować coś, co wyróżni jego produkt na tle innych. Czy udało się stworzyć urządzenie, które będzie w stanie przyciągnąć uwagę konsumentów i przekonać ich do wyboru właśnie tego modelu? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W eleganckim, minimalistycznym opakowaniu OnePlus Watch 3 znajdziemy kompletny zestaw elementów niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z urządzenia. W niewielkim pudełku znajdziemy dosyć standardowe elementy prócz samego urządzenia mamy jedynie przystawkę do ładowarki i zestaw papierologii. Dosyć biednie, chociaż do takiego rozwiązania zdążyliśmy się przyzwyczaić.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, OnePlus Watch 3 to zdecydowanie najwyższa półka. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon W5, jeden z najnowszych układów dedykowanych dla inteligentnych zegarków. Urządzenie oferuje 32GB pamięci wewnętrznej, co jest wartością znacznie przewyższającą standard w tej kategorii produktów. OnePlus Watch 3 działa na systemie Wear OS by Google z dodatkiem RTOS (Real-Time Operating System), co stanowi interesujące połączenie. Dzięki Wear OS użytkownik ma dostęp do pełnej gamy aplikacji dostępnych w sklepie Google Play oraz funkcji Google, takich jak Asystent czy Mapy. Z kolei RTOS pozwala na bardziej efektywne zarządzanie energią podczas wykonywania podstawowych funkcji, co przekłada się na lepszy czas pracy na baterii.

Jakość wykonania oraz design

OnePlus Watch 3 wyróżnia się na rynku smartwatchy pod względem jakości materiałów i wykonania. Zegarek prezentuje się elegancko dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, które nadają elegancki charakter, jednocześnie zapewniając wyjątkową trwałość.

Ramka zegarka wykonana jest z tytanu, dostępnego w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i srebrnym. Tytan to materiał często spotykany w zegarkach tradycyjnych z wyższej półki – jest lżejszy od stali, a jednocześnie bardziej wytrzymały i odporny na zarysowania. Jego zastosowanie w OnePlus Watch 3 nie tylko podnosi estetykę urządzenia, ale również zmniejsza jego wagę, co przekłada się na większy komfort noszenia. Precyzja wykonania jest na najwyższym poziomie – nie zauważyłem żadnych niedoskonałości, a wszystkie elementy idealnie są spasowane.

Ukłon również należy się OnePlus za zastosowanie szafirowego szkła do ochrony ekranu. Jest to materiał znacznie twardszy i odporniejszy na zarysowania niż standardowe szkło hartowane, spotykany zazwyczaj w znacznie droższych smartwatchach lub zegarkach tradycyjnych z wysokiej półki. Podczas dwutygodniowego intensywnego testowania na szkle nie pojawiła się ani jedna rysa, co dobrze wróży na przyszłość, też warto nadmienić, że ten egzemplarz przeszedł już przez kilka recenzenckich rąk.

Wymiary zegarka (46,6 mm × 47,6 mm × 11,75 mm) plasują go w kategorii urządzeń średniej wielkości – nie jest przesadnie masywny, ale też nie należy do najmniejszych. Grubość 11,75 mm sprawia, że zegarek nie odstaje nadmiernie od nadgarstka, co zwiększa komfort użytkowania. Waga zegarka to 81 g wraz z paskiem (49,7 g bez paska), co czyni go relatywnie lekkim, biorąc pod uwagę zastosowane materiały i rozmiar. Podczas testów nie odczuwałem dyskomfortu nawet przy całododobowym noszeniu urządzenia, co jest istotne zwłaszcza w kontekście monitorowania snu.

Urządzenie spełnia rygorystyczną normę wojskową MIL-STD-810H, co oznacza, że przeszło szereg wymagających testów wytrzymałościowych. W ramach certyfikacji zegarek został poddany 16 różnym testom, w tym odporności na niskie ciśnienie (symulacja dużych wysokości), ekstremalne temperatury (od -40°C do 70°C), szok temperaturowy, promieniowanie słoneczne, deszcz, wilgotność, mgłę solną, piasek i kurz, zanurzenie, drgania, uderzenia, zalanie oraz kwaśną atmosferę.

Dodatkowo, OnePlus Watch 3 posiada certyfikaty IP68 oraz 5ATM, które gwarantują odporność na pył oraz wodę (do głębokości 50 metrów przez 10 minut). Oznacza to, że zegarek można bez obaw używać podczas pływania w basenie czy na otwartych wodach. Warto również wspomnieć o wyglądzie paska dołączonego do zegarka. Jest on wykonany z wysokiej jakości materiału, który jest jednocześnie wytrzymały i przyjemny w dotyku. System szybkiego odpinania pasków nie jest tak szybki i łatwy jak chociażby w konkurencyjnych zegarkach Samsunga,

Całość designu OnePlus Watch 3 można określić jako elegancką, z nutą sportowych dodatków. Zegarek prezentuje się równie dobrze zarówno w połączeniu z formalnym strojem, jak i podczas aktywności sportowych. Jest to niewątpliwie urządzenie, które przyciąga wzrok.

Ekran

Wyświetlacz to bez wątpienia jeden z najmocniejszych punktów OnePlus Watch 3. Zegarek wyposażony jest w 1,50-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Gęstość pikseli na tym stosunkowo niewielkim wyświetlaczu zapewnia bardzo dobrą ostrość obrazu – teksty są czytelne, a ikony wyraźne nawet przy oglądaniu ekranu pod kątem.

Najbardziej imponującym parametrem wyświetlacza jest jednak jego jasność szczytowa, która sięga aż 2200 nitów. To wartość niespotykana w większości smartwatchy, a nawet wyższa niż w wielu flagowych smartfonach. Dzięki tak wysokiej jasności, ekran pozostaje perfekcyjnie czytelny nawet w pełnym słońcu, co jest niezwykle istotne podczas aktywności na świeżym powietrzu. Podczas testów w słoneczne dni nie miałem żadnych problemów z odczytaniem informacji z zegarka, co nie zawsze jest oczywiste w przypadku urządzeń tego typu.

Szkło szafirowe chroniące ekran to kolejny element, który zasługuje na uwagę. W przeciwieństwie do standardowego szkła hartowanego, szafir oferuje wyjątkową odporność na zarysowania (9 w 10-stopniowej skali twardości Mohsa), co jest szczególnie ważne przy codziennym użytkowaniu zegarka, który nieustannie narażony jest na kontakt z różnymi powierzchniami i potencjalne uszkodzenia.

Jakość obrazu generowanego przez panel AMOLED stoi na najwyższym poziomie. Kolory są intensywne i nasycone, czerń jest głęboka i prawdziwie czarna (dzięki wyłączaniu poszczególnych pikseli), a kontrast jest wyrazisty. To wszystko sprawia, że interfejs wygląda niezwykle atrakcyjnie, a watchface’y prezentują się efektownie. OnePlus oferuje szeroki wybór tarcz zegarka, które w pełni wykorzystują możliwości tego wyświetlacza – od minimalistycznych, przez sportowe, aż po artystyczne.

Czułość na dotyk jest dobra, a interfejs reaguje błyskawicznie na wszystkie gesty. Płynność przewijania list, przełączania między ekranami i interakcji z elementami interfejsu stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie zaobserwowałem żadnych opóźnień ani zacinania się animacji, co świadczy o dobrym zoptymalizowaniu oprogramowania i odpowiedniej mocy obliczeniowej urządzenia.

Zegarek wyposażony jest również w funkcję always-on display (AOD), która pozwala na stałe wyświetlanie podstawowych informacji, takich jak godzina, data czy liczba kroków, bez konieczności podnoszenia nadgarstka czy dotykania ekranu. W trybie AOD ekran działa z obniżoną częstotliwością odświeżania i jasnością, co minimalizuje zużycie baterii, ale wciąż zapewnia dobrą czytelność.

Bateria

OnePlus Watch 3 oferuje świetną żywotność baterii, co jest jedną z jego największych zalet i wyróżników na tle konkurencji. W świecie smartwatchy, gdzie większość urządzeń wymaga ładowania co 1-2 dni, OnePlus Watch 3 stanowi prawdziwą rewolucję. W trybie oszczędzania energii zegarek może działać nawet do 14 dni na jednym ładowaniu. To wynik, który przybliża go do kategorii hybrydowych smartwatchy czy zaawansowanych opasek fitness, znacznie przewyższając typowe smartwatche z pełnym systemem operacyjnym. Należy jednak zaznaczyć, że w tym trybie część funkcji jest ograniczona – zegarek koncentruje się na podstawowych zadaniach, takich jak wyświetlanie godziny, liczenie kroków czy podstawowe monitorowanie parametrów zdrowotnych.

W standardowym trybie inteligentnym, z włączonymi powiadomieniami, okresowym monitorowaniem tętna i SpO2, a także korzystaniem z różnych aplikacji, czas pracy wynosi do 5 dni. To wciąż rezultat znacznie lepszy niż w przypadku większości konkurencyjnych urządzeń z systemem Wear OS, które zazwyczaj wymagają ładowania co 2 dni. Przy intensywnym użytkowaniu, obejmującym ciągłe monitorowanie parametrów zdrowotnych, korzystanie z GPS podczas treningów, włączone always-on display i częste interakcje z aplikacjami, bateria wystarcza na około 3 dni. To nadal bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że mówimy o urządzeniu z jasnym wyświetlaczem AMOLED i pełnoprawnym systemem operacyjnym.

Za tę wyjątkową wydajność energetyczną odpowiada kilka czynników. Przede wszystkim, energooszczędny procesor Snapdragon W5, który został zaprojektowany z myślą o optymalnym zarządzaniu energią. Jednak największą różnicę stanowi hybrydowy system operacyjny, łączący Wear OS z RTOS. To element, który przyczynia się do długiego czasu pracy na baterii. RTOS (Real-Time Operating System) przejmuje kontrolę nad urządzeniem podczas wykonywania podstawowych zadań, co pozwala na minimalne zużycie energii. Z kolei pełnoprawny Wear OS aktywuje się, gdy potrzebny jest dostęp do zaawansowanych funkcji i aplikacji.

Proces ładowania OnePlus Watch 3 jest również godny uwagi. Zegarek obsługuje szybkie ładowanie, które pozwala na uzupełnienie energii od 0 do 100% w około 60 minut. Co więcej, już 10-minutowe ładowanie dostarcza wystarczająco dużo energii na cały dzień użytkowania w trybie standardowym, co jest niezwykle przydatne, gdy zapomnimy naładować zegarek na noc.

Dołączona do zestawu baza ładująca jest dobrze zaprojektowana – zegarek stabilnie się w niej utrzymuje dzięki magnesom, a proces ładowania rozpoczyna się natychmiast po umieszczeniu urządzenia w bazie. Warto zauważyć, że baza korzysta z kabla USB typu C. Szkoda, że OnePlus nie zdecydował się na implementację standardowego ładowania indukcyjnego, przez co ładowarkę dołączoną do zestawu musimy mieć zawsze przy sobie w razie chęci naładowania zegarka, nie możemy się ratować chociażby ładowanie zwrotnym.

Jeśli chodzi o baterię, to faktycznie OnePlus Watch 3 to absolutna topka. Otrzymujemy nawet do 5 dni korzystania bez żadnych obostrzeń, gdzie konkurencja oferuje w okolicach połowy tego czasu. Świetny wynik.

Oprogramowanie

OnePlus Watch 3 działa na systemie Wear OS by Google wzbogaconym o RTOS (Real-Time Operating System), co stanowi interesujące połączenie oferujące zarówno funkcjonalność, jak i wydajność energetyczną. To hybrydowe rozwiązanie pozwala na korzystanie z pełnej gamy aplikacji dostępnych w sklepie Google Play, przy jednoczesnym inteligentnym zarządzaniu energią podczas wykonywania podstawowych zadań.

Interfejs Wear OS na OnePlus Watch 3 został lekko zmodyfikowany przez producenta. Jest intuicyjny, responsywny i dobrze zoptymalizowany pod kątem ekranu urządzenia. Nawigacja odbywa się głównie za pomocą gestów dotykowych oraz dwóch przycisków fizycznych umieszczonych na prawej krawędzi zegarka. Górny przycisk (koronka) może być obracany, co ułatwia przewijanie list i menu bez zasłaniania ekranu palcem. Dolny przycisk można skonfigurować jako skrót do wybranej funkcji, co zwiększa wygodę korzystania z urządzenia.

System oferuje szereg preinstalowanych aplikacji, w tym OHealth, która stanowi centrum zarządzania funkcjami zdrowotnymi i sportowymi. Aplikacja jest przejrzysta i łatwa w obsłudze, a jednocześnie dostarcza szczegółowych informacji na temat aktywności i parametrów zdrowotnych. Jest dostępna za darmo w sklepie Google Play i komunikuje się z nami w języku polskim.

Integracja z ekosystemem Google jest pełna – zegarek oferuje dostęp do Asystenta Google, Map, Kalendarza, Gmail i innych usług. Szczególnie przydatna jest możliwość korzystania z Google Maps bezpośrednio na nadgarstku. OnePlus Watch 3 oferuje wszechstronne funkcje związane ze zdrowiem, które stanowią jeden z jego największych atutów. Urządzenie wyposażone jest w ECG Analyzer, który pozwala na wykonanie 60-sekundowego badania elektrokardiograficznego. Funkcja ta może być pomocna w wykrywaniu potencjalnych nieprawidłowości w pracy serca, choć oczywiście nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki medycznej.

Zegarek monitoruje również kondycję układu naczyniowego, oceniając sztywność tętnic na podstawie analizy fali tętna. To innowacyjna funkcja, rzadko spotykana w urządzeniach tego typu, która może dostarczyć cennych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia sercowo-naczyniowego.

Monitorowanie snu w OnePlus Watch 3 jest rozbudowane. Urządzenie nie tylko śledzi czas trwania poszczególnych faz snu (lekkiego, głębokiego i REM), ale również ocenia jakość snu i ryzyko chrapania. Całodobowe monitorowanie tętna jest realizowane z wysoką częstotliwością, a zegarek może wysyłać powiadomienia o nietypowo wysokim lub niskim pulsie. Podobnie działa pomiar saturacji krwi (SpO2), który może być wykonywany na żądanie lub w trybie ciągłym podczas snu, dostarczając informacji o potencjalnych problemach z oddychaniem podczas wypoczynku.

Wszystkie dane zdrowotne są integrowane w aplikacji OHealth, która oferuje wgląd w trendy oraz personalizowane porady. Aplikacja przedstawia dane w czytelny sposób, a jednocześnie pozwala na zagłębienie się w szczegóły każdego pomiaru. Warto podkreślić, że OnePlus Watch 3 wspiera integrację z usługą Google Health Connect oraz popularnymi aplikacjami jak Strava, co ułatwia synchronizację danych z innymi platformami zdrowotnymi.

Oprócz funkcji zdrowotnych, OnePlus Watch 3 oferuje standardowy zestaw możliwości smartwatcha, takich jak powiadomienia z aplikacji, sterowanie muzyką, płatności NFC za pomocą Google Wallet, widżety pogody i kalendarza, a także możliwość odbierania połączeń telefonicznych bezpośrednio na zegarku dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi.

Warto również wspomnieć o funkcji Find My Phone, która pozwala na zlokalizowanie zagubionego smartfona poprzez wywołanie dźwięku, nawet jeśli telefon jest wyciszony. Podobnie działa funkcja Find My Watch, dostępna w aplikacji towarzyszącej na smartfonie.

Funkcje sportowe

OnePlus Watch 3 to prawdziwy kombajn dla entuzjastów aktywności fizycznej, oferujący imponujący zestaw funkcji sportowych, które zadowolą zarówno amatorów, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Zegarek oferuje ponad 100 trybów sportowych, obejmujących praktycznie wszystkie popularne dyscypliny – od biegania, przez jazdę na rowerze, pływanie, wspinaczkę, aż po jogi, tenis czy badminton. Dla każdej aktywności dostępny jest podstawowy zestaw pomiarów, takich jak czas trwania, spalone kalorie czy średnie tętno.

Szczególną uwagę zwraca 11 profesjonalnych trybów sportowych, które oferują znacznie bardziej zaawansowaną analitykę:

Dokładność pomiarów podczas aktywności sportowych stoi na wysokim poziomie dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników. Szczególnie warto wyróżnić precyzyjny GPS, który korzysta z podwójnej technologii lokalizacyjnej (L1+L5) obsługującej wszystkie główne systemy nawigacji satelitarnej: GPS, Galileo, GLONASS, Beidou i QZSS. Przekłada się to na szybkie ustalanie pozycji i dokładne śledzenie trasy, nawet w trudnych warunkach, takich jak gęsty las czy wysokie budynki miejskie. Jednak największe zastrzeżenia mam do pomiaru ilości kroków przez cały dzień, tutaj rozbieżności pomiędzy chociażby Galaxy Watch 7 były mniej więcej około jednej trzeciej, gdzie znacznie bliżej prawdziwej trasy było rozwiązanie Samsunga. Po zakończeniu aktywności, zegarek generuje podsumowanie, które można przeglądać bezpośrednio na urządzeniu lub w aplikacji mobilnej. Dostępne są tam nie tylko podstawowe statystyki, ale również mapy trasy, wykresy tętna, tempa, wysokości i innych parametrów specyficznych dla danej dyscypliny.

Warto również wspomnieć o funkcji treningu interwałowego, która pozwala na zaprogramowanie własnych sesji treningowych z określonymi fazami wysiłku i odpoczynku. Zegarek prowadzi użytkownika przez taki trening, informując wibracjami i dźwiękiem o zmianie fazy.

Dla osób dbających o regularną aktywność, OnePlus Watch 3 oferuje system celów dziennych i tygodniowych, przypomnienia o ruchu oraz statusy aktywności, które motywują do osiągania lepszych wyników i utrzymania regularności treningów.

Łączność

OnePlus Watch 3 oferuje podstawowy zestaw opcji łączności. Zegarek wyposażono w Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilne i energooszczędne połączenie ze smartfonem. Zasięg jest zadowalający – nawet przy oddaleniu się od telefonu o kilkanaście metrów połączenie pozostaje niezawodne, co docenią osoby często zostawiające telefon w jednym pomieszczeniu podczas przemieszczania się po domu.

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na niezależne połączenie z internetem, gdy znajdziemy się poza zasięgiem telefonu. Dzięki temu możemy synchronizować dane i odbierać powiadomienia bez konieczności noszenia smartfona przy sobie. Funkcjonalność tę docenią szczególnie osoby aktywne fizycznie, które nie chcą obciążać się dodatkowym sprzętem podczas treningów.

Na pokładzie znalazł się również moduł NFC, umożliwiający płatności zbliżeniowe. Rozwiązanie działa sprawnie z obsługiwanymi aplikacjami płatniczymi. Największym minusem tego zegarka to brak wariantu z modułem LTE, kartą eSIM. Szkoda, że tutaj za dopłatą nie mamy takiej bardziej autonomicznej wersji, bo na pewno znaleźli by się użytkownicy, którzy chętnie by zapłacili za ten dodatkowy moduł. Pozostaje nam połączenie przez Bluetooth z telefonem czy innym urządzeniem mobilnych.

Podsumowanie

OnePlus Watch 3 to solidny smartwatch, który udowadnia, że OnePlus poważnie podchodzi do kategorii urządzeń noszonych. Producent wyciągnął wnioski z poprzednich generacji, oferując urządzenie o znacznie lepszej funkcjonalności i wyższej jakości wykonania. Elegancki design, doskonały ekran AMOLED, rozbudowane funkcje fitness i zdrowotne oraz zadowalająca łączność sprawiają, że zegarek plasuje się wśród interesujących propozycji w swojej kategorii cenowej.

Czas pracy na baterii, który dochodzi do 5 dni przy standardowym użytkowaniu, jest jednym z największych atutów urządzenia, przewyższającym większość konkurencyjnych smartwatchy. Intuicyjny interfejs i płynność działania dodatkowo podnoszą komfort codziennego użytkowania.

Nie jest to jednak zegarek idealny. Ograniczona liczba aplikacji firm trzecich, pewne braki w dokładności pomiarów podczas treningów oraz niekompletna kompatybilność z Android Go czy iOS, wciąż jest miejsce na poprawę. OnePlus Watch 3 to solidny wybór dla osób szukających funkcjonalnego smartwatcha o eleganckim wyglądzie, długim czasie pracy na baterii. Drugim sporym minusem jest cena. Zegarek aktualnie bez promocji kupimy za około 1299 zł. Sporo, zważywszy, że konkurencyjne rozwiązania można otrzymać nieco taniej.