Xiaomi Pad 7 Ultra tablet z błyskawicznym ładowaniem 120W

Najnowsze doniesienia wskazują, że chiński gigant Xiaomi pracuje nad urządzeniem, które może powalczyć z najlepszymi w kategorii tabletów premium. Xiaomi Pad 7 Ultra zapowiada się jako bezpośredni konkurent dla iPada Pro i Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, a jednym z jego kluczowych atutów ma być niesamowita szybkość ładowania.

Przełomowa technologia ładowania

Największym „ficzerem” związanym z nadchodzącym tabletem Xiaomi jest obsługa ultraszybkiego ładowania o mocy aż 120W. W dobie nieco wolno ładujących się tabletów 120 W moc to naprawdę duży przeskok. Dla porównania, najnowszy iPad Pro obsługuje ładowanie o mocy zaledwie 20W, podczas gdy Samsung Galaxy Tab S9 Ultra oferuje technologię 45W.

Co to oznacza w praktyce? Według wstępnych szacunków, użytkownicy Xiaomi Pad 7 Ultra będą mogli naładować swoje urządzenie od 0 do 100% w czasie około 30 minut. To szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę, że mówimy o urządzeniu wyposażonym w pojemny akumulator, niezbędny do zasilania wydajnych podzespołów i dużego ekranu.

Potężna bateria

Jak donoszą źródła bliskie producentowi, Xiaomi Pad 7 Ultra zostanie wyposażony w baterię o pojemności około 10 000 mAh. To znacznie więcej niż w poprzednich modelach serii Pad, co w połączeniu z technologią szybkiego ładowania 120W stworzy niezwykle atrakcyjną propozycję dla wymagających użytkowników.

Specyfikacja techniczna na najwyższym poziomie

Według przecieków, Xiaomi Pad 7 Ultra będzie wyposażony w najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite 3. Układ ten ma zapewnić nie tylko niezrównaną wydajność, ale również wysoką efektywność energetyczną, co w połączeniu z pojemną baterią przełoży się na długi czas pracy.

Ekran nowego flagowca Xiaomi ma być również imponujący – mówi się o 14 calowym panelu OLED o odświeżaniu 144 Hz i jasności szczytowej przekraczającej 1200 nitów. Rozdzielczość wyświetlacza ma wynosić 3K (około 3000 x 2000 pikseli), co zapewni niezwykle ostry i wyraźny obraz.

Inne spodziewane specyfikacje obejmują:

Do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

Pamięć masową UFS 4.0 o pojemności do 1 TB

Zestaw czterech głośników z obsługą Dolby Atmos

Zaawansowany system chłodzenia z komorą parową

Pełną wodoodporność potwierdzoną certyfikatem IP68

Wsparcie dla rysika z niskim opóźnieniem i 4096 poziomami nacisku

HyperOS z funkcjami AI

Xiaomi Pad 7 Ultra będzie działał na najnowszej wersji autorskiego systemu HyperOS, który zastąpił tradycyjną nakładkę MIUI. System ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o integracji urządzeń w ekosystemie Xiaomi i ma oferować płynną współpracę między tabletem, smartfonem, laptopem i innymi produktami marki.

Co więcej, nowy tablet ma być wyposażony w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, podobne do tych, które Apple zaprezentowało w swoich najnowszych iPadach. Mówi się o możliwościach edycji obrazów, transkrypcji tekstu w czasie rzeczywistym, zaawansowanym tłumaczeniu i funkcjach zwiększających produktywność, takich jak automatyczne podsumowywanie notatek czy proponowanie działań na podstawie kontekstu.

Profesjonalne możliwości fotograficzne

Mimo że tablety rzadko są wykorzystywane do fotografowania, Xiaomi wydaje się przykładać dużą wagę do możliwości fotograficznych swojego flagowego urządzenia. Według informacji, Xiaomi Pad 7 Ultra zostanie wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 50 MP z sensorem Sony IMX8xx, wspierany przez ultraszerokokątny obiektyw 13 MP.

Z przodu znajdzie się podwójny zestaw aparatów, składający się z głównego sensora 20 MP oraz dodatkowego obiektywu do rozpoznawania głębi, co ma zapewnić wysoką jakość wideorozmów i funkcje bezpieczeństwa oparte na rozpoznawaniu twarzy.

Kiedy zobaczymy Xiaomi Pad 7 Ultra?

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem premier Xiaomi, można spodziewać się, że Pad 7 Ultra zostanie zaprezentowany w trzecim kwartale 2025 roku, prawdopodobnie na specjalnym wydarzeniu w Chinach. Na rynki globalne, w tym europejskie, urządzenie powinno trafić pod koniec 2025 roku.

Podsumowanie

Xiaomi Pad 7 Ultra zapowiada się jako mocne urządzenie, które może nieco namieszać w tym rynku. Połączenie błyskawicznego ładowania 120W, najnowszych podzespołów, zaawansowanych funkcji AI i konkurencyjnej ceny może sprawić, że chiński producent zdobędzie znaczącą część rynku, dotychczas zdominowanego przez Apple i Samsunga.

Choć na oficjalne potwierdzenie specyfikacji i dokładną datę premiery musimy jeszcze poczekać, już teraz można powiedzieć, że nadchodzące miesiące będą niezwykle interesujące dla miłośników technologii mobilnych.