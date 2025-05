realme 14T – recenzja

Marka realme nie przestaje zaskakiwać – w krótkim czasie zdołała zdobyć uznanie użytkowników dzięki atrakcyjnemu stosunkowi ceny do możliwości. Najnowszy model, realme 14T, zapowiada się jako kolejny krok naprzód w tej strategii. Czy rzeczywiście oferuje coś więcej niż tylko dobre podzespoły w przystępnej cenie? Jeszcze przed oficjalną polską premierą miałem okazję dłużej przyjrzeć się nowemu smartfonowi od realme. Czy jest to powiew świeżości w tej kategorii cenowej? Zapraszam do lektury całej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jeśli chodzi o samo opakowanie to mamy dosyć standardowe jak na realme wersję, bo mamy charakterystyczny żółty kolor. Choć trzeba pamiętać, że bogate zestawy chińskich smartfonów są już przeszłością. W opakowaniu znajdziemy tak właściwie podstawowe elementy czyli sam smartfon realme 14T, kabel USB-C do USB-A oraz przezroczyste silikonowe etui ochronne. Nie mamy ładowarki w zestawie, ani słuchawek, ale do braku tych elementów zdążyliśmy się już przyzwyczaić, oczywiście nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, realme 14T prezentuje się następująco:

Ekran: 6,67-calowy AMOLED, rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli (386 ppi), odświeżanie 120 Hz, ochrona Asahi Dragontrail

Procesor: MediaTek Dimensity 6300 MT6835T (8 rdzeni, taktowanie do 2,40 GHz)

GPU: ARM Mali-G57 MC2

Pamięć RAM: 8 GB z możliwością wirtualnego rozszerzenia

Pamięć wewnętrzna: 256 GB z obsługą kart microSD

Główny aparat: sensor 50 Mpx (OmniVision OV50D) z autofokusem, wielkość czujnika 1/2,88″, rozmiar piksela 0,612 µm

Drugi aparat: czujnik głębi 2 Mpx

Przedni aparat: 16 Mpx (Sony IMX480), wielkość czujnika 1/3,09″, rozmiar piksela 1 µm

Bateria: Li-Po 6000 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 45W

System operacyjny: Android 15 z nakładką realme UI 6.0

Łączność: 5G, LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

Porty i złącza: USB-C (USB 2.0), hybrydowy Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM/microSD)

Odporność: certyfikat IP69 (wodoodporność i pyłoszczelność)

Wymiary: 163,10 x 75,60 x 7,90 mm

Waga: 196 gramów

Ta specyfikacja plasuje Realme 14T jako solidnego przedstawiciela średniej półki, z kilkoma elementami, które mogą wyróżniać go na tle konkurencji. Jednak jak całość sprawdza się w praktyce przekonacie się czytając dalszą część recenzji.

Design oraz jakość wykonania

realme 14T prezentuje się elegancko i nowocześnie, choć nie wyróżnia się szczególnie oryginalnym designem. Producent postawił na sprawdzone rozwiązania, które będą dobrze funkcjonować w codziennym użytkowaniu. Front urządzenia to płaski wyświetlacz z niewielkim wycięciem na przedni aparat w formie „dziurki” umieszczonej centralnie w górnej części ekranu. Ramki wokół wyświetlacza są stosunkowo wąskie, choć dolna „bródka” jest nieco grubsza od pozostałych, ale różnica w tym wypadku jest naprawdę subtelna.

Krawędzie urządzenia są lekko zaokrąglone, co przekłada się na wygodę trzymania smartfona. Ramka wykonana jest z plastiku dobrej jakości, który imituje aluminium. Nie jest to rozwiązanie premium, ale przy tej półce cenowej trudno oczekiwać wykorzystania metalu czy szkła. Tył urządzenia został wykonany z tworzywa sztucznego o gradientowym, lekko mieniącym się wykończeniu, które dobrze radzi sobie z odciskami palców i zapewnia pewny chwyt. Moduł aparatu umieszczony w lewym górnym rogu wystaje z obudowy, co sprawia, że telefon lekko się kołysze położony na płaskiej powierzchni.

Tak jak wspomniałem wcześniej od frontu otrzymujemy duży wyświetlacz z otworem na przedni obiektyw aparatu. Nad nim mamy krawędziowy głośnik do rozmów. Jednak najwięcej dzieje się w przypadku krawędzi urządzenia. Przyciski fizyczne (regulacja głośności i power) umieszczone są na prawej krawędzi urządzenia. Są one dobrze wyczuwalne i mają przyjemny, wyraźny skok. Na dolnej krawędzi znajdziemy port USB-C, głośnik główny oraz mikrofon. Górna z kolei mieści drugi mikrofon, zaś lewa – tackę na karty SIM i microSD. Plecki telefonu to spora wyspa na aparaty.

Jednym z najbardziej zaskakujących elementów designu jest wysoka odporność na wodę i pył potwierdzona certyfikatem IP69. To nietypowe dla urządzenia z tej półki cenowej i zdecydowanie wartościowy „ficzer”. realme 14T powinien bez problemu przetrwać silne zachlapanie, a nawet krótkie zanurzenie w wodzie. Najczęściej producenci jeśli już się decydują na wodoodporność to zyskujemy maksymalnie IP68, tutaj realme poszło o krok dalej co jak najbardziej liczy się na plus.

Ogólna ergonomia urządzenia jest dobra, choć przy wymiarach 163,10 x 75,60 x 7,90 mm i wadze 196 gramów nie jest to najmniejszy ani najlżejszy smartfon. Jednak biorąc pod uwagę pojemność baterii (6000 mAh), należy uznać te parametry za optymalne. Dla osób o mniejszych dłoniach obsługa jedną ręką może okazać się wyzwaniem, ale dotyczy to większości współczesnych smartfonów z tej półki. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie – realme 14T nie trzeszczy, nie ugina się pod naciskiem i sprawia wrażenie solidnej konstrukcji, która powinna wytrzymać intensywne codzienne użytkowanie przez dłuższy czas.

Ekran

Jednym z najważniejszych elementów każdego smartfona jest ekran, a w przypadku realme 14T mamy do czynienia z dobrym panelem AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli, co przekłada się na gęstość pikseli na poziomie 386 ppi – wartość w zupełności wystarczająca do komfortowego korzystania z treści multimedialnych czy przeglądania internetu. Zaletą tego ekranu jest odświeżanie 120 Hz, które zapewnia płynne animacje i responsywne działanie interfejsu. realme zastosowało adaptacyjne odświeżanie, które automatycznie dostosowuje częstotliwość w zakresie od 60 Hz do 120 Hz w zależności od wyświetlanych treści, co pozwala oszczędzać energię.

Panel AMOLED zapewnia bardzo dobre odwzorowanie czerni, wysokie nasycenie kolorów i szerokie kąty widzenia. Jasność maksymalna w trybie automatycznym jest wystarczająca do komfortowego korzystania z telefonu nawet w słoneczne dni, choć nie dorównuje flagowym modelom, które oferują jasność szczytową przekraczającą 1500 nitów.

Pod względem personalizacji wyświetlacza znajdziemy kilka przydatnych funkcji. W ustawieniach zlokalizujemy opcje dostosowania temperatury barwowej oraz nasycenia kolorów, co pozwala spersonalizować wygląd ekranu według własnych preferencji. Do dyspozycji mamy również tryb ochrony wzroku, który redukuje emisję niebieskiego światła. Nie mogło również zabraknąć funkcji Always-On Display, która pozwala na szybkie sprawdzenie godziny, daty i powiadomień bez konieczności odblokowywania urządzenia. realme oferuje kilka różnych stylów AoD, które można dodatkowo personalizować.

Ekran chroniony jest szkłem Asahi Dragontrail, które zapewnia dobrą ochronę przed zarysowaniami, choć nie dorównuje wytrzymałością rozwiązaniom takim jak Gorilla Glass Victus stosowanym w droższych modelach. W praktyce oznacza to, że warto zadbać o dodatkową ochronę w postaci folii lub szkła hartowanego, zwłaszcza jeśli planujemy intensywne użytkowanie telefonu.

Bateria

To czym się chwali producent realme to ogniwo. Bateria o pojemności 6000 mAh to bez wątpienia jeden z głównych atutów Realme 14T. W czasach, gdy wielu producentów oferuje ogniwa o pojemności 4500-5000 mAh, dodatkowe 1000-1500 mAh przekłada się na zauważalnie dłuższy czas pracy. W praktyce realme 14T oferuje do dwóch pełnych dni intensywnego korzystania bez konieczności doładowywania. Przy umiarkowanym użytkowaniu możliwe jest osiągnięcie nawet trzech dni pracy. W trakcie testów, przy typowym scenariuszu użytkowania obejmującym przeglądanie mediów społecznościowych, korzystanie z komunikatorów, przeglądanie internetu i okazjonalne robienie zdjęć, telefon potrafił wytrzymać ponad 48 godzin, notując około 8-9 godzin aktywnego czasu ekranu (SoT).

realme 14T wspiera technologię szybkiego ładowania o mocy 45W, która pozwala naładować baterię od 0 do 50% w około 20 minut, a pełne ładowanie trwa nieco ponad godzinę.Trzeba pamiętać, że w zestawie nie znajdziemy ładowarki. realme zaimplementowało również szereg funkcji optymalizujących zużycie energii. Smart Power Saver automatycznie wykrywa i ogranicza aktywność aplikacji działających w tle, co dodatkowo wydłuża czas pracy na baterii. Do dyspozycji mamy również klasyczny tryb oszczędzania energii, który ogranicza działanie niektórych funkcji systemu w celu maksymalizacji czasu pracy.

Jedynym większym minusem w kontekście baterii jest brak obsługi ładowania bezprzewodowego. To technologia, która powoli staje się standardem także w średniej półce, więc jej nieobecność może być odczuwalna dla osób przyzwyczajonych do takiej formy ładowania.

Aparat

Zestaw aparatów to dwa oczka z tyłu urządzenia oraz jedno z przodu. Główny sensor to 50-megapikselowy OmniVision OV50D o wielkości 1/2,88″ i z rozmiarem piksela 0,612 µm. Towarzyszy mu 2-megapikselowy czujnik głębi. Z przodu umieszczono 16-megapikselowy aparat Sony IMX480 (1/3,09″, piksel 1 µm).

Zaczynając od głównego aparatu, trzeba przyznać, że w dobrych warunkach oświetleniowych radzi on sobie naprawdę dobrze. Zdjęcia charakteryzują się dobrą szczegółowością, żywymi kolorami i niezłą dynamiką. Domyślnie sensor wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 12,5 Mpx, wykorzystując technologię łączenia pikseli (pixel binning), co przekłada się na lepszą jakość w słabszym oświetleniu. Istnieje również możliwość wykonywania zdjęć w pełnej rozdzielczości 50 Mpx, co może być przydatne w dobrze oświetlonych scenach. Autofokus działa sprawnie i precyzyjnie, szybko łapiąc ostrość na wybranym obiekcie. Tryb HDR radzi sobie nieźle z trudnymi warunkami oświetleniowymi, choć zdarza się, że zdjęcia wyglądają nieco sztucznie przez zbyt agresywne przetwarzanie.

W słabszym oświetleniu jakość zdjęć zauważalnie spada – pojawiają się szumy, a detale tracą na ostrości. Tryb nocny pomaga nieco poprawić sytuację, wydłużając czas naświetlania i stosując algorytmy redukcji szumów, ale efekty nie dorównują konkurencyjnym modelom z wyższej półki cenowej. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę segment cenowy realme 14T, wyniki są akceptowalne.

Drugi aparat pełni funkcję czujnika głębi, wspierając tryb portretowy. Efekt bokeh (rozmycie tła) wygląda naturalnie, choć czasami zdarzają się niedokładności przy skomplikowanych krawędziach, takich jak włosy czy elementy garderoby. Warto zaznaczyć, że czujnik głębi nie służy do wykonywania samodzielnych zdjęć – jego jedynym zadaniem jest dostarczanie informacji o głębi sceny.

Przedni aparat 16 Mpx sprawdza się dobrze w selfie, oferując naturalne odwzorowanie kolorów skóry i zadowalający poziom szczegółowości. Tryb portretowy działa przyzwoicie, choć nie dorównuje jakością zdjęciom wykonanym głównym aparatem.

Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, realme 14T oferuje maksymalną rozdzielczość Full HD przy 60 klatkach na sekundę dla głównego aparatu. Jakość nagrań jest zadowalająca w dobrych warunkach oświetleniowych, ale stabilizacja opiera się wyłącznie na algorytmach (brak optycznej stabilizacji obrazu), co widać szczególnie podczas nagrywania w ruchu.

Aplikacja aparatu oferuje szereg trybów fotograficznych, takich jak tryb nocny, portretowy, pro (z manualną kontrolą parametrów), panorama czy tryb upiększania. Interfejs jest intuicyjny i przejrzysty, dzięki czemu nawet mniej zaawansowani użytkownicy powinni szybko się w nim odnaleźć. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć i nagrań wykonanych przy pomocy realme 14T.

IMG20250429181542

IMG20250429181546

IMG20250502232257

IMG20250502232300

IMG20250502232304

Oprogramowanie

realme 14T działa na systemie Android 15 z nakładką realme UI 6.0, co zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i zabezpieczeń. Interfejs jest przejrzysty, intuicyjny i oferuje szereg opcji personalizacji, pozwalających dostosować wygląd i działanie systemu do własnych preferencji.

realme UI 6.0 to znacząca ewolucja w porównaniu do poprzednich wersji nakładki. Producent postawił na minimalistyczny design inspirowany Material Design, z płaskimi ikonami i spójnym systemem kolorów. Na urządzeniu zainstalowanych jest kilka aplikacji firm trzecich (tzw. bloatware), takich jak TikTok, Facebook czy LinkedIn, ale można je odinstalować lub wyłączyć. realme umieściło również własne aplikacje, takie jak Menadżer telefonu czy Centrum bezpieczeństwa, które oferują przydatne funkcje optymalizacji systemu. Tych dodatkowych aplikacji jest trochę za dużo, system jest przeładowany. Warto zauważyć, że nakładka realme UI zawiera funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak inteligentne kadrowanie zdjęć, rozpoznawanie tekstu na obrazach czy sugestie odpowiedzi w wiadomościach. Działają one sprawnie i mogą być pomocne w codziennym użytkowaniu.

Multimedia

realme 14T sprawdza się dobrze jako centrum rozrywki, co zawdzięcza przede wszystkim dobrej jakości ekranowi AMOLED i głośnikom stereo. Jasny i żywy wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz zapewnia przyjemne wrażenia podczas oglądania filmów, seriali czy grania w gry mobilne.

Głośniki stereo (główny na dolnej krawędzi i słuchawkowy nad ekranem) oferują dobrą jakość dźwięku. Są one wystarczająco głośne i czyste, choć brakuje im nieco głębi w niskich tonach. Do dyspozycji mamy również Dolby Atmos, który poprawia przestrzenność dźwięku, szczególnie przy korzystaniu ze słuchawek.

Smartfon obsługuje większość popularnych formatów audio i wideo, w tym H.264, H.265 i MPEG4. Netflix, YouTube i inne serwisy streamingowe działają bez zarzutu, oferując treści w wysokiej jakości. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być pewnym utrudnieniem dla osób korzystających z przewodowych słuchawek.

realme 14T oferuje również kilka ciekawych funkcji multimedialnych, takich jak tryb gry, który optymalizuje wydajność i blokuje powiadomienia podczas rozgrywki, czy tryb wideo, automatycznie dostosowujący jasność i nasycenie kolorów podczas oglądania filmów. Ogólnie rzecz biorąc, możliwości multimedialne realme 14T stoją na dobrym poziomie i powinny zadowolić większość użytkowników poszukujących urządzenia do konsumpcji treści.

Czytnik biometryczny

Realme 14T wyposażony jest w optyczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem. Jest on umieszczony w dolnej części wyświetlacza, na wysokości, która pozwala na wygodne odblokowywanie urządzenia kciukiem podczas trzymania go w jednej ręce. Czytnik działa szybko i precyzyjnie, rozpoznając odcisk palca. Sensor radzi sobie dobrze nawet z lekko zabrudzonymi czy wilgotnymi palcami, choć w ekstremalnych przypadkach (np. mokre palce) mogą pojawić się problemy z rozpoznawaniem.

Do dyspozycji mamy również rozpoznawanie twarzy oparte na przednim aparacie. Działa ono sprawnie w dobrych warunkach oświetleniowych, odblokowując urządzenie niemal natychmiastowo. W słabszym świetle skuteczność tego rozwiązania spada, co jest typowe dla systemów bazujących wyłącznie na kamerze 2D (bez dodatkowych czujników głębi czy podczerwieni).

Warto pamiętać, że rozpoznawanie twarzy w realme 14T nie jest tak bezpieczne jak odcisk palca, ponieważ bazuje tylko na obrazie z przedniej kamery. Z tego powodu nie może być używane do autoryzacji płatności czy logowania do aplikacji bankowych. Jest to jednak wygodna alternatywa dla szybkiego odblokowywania urządzenia w codziennych sytuacjach.

Wydajność oraz gry

Za wydajność realme 14T odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6300 MT6835T, wyposażony w osiem rdzeni z taktowaniem do 2,40 GHz. Układ graficzny to ARM Mali-G57 MC2. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM (z możliwością wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 10 GB kosztem pamięci wewnętrznej) zapewnia to przyzwoitą płynność działania w codziennych zadaniach.

W typowych codziennych zadaniach, takich jak przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, komunikatorów czy multimediów, realme 14T działa płynnie i responsywnie. Przełączanie między aplikacjami jest szybkie, a system nie zwalnia nawet przy kilku otwartych aplikacjach w tle.

W bardziej wymagających scenariuszach, takich jak edycja zdjęć czy wideo, smartfon radzi sobie zadowalająco, choć nie dorównuje flagowym modelom czy urządzeniom dedykowanym dla entuzjastów mobilnego gamingu. Przy bardzo intensywnych zadaniach można zaobserwować lekkie opóźnienia w reakcji systemu, ale nie są one na tyle znaczące, by wpływać na komfort użytkowania.

Jeśli chodzi o gry mobilne, realme 14T oferuje przyzwoite osiągi, choć z pewnymi kompromisami. Mniej wymagające tytuły, działają bez zarzutu, z pełną płynnością i przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Bardziej wymagające produkcje, jak PUBG Mobile, Call of Duty Mobile czy Genshin Impact, również są grywalne, ale zwykle wymuszają obniżenie ustawień graficznych do średnich lub niskich, by utrzymać stabilne 30-60 klatek na sekundę.

System chłodzenia w Realme 14T bazuje na rozwiązaniach pasywnych, bez fizycznej komory parowej czy rurki cieplnej. Przy intensywnym obciążeniu urządzenie nagrzewa się, szczególnie w górnej części obudowy, ale nie osiąga niepokojących temperatur. Po dłuższych sesjach grania można zaobserwować thermal throttling (obniżenie wydajności z powodu wysokiej temperatury), co jest typowym zjawiskiem w smartfonach z tej półki cenowej. W syntetycznych testach wydajności, takich jak Geekbench 6 czy AnTuTu, Realme 14T osiąga wyniki typowe dla średniej półki, plasując się poniżej ubiegłorocznych flagowców, ale powyżej budżetowych propozycji z 2025 roku.

Łączność

Realme 14T oferuje szeroki wachlarz opcji łączności, co pozwala na wszechstronne wykorzystanie urządzenia. Smartfon wspiera sieci 5G, co jest już standardem w średniej półce w 2025 roku. Modem 5G działa sprawnie, zapewniając wysokie prędkości transmisji danych tam, gdzie dostępna jest odpowiednia infrastruktura.

Urządzenie obsługuje Dual SIM w konfiguracji hybrydowej, co oznacza, że druga karta SIM zajmuje miejsce karty microSD. Dla osób potrzebujących jednocześnie dwóch numerów i rozszerzonej pamięci może to stanowić pewne ograniczenie. Obie karty SIM mogą działać w trybie dual standby, co pozwala na odbieranie połączeń na obu numerach bez konieczności przełączania się między nimi. Łączność Wi-Fi działa stabilnie, urządzenie obsługuje standardy 802.11 a/b/g/n/ac, choć brakuje najnowszego standardu Wi-Fi 6/6E czy Wi-Fi 7. Bluetooth w wersji 5.2 zapewnia stabilne połączenie ze słuchawkami bezprzewodowymi, smartwatchami i innymi akcesoriami. NFC działa bez zarzutu, umożliwiając płatności zbliżeniowe oraz szybkie parowanie z kompatybilnymi urządzeniami. Moduł GPS (z obsługą systemów GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo) zapewnia precyzyjną nawigację i szybkie ustalanie pozycji.

Jakość rozmów telefonicznych stoi na dobrym poziomie. Dzięki systemowi redukcji szumów opartemu na algorytmach AI, rozmówca jest dobrze słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu. Mikrofony dobrze zbierają głos, a głośnik słuchawkowy oferuje dobrą jakość dźwięku.

Podsumowanie

realme 14T to solidny smartfon średniej półki, który oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Do jego najmocniejszych stron należą: dobra bateria z szybkim, ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz oraz wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP69.

Aparat główny sprawdza się przyzwoicie w dobrych warunkach oświetleniowych, choć przy słabym świetle jego możliwości są ograniczone. Wydajność jest wystarczająca do codziennych zadań i mniej wymagających gier, ale najbardziej wymagający użytkownicy mogą potrzebować czegoś mocniejszego.

Wśród minusów można wymienić brak ładowania bezprzewodowego czy tylko jeden główny aparat (tego od głębi nie liczę). realme 14T to dobry wybór dla osób szukających smartfona o długim czasie pracy na baterii, z dobrym ekranem i przyzwoitą wydajnością. Jeśli nie zależy ci na fotografii na najwyższym poziomie i możesz obejść się bez niektórych bardziej zaawansowanych funkcji, ten model z pewnością spełni twoje oczekiwania, oferując przy tym rozsądną cenę.